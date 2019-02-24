По итогам очередного заседания Евразийского межправительственного совета подписано Соглашение о судоходстве

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - По итогам очередного заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы стороны подписали Соглашение о судоходстве, передает Kazakhstan Today.

Как отметил в ходе заседания председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, работа над соглашением велась не один год и в итоге удалось учесть мнения всех сторон.

Соглашение направленно на формирование нормативно-правовой базы интеграции и общего рынка транспортных услуг. Оно предоставляет право прохода судов под флагами государств-членов Евразийского экономического союза по внутренним водным путям друг друга.

Документ определяет порядок и условия плавания судов по внутренним водным путям государств-членов при осуществлении перевозок на смежных внутренних водных путях, транзитном проходе и двусторонних перевозках.

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