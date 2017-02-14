Представители сирийской оппозиции отказались от участия в переговорах в Астане 15-16 февраля

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Делегация сирийской оппозиции не приедет для участия в новом раунде межсирийских переговоров в Астане, заявил представитель сирийской оппозиции Мохаммед аль-Абауд, передает Reuters.

По словам Абауда, причиной является то, что Россия нарушила свои гарантии по сохранению режима прекращения огня в Сирии. В то же время источник Reuters в сирийской оппозиции сообщил, что делегация оппозиции может в частичном составе прибыть в Астану в том случае, если в ближайшие дни будет наблюдаться прогресс по проблеме сохранения перемирия, передает Kazakhstan Today.

Накануне, 12 февраля, стало известно, что Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции договорился о создании единой делегации антиправительственных сил на межсирийских переговорах в Женеве. В делегацию войдут как представители вооруженных группировок, так и политического крыла оппозиции, пишет РБК

Как сообщалось ранее, 15-16 февраля 2017 года в столице Казахстана планируется проведение очередного заседания высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии. "По сообщению стран-гарантов - России, Турции, Ирана - на ней будут обсуждены вопросы соблюдения режима прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики и мероприятия по стабилизации обстановки в конкретных местностях, принятие положения о совместной оперативной группе, согласование дальнейших мер по усилению режима перемирия, а также другие практические шаги, в том числе в свете предстоящих межсирийских переговоров в Женеве", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

По информации МИД, на данную встречу в Астану также приглашаются делегации Иорданского Хашимитского Королевства, правительства Сирийской Арабской Республики, представители сирийской вооруженной оппозиции, спецпредставитель генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура, в качестве наблюдателей - представители США.

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