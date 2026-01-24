23.01.2026, 16:28 13096

Предстоящие конституционные реформы в Казахстане представлены в ОБСЕ

Предстоящие конституционные реформы в Казахстане представлены в ОБСЕ
Фото: МИД РК
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация Казахстана в ходе очередного заседания постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проинформировала членов организации о предстоящих масштабных политических и конституционных реформах, объявленных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на 5-м Национальном курултае в Кызылорде, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Представители Казахстана сообщили, что решение о проведении конституционных реформ будет принято гражданами РК на предстоящем общенациональном референдуме.

Ключевыми аспектами предстоящей политической модернизации станет переход к однопалатному парламенту с новым названием "Құрылтай", создание высшего консультативного органа - Народного совета, а также должности вице-президента. В этой связи указом президента Казахстана учреждена специальная комиссия по конституционной реформе", - рассказали члены делегации


Представитель Казахстана Кайрат Малаев отметил, что парламент будет состоять из 145 членов, которые будут избираться по партийным спискам по пропорциональной системе представительства на пятилетний срок. 30-процентные квоты для молодежи, женщин и лиц с инвалидностью в избирательных списках партий, а также пятипроцентный избирательный порог останутся в силе.

Народный совет будет состоять из 126 членов, представляющих этнокультурные объединения, крупные общественные организации, местные представительные органы и региональные общественные советы, тем самым отражая широкое многообразие казахстанского общества.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МИДОБСЕРеформы

новости по теме

23.01.2026, 14:56 15176

За рубежом казахстанские дипломаты обсудили реформы в стране

В Мехико открылось почетное консульство Казахстана
За рубежом казахстанские дипломаты обсудили реформы в стране
Фото: МИД РК
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - С участием казахстанских дипломатов в ряде зарубежных стран состоялись встречи и важные мероприятия, где были обсуждены проводимые в РК реформы, сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

В частности, в посольстве Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах состоялась торжественная церемония открытия почетного консульства Казахстана в городе Мехико. В своем приветственном слове советник посольства РК Ерлан Кубашев рассказал о современном социально-экономическом развитии Казахстана и проводимых в стране системных реформах.

Также посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов провел встречу со спикером законодательной палаты олий мажлиса Республики Узбекистан Нуриддином Исмоиловым. Посол ознакомил узбекскую сторону с ключевыми итогами пятого заседания Национального курултая, в ходе которого президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев представил новые инициативы, направленные на дальнейшее общественно-политическое развитие страны.

Посол Казахстана в Сербии Мади Атамкулов встретился с министром по развитию международного экономического сотрудничества Республики Сербия Ненадом Поповичем. Посол ознакомил собеседника с актуальными вопросами повестки казахско-сербского сотрудничества, обратив внимание на перспективные направления для взаимодействия между двумя странами в различных сферах. По итогам встречи собеседники обменялись конкретными планами на предстоящий период, направленными на придание дополнительного импульса динамике развития казахско-сербских двусторонних отношений.

На острове Пхукет состоялась торжественная церемония открытия консульства Казахстана, ставшая знаковым событием в развитии казахско-тайских отношений и важным шагом по укреплению дипломатического, экономического, культурного и туристического сотрудничества между двумя странами. Консульство стало третьим по счету официальным дипломатическим представительством на острове, что подчеркивает высокий уровень доверия и интенсивность двусторонних связей. Казахстан последовательно расширяет официальное дипломатическое присутствие, ориентированное на практическую помощь гражданам Казахстана. В консульский округ консульства входят 14 южных провинций Королевства Таиланд: Чумпхон, Краби, Накхонситхаммарат, Наратхиват, Паттани, Пхангнга, Патхалунг, Пхукет, Ранонг, Сатун, Сонгкхла, Сураттхани, Транг и Яла.

На базе компании "Айцзю" в третий раз состоялся фестиваль "Новогодние товары". В преддверии китайского Нового года в город Сиань были доставлены 10 сорокафутовых контейнеров с отечественной продовольственной продукцией из Северо-Казахстанской области. В ходе мероприятия генеральный консул Казахстана в городе Сиане Жошыхан Кыраубаев проинформировал участников о ключевых направлениях торгово-экономического, сельскохозяйственного, транспортного и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Он также подробно рассказал о законодательных гарантиях и мерах поддержки, предоставляемых правительством Казахстана иностранным инвесторам и отечественным производителям, а также о содействии, оказываемом Министерством иностранных дел РК инвесторам.

Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов провел встречу с вице-президентом энергетической компании Fortum Анни Яааринен, в ходе которой стороны обсудили развитие атомной и "чистой" энергетики в Казахстане, расширение сотрудничества, внедрение передовых технологий и возможные совместные проекты, подтвердив заинтересованность в продолжении диалога и обмене информацией.

Генсек ТюркПА Рамиль Гасан посетил посольство Казахстана в Азербайджане, где посол Алим Байель подчеркнул поддержку Казахстаном деятельности ассамблеи и рассказал о готовящихся конституционных реформах; в свою очередь Гасан выразил поддержку инициативам президента Касым-Жомарта Токаева, отметил роль Казахстана в тюркском мире и подтвердил готовность ТюркПА укреплять межпарламентское сотрудничество, по итогам встречи опубликовав заявление в поддержку реформ.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РКРеформыдипломат
23.01.2026, 13:50 16456

Лидеры шести стран объявили о проведении в 2026 году конференции по вопросам гуманности во время войны - МИД

Правила войны имеют основополагающее значение для сохранения общей гуманности
Лидеры шести стран объявили о проведении в 2026 году конференции по вопросам гуманности во время войны - МИД
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Лидеры шести государств объявили о проведении в 2026 году в Иордании конференции высокого уровня по вопросам гуманности во время войны, сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

Его величество Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хуссейн и лидеры Бразилии, Казахстана, Китая, Франции и ЮАР в партнерстве с международным комитетом Красного креста приглашают лидеров всех стран объединиться в этот важный момент. Мы должны вместе подтвердить, что правила войны имеют основополагающее значение для сохранения нашей общей гуманности во время вооруженного конфликта и что их необходимо соблюдать на универсальной, беспристрастной и постоянной основе", - заявили в МИД.


Также сообщается, что Бразилия, Иордания, Казахстан, Китай, Франция и ЮАР совместно с международным комитетом Красного креста в сентябре 2024 году запустили глобальную инициативу по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву.

На сегодняшний день 99 стран, представляющих все регионы мира, официально присоединились к этой инициативе, а 27 стран совместно руководят семью тематическими направлениями деятельности, в рамках которых разрабатываются практические рекомендации по повышению эффективности соблюдения международного гуманитарного права и решению проблем, связанных с изменением характера современных военных действий. Мы призываем все государства присоединиться к данным усилиям и объединиться на основе общей ответственности, чтобы предупредить зверства и защитить гуманность во время войны", - добавили в пресс-службе.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МИДКонференцияобъявление
22.01.2026, 16:10 39836

Токаев подписал Устав Совета мира в Давосе

В церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран
Токаев подписал Устав Совета мира в Давосе
Фото: Акорда
Давос. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа, сообщили в Акорде.

Наряду с президентом Казахстана в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа войти в состав создаваемого Совета мира по Газе.

Президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира, а Казахстану стать одним из государств-учредителей. В ответ глава государства направил письмо в адрес президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения. Президент К.Токаев подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности", - проинформировал помощник - пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.


 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТокаевПодписаниеТрамп
22.01.2026, 14:53 42001

Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч для развития международного сотрудничества

Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч для развития международного сотрудничества
Фото: МИД РК
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч в зарубежных странах для развития международного сотрудничества, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В частности, в Астане первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев встретился с новым главой представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по Центральной Азии Махиром Сафарли. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы международной повестки в контексте реализации инициативы президента РК Касым-Жомарта Токаева по открытию регионального Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.

Кроме того, посол Республики Казахстан в Чешской Республике Кайрат Абдрахманов провел ряд первых встреч с представителями машиностроительных компаний TATRA и ZETOR, а также передовых производителей горно-шахтного оборудования FERRIT, промышленного оборудования ZVVZ Engineering и оборудования для производства тарного стекла SKLOSTROJ.

Тем временем в городе Чонджу состоялась встреча посла Казахстана в Республике Корея Нургали Арыстанова с губернатором провинции Чунчонбук-до Республики Корея Ким Ён Хваном, в ходе которой были обсуждены вопросы развития межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Республикой Корея.

Помимо этого, постоянный представитель РК при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди провел встречу с председателем парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Пере Хуан Понс Сампьетро.

Также посол Казахстана в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев встретился с помощником министра иностранных дел Китайской Народной Республики Лю Бинем. В ходе встречи посол проинформировал собеседника об основном содержании выступления президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на V Национальном курултае и объявленных масштабных конституционных изменениях в Казахстане, которые будут вынесены на всенародный референдум.

Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан провел встречу с губернатором провинции Пхукет Ниратом Понгситтаворном. В ходе встречи стороны отметили высокий уровень и поступательное развитие казахско-таиландских отношений, основанных на взаимном уважении и доверии. Было подчеркнуто, что двустороннее сотрудничество активно развивается в таких сферах, как туризм, торгово-экономические связи, инвестиции и гуманитарные контакты. Казахстанская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия как на национальном, так и на региональном уровнях.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:встречаРКдипломаты
22.01.2026, 11:19 46451

Сенат ратифицировал соглашения с Францией и Монголией по миграции и пенсиям

Документы устанавливают механизм реадмиссии лиц, нарушивших миграционные правила, а также упорядочивают вопросы назначения и выплаты пенсий с учетом трудового стажа, полученного в другой стране
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат Казахстана ратифицировал международные соглашения с Францией и Монголией, направленные на усиление миграционной безопасности и защиту пенсионных прав граждан.

Сенат ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Франции о реадмиссии лиц. Документ направлен на повышение эффективности противодействия незаконной миграции и устанавливает четкий правовой механизм возвращения лиц, нарушивших правила въезда, пребывания или проживания на территории государств.

Соглашение предусматривает:

  • взаимную реадмиссию собственных граждан, а также граждан третьих государств и лиц без гражданства;
  • взаимодействие компетентных органов по вопросам ходатайств, подтверждения гражданства, условий передачи и транзита;
  • согласование дат передачи, пунктов пропуска через государственную границу и условий возможного сопровождения;
  • перевозку лиц с соблюдением требований по защите персональных данных.

Кроме того, сенат ратифицировал соглашение с Монголией о сотрудничестве в пенсионной сфере.

Закон направлен на упорядочение вопросов назначения и выплаты пенсий гражданам Казахстана и Монголии, а также учет трудового стажа, приобретенного на территории другого государства", - сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.


Основные положения:

  • распространение норм на граждан, постоянно проживающих в одной стране и имеющих трудовой стаж в другой;
  • назначение и выплата пенсий по законодательству государства проживания;
  • учет трудового (страхового) стажа при определении пенсионных прав;
  • защита персональных данных и взаимодействие уполномоченных органов.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СенатСоглашениеМонголияФранция
21.01.2026, 19:35 61076

Казахстан укрепляет межпарламентский диалог на фоне политических реформ и итогов Национального курултая

Казахстан укрепляет межпарламентский диалог на фоне политических реформ и итогов Национального курултая
Фото: МИД РК
Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов обсудил с представителем парламента Финляндии Лаурой Камрас развитие межпарламентского сотрудничества и проинформировал о политических реформах и итогах Национального курултая, которые получили высокую оценку финской стороны, сообщает МИД РК.

Тем временем посол Казахстана в Хорватии Даулет Батрашев проинформировал депутатов парламента Хорватии о ключевых направлениях политических и социально-экономических реформ, которые получили высокую оценку хорватской стороны, а также обсудил перспективы развития межпарламентского и экономического сотрудничества и обмена визитами.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МИДпартнерствокурултай
21.01.2026, 17:52 63621

МИД РК: Политические реформы Казахстана получили европейское признание

ПАСЕ приняла письменную декларацию "Поддержка демократических реформ и регионального лидерства Казахстана"
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла письменную декларацию "Поддержка демократических реформ и регионального лидерства Казахстана" (Support for Kazakhstan’s Democratic Reforms and Regional Leadership), сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Как рассказали в ведомстве, автором документа выступил авторитетный британский депутат Майкл Герман (член партии "Альянс либералов и демократов за Европу"). Декларацию подписал 21 парламентарий, которые представляют различные политические фракции ПАСЕ. В заявлении высоко оценивается неизменная приверженность Казахстана реализации масштабных демократических реформ, что закрепляет за страной статус регионального лидера в сфере развития демократического управления, защиты прав человека и укрепления верховенства закона.

Приветствуются значимые шаги, предпринятые политическим руководством Казахстана в целях продвижения демократической трансформации, включая конституционные и законодательные реформы, а также отмену смертной казни.

Особо отмечается сотрудничество между Казахстаном и Советом Европы по ключевым направлениям, включая реформу судебной системы, противодействие коррупции, продвижение прав человека и укрепление демократических институтов, что способствовало достижению ощутимых результатов и укреплению роли Казахстана в качестве модели демократического развития в регионе.

Документ призывает поддержать проводимую в Казахстане демократическую трансформацию, содействуя дальнейшему развитию сотрудничества в целях продвижения общих ценностей демократии, прав человека и верховенства закона.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

21.01.2026, 17:44 57396

Казахстанские дипломаты провели двусторонние встречи в Иране и ОАЭ

Казахстанские дипломаты провели двусторонние встречи в Иране и ОАЭ
Фото: МИД РК
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч в Иране и Объединенных Арабских Эмиратах, в ходе которых обсудили расширение транспортно-логистического сотрудничества и развитие партнерства в сфере стратегических исследований.

Посол Казахстана в Иране Онталап Оналбаев встретился с министром дорог и городского строительства Исламской Республики Иран Фарзане Садег. Стороны выразили готовность предметно проработать вопросы увеличения объемов грузовых и транзитных перевозок по международному транспортному коридору Север - Юг и железной дороге Казахстан - Туркменистан - Иран, открытия новых транспортных коридоров Казахстан - Иран - Ирак и Казахстан - Туркменистан - Иран - Армения, развития морского сообщения между портами двух стран, реализации совместных инвестиционных проектов в транспортно-логистической сфере в портах Шахид-Раджаи и Чабахар, а также подтвердили приверженность выводу двустороннего взаимодействия на новый уровень.

Посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах Рауан Жумабек провел встречу с генеральным директором Эмиратского центра стратегических исследований и анализа (ECSSR) султаном Мухаммедом аль-Нуаими. В ходе обсуждения перспектив двустороннего взаимодействия стороны выразили взаимный интерес к развитию системного сотрудничества между Казахстанским институтом стратегических исследований (КИСИ) и ECSSR. Стороны выразили намерение углублять институциональное партнерство в сферах стратегических и геополитических исследований, экономики, устойчивого развития, климата, технологий и прогнозирования.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?

      Архив опросов