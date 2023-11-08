07.11.2023, 16:25 33031
Пресс-секретарь Путина назвал очень важным визит президента России в Казахстан
Визит не связан с международными контактами Казахстана
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Москва. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Казахстан очень важен для развития дальнейших двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя визит российского лидера в Казахстан, который состоится 9 ноября, представитель Кремля сказал: "Вот этот визит, который предстоит, очень важен с точки зрения дальнейшего развития всего комплекса наших двусторонних отношений", информирует ТАСС.
В ответ на просьбу уточнить, связан ли визит Путин в Казахстан с интересом стран Европы к сотрудничеству с этой страной, представитель Кремля сказал: "Конечно же, это абсолютно самостоятельное измерение, не связано с какими-либо другими контактами".
Напомним, Владимир Путин посетит Казахстан по приглашению Касым-Жомарта Токаева 9 ноября. В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства. Кроме того, президенты в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.
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08.11.2023, 16:18 856
Генсек ОДКБ рассказал о негативном влиянии международно-политической обстановки на нацбезопасность стран организации
Фото: odkb-csto.org
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Москва. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Локальные проблемы могут перерасти в региональные в случае явного или скрытого вмешательства внешних сил, преследующих деструктивные цели, заявил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов на 11-й встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ.
Ухудшение международно-политической обстановки, усиление конфронтации на глобальном и региональном уровне сопровождается снижением уровня управляемости системой международных отношений. Следствием становится возникновение кризисных ситуаций в точках пересечения геополитических и геоэкономических интересов ключевых игроков. Ситуация усугубляется использованием гибридных технологий, что значительно затрудняет распознавание угроз и установление фактов нарушения национального суверенитета. Эрозия международного права, снижение авторитета и реального статуса международных организаций делают ситуацию все менее предсказуемой, формируют новые тенденции деградации обстановки на мировой арене. Это негативным образом влияет на состояние национальной безопасности наших государств", - заявил Тасмагамбетов.
Он отметил, что противостояние на глобальном уровне неизбежно отражается на региональном и даже субрегиональном уровнях, где обостряются застарелые проблемы и появляются новые.
Их разрешение требует дополнительных усилий по разработке механизмов обеспечения мира и стабильности, отвечающих требованиям времени. В полной мере это касается зоны ответственности ОДКБ. Это пространство уже стало местом, где апробируются различные гибридные технологии и формируются серьезные угрозы внутренней стабильности государств-участников организации. Соответственно, здесь возрастает роль субрегионального сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, так как зачастую, локальные проблемы имеют столь специфический характер, что ни одна глобальная международная организация не в состоянии ее разрешить. Важно, что эти локальные проблемы могут перерасти в региональные в случае явного или скрытого вмешательства внешних сил, преследующих деструктивные цели", - отметил генсек организации.
Он уточнил, что в случае зоны ответственности ОДКБ к таковым можно отнести территориальные споры, проблему границ и приграничные конфликты. Однако имеются и позитивные примеры постепенного решения таких вопросов. В частности, конфликтная ситуация между Таджикистаном и Кыргызстаном постепенно разрешается, причем, без посредников, а благодаря усилиям глав государств. Идет работа по делимитации и демаркации участков общей границы.
Говоря о сложной ситуации на Южном Кавказе, Тасмагамбетов акцентировал внимание на том, что проект решения ОДКБ, который был направлен на разрядку ситуации в регионе и который не был принят в ноябре прошлого года на сессии СКБ, остается в силе в случае достижения консенсуса.
Также Тасмагамбетов напомнил, что на южных рубежах зоны ответственности ОДКБ сохраняется опасность распространения террористической активности, нелегальной миграции и незаконного оборота оружия и наркотиков.
Инфильтрация террористических и экстремистских элементов связана не только с крайне сложной обстановкой в Афганистане, но и нестабильностью в приграничных с Афганистаном регионах. Все это дополнительно актуализирует задачу оперативного завершения работы над проектом Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы. Злободневной остается и проблема использования водных ресурсов в Центральной Азии. Ее политизация провоцирует наращивание конфликтного потенциала. А игнорирование этих вопросов может привести к катастрофическим последствиям на региональном уровне", - заявил он.
Он рассказал, что в рамках реагирования на новые вызовы и угрозы организация наращивает свои возможности по аналитическому обеспечению и прогностической деятельности. Большое внимание организация уделяет разработке эффективных методов противодействия угрозам в области биологической безопасности.
Ключевым направлением деятельности ОДКБ является кризисное реагирование и укрепление силовой составляющей, совершенствование систем подготовки и управления Коллективными силами Организации. Результаты усилий на регулярной основе апробируются в формате мероприятий совместной боевой подготовки. Развивается миротворческий трек - коллективный миротворческий потенциал ОДКБ доказал свою эффективность в январе 2022 года в ходе купирования кризисной ситуации в Казахстане", - напомнил генсек.
Генсек подытожил, что на фоне стремительной трансформации мировой обстановки, которая отражает ход глобального геополитического противостояния за будущее мироустройство, ОДКБ представляет собой внушительный коллективный военно-политический потенциал на пространстве Евразии.
А потому нам следует быть готовыми к совместному отражению все новых угроз и нейтрализации вызовов региональной безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности заверяет вас в своей готовности к совместной работе, обмену информации и опытом", - добавил Тасмагамбетов.
08.11.2023, 09:50 10336
Партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер - Путин
Оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности
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Москва. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Партнерство России и Казахстана основано на принципах территориальной целостности и невмешательства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", опубликованном на сайте Кремля.
Сегодня партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается. Оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Это подтверждает в том числе обширная база документов (более 350), регулирующих отношения между нашими странами", - сказал президент России.
Он отметил, что между двумя странами действуют самые разные механизмы межгосударственного общения. Прежде всего - связи по линии администраций президентов, МИД, органов правопорядка и юстиции, парламентов. Высокий уровень взаимодействия отражают в том числе личные контакты с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Регулярно созваниваемся и встречаемся в разных форматах: "сверяем часы" и по двусторонней повестке, и по вопросам многостороннего взаимодействия. Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей", - сказал Путин.
При этом сами отношения он охарактеризовал "по-настоящему дружескими". Президент РФ добавил, что обе стороны делают все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для уверенного развития и процветания обоих государств и для повышения качества жизни их граждан.
Это объясняется в том числе сложившимися за многие годы инфраструктурой и маршрутами газотранспортных и газораспределительных систем в России и Средней Азии, высоким уровнем координации как на двусторонней, так и на многосторонней основе", - пояснил президент.
Российские компании - "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" - и казахстанские партнеры уже осваивают месторождения, строят совместные предприятия по переработке энергоресурсов. По словам президента РФ, в дальнейшем они планируют нарастить сотрудничество.
Наши страны конструктивно взаимодействуют в нефтяной сфере. Используя логистические мощности Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивают транспортировку нефти на мировые рынки наиболее надежным и экономически выгодным способом", - сказал Путин.
Кроме того, обе страны вместе с партнерами по ОПЕК+ вносят вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка.
Как сообщалось ранее, президент Казахстана отметил, что отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее.
08.11.2023, 09:09 12051
Токаев назвал ШОС гарантом обеспечения региональной безопасности
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью "Известиям" назвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) гарантом обеспечения региональной безопасности.
Казахстан является соучредителем Шанхайской организации сотрудничества. Для нас ШОС - это один из приоритетов в развитии многостороннего регионального диалога. За более чем 20 лет успешного функционирования объединение стало авторитетной многосторонней площадкой с широкой повесткой дня. Сегодня ШОС с ее колоссальным политическим, экономическим, человеческим и культурным потенциалом по праву можно назвать гарантом обеспечения региональной безопасности, обширным пространством взаимовыгодного экономического сотрудничества и надежным проводником укрепления культурных связей", - сказал президент РК.
Он отметил, что в текущих непростых геополитических и геоэкономических реалиях первостепенное внимание следует уделять укреплению незыблемых основ "шанхайского духа", характеризующегося доверием, взаимной выгодой, равенством, уважением многообразия культур и стремлением к совместному развитию.
В этом плане для Казахстана председательство в ШОС является большой честью и одновременно огромной ответственностью. Будучи председателем в ШОС, мы преследуем главную цель - продвинуть взаимодействие в организации на еще более высокий уровень и обеспечить дальнейшую эффективность ее работы. Исходя из этого, приоритетами казахстанского председательства были объявлены обеспечение региональной безопасности и стабильности, насыщение многостороннего сотрудничества реальным торгово-инвестиционным и культурно-гуманитарным содержанием", - сказал Токаев.
Хочу отметить, что позиции наших стран по большинству текущих вопросов и перспектив дальнейшего развития ШОС созвучны. Это, безусловно, важный показатель продуктивности сложившихся партнерских отношений. Мы едины в вопросах противодействия новым вызовам и угрозам, укрепления многостороннего экономического диалога и гуманитарных контактов. Россия играет активную роль в продвижении инициированных Казахстаном переговоров по созданию Центра информационной безопасности ШОС, поддержано наше предложение объявить Алматы туристической и культурной столицей ШОС, а 2024 год - Годом экологии в ШОС. Наши страны объединили усилия в работе над дальнейшим совершенствованием деятельности ШОС и ее основных органов, а также в подготовке стратегических документов организации на среднесрочную перспективу в сферах энергетики, экономики, правоохранительной деятельности и экологии. Возлагаю большие надежды на успешное казахстанско-российское взаимодействие, которое, вне всякого сомнения, отразится на успехе главного мероприятия - саммита ШОС в июле 2024 года", - добавил президент РК.
Он отметил, что сегодня мы находимся в условиях серьезного обострения международной ситуации, где на первый план вышли методы политического давления, торговые и санкционные войны, что ведет к полноформатному кризису системы международной торговли.
Однако я верю, что благоразумие и кооперация возобладают над блоковым мышлением и эгоизмом. Так было не раз в мировой истории. В конечном счете глобальное сообщество придет к состоянию "долгосрочного устойчивого мира". Для его достижения, очевидно, требуется выполнение двух условий - это готовность к взаимным уступкам и строгая приверженность нормам международного права. Второй пункт - один из главных лейтмотивов казахстанской внешней политики", - отметил президент.
По мнению президента РК, любые противоречия необходимо решать согласно нормам и принципам Устава ООН.
Все страны равны вне зависимости от их размера, мощи и экономического потенциала. Международное право подлежит равному и универсальному применению без двойных стандартов. Поэтому я считаю, что как только неукоснительное следование нормам международного права возобладает над эмоциями, мир вернется в состояние устойчивого равновесия. И эта формула актуальна как для политических систем, так и для разрешения современных экономических, экологических и гуманитарных проблем", - сказал Токаев.
По его словам, ООН остается единственной безальтернативной глобальной организацией, объединяющей все человечество.
Полагаю, что настало время сделать ООН основным проводником в обеспечении глобальной безопасности, способным противостоять вызовам XXI века и эффективно решать проблемы современности. Многие институты Организации были созданы в годы холодной войны и отражают реалии и методы работы ушедшей в небытие исторической эпохи. Все отчетливее проявляется необходимость реформирования Совета Безопасности за счет расширения его состава", - сказал президент.
Твердо убежден, что на современном этапе только конструктивный диалог и коллективные усилия государств, высокопрофессиональная дипломатия могут восстановить стабильность в мире, привести к построению справедливой системы международных отношений на основе Устава ООН на благо всего человечества", - заключил Токаев.
07.11.2023, 16:38 32356
Казахстан подписал с Турцией план военного сотрудничества на 2024 год
Руслан Жаксылыков провел переговоры с министром нацобороны Турции
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Анкара. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков и министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер обсудили вопросы текущего состояния и перспективы двусторонних отношений в сферах, представляющих взаимный интерес, сообщили в Минобороны Казахстана.
По итогам встречи подписан план военного сотрудничества между Турцией и Казахстаном на 2024 год. Как заметил начальник департамента международного сотрудничества Министерства обороны РК полковник Олжас Хусаинов, Казахстан и Турцию объединяют прочные исторические и культурные связи, что является залогом успешного развития двусторонних отношений. В настоящее время между оборонными ведомствами налажено взаимодействие в сфере военной науки, образования, боевой подготовки, налаживается военно-техническое сотрудничество.
В военном училище Сухопутных войск руководитель оборонного ведомства РК пообщался с курсантами из Казахстана, обучающимися в этом учебном заведении. Он поинтересовался организацией обучения, досуга курсантов и условиями быта.
Казахстанская делегация также посетила объединенную компанию Turkish Aerospace Industries - TUSAŞ Aerospace Industries, где производят авиационную технику и беспилотные летательные аппараты.
06.11.2023, 15:07 62216
Путин посетит Астану по приглашению Токаева 9 ноября
Фото: kremlin.ru
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 9 ноября 2023 года по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает Акорда.
В пресс-службе президента РК уточнили, что в рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства.
Кроме того, президенты в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.
05.11.2023, 19:55 87736
Путин посетит Казахстан
Фото: Акорда
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Москва. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе отправится с визитом в Казахстан.
Президент РФ также продолжит заниматься внутренней повесткой, в частности уделит внимание теме лечения онкологии, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Россия-1".
Кроме того, в графике Путина - совещания с правительством и членами Совбеза РФ.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что казахстанско-российские отношения, опирающиеся на многовековые традиции дружбы и добрососедства, развиваются по восходящей.
04.11.2023, 17:50 120371
Безвизовый режим откроет новую главу в отношениях Казахстана и Китая - Смаилов
В прошлом году двусторонний товарооборот РК и КНР увеличился на 35%
Фото: primeminister.kz
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Шанхай. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочего визита в Шанхай премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, на которой обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщила пресс-служба правительства.
Алихан Смаилов подчеркнул, что Казахстан придает исключительное значение укреплению уз дружбы, добрососедства и стратегического партнерства с Китаем.
Личные дружественные контакты между высшим руководством двух стран оказывают положительное воздействие на все аспекты нашего взаимодействия. Состоявшиеся недавно переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем Китая Си Цзиньпином позволили наполнить новым содержанием казахстанско-китайское сотрудничество в очередную эпоху "золотого 30-летия"", - сказал премьер-министр.
Как отметил глава правительства, Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. В прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 35% и достиг рекордного объема в $24,2 млрд. Динамичный рост продолжается и в текущем году: взаимная торговля выросла еще на 21%.
Считаю, что такими темпами мы сможем в скором времени достичь поставленной лидерами наших стран задачи по доведению товарооборота до $40 млрд. Мы готовы совместно с китайскими коллегами работать над этой амбициозной задачей", - сказал Алихан Смаилов.
По его словам, важным направлением взаимодействия является также инвестиционное сотрудничество. Сегодня Китай входит в ТОП-5 стран-инвесторов в казахстанскую экономику. Общий приток инвестиций из КНР за последние 18 лет достиг $24 млрд. При этом в первом полугодии т.г. объем китайских инвестиций вырос на 30%, до почти $750 млн.
Сегодня на территории нашей страны работают порядка 4700 казахстанско-китайских предприятий, 730 из которых присоединились только за последний год. Эти показатели подтверждают устойчивость и продуктивность нашего инвестиционного взаимодействия. Приглашаем инвестиционное сообщество Китая расширить свое участие в совместных проектах", - подчеркнул глава правительства.
По мнению премьер-министра, вводимый безвизовый режим существенно поспособствует стимулированию бизнес-контактов, упрощению торговли, увеличению взаимных инвестиций и развитию туризма между РК и КНР.
Его вступление в силу с 10 ноября открывает новую главу в наших отношениях. Это особенно актуально в свете предстоящего "Года туризма Казахстана в Китае". Считаю, что данная мера сделает путешествия наших граждан более доступными и укрепит наши связи еще сильнее", - сказал Алихан Смаилов.
В целом он обозначил готовность правительства Казахстана прилагать все усилия для поступательного развития сотрудничества с Китаем.
В данном контексте приглашаю Вас в следующем году посетить Казахстан с официальным визитом. Уверен, что это поднимет дружественные отношения между нашими странами еще на более высокий уровень", - отметил премьер-министр.
Со своей стороны премьер Государственного совета КНР подчеркнул, что между Китаем и Казахстаном налажено продуктивное многоплановое сотрудничество, которое успешно выдержало испытания стремительно меняющейся международной обстановки.
Главы наших государств наметили приоритетные задачи и направления для дальнейшего развития наших отношений. Мы готовы прилагать совместные усилия с казахстанскими коллегами, чтобы перевести эти договоренности на высшем уровне в практическую плоскость. Чтобы такое сотрудничество позитивно повлияло на уровень жизни наших народов", - сказал Ли Цян.
03.11.2023, 14:07 148941
Помощь в размере миллиона долларов окажет Казахстан палестинскому народу
Фото: Кадр из видео
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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан окажет гуманитарную помощь народу Палестины в размере оного миллиона долларов. Об этом в ходе десятого саммита Организации тюркских государств сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
На севере продолжается конфликт между Россией и Украиной, на Ближнем Востоке - между Израилем и Палестиной. Сохраняется нестабильность в Афганистане. На Западе обостряется проблема нелегальной миграции. Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача - обеспечение их безопасности", - сказал казахстанский лидер.
С учетом изложенного президент сообщил о принятии решения предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов
Решение насущных проблем, которые не решались десятилетиями, путем насилия и террористических актов абсолютно неприемлемо. Казахстан решительно осуждает такие методы. Обострение ситуации может привести к серьезным последствиям. В этой связи мы призываем разрешать любые конфликты исключительно путем мирных переговоров и дипломатического диалога. Для нас сохранение территориальной целостности всех государств и невмешательство в их внутренние дела - ключевые приоритеты. Важно неукоснительно исполнять резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и соблюдать нормы международного права", - высказался Токаев.
Кроме того, глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу на заседании Совета иностранных дел ОТГ призвал к немедленному прекращению огня и открытию гуманитарных коридоров для народа Газы.
Наша страна очень обеспокоена эскалацией насилия на Ближнем Востоке. Мы присоединяемся к сотрудничеству с международным сообществом и призываем к немедленному прекращению огня. Открытие гуманитарных коридоров для народа Газы является первоочередной задачей казахстанской дипломатии", - цитирует Нуртлеу "Казинформ".
Также остановить военные действия, прекратить огонь и прийти к перемирию призвал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Мы все чаще видим отклонение от норм международного права. Особенно серьезную обеспокоенность для всех нас вызывает чрезвычайно опасный характер продолжающегося на Ближнем Востоке на протяжении долгого времени палестино-израильского конфликта. В результате вооруженных столкновений резко возрастает число погибших и раненых среди мирного населения, особенно пожилых людей, женщин и детей. Усиливается угроза широкой эскалации конфликта, - сказал Шавкат Мирзиёев на саммите ОТГ.
В этой связи президент Узбекистана призвал стороны немедленно остановить военные действия, прекратить огонь и прийти к перемирию в гуманитарных целях.
Единственное самое справедливое решение данной проблемы должно быть принято на основе принципа "два государства для двух народов". Как определено в резолюциях ООН, народ Палестины имеет право на создание независимого государства. В рамках нашей организации мы должны объявить всему миру единодушную принципиальную позицию по этому вопросу", - приводит "Казинформ" слова Шавката Мирзиёева.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?