Президенты Казахстана и Финляндии обсудили вопросы двусторонних отношений

Хельсинки. 17 октября. Kazakhstan Today - В Хельсинки состоялась встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё, передает Kazakhstan Today.





После официальной церемонии встречи главы государств обсудили вопросы двусторонних отношений в узком и расширенном составах, сообщает пресс-служба Акорды.





Президент Казахстана поблагодарил президента Финляндской Республики за традиционно теплый прием и подчеркнул, что подходы и принципы двух стран в рассмотрении региональных и международных проблем носят сходный характер.





Финляндия и Казахстан - это государства, которые пользуются доверием. Примером тому служит недавно состоявшаяся в вашей стране важная встреча президента США Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина. В Казахстане тоже проходят подобные мероприятия, в том числе по урегулированию сирийского конфликта. У нас обсуждаются различные темы. Все это потому, что мы представляем собой государства, которые со всеми поддерживают ровные отношения. У наших стран нет конфликтов с соседями", - констатировал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана указал, что Суоми является ключевым торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана в Северной Европе, и отметил, что на РК приходится 90% товарооборота Финляндии с Центральной Азией.





Оба наших государства располагают значительным потенциалом для дальнейшего углубления взаимодействия, поэтому необходимо ускорить деятельность рабочих групп в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства и образования, созданных в рамках заседания межправительственной комиссии, и приступить к обсуждению конкретных проектов", - сказал глава государства.





Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на итогах встречи с представителями деловых кругов Финляндии и отметил важность документов, подписанных в ходе прошедшего бизнес-форума.





Мы договорились о запуске совершенно новых проектов, осуществление которых позволит укрепить наше сотрудничество. Предлагаю поручить нашим правительствам взять на контроль реализацию достигнутых договоренностей", - заявил президент Казахстана.





В свою очередь президент Финляндии поприветствовал главу государства и отметил, что последняя двусторонняя встреча прошла во время успешно проведенной международной выставки "ЭКСПО-2017" в Астане.





С тех пор наши двусторонние торгово-экономические отношения продвинулись еще дальше. Надеюсь, что ваш визит будет способствовать их дальнейшему углублению. Мне всегда очень интересны ваши взгляды на происходящие в мире события. Сегодня очень нужны умные мнения и глубокие оценки", - сказал Саули Ниинистё.





В завершение встречи стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства, "зеленых" финансов, энергетики, науки и образования, культурно-гуманитарных контактов.





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