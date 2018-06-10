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Путин заявил об открытости в евразийском партнерстве для всех стран ШОС10.06.2018
Политика  11:48
Циндао. 10 июня. Kazakhstan Today - Президент России Владимир Путин заявил об открытости в евразийском партнерстве для всех стран ШОС, передает Kazakhstan Today.

"Россия и КНР также готовят проект соглашения об евразийском экономическом партнерстве, которое, разумеется, будет открыто для подключения всех стран ШОС", - подчеркнул В. Путин, выступая на расширенном заседании ШОС.

Ранее 8 июня по итогам переговоров Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине было подписано совместное заявление Минэкономразвития РФ и министерства коммерции КНР о совместном технико-экономическом обосновании соглашения об евразийском экономическом партнерстве.

Путин напомнил, что в мае в Астане было подписано соглашение о сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китаем, отметив необходимость и других шагов по наращиванию координации при реализации инфраструктурных проектов по линии ЕАЭС и китайской программы "один пояс - один путь".

Президент России также подчеркнул, что существенным направлением развития ШОС является развитие взаимовыгодных экономических связей между нашими странами.

"Набирает оборот торговля и инвестиции. Мы упрощаем взаимный доступ товаров и услуг, совершенствуем таможенное урегулирование, ликвидируем излишние административные барьеры, запускаем совместные проекты в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, ведется работа по гармонизации интеграционной инициатив наших стран", - отметил Путин, сообщает РИА Новости.

Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также региональная антитеррористическая структура в Бишкеке.

В структуре ШОС есть также страны-наблюдатели: Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия. Предусмотрен и механизм партнеров по диалогу, в который сейчас входят Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка, сообщает ТАСС.
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