Сенат принял закон, ужесточающий наказание за насилие над детьми

Астана. 14 марта. Kazakhstan Today - Сегодня депутаты сената парламента на пленарном заседании приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам, связанным с деятельностью организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка", передает Kazakhstan Today.

Как сообщила депутат мажилиса Светлана Бычкова, представляя законопроект, переведены в КоАП нормы о правонарушениях, связанных с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, приведших к негативным последствиям, что дает возможность реализации принципа неотвратимости наказания.





Документом вносятся поправки в 6 кодексов и 6 законов.





Принятые сенатом нормы предусматривают: включение отчима и мачехи в качестве субъекта преступления по ряду статей Уголовного кодекса за уголовные правонарушения, посягающие на половую неприкосновенность несовершеннолетнего; исключение уголовной ответственности за неисполнение без уважительных причин обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, законным представителем, педагогом, в чьи функции входит обязанность осуществлять надзор за ребенком; создание законодательной основы создания и функционирования Центров поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также включение данных Центров в перечень организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка; обучение в форме экстерната в организациях технического и профессионального образования по специальностям культуры и искусства, физической культуры и спорта для лиц из числа победителей конкурсов и спортивных соревнований.

Кроме того, введена адмответственность за несообщение работниками организаций образования, здравоохранения либо соцзащиты населения в правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними либо в отношении них действий/бездействия, содержащих признаки уголовного или адмправонарушений, ставших им известными в связи с профессиональной деятельностью.

Также ужесточается уголовная ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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