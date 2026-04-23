Шавкат Мирзиёев предложил создать Красную книгу Центральной Азии

Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе Регионального экологического саммита в Астане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с рядом региональных инициатив, направленных на укрепление экологического сотрудничества в Центральной Азии.





Президент Узбекистана предложил совместно разработать Красную книгу Центральной Азии для сохранения биологического разнообразия стран региона. По его словам, координатором этой работы мог бы стать региональный офис Международный союз охраны природы в Ташкенте. Как отметил Мирзиёев, Красная книга должна стать не просто перечнем исчезающих видов, а действенной платформой для совместной работы в этой сфере, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".





Также президент предложил придать региональный статус действующему в Узбекистане Центру по борьбе с опустыниванием, предотвращению засух и раннему предупреждению песчаных и пыльных бурь при "Зеленом университете". Он подчеркнул, что консолидация научного потенциала на базе центра позволит создать эффективную систему мониторинга деградации земель.





Кроме того, лидер Узбекистана выступил с инициативой формирования "зеленого торгового коридора" Центральной Азии. По его мнению, введение льготных таможенных режимов и взаимное признание сертификатов на товары позволит ускорить модернизацию производств и повысить конкурентоспособность региональной продукции.



