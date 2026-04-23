22.04.2026, 16:11
Шавкат Мирзиёев предложил создать Красную книгу Центральной Азии
Также он выступил с инициативой формирования "зеленого торгового коридора" Центральной Азии
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе Регионального экологического саммита в Астане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с рядом региональных инициатив, направленных на укрепление экологического сотрудничества в Центральной Азии.
Президент Узбекистана предложил совместно разработать Красную книгу Центральной Азии для сохранения биологического разнообразия стран региона. По его словам, координатором этой работы мог бы стать региональный офис Международный союз охраны природы в Ташкенте. Как отметил Мирзиёев, Красная книга должна стать не просто перечнем исчезающих видов, а действенной платформой для совместной работы в этой сфере, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Также президент предложил придать региональный статус действующему в Узбекистане Центру по борьбе с опустыниванием, предотвращению засух и раннему предупреждению песчаных и пыльных бурь при "Зеленом университете". Он подчеркнул, что консолидация научного потенциала на базе центра позволит создать эффективную систему мониторинга деградации земель.
Кроме того, лидер Узбекистана выступил с инициативой формирования "зеленого торгового коридора" Центральной Азии. По его мнению, введение льготных таможенных режимов и взаимное признание сертификатов на товары позволит ускорить модернизацию производств и повысить конкурентоспособность региональной продукции.
Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров обозначил ключевые экологические вызовы для Центральной Азии.
23.04.2026, 18:21
Президент Казхастана принял председателя правления Восточного комитета германской экономики
Фото: Акорда
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и председатель правления Восточного комитета германской экономики, председатель наблюдательного совета CLAAS Group Катрина Клаас-Мюльхойзер обсудили перспективы дальнейшего укрепления казахско-германского экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе Акорды.
Глава государства поблагодарил председателя правления Восточного комитета германской экономики за значительный вклад в развитие двусторонних связей и выразил уверенность в продолжении поддержки совместных инициатив и проектов. Катрина Клаас-Мюльхойзер поздравила Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с успешным проведением референдума по принятию новой Конституции.
В ходе встречи был отмечен значительный потенциал расширения взаимодействия в сферах торговли, инвестиций и промышленности. Особое внимание было уделено укреплению кооперации двух стран в таких отраслях, как энергетика, машиностроение, агропромышленный комплекс, логистика и управление водными ресурсами", - говорится в сообщении.
Собеседники также обсудили повестку предстоящего диалога в формате С5 + Германия и договорились продолжить работу по углублению торгово-экономических отношений.
Ранее сообщалось, что взаимная торговля Казахстана и Баварии достигла 3,4 млрд евро.
23.04.2026, 18:09
МИД:Казахстан продвигает экологическое партнерство и культурные проекты за границей
Фото: МИД РК
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Хорватии обсудил в Загребе с министром экологии вопросы сотрудничества в сфере устойчивого развития и "зеленых" технологий. Параллельно посольство Казахстана в России передало московским школам книги об истории и культуре страны.
В Загребе состоялась встреча посла Казахстана Даулета Батрашева с министром охраны окружающей среды и зеленого перехода Хорватии Марией Вучкович.
Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды, устойчивого развития и климатической политики. Отмечена важность активизации диалога между профильными ведомствами, а также обмена опытом в сфере экологического регулирования, управления водными ресурсами, повышения энергоэффективности и внедрения "зеленых" технологий.
Посольство Казахстана в России передало в подарок московским школам книги, знакомящие с богатой историей и культурой Казахстана. Акция была приурочена к Всемирному дню книги и авторского права (23 апреля) и предстоящему Дню Победы.
Издания были переданы школам, носящим имена Героев Советского Союза, в том числе казахстанцев: №1912 имени Бауыржана Момышулы, №1512 имени Алии Молдагуловой, №1284 имени Натальи Ковшовой, а также №1571. В перечень литературы вошли книга главы государства Касым-Жомарта Токаева "Слово об отце", книга Асета Аккузинова "Плечом к плечу" (о вкладе Казахстана в Победу), произведения Абая, Шакарима, Бауыржана Момышулы, исследовательские труды о Чокане Валиханове и Олжасе Сулейменове, антология казахстанской поэзии, сборник казахских народных сказок, рецепты казахской кухни, справочник казахских праздников и другие. Некоторые из них впервые переведены на русский язык.
23.04.2026, 15:43
Токаев заявил о готовности углублять взаимодействие с ПА ОБСЕ
Президент оценил последовательную поддержку парламентской ассамблеей ОБСЕ экологической повестки и усилий Астаны
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана провел встречу с председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоаном Понсом, сообщили в Акорде.
В ходе встречи было подчеркнуто, что Казахстан твердо привержен развитию партнерства с ОБСЕ и ее парламентской ассамблеей. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил последовательную поддержку парламентской ассамблеей ОБСЕ экологической повестки и усилий Астаны, направленных на продвижение устойчивого развития.
Президент проинформировал собеседника о реализуемых в Казахстане масштабных политических реформах. Он отметил, что обновленная Конституция направлена на обеспечение институциональной устойчивости государства, повышение эффективности системы управления и усиление механизмов защиты прав человека.
В свою очередь Пере Жоан Понс заявил об актуальности обсуждаемых на Региональном экологическом саммите вопросов. Он подчеркнул, что лично убедился в сплоченности стран Центральной Азии в продвижении региональной повестки и общих инициатив.
В завершение Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему углублению сотрудничества с парламентской ассамблеей ОБСЕ и выразил уверенность в продолжении продуктивного взаимодействия.
Ранее глава государства провел встречу с главами международных конвенций.
23.04.2026, 14:20
Токаев обсудил решение экологических проблем с генсеком ОБСЕ
Собеседники выразили заинтересованность в развитии взаимодействия в сферах устойчивого развития, климатической устойчивости, рационального использования водных ресурсов и расширения экономической взаимосвязанности
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, сообщает Акорда.
Собеседники выразили заинтересованность в развитии взаимодействия в сферах устойчивого развития, климатической устойчивости, рационального использования водных ресурсов и расширения экономической взаимосвязанности.
По словам Токаева, Казахстан привержен укреплению сотрудничества во всех трех измерениях ОБСЕ. Было отмечено, что партнерство строится на принципах, закрепленных в Астанинской декларации Саммита ОБСЕ 2010 года.
В свою очередь Феридун Синирлиоглу поблагодарил президента за приглашение принять участие в Региональном экологическом саммите и высоко оценил лидерство Казахстана в продвижении климатической и экологической повестки в Центральной Азии и за ее пределами. Кроме того, генеральный секретарь напомнил о ключевой роли Казахстана в деятельности организации.
Участники встречи также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
23.04.2026, 13:28
Логика силы все чаще берет верх над нормами международного права - Токаев
Фото: Акорда
"на. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с группой высоких представителей ООН, сообщает Акорда.
По словам главы государства, визит столь представительной делегации предоставляет хорошую возможность обсудить роль ООН в решении экологических проблем Центральной Азии и за ее пределами. Он подчеркнул, что в условиях нарастающей геополитической нестабильности особую актуальность приобретает скоординированность действий в ответ на текущие вызовы, включая изменение климата, ухудшение окружающей среды и дефицит водных ресурсов.
Мы встречаемся с вами в период растущей неопределенности и непредсказуемости, когда геополитическая напряженность нарастает, а логика силы все чаще берет верх над нормами международного права. Вчера я говорил обо всех этих очень сложных вопросах, которые нам предстоит решать как единому международному сообществу в рамках ООН и за ее пределами", - отметил Токаев.
Представители ООН в свою очередь дали высокую оценку уровню организации Регионального экологического саммита, а также выступлению президента Казахстана.
Они проинформировали главу государства о текущей деятельности своих организаций и реализуемых проектах по таким направлениям, как устойчивое развитие, климатическая повестка, водная безопасность, снижение риска бедствий и продовольственная устойчивость. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено реализации глобальных инициатив Казахстана.
Токаев подтвердил приверженность идее создания Международной водной организации под эгидой ООН и готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества с системой ООН в интересах устойчивого развития, стабильности и общего процветания.
Напомним, в Астане проходит Региональный экологический саммит. Он объединяет страны Центральной Азии для формирования согласованного диалога по ключевым климатическим и экологическим вопросам.
23.04.2026, 12:35
ВОЗ присвоила Казахстану новый статус
Казахстан стал первой страной в СНГ и четвертой в Европейском регионе ВОЗ, достигшей подобного уровня
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, сообщает Акорда.
Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества Казахстана со Всемирной организацией здравоохранения.
Глава государства сообщил, что взаимодействие с организацией вышло на качественно новый этап, а также выразил признательность ВОЗ за неизменную поддержку глобальных инициатив нашей страны", - говорится в информации.
Участники встречи рассмотрели вопросы проведения совместных исследований в области климата и здоровья, продвижения инициатив по цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта в системе здравоохранения.
Глава ВОЗ отметил экономический прогресс Казахстана и успешные политические преобразования, а также приветствовал усилия Астаны, направленные на обеспечение экологической и водной безопасности на региональном и международном уровнях.
В завершение он передал президенту письмо, подтверждающее, что нашей стране присвоен 3-й уровень зрелости ВОЗ в сфере регулирования оборота лекарственных средств, что означает признание надежности национальной системы контроля.
Казахстан стал первой страной в СНГ и четвертой в Европейском регионе ВОЗ, достигшей подобного уровня.
23.04.2026, 11:48
МВФ откроет региональный центр развития в Алматы
Ратификация меморандума способствует социально-экономическому развитию страны, а также укреплению национального институционального потенциала в области экономической политики и государственного управления
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат одобрил ратификацию меморандума о взаимопонимании между Казахстаном и Международным валютным фондом о создании регионального центра развития потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии.
Деятельность регионального центра обеспечит развитие профессиональных навыков и повышение профессиональной компетенции работников государственных органов Республики Казахстан по вопросам макроэкономического анализа, денежно-кредитной и бюджетной политики, финансового регулирования и надзора, макроэкономической статистики", - отметили в сенате.
Кроме того, программы регионального центра направлены на содействие странам-бенефициарам (Казахстан, Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) в создании прочных институтов и повышении квалификации для выработки и проведения обоснованной экономической политики, которая способствует устойчивому росту.
Меморандум предусматривает предоставление региональному центру и его сотрудникам иммунитетов и привилегий в дополнение к иммунитетам и привилегиям, предусмотренным статьей IX статей Соглашения МВФ.
Напомним, в начале апреля мажилис ратифицировал меморандум. Документ был подписан 23 октября 2024 года в Вашингтоне.
Региональный центр развития потенциала разместят в городе Алматы.
22.04.2026, 20:16
Лидеры стран Центральной Азии учредили Международный день Аральского моря
Фото: Depositphotos
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам заседания Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала подписаны четыре документа, сообщает Акорда.
Подписаны следующие документы:
1. Решение глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала "О ходе председательства Республики Казахстан в Международном фонде спасения Арала";
2. Решение глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала "Об объявлении 26 марта международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья";
3. Решение глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала "Об избрании президента Международного фонда спасения Арала";
4. Астанинское заявление глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала.
Ранее президент Казахстана предложил создать международную организацию по воде под эгидой ООН.
