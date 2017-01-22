Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
22 января 2017
  • 15
  • :
  • 30
Все области
Туман
днем 7º    ночью -1º
17:00
.
Aнонс

Штайнмайер назвал избрание Трампа концом политической эпохи XX века22.01.2017
Политика  11:15
Берлин. 22 января. Kazakhstan Today - Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер полагает, что с приходом к власти в США Дональда Трампа окончательно изменилось прежнее положение дел в мировой политике, сообщил он в комментарии для немецкой газеты Bild am Sonntag.

"С избранием Дональда Трампа окончательно завершился прежний мир XX века. Какие представления об устройстве (мира) утвердятся в XXI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня, не предопределено, это остается открытым", - полагает Штайнмайер.
По его мнению, в нынешний период неопределенности в мировой политике "на кону стоит особенно многое".

Церемония инаугурации Трампа прошла в Вашингтоне 20 января, напоминает ТАСС.
Просмотров: 1598
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   политика
22.01.2017   12:49
Марин Ле Пен считает, что Евросоюз умер
22.01.2017   12:39
В Верховную Раду Украины внесен законопроект об исключительном использовании украинского языка
22.01.2017   12:34
В Астане обозначили главную цель переговоров по Сирии
22.01.2017   12:21
В Восточно-Китайском море к спорным островам подошли корабли КНР
22.01.2017   11:15
Штайнмайер назвал избрание Трампа концом политической эпохи XX века
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика