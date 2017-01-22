Штайнмайер назвал избрание Трампа концом политической эпохи XX века

Берлин. 22 января. Kazakhstan Today - Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер полагает, что с приходом к власти в США Дональда Трампа окончательно изменилось прежнее положение дел в мировой политике, сообщил он в комментарии для немецкой газеты Bild am Sonntag.
"С избранием Дональда Трампа окончательно завершился прежний мир XX века. Какие представления об устройстве (мира) утвердятся в XXI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня, не предопределено, это остается открытым", - полагает Штайнмайер.
По его мнению, в нынешний период неопределенности в мировой политике "на кону стоит особенно многое".
Церемония инаугурации Трампа прошла в Вашингтоне 20 января, напоминает ТАСС.
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