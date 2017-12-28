Состоялась встреча президентов Казахстана и России

Москва. 27 декабря. Kazakhstan Today - Состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, передаёт Kazakhstan Today.

В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения, сообщается на официальном сайте президента РФ.

В. Путин отметил, что отношения между Казахстаном и Россией развиваются очень успешно. "Рост товарооборота у нас составил за первые десять месяцев текущего года более 34 процентов. Это серьёзное движение вперёд. Но, собственно говоря, даже не это главное. И, может быть, не то, что у нас накопленных прямых инвестиций в казахстанскую экономику свыше десяти миллиардов, а важно то, что мы переходим к другому качеству наших отношений", - отметил президент РФ.

"Вот сейчас только мы с коллегами, с вами обсуждали вопросы, касающиеся энергетики, развития наших отношений в космосе, имею в виду не только использование Байконура, но и продвижение Казахстана по пути приобретения новых компетенций, технологий. Но, что не менее важно, а может, более важно, и именно на это нацелено, на перспективу, на будущее, - это наше сотрудничество в высокотехнологичных отраслях, наша совместная работа в области цифровой технологии. Мы вам благодарны за вашу инициативу ввести в Казахстане встречу специалистов на высоком экспертном уровне по развитию цифровых технологий", - сказал президент России.

В. Путин отметил, что Казахстан был и остаётся ключевым партнёром РФ.

В свою очередь Н. Назарбаев отметил, что за 26 лет независимого развития Россия и Казахстан только сближались, создавали договорную базу, которая создала условия для нормальной работы.

Президент Казахстана выразил поддержку Владимиру Путину на предстоящих президентских выборах.

Также глава государства поздравил всех россиян с наступающим Новым годом.

Напомним, накануне лидеры России и Казахстана приняли участие в неформальной встрече глав стран - участниц Содружества Независимых Государств.

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