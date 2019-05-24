Токаев: Мировое сообщество обеспокоено вмешательством в выборы с использованием цифровых технологий

Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - Сегодня на открытии XVI Евразийского Медиа Форума министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев зачитал обращение президента РК Касым-Жомарта Токаева к участникам форма, передает Kazakhstan Today.

Это событие уже привлекло повышенное внимание международного сообщества. Как действующий президент Казахстана я привержен проведению честных, справедливых и демократических выборов", - говорится в приветственном слове.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что мировое сообщество выражает обеспокоенность вопросами защиты от несанкционированной утечки информации, а также обсуждает проблемы вмешательства в выборы и политические процессы с использованием цифровых технологий.

"Люди нуждаются в формировании иммунитета к новым явлениям и угрозам", - подчеркивается в обращении.

Глава государства отметил, что эти и другие проблемы должны изучаться в медиасообществе, и пожелал участникам медиафорума плодотворной работы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства