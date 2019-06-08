Токаев: обеспечение честных и справедливых выборов - моя принципиальная позиция

Нур-Султан. 7 июня. Kazakhstan Today - Усилия всех государственных органов направлены на проведение честных и справедливых выборов. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.
Обеспечение честных и справедливых выборов - моя принципиальная позиция. Верю: выборы будут именно такими. На это направлены усилия всех госорганов", - написал глава государства в Twitter.
По его мнению, "транспарентность выборов возможна при участии гражданского общества".
Выборы - это соревнование программ, а не конфликт. Превыше всего - единство нации", - подчеркнул президент РК.
Напомним, внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня. ЦИК зарегистрировала семь кандидатов. 29 мая прошли теледебаты кандидатов в президенты.
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