22.04.2026, 16:45
Токаев обсудил с Кавелашвили расширение экономического партнерства
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Регионального экологического саммита в Астане состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, сообщили в Акорде.
Собеседники рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-грузинских отношений. Президенты отметили поступательную динамику сотрудничества и акцентировали внимание на необходимости наращивания торгово-экономических связей.
Также стороны подчеркнули значимость реализации совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов, расширения деловых контактов, а также эффективного использования транзитно-транспортного потенциала двух стран.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев и Михаил Кавелашвили обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.
Напомним, что по итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Грузией составил 184,5 млн долларов. Казахстан входит в число крупнейших торговых партнеров Грузии.
23.04.2026, 18:09 2761
МИД:Казахстан продвигает экологическое партнерство и культурные проекты за границей
Фото: МИД РК
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Хорватии обсудил в Загребе с министром экологии вопросы сотрудничества в сфере устойчивого развития и "зеленых" технологий. Параллельно посольство Казахстана в России передало московским школам книги об истории и культуре страны.
В Загребе состоялась встреча посла Казахстана Даулета Батрашева с министром охраны окружающей среды и зеленого перехода Хорватии Марией Вучкович.
Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды, устойчивого развития и климатической политики. Отмечена важность активизации диалога между профильными ведомствами, а также обмена опытом в сфере экологического регулирования, управления водными ресурсами, повышения энергоэффективности и внедрения "зеленых" технологий.
Посольство Казахстана в России передало в подарок московским школам книги, знакомящие с богатой историей и культурой Казахстана. Акция была приурочена к Всемирному дню книги и авторского права (23 апреля) и предстоящему Дню Победы.
Издания были переданы школам, носящим имена Героев Советского Союза, в том числе казахстанцев: №1912 имени Бауыржана Момышулы, №1512 имени Алии Молдагуловой, №1284 имени Натальи Ковшовой, а также №1571. В перечень литературы вошли книга главы государства Касым-Жомарта Токаева "Слово об отце", книга Асета Аккузинова "Плечом к плечу" (о вкладе Казахстана в Победу), произведения Абая, Шакарима, Бауыржана Момышулы, исследовательские труды о Чокане Валиханове и Олжасе Сулейменове, антология казахстанской поэзии, сборник казахских народных сказок, рецепты казахской кухни, справочник казахских праздников и другие. Некоторые из них впервые переведены на русский язык.
23.04.2026, 15:43 9286
Токаев заявил о готовности углублять взаимодействие с ПА ОБСЕ
Президент оценил последовательную поддержку парламентской ассамблеей ОБСЕ экологической повестки и усилий Астаны
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана провел встречу с председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоаном Понсом, сообщили в Акорде.
В ходе встречи было подчеркнуто, что Казахстан твердо привержен развитию партнерства с ОБСЕ и ее парламентской ассамблеей. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил последовательную поддержку парламентской ассамблеей ОБСЕ экологической повестки и усилий Астаны, направленных на продвижение устойчивого развития.
Президент проинформировал собеседника о реализуемых в Казахстане масштабных политических реформах. Он отметил, что обновленная Конституция направлена на обеспечение институциональной устойчивости государства, повышение эффективности системы управления и усиление механизмов защиты прав человека.
В свою очередь Пере Жоан Понс заявил об актуальности обсуждаемых на Региональном экологическом саммите вопросов. Он подчеркнул, что лично убедился в сплоченности стран Центральной Азии в продвижении региональной повестки и общих инициатив.
В завершение Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему углублению сотрудничества с парламентской ассамблеей ОБСЕ и выразил уверенность в продолжении продуктивного взаимодействия.
Ранее глава государства провел встречу с главами международных конвенций.
23.04.2026, 14:20 11891
Токаев обсудил решение экологических проблем с генсеком ОБСЕ
Собеседники выразили заинтересованность в развитии взаимодействия в сферах устойчивого развития, климатической устойчивости, рационального использования водных ресурсов и расширения экономической взаимосвязанности
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, сообщает Акорда.
Собеседники выразили заинтересованность в развитии взаимодействия в сферах устойчивого развития, климатической устойчивости, рационального использования водных ресурсов и расширения экономической взаимосвязанности.
По словам Токаева, Казахстан привержен укреплению сотрудничества во всех трех измерениях ОБСЕ. Было отмечено, что партнерство строится на принципах, закрепленных в Астанинской декларации Саммита ОБСЕ 2010 года.
В свою очередь Феридун Синирлиоглу поблагодарил президента за приглашение принять участие в Региональном экологическом саммите и высоко оценил лидерство Казахстана в продвижении климатической и экологической повестки в Центральной Азии и за ее пределами. Кроме того, генеральный секретарь напомнил о ключевой роли Казахстана в деятельности организации.
Участники встречи также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
23.04.2026, 13:28 14146
Логика силы все чаще берет верх над нормами международного права - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с группой высоких представителей ООН, сообщает Акорда.
По словам главы государства, визит столь представительной делегации предоставляет хорошую возможность обсудить роль ООН в решении экологических проблем Центральной Азии и за ее пределами. Он подчеркнул, что в условиях нарастающей геополитической нестабильности особую актуальность приобретает скоординированность действий в ответ на текущие вызовы, включая изменение климата, ухудшение окружающей среды и дефицит водных ресурсов.
Мы встречаемся с вами в период растущей неопределенности и непредсказуемости, когда геополитическая напряженность нарастает, а логика силы все чаще берет верх над нормами международного права. Вчера я говорил обо всех этих очень сложных вопросах, которые нам предстоит решать как единому международному сообществу в рамках ООН и за ее пределами", - отметил Токаев.
Представители ООН в свою очередь дали высокую оценку уровню организации Регионального экологического саммита, а также выступлению президента Казахстана.
Они проинформировали главу государства о текущей деятельности своих организаций и реализуемых проектах по таким направлениям, как устойчивое развитие, климатическая повестка, водная безопасность, снижение риска бедствий и продовольственная устойчивость. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено реализации глобальных инициатив Казахстана.
Токаев подтвердил приверженность идее создания Международной водной организации под эгидой ООН и готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества с системой ООН в интересах устойчивого развития, стабильности и общего процветания.
Напомним, в Астане проходит Региональный экологический саммит. Он объединяет страны Центральной Азии для формирования согласованного диалога по ключевым климатическим и экологическим вопросам.
23.04.2026, 12:35 17706
ВОЗ присвоила Казахстану новый статус
Казахстан стал первой страной в СНГ и четвертой в Европейском регионе ВОЗ, достигшей подобного уровня
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, сообщает Акорда.
Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества Казахстана со Всемирной организацией здравоохранения.
Глава государства сообщил, что взаимодействие с организацией вышло на качественно новый этап, а также выразил признательность ВОЗ за неизменную поддержку глобальных инициатив нашей страны", - говорится в информации.
Участники встречи рассмотрели вопросы проведения совместных исследований в области климата и здоровья, продвижения инициатив по цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта в системе здравоохранения.
Глава ВОЗ отметил экономический прогресс Казахстана и успешные политические преобразования, а также приветствовал усилия Астаны, направленные на обеспечение экологической и водной безопасности на региональном и международном уровнях.
В завершение он передал президенту письмо, подтверждающее, что нашей стране присвоен 3-й уровень зрелости ВОЗ в сфере регулирования оборота лекарственных средств, что означает признание надежности национальной системы контроля.
Казахстан стал первой страной в СНГ и четвертой в Европейском регионе ВОЗ, достигшей подобного уровня.
23.04.2026, 11:48 19556
МВФ откроет региональный центр развития в Алматы
Ратификация меморандума способствует социально-экономическому развитию страны, а также укреплению национального институционального потенциала в области экономической политики и государственного управления
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат одобрил ратификацию меморандума о взаимопонимании между Казахстаном и Международным валютным фондом о создании регионального центра развития потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии.
Деятельность регионального центра обеспечит развитие профессиональных навыков и повышение профессиональной компетенции работников государственных органов Республики Казахстан по вопросам макроэкономического анализа, денежно-кредитной и бюджетной политики, финансового регулирования и надзора, макроэкономической статистики", - отметили в сенате.
Кроме того, программы регионального центра направлены на содействие странам-бенефициарам (Казахстан, Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) в создании прочных институтов и повышении квалификации для выработки и проведения обоснованной экономической политики, которая способствует устойчивому росту.
Меморандум предусматривает предоставление региональному центру и его сотрудникам иммунитетов и привилегий в дополнение к иммунитетам и привилегиям, предусмотренным статьей IX статей Соглашения МВФ.
Напомним, в начале апреля мажилис ратифицировал меморандум. Документ был подписан 23 октября 2024 года в Вашингтоне.
Региональный центр развития потенциала разместят в городе Алматы.
22.04.2026, 20:16 50831
Лидеры стран Центральной Азии учредили Международный день Аральского моря
Фото: Depositphotos
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам заседания Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала подписаны четыре документа, сообщает Акорда.
Подписаны следующие документы:
1. Решение глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала "О ходе председательства Республики Казахстан в Международном фонде спасения Арала";
2. Решение глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала "Об объявлении 26 марта международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья";
3. Решение глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала "Об избрании президента Международного фонда спасения Арала";
4. Астанинское заявление глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала.
Ранее президент Казахстана предложил создать международную организацию по воде под эгидой ООН.
22.04.2026, 19:55 52676
Токаев провел заседание Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала
Фото: Акорда
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Акорде состоялось заседание Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала, сообщили в пресс-службе Акорды.
Эта встреча наглядно подтверждает нашу приверженность принципам устойчивого развития региона, стремление продвигать прагматичную и согласованную экологическую повестку. Сегодня мы обсудим перспективы развития фонда, наметим консолидированные решения, нацеленные на сохранение экосистемы бассейна Аральского моря. Это проблема широкого международного масштаба, поэтому к нашей работе приковано внимание многих государств, международных организаций. Тема спасения Арала много лет на слуху и в нашем регионе, и во всем мире. Обеспечение стабильности и процветания региона - наша общая и вполне достижимая задача. Надеюсь, эта встреча придаст импульс укреплению сотрудничества и принесет реальную пользу всем государствам региона", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, сегодня в Астане проходит Региональный экологический саммит.
