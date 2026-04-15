Токаев поздравил Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии
Астана придает большое значение укреплению стратегического партнерства с Будапештом
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, сообщает Акорда.
Глава государства отметил, что результаты голосования отражают высокий уровень доверия венгерского народа к руководству партии TISZA и ее программе, и выразил уверенность в дальнейшем устойчивом развитии Венгрии.
Президент подчеркнул, что Астана придает большое значение укреплению стратегического партнерства с Будапештом, подтвердив готовность к расширению двустороннего сотрудничества на благо народов двух стран.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Петеру Мадьяру успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Венгрии - благополучия и процветания.
новости по теме
15.04.2026, 16:25 2616
Казахстан выступает за усиление глобального сотрудничества в сфере водных ресурсов
Фото: Акорда
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана КасымөЖомарт Токаев принял специального посланника генерального секретаря ООН по водным ресурсам Ретно Марсуди. Стороны обсуждены ключевые вопросы глобальной и региональной водной повестки, информирует Акорда.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для Казахстана водные ресурсы являются стратегическим ресурсом, напрямую связанным с устойчивым развитием, экологической безопасностью и региональной стабильностью.
Он также отметил важность формирования более эффективной международной архитектуры сотрудничества в водной сфере. В этом контексте президент остановился на своей инициативе по созданию Международной водной организации под эгидой ООН.
По его словам, данный шаг призван придать новый импульс глобальным усилиям по обеспечению рационального использования водных ресурсов, укреплению международной координации и продвижению устойчивых решений в ответ на вызовы, связанные с водной проблематикой.
На полях предстоящего регионального экологического саммита в Астане планируется запуск первого раунда международных консультаций, нацеленных на предметное обсуждение возможных параметров и перспектив формирования данной структуры.
В ходе встречи также была подчеркнута роль предстоящей в декабре 2026 года в Абу-Даби Конференции ООН по водным ресурсам, которая рассматривается как важная платформа для выработки согласованных подходов к решению водных проблем.
Отдельное внимание собеседники уделили вопросам эффективного использования водных ресурсов в регионе Центральной Азии.
15.04.2026, 14:38 4916
Между Казахстаном и Турцией нет каких-либо разногласий - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом подчеркнули, что между Казахстаном и Турцией нет каких-либо разногласий, сообщает Акорда.
Наши братские государства связывают узы взаимного доверия и уважения. Почти за 35 лет с момента установления дипломатических отношений наше сотрудничество поступательно развивается и вышло на качественно новый уровень. Между Казахстаном и Турцией нет каких-либо противоречий и разногласий. 14 мая президент Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в нашу страну с государственным визитом. В рамках визита мы проведем очередное заседание совета стратегического сотрудничества и подпишем ряд новых соглашений", - подчеркнул президент.
Глава государства выразил уверенность в том, что итоги заседания межправительственной комиссии, состоявшегося сегодня в Астане под председательством премьер-министра Казахстана и вице-президента Турции, будут способствовать дальнейшему укреплению многогранного стратегического партнерства.
В свою очередь Джевдет Йылмаз поблагодарил за оказанное гостеприимство и передал Касым-Жомарту Токаеву теплые пожелания турецкого лидера. По его словам, глава Турции придает особое значение своему предстоящему визиту в Казахстан и участию в неформальном саммите ОТГ в Туркестане.
На основе договоренностей, достигнутых вами и нашим президентом, мы с премьер-министром Олжасом Бектеновым только что провели 14-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. По его итогам мы подписали совместный план действий, включающий реализацию конкретных мер в различных сферах. Этот документ станет дорожной картой для наших торгово-экономических отношений в предстоящий период", - сказал турецкий вице-президент.
На встрече также были обсуждены перспективы расширения торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений между двумя странами. В частности, отмечена возможность реализации совместных проектов в перерабатывающей промышленности, инфраструктуре, энергетике, логистике, агропромышленном комплексе, образовании и туризме.
Собеседники также обменялись мнениями по текущей международной повестке, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил роль Турции в обеспечении стабильности в регионе и подтвердил свое участие в предстоящем Анталийском дипломатическом форуме.
Ранее сообщалось, что президент Турции посетит Казахстан с госвизитом.
14.04.2026, 13:00 31131
Политика, экономика и культура: о чем говорили главы МИД Казахстана и Беларуси
Фото: МИД РК
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, прибывший в Казахстан с первым официальным визитом, обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба МИД.
Беларусь является важным политическим и экономическим партнером Казахстана, и мы придаем большое значение многогранному укреплению стратегических отношений с вашей страной. Безусловно, достигнутый высокий уровень взаимодействия Казахстана и Беларуси является следствием политической воли и проводимого курса лидеров двух стран на укрепление межгосударственных связей", - сказал в ходе встречи Ермек Кошербаев.
Также особое внимание собеседники уделили обсуждению мер по увеличению показателей взаимного товарооборота, инвестиций и промышленной кооперации.
По итогам 2025 года товарооборот между нашими странами вырос на 30% и превысил 1,2 млрд долларов. Важной задачей является закрепление данного показателя и обеспечение дальнейшего его роста. Ресурсы наших экономик обладают для этого соответствующим потенциалом и резервами", - отметил глава внешнеполитического ведомства Казахстана.
Кроме того, Кошербаев проинформировал коллегу о преференциях и мерах по привлечению иностранных инвестиций в экономику Казахстана, а также о деятельности международного финансового центра "Астана", в основу которой положен лучший опыт мировых финансовых институтов.
В числе приоритетных тем обсуждения стало сотрудничество в транзитно-транспортной сфере. Был отмечен рост железнодорожных грузоперевозок в январе-феврале текущего года до 1,1 млн тонн, что на 25 % выше аналогичного показателя за 2025 год.
Также Ермек Кошербаев рассказал об активной работе, проводимой Казахстаном по экспорту отечественных цифровых решений, и пригласил белорусских специалистов к сотрудничеству в таких сферах, как цифровизация и ИИ.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, рассмотрели ход подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем и высоком уровнях.
Глава МИД Казахстана подчеркнул, что первый визит Максима Рыженкова в Казахстан сопряжен с важным событием в истории двусторонних отношений - открытием генерального консульства Беларуси в крупнейшем мегаполисе Казахстана - Алматы, запланированным на 15 апреля. Он выразил уверенность, что это послужит на благо развития казахстанско-белорусских связей.
В завершение встречи стороны подтвердили твердую настроенность на дальнейшее укрепление и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру двусторонних и многосторонних связей.
13.04.2026, 20:45 44771
В МИД Казахстана состоялась встреча с делегацией сената Франции
Фото: МИД РК
Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов провел встречу с делегацией комиссии по иностранным делам, обороне и вооруженным силам сената парламента Французской Республики во главе с Валери Буайе, членом группы дружбы "Франция - Центральная Азия" сената парламента Франции, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.
В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахско-французского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено углублению сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, а также взаимодействию по вопросам климатической повестки и продвижению инициатив, направленных на обеспечение экологической устойчивости.
Собеседники подчеркнули важность расширения межпарламентского диалога как эффективного инструмента укрепления двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. По итогам встречи стороны подтвердили взаимную нацеленность на дальнейшее поступательное развитие казахско-французского стратегического партнерства.
Также в МИД РК сообщили, что в Душанбе состоялась церемония возложения венков к монументу воинам-казахстанцам, погибшим в 1995 году при выполнении задач по охране таджикско-афганской границы в составе сил СНГ. В мероприятии приняли участие дипломаты, военные и представители общественности. Участники почтили память 17 погибших военнослужащих, отметив их мужество и вклад в обеспечение безопасности, а также подчеркнули важность сохранения исторической памяти о совместной службе и подвиге казахстанских военных.
Посол РК в Таджикистане Валихан Туреханов отметил, что подвиг казахстанских воинов, проявивших мужество и стойкость при защите внешних рубежей СНГ, навсегда останется в памяти народа Казахстана. Он подчеркнул, что их самоотверженность и верность воинскому долгу являются примером истинного патриотизма, мужества и преданности Родине, а также указал на важность сохранения исторической памяти о героизме военнослужащих и передачи этих ценностей молодому поколению.
Казахский дипломат выразил искреннюю благодарность руководству Республики Таджикистан за постоянную поддержку в сохранении исторической памяти о подвиге казахстанских воинов и за содействие в организации памятных мероприятий.
11.04.2026, 16:53 90826
Узбекистан является надежным стратегическим партнером Казахстана - Токаев
Фото: Акорда
Ташкент. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе неформальной встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым подчеркнул, что для РК Узбекистан является надежным стратегическим партнером, сообщает Акорда.
С учетом нынешней нестабильной геополитической ситуации этот визит приобретает особое значение. Для Казахстана Узбекистан является надежным стратегическим партнером. В ходе визита мы обменяемся мнениями по наиболее актуальным вопросам, обсудим повестку двусторонних отношений. Между нашими странами нет каких-либо противоречий или разногласий. Подписанные соглашения и договоренности последовательно реализуются. Правительство Казахстана четко понимает необходимость безусловного выполнения взаимных обязательств. Соответствующая работа проводится под моим контролем", - сказал глава государства.
Президент отметил, что священная Бухара с историей, насчитывающей более 2,5 тысячи лет, является неотъемлемой частью мирового историко-культурного наследия.
Глава государства также подчеркнул, что исторически сложившиеся тесные связи служат незыблемым фундаментом подлинного стратегического партнерства и союзничества Казахстана и Узбекистана.
Казахстан как ближайший союзник всецело поддерживает проводимые под Вашим мудрым руководством масштабные политические и экономические преобразования. Благодаря Вашему выверенному стратегическому курсу неуклонно повышается благосостояние народа, реализуются масштабные инфраструктурные и социальные проекты, которые получают хорошие оценки, рейтинги со стороны ведущих финансовых институтов, укрепляется международный авторитет страны. Уверен, Ваша последовательная политика, основанная на приоритете национальных интересов, будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию Узбекистана, равно как и всего региона", - отметил президент.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидера Узбекистана за поздравления по случаю принятия новой Конституции Казахстана. По его словам, Шавкат Мирзиёев первым из зарубежных лидеров поздравил Казахстан с этим историческим событием. Глава государства поддержал инициативу президента Узбекистана "Чистый воздух", отметив ее актуальность и для крупных городов Казахстана.
В свою очередь Шавкат Мирзиёев отметил, что встреча в Бухаре имеет большое значение для расширения многогранных связей между странами.
Ваш визит является еще одним ярким выражением того, что между двумя народами царит вековая дружба, тесное братство, стратегическое партнерство и союзнические отношения постоянно укрепляются. Уверен, что наша сегодняшняя откровенная и искренняя встреча послужит обогащению взаимовыгодного сотрудничества новым содержанием, достижению конкретных практических результатов и дальнейшему расширению регионального сотрудничества", - сказал президент Узбекистана.
Он заявил, что узбекский народ как самый близкий сосед и союзник всегда искренне радуется эффективным реформам Касым-Жомарта Токаева по построению справедливого Казахстана.
В ходе встречи собеседники подтвердили стратегический курс на углубление экономического партнерства. Достигнута договоренность об усилении взаимодействия правительств двух стран для достижения конкретных показателей в торговле и производстве. Акцентирована важность системной поддержки деловых кругов и стимулирования их деловой активности.
Главы государств обстоятельно обсудили вопросы сотрудничества в области добычи и переработки редкоземельных металлов, транзитно-транспортной, водно-энергетической сферах, а также IT-секторе. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных контактов и развитию туризма.
По итогам переговоров президенты условились принять дорожную карту между правительствами двух стран по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества.
Кроме того, во время неформальной встречи в Бухаре Шавкат Мирзиёев передал Касым-Жомарту Токаеву ряд архивных материалов. В частности, казахстанской стороне предоставлены копии найденных в Узбекистане ценных документов, чертежей и фотоматериалов 1920-1950-х годов, имеющих отношение к мавзолеям Ходжи Ахмеда Яссауи и Рабии Султан Бегим в Туркестане.
Данные материалы, многие из которых до настоящего времени не вводились в научный оборот, имеют большую культурную и историческую ценность", - отметили в Акорде.
Также в рамках визита в Узбекистан Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди. Главы государств осмотрели мемориальный комплекс, состоящий из медресе, двух мечетей и минарета. В присутствии президентов были прочитаны суры из Корана и произнесены молитвы за мир и процветание двух братских народов. Позже Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев совместно посетили общенациональный хакатон по искусственному интеллекту, который проходит в Бухаре.
Помимо этого, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев ознакомились с деятельностью хлопково-текстильного кластера MERGANTEKS, который представляет собой вертикально интегрированное производство полного цикла - от переработки сырья до выпуска готовой текстильной продукции.
Напомним, вчера стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства в ходе неформальной встречи в Бухаре.
10.04.2026, 16:45 112111
Токаев и Мирзиёев обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства в Бухаре
Фото: Акорда
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства в ходе неформальной встречи Бухаре, сообщает Акорда.
Кроме того, главы государств планируют обсудить перспективы союзничества двух стран, а также актуальные вопросы региональной повестки.
Напомним, в прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Тогда главы государств подчеркнули продуктивность недавней неформальной встречи в Алматы, а также обозначили высокую динамику развития сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном. Кроме того, президенты подтвердили готовность к расширению взаимовыгодного партнерства.
09.04.2026, 20:47 132486
Казахстан и Армения укрепляют политический диалог и взаимовыгодное сотрудничество Дополнено
Фото: МИД РК
Ереван. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе официального визита в Ереван министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев был принят президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Глава внешнеполитического ведомства передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Ваагну Хачатуряну.
Ермек Кошербаев отметил, что в Казахстане ценят личное внимание и вклад президента Армении в развитие казахско-армянских отношений. Выразил признательность за решение Ваагна Хачатуряна принять участие в региональном экологическом саммите, который состоится 22-23 апреля 2026 года в Астане.
Армения является важным и надежным партнером Казахстана, с которым нас связывают тесные всесторонние связи. Сегодня казахско-армянские связи развиваются поступательными темпами, конструктивным подходом и готовностью учитывать интересы друг друга. Этому способствует доверительный политический диалог на высшем уровне, активно развивающееся межпарламентское и межправительственное сотрудничество", - подчеркнул глава МИД Казахстана.
В свою очередь президент Армении отметил актуальность проведения регионального экологического саммита, организованного в Астане под эгидой ООН. Президент Армении сообщил, что полностью разделяет позицию Казахстана о необходимости объединить усилия мирового сообщества в поиске совместных ответов на экологические вызовы.
В заключение встречи президент подчеркнул, что Армения придает большое значение дальнейшему развитию и упрочению армяно-казахских отношений, основанных на дружбе и взаимном уважении.
Дополнено 09.04.2026, 20.56
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев также встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Глава внешнеполитического ведомства передал премьеру теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Благодаря усилиям лидеров двусторонние отношения между Казахстаном и Арменией вышли на качественно новый уровень. Налажен устойчивый политический диалог, поддерживаются регулярные контакты на высшем и высоком уровне, посредством межправкомисии координируется торгово-экономическое сотрудничество, активно развиваются культурно-гуманитарные и научно-образовательные связи", - отметил Ермек Кошербаев.
Министр с удовлетворением констатировал, что новая геополитическая ситуация в регионе Южного Кавказа открыла новые возможности для экономик двух стран. В частности, в прошлом году был возобновлен экспорт казахстанского зерна в Армению по железнодорожному маршруту через территории России, Азербайджана и Грузии. В этой связи он подтвердил заинтересованность в долгосрочных поставках сельхозпродукции, в частности зерна и мяса в Армению.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений в транспортно-транзитной и торговой сферах в рамках эффективной реализации дорожной карты по торгово-экономическому сотрудничеству между правительствами Казахстана и Армении на 2026-2030 годы.
Глава МИД Казахстана также сообщил о мерах по налаживанию регулярного прямого авиасообщения между странами.
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, отметив, что на данном треке сотрудничества Казахстан и Армения наработали положительный опыт совместной работы и сегодня позиции сторон схожи по многим вопросам.
В заключение встречи стороны подтвердили намерение совместными усилиями способствовать наращиванию межгосударственного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.
09.04.2026, 18:23 133971
Главы МИД Казахстана и Армении определили новые направления и пути сотрудничества
Фото: МИД РК
Ереван. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в ходе официального визита в Ереван провел переговоры с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном, сообщили в пресс-службе казахстанского внешнеполитического ведомства.
Стороны обстоятельно рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления многопланового взаимовыгодного сотрудничества. Особое внимание в ходе переговоров было уделено торгово-экономическому сотрудничеству, а также вопросам транзитно-транспортного потенциала. Была подчеркнута важная роль деятельности межправительственной комиссии и казахско-армянского делового совета.
Важной задачей для нас является содействие качественному и количественному росту взаимного товарооборота. Этому может способствовать диверсификация торговли, создание возможностей на взаимной основе продвижения новых видов товаров на рынки наших стран", - сообщил Ермек Кошербаев.
Стороны отметили наличие хорошей основы для укрепления торговых связей, которую формируют свыше 100 предприятий с участием казахстанского капитала, зарегистрированных в Армении, и более 400 армянских компаний, работающих в Казахстане.
Кошербаев информировал своего визави о многообразном пакете преференций, предоставляемых инвесторам в Казахстане. Он высказал уверенность, что объединение потенциалов двух стран позволят значительно активизировать инвестиционное сотрудничество.
К многообещающим и взаимовыгодным направлениям было отнесено сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и цифровизации. В этой связи был отмечен успешный проект по созданию в Казахстане филиала армянского образовательного центра TUMO Astana. Глава МИД Казахстана также высказал заинтересованность в реализации совместных инициатив, направленных на развитие инновационной экосистемы и продвижение отечественных технологических решений.
В качестве новых и перспективных направлений партнерских связей были рассмотрены атомная энергетика, фармацевтика, высшее образование и здравоохранение.
Глава казахстанского внешнеполитического ведомства обратил внимание на инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по учреждению Международной организации по воде в системе ООН, нацеленной на развитие глобального взаимодействия в сфере эффективного управления водными ресурсами.
Стороны также обсудили вопросы, связанные с региональными транспортными коммуникациями, подчеркнув, что транзитно-логистическая связанность создает новые возможности для интеграции рынков Центральной Азии и Южного Кавказа. С удовлетворением была отмечена динамика решения вопросов по возобновлению прямых авиарейсов между городами Казахстана и Армении.
Собеседники сверили позиции по актуальным вопросам региональной и международной повестки, обратив особое внимание на вопросы укрепления мира и стабильности в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Также было отмечено конструктивное взаимодействие в рамках международных организаций.
Читаемое
15.04.2026, 09:17Назначен командующий войсками регионального командования "Запад" 15.04.2026, 11:5526151Две казахстанские авиакомпании привлечены к административной ответственности 15.04.2026, 12:3221811В Астане пройдет Евразийский экономический форум 15.04.2026, 11:2421246На 39% выросла численность китайских туристов в Казахстане 15.04.2026, 13:0019306Свыше 832 тысяч га бывшего Семипалатинского ядерного полигона переводят в состав земель запаса 08.04.2026, 14:10423076Умерщвление бездомных животных в Казахстане: мажилис одобрил законопроект 08.04.2026, 16:56386311Пенсионный возраст женщин сравняют с мужским к 2031 году - Минтруда 09.04.2026, 13:59382161ЕАБР запустил платформу Цифровая Академия для развития человеческого капитала в Евразийском регионе 09.04.2026, 16:01354141На развитие инфраструктуры побережья Алаколя выделят 10 млрд тенге 09.04.2026, 15:28349901В Алматинском зоопарке родились сразу три кенгуренка 27.03.2026, 18:18ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации1154076ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации 30.03.2026, 13:40939296Евразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы годовое собрание и бизнес-форум 30.03.2026, 15:00Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта937986Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта 01.04.2026, 14:28Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации846491Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации 17.03.2026, 20:54545691Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области
