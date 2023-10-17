16.10.2023, 18:49 15661
Токаев прибыл с официальным визитом в Китай
Фото: Акорда
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Пекин. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Китай. В аэропорту Пекина главу государства встретили министр промышленности и информации КНР Цзинь Чжуанлун и другие официальные лица. У трапа самолета была выстроена рота почетного караула, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе двухдневного официального визита президент Казахстана проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также примет участие в III Форуме высокого уровня "Один пояс - один путь".
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественной церемонии открытии бюста Абу Насру аль-Фараби на территории Пекинского университета языка и культуры.
Программа визита также предусматривает ряд встреч с руководителями крупнейших компаний Китая.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за счет совместной работы в рамках инициативы "Один пояс - один путь" уже получили около $24 млрд инвестиций.
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17.10.2023, 09:32 1556
Казахстан и Китай подписали ряд документов
Фото: Акорда
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Пекин. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По завершении переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина членами делегаций двух стран был подписан ряд документов, сообщила пресс-служба Акорды.
В частности, подписаны:
1. Меморандум о взаимопонимании между Агентством по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики по обмену и сотрудничеству в области экономического развития;
2. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай - Европа;
3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики по совместному развитию сотрудничества по проекту строительства железной дороги "Тачэн - Аягоз";
4. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута;
5. Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях при экспорте рапса из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику.
Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры. Лидер Китая встретил президента Казахстана в Доме народных собраний Пекина. В честь высокого гостя была выстроена рота Почетного караула. Затем главы государств со своими делегациями начали переговоры в Большом восточном зале.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что он с большим удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина вновь посетить Китай для участия в 3-м Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь".
С первых дней Казахстан твердо поддерживает Вашу глобальную инициативу и активно участвует в ее продвижении. Мы всегда помним, что ровно 10 лет тому назад эта инициатива была изложена в Вашей речи в Астане. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Вас с блестящими результатами в реализации этого мегапроекта и пожелать успешного проведения знакового мероприятия. Поздравляю Вас с 74-летием со дня образования Китайской Народной Республики и блестящим выступлением команды Китая на XIX летних Азиатских играх в Ханчжоу. Мы с большим воодушевлением следим за бурным прогрессом Китая. Под Вашим мудрым лидерством Китай уверенно приближается к достижению высокой цели - стать передовой мировой державой", ─ заявил президент Казахстана.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, а также в атомной промышленности, машиностроении и туризме, электронной коммерции и высоких технологиях. Лидерами подчеркнута важность реализации совместных инвестиционных проектов и создания условий для взаимного культурного обогащения.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
17.10.2023, 08:01 3716
Токаев встретился с Си Цзиньпином Дополнено
Фото: Акорда
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Пекин. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Синьхуа.
В ходе встречи Си Цзиньпин отметил, что Китай и Казахстан должны усилить сотрудничество, содействовать получению больших результатов в рамках инициативы "Один пояс, один путь".
Десять лет назад в Казахстане я впервые выдвинул инициативу строительства "Экономического пояса Шелкового пути". Сторонам нужно усилить сотрудничество, содействовать тому, чтобы совместное строительство "Одного пояса, одного пути" достигло больших результатов и принесло больше пользы народам двух стран", - цитирует Си Цзиньпина РИА Новости.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что он с большим удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина вновь посетить Китай для участия в 3-м Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь".
С первых дней Казахстан твердо поддерживает Вашу глобальную инициативу и активно участвует в ее продвижении. Мы всегда помним, что ровно 10 лет тому назад эта инициатива была изложена в Вашей речи в Астане. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Вас с блестящими результатами в реализации этого мегапроекта и пожелать успешного проведения знакового мероприятия. Поздравляю Вас с 74-летием со дня образования Китайской Народной Республики и блестящим выступлением команды Китая на XIX летних Азиатских играх в Ханчжоу. Мы с большим воодушевлением следим за бурным прогрессом Китая. Под Вашим мудрым лидерством Китай уверенно приближается к достижению высокой цели - стать передовой мировой державой", ─ заявил президент Казахстана.
Председатель КНР поблагодарил президента Казахстана за принятие приглашения и отметил важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества.
Добро пожаловать на 3-й Форум высокого уровня международного сотрудничества "Один пояс, один путь". Здоровые, стабильные и динамичные китайско-казахские отношения способны укрепить доверие между двумя странами и решительно содействовать поддержанию мира и стабильности. Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай и Казахстан будут придерживаться своих первоначальных устремлений и помогать друг другу. За годы дружбы наши страны успели выстроить вечное всестороннее стратегическое партнерство", − отметил Си Цзиньпин.
Председатель КНР подчеркнул, что Китай полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Казахстана, а также масштабные реформы, проводимые Касым-Жомартом Токаевым.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, а также в атомной промышленности, машиностроении и туризме, электронной коммерции и высоких технологиях. Лидерами подчеркнута важность реализации совместных инвестиционных проектов и создания условий для взаимного культурного обогащения.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
По итогам переговоров делегации двух стран подписали ряд документов.
Напомним, 17-18 октября в Пекине проходит форум "Один пояс - один путь". Главной темой форума станет "Высококачественное строительство "Одного пояса - одного пути", совместное достижение общего развития и процветания". Глава государства примет участие в форуме.
В рамках визита в Китай президент Казахстана также проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цянем и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Кроме того, запланирован ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.
Также Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественной церемонии открытии бюста Абу Насра Аль-Фараби на территории Пекинского университета языка и культуры.
16.10.2023, 11:00 23286
Президент Казахстана с официальным визитом посетит Китай и примет участие в форуме "Один пояс, один путь"
Он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 17-18 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Китайскую Народную Республику, сообщила пресс-служба Акорды.
В Пекине Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цянем и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также примет участие в III Форуме высокого уровня "Один пояс, один путь".
Также запланирован ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.
Как сообщалось ранее, в Пекине 17-18 октября пройдет форум "Один пояс - один путь". Главной темой форума станет "Высококачественное строительство "Одного пояса - одного пути", совместное достижение общего развития и процветания".
Мегапроект "Один пояс - один путь" в этом году отмечает десятилетие.
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за счет совместной работы в рамках инициативы "Один пояс - один путь" уже получили около $24 млрд инвестиций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая.
Страны Евразийского экономического союза в ходе совместной работы в рамках инициативы "Один пояс - один путь" уже обеспечили $24 млрд инвестиций. Но этот объем растет, потому что увеличивается количество взаимовыгодных проектов", - цитирует президента РФ ТАСС.
Как отметил Путин, эти решения выгодны не только странам, которые получают какие-то кредиты в рамках инициативы, - "они выгодны и КНР, потому что и Китай от реализации этих проектов тоже получает продукты, получает условия для лучшего и большего развития". "Все это делается на основе взаимной выгоды", - подчеркнул он.
Российский лидер обратил внимание, что при этом каждая страна в рамках двусторонних или многосторонних форматов выбирает, что ей выгодно, что невыгодно. "Никто ничего не навязывает. Но это же подталкивает, создает условия для развития", - констатировал он.
13.10.2023, 17:07 76736
Казахстан выступает против использования террористических методов - Токаев о ситуации на Ближнем Востоке
Фото: Акорда
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Бишкек. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе в заседания Совета глав государств - участников СНГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токае высказался о нынешней ситуации на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба главы государства.
Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем. Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Он также подчеркнул, что Казахстан выступает за установление принципа справедливости в международных отношениях, за их демократизацию с учетом законных и суверенных прав всех членов международного сообщества. На фоне нынешнего застоя в Совете безопасности ООН лидер Казахстана считает возможным и даже необходимым усилить роль Генеральной ассамблеи ООН как наиболее представительного органа этой универсальной организации.
В то же время нам нельзя забегать вперед в деле реформирования Совета безопасности ООН. На наш взгляд, этот важнейший орган должен пополниться государствами, представляющими все регионы мира, в том числе за счет глобального Юга. Отрадно, что эта позиция, по сути, является общей для присутствующих здесь глав государств", - добавил президент.
Ранее президент Казахстана предложил разработать Концепцию сопряжения транспортных артерий на территории стран СНГ.
13.10.2023, 16:49 78066
Главы стран СНГ подписали соглашение о создании Международной организации по русскому языку
Фото: Depositphotos
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Бишкек. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании совета глав сран СНГ в Бишкеке президенты стран Содружества подписали соглашение о создании Международной организации по поддержке и продвижению русского языка.
Выступая на заседании глав государств в узком составе, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль русского языка в многогранном сотрудничестве между странами СНГ.
Символично, что нынешний год объявлен Годом русского языка в СНГ", - обратил внимание президент.
Подписание учредительного договора и устава Международной организации по русскому языку Токаев назвал историческим решением.
Данная организация станет самостоятельной международной структурой и будет правосубъектной.
Новая организация открыта для всех стран и, конечно же, абсолютно актуальна с точки зрения глобального гуманитарного сотрудничества. Принимаемые меры по продвижению русского языка на пространстве СНГ и в более широком международном масштабе вовсе не исключают тенденцию усиления национальной идентичности наших стран. Казахстан будет продолжать политику усиления статуса государственного казахского языка", - добавил Токаев.
Штаб-квартира организации будет располагаться в Сочи.
Напомним, предложение о создании в Содружестве международной структуры по поддержке и продвижению русского языка озвучил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в декабре 2021 года на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В начале сентября эксперты доработали и согласовали проект договора об учреждении Международной организации по русскому языку, а также согласовали проект решения Совета министров иностранных дел СНГ по этому вопросу.
13.10.2023, 14:48 80161
В Бишкеке проходит заседание совета глав СНГ в узком составе
Заседание СГГ СНГ в узком составе проходит в закрытом режиме
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Бишкек. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Кыргызстана проходит заседание совета глав СНГ в узком составе.
Заседание СГГ СНГ в узком составе проходит в закрытом режиме. После его завершения президенты начнут заседать в расширенном составе с участием своих делегаций, сообщает РИА Новости.
Мероприятие проходит под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова. В нем принимают участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, глава Беларуси Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидеры Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов.
Главы государств в ходе саммита намерены обсудить вопросы торгово-экономического партнерства, безопасности и экологии. Также они подведут итоги взаимодействия в рамках СНГ в этом году и определят основные задачи на перспективу, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам.
13.10.2023, 12:35 82296
Токаев прибыл в Кыргызстан для участия в заседании совета глав СНГ
Фото: Акорда
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Бишкек. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Республику Кыргызстан для участия в заседании совета глав государств - участников СНГ, сообщает Акорда.
В Международном аэропорту Бишкека президента встретил глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров.
Далее делегация отправилась в госрезиденцию "Ала-Арча".
По информации 24.kg, сегодня в Бишкеке пройдет очередное заседание глав СНГ. Все президенты, которые подтвердили участие в мероприятии, уже прибыли в столицу.
Саммит ориентировочно начнется в 13.00 с церемонии фотографирования.
Мероприятие пройдет под председательством Кыргызской Республики.
Ожидается, что главы государств обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, примут решение о председательстве в Содружестве в 2024 году.
На саммите также планируется принять ряд заявлений, а также подписать Договор об учреждении в СНГ Международной организации по русскому языку, Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и Соглашение об образовании Координационного совета государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере судебно-экспертной деятельности", - сообщается на сайте исполкома СНГ.
Намечено подписание межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024-2028 годы и учреждение в Содружестве медали "За вклад в укрепление мира".
Также ожидается, что главы государств СНГ примут решение об объявлении города Самарканда (Республика Узбекистан) культурной столицей Содружества в 2024 году.
12.10.2023, 13:49 95536
Россия передаст странам СНГ списки нежелательных НПО и российских иноагентов
В список войдут 110 нежелательных в России зарубежных НПО
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Москва. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Перечень нежелательных в России зарубежных неправительственных организаций и реестр иноагентов пообещал передать партнерам по межпарламентской Ассамблее СНГ председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Передадим партнерам из стран СНГ перечень 110 нежелательных в России зарубежных НПО, представляющих угрозу безопасности нашего государства", - цитирует Пискарева Interfax.
Он подчеркнул, что приоритетной задачей парламентариев стран Содружества является совместное противодействие попыткам иностранного вмешательства.
С учетом общности угроз на евразийском пространстве, переданные нами сведения могут способствовать пресечению работы зарубежных спецслужб по дестабилизации обстановки в каждом отдельном государстве СНГ, в том числе в ходе выборов", - отметил Пискарев.
По его мнению, информация о тех, кто отстаивает в России чужие иностранные интересы, также может быть интересна соседям РФ.
Документы будут переданы в ходе открывающейся 12 октября в Петербурге конференции "Защита электорального суверенитета государств - участников МПА СНГ".
Мероприятие пройдет в рамках подготовки к мониторинговым кампаниям по наблюдению за единым днем голосования в Беларуси и президентскими выборами в России в 2024 году.
Напомним, Минфин РК опубликовал список лиц, получающих финансирование из-за рубежа, в который вошли 240 физлиц и организаций, в том числе известные журналисты, общественники и НПО.
Казахстанский блогер, активист и антифашист Альжан Исмагулов в интервью SputnikLive заявил, что казахстанские СМИ в основном "забиты" иностранными агентами влияния.
Позже публикацию списка прокомментировал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?