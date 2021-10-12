Токаев принял министра иностранных и европейских дел Словакии

В завершение встречи президент передал теплые пожелания лидеру Словакии Зузане Чапутовой, выразив надежду, что в следующем году она сможет совершить визит в Казахстан.

Словацкий дипломат от имени руководства Словакии высоко оценил лидерство главы государства в деле модернизации Казахстана, повышения благосостояния народа и укрепления безопасности страны.

Иван Корчок поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи и поздравил его с предстоящим юбилеем Независимости.

Президент рассказал министру о принимаемых в Казахстане мерах по борьбе с COVID-19, усилиях по стабилизации ситуации в Афганистане и оказанию гуманитарной помощи этой стране.

Приветствуя словацкого министра, Касым-Жомарт Токаев отметил большое значение его визита в Казахстан для придания импульса развитию двустороннего сотрудничества.

Замакима ЗКО подал в отставку из-за взятки подчиненного

УРАЛЬСК. 11 ОКТЯБРЯ - Заместитель акима Западно-Казахстанской области Айдар Нуралиев подал в отставку из-за взятки подчиненного, передает KAZAKHSTAN TODAY. Заявление подписано, Нуралиев уже освобождён от занимаемой должности, пишет "Мой город" Речь идёт об уголовном деле в отношении экс-главы управления здравоохранения ЗКО Болатбека Каюпова, который обвинялся в получении взятки. Бывший глава облздрава в ходе суда вину свою не признал. Решением суда от 3 июля Каюпов признан виновным по статье 366 УК РК (Получение взятки) и приговорен к 4 годам 6 месяцам заключения в колонии минимальной безопасности. Кроме того, ему пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе. Апелляционная коллегия решение суда первой инстанции оставила в силе. Согласно закону "О государственной службе", руководитель должен подать в отставку за коррупционное правонарушение подчиненного, что и сделал заместитель акима ЗКО Айдар Нургалиев, курирующий вопросы здравоохранения. Аким области Гали Искалиев отставку своего заместителя принял и освободил его он занимаемой должности. Вышел обвинительный приговор суда в отношении Болатбека Каюпова, в связи с этим Айдар Нуралиев обязан был подать в отставку. Насколько мне известно, его отставку приняли, распоряжение об освобождении Нуралиева от занимаемой должности уже есть. Сегодня нас должны уведомить об этом официальным письмом", - рассказал руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы по ЗКО Галым Турсынбаев. Айдар Нуралиев пробыл на посту заместителя акима области чуть больше года. Он был назначен в июне 2020 года.

Ротация ждёт депутатов маслихатов с низким рейтингом - Байбек в Шымкенте

Previous Next ШЫМКЕНТ. 8 ОКТЯБРЯ - Первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек в преддверии расширенного заседания политического совета по поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева продолжает поездки по регионам, передает KAZAKHSTAN TODAY. Сегодня он ознакомился с ходом исполнения предвыборных обещаний в городе Шымкент. По информации председателя филиала, акима Шымкента Мурата Айтенова, за 9 месяцев исполнено 23% из 475 индикаторов, запланированных до 2025 года. В городе уже построено 398 тысяч квадратных метров жилья, 5 медицинских учреждений и 115 спортивных площадок. Построена электроподстанция "Бозарык" в целях бесперебойной подачи электроэнергии для 250 тысяч человек. Завершается строительство газораспределительной станции, что обеспечит природным газом 5 отдаленных населенных пунктов. Создано свыше 14 тысяч новых рабочих мест. В рамках озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборной программы "Путь перемен: достойную жизнь каждому!" особое внимание уделяется сфере образования. Так, по стране запланировано строительство 800 новых и модернизация 5 тысяч действующих школ. Непосредственно в Шымкенте в ближайшие 5 лет запланировано строительство и ремонт 66 школ, при этом 25 учебных заведений построено уже в этом году. В ходе поездки встретился с педагогическим коллективом в новой школе №79. По поручению главы государства в этом году заработная плата учителей была повышена на 25%. В рамках реализации предвыборных обещаний партии заработная плата педагогов увеличится в 2 раза к 2024 году, составив в среднем более 330 тысяч тенге", - написал Байбек на своей странице в Facebook. По его словам, особое внимание партия также уделяет поддержке молодежного и женского предпринимательства. Поэтому он встретился с выпускниками программы "Болашак", открывшими в Шымкенте онлайн-центр по поддержке начинающих предпринимателей, в первую очередь молодежи и женщин. Как отметили болашаковцы, бесплатные консультации будут предоставляться в таких сферах, как IT, агротехнологии, архитектура, дизайн и др. В этот же день первый зампред партии в онлайн-формате рассмотрел ход реализации предвыборных обещаний в Шымкенте, а также Туркестанской и Кызылординской областях. Бауыржан Байбек обратил внимание руководства филиалов и фракций в маслихатах на риски неисполнения до конца года отдельных пунктов и необходимость усиления работы в этом направлении. Елбасы еще в 2019 году поручил принять меры по улучшению условий проживания детей в интернатах. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в начале этого года на открытии первой сессии парламента VII созыва также поставил задачу уделить особое внимание вопросам защиты прав детей. В реализацию данных поручений был проведен комплексный анализ условий проживания детей в интернатах. По данным партийного совета по защите прав детей, единственный регион, охвативший капитальным и текущим ремонтом все интернаты - это Павлодарская область. В лидерах также Костанайская область. При этом неудовлетворительная ситуация наблюдается в Кызылординской, Мангистауской, а также Алматинской и Туркестанской областях. Обеспечение полноценных условий жизни для каждого ребенка является одним из приоритетов нашей предвыборной программы. Поэтому по инициативе Совета данный вопрос будет вынесен на рассмотрение комитета партийного контроля уже на следующей неделе", - предупредил первый зампред партии. Отдельно Байбек остановился на работе региональных фракций и внедренном в этом году решением бюро партии публичном рейтинге депутатов маслихатов всех уровней от Nur Otan. Уже сейчас к нам поступают предложения от отдельных филиалов не рассматривать в публичном рейтинге эффективность работы секретарей маслихатов и руководителей фракций нашей партии. Еще раз напоминаю, что рейтинг направлен на эффективную реализацию предвыборных обязательств, а также повышение уровня доверия населения к депутатам от партии за счёт обеспечения прозрачности и подотчетности их деятельности. При этом эффективность работы депутатов, имеющих систематически низкий рейтинг, будет рассматриваться на заседаниях политсоветов филиалов и может послужить основанием для отзыва мандата и возможной ротации соответствующих депутатов. У нас в партийном кадровом резерве более 3,4 тыс. достойных кандидатов в депутаты. Соответственно, мы будем предлагать их на замену депутатам с низкими показателями деятельности", - подчеркнул Байбек.

Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств