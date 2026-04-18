17.04.2026, 20:08 21066
Токаев принял участие в церемонии открытия Анталийского дипломатического форума
Фото: Акорда
Анталья. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял участие в официальной церемонии открытия Анталийского дипломатического форума, сообщили в Акорде.
В ходе торжественного мероприятия выступил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
В работе форума также участвуют президент Азербайджана Ильхам Алиев, Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Словении Наташа Пирц-Мусар, президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова, президент Молдовы Майя Санду, президент Сирии Ахмед Аш-Шараа, президент Бурунди Эварист Ндайишимийе, президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, председатель президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и главы других делегаций.
Отмечается, что Анталийский дипломатический форум является ежегодной международной дискуссионной площадкой высокого уровня. Мероприятие собирает политических лидеров, дипломатов, экспертов, представителей бизнеса, медиа и гражданского общества. Форум служит также эффективной платформой для двусторонних и многосторонних контактов, политических консультаций и неформальной дипломатии.
новости по теме
17.04.2026, 20:26 19966
Главы МИД Центральной Азии и России сверили позиции и планы дальнейшего сотрудничества
Фото: МИД РК
Москва. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие в очередной встрече министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Россия", сообщили в ведомстве.
В ходе встречи стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам Второго саммита "Центральная Азия - Россия", прошедшего в октябре 2025 года в Душанбе. В повестку дня вошли ключевые направления сотрудничества в сфере торговли, энергетики, транспорта и логистики. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки и обеспечения региональной безопасности.
Сочетание экономического потенциала Центральной Азии и России открывает долгосрочную перспективу для укрепления всеобъемлющего партнерства, формируя прочную основу для будущих достижений и новых горизонтов сотрудничества", - отметил в своем выступлении Ермек Кошербаев.
По итогам прошлого года совокупный товарооборот региона с Россией увеличился на 6,5 процента и достиг порядка 50 млрд долларов США, более половины этого объема приходится на Казахстан. Наряду с ростом торговли последовательно расширяются инвестиционное сотрудничество и взаимодействие в сфере промышленной кооперации. Только с Россией в Казахстане сформирован пул из 177 проектов общим объемом инвестиций свыше 55 млрд долларов, из которых 122 уже реализованы. Это наглядно подтверждает масштаб и предметный характер экономического взаимодействия в формате "Центральная Азия - Россия".
Глава МИД Казахстана особо отметил актуальность вопросов региональной безопасности, подчеркнув, что современные вызовы и угрозы приобретают все более комплексный характер и требуют согласованных ответов.
В этих условиях особое значение приобретает координация усилий по противодействию терроризму, экстремизму, транснациональной организованной преступности, наркотрафику, незаконной торговле оружием и нелегальной миграции", - сообщил Ермек Кошербаев.
Отдельное внимание было уделено вопросам гуманитарного измерения, включая образование, культуру и межчеловеческие связи, являющиеся одной из прочных опор взаимодействия Центральной Азии с Россией.
По итогам мероприятия стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества в формате "Центральная Азия - Россия", отметив его ключевую роль в обеспечении устойчивого регионального развития, и выразили готовность к последовательной реализации достигнутых договоренностей.
17.04.2026, 19:00 23961
Ермек Кошербаев принял участие в заседании СМИД СНГ
Фото: МИД РК
Москва. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, сообщили в пресс-службе ведомства.
В этом году исполняется 35 лет учреждению СНГ и подписанию Алматинской декларации, и сегодня можно уверенно констатировать, что благодаря принятию Алматинского соглашения в нашем регионе была сформирована принципиально новая парадигма мира, сотрудничества и добрососедства", - заявил глава МИД Казахстана.
Министр также подчеркнул, что на фоне сложной геополитической обстановки на пространстве СНГ сохраняется атмосфера стабильности и сотрудничества. Последовательное расширение торговли, развитие кооперации и транспортной взаимосвязанности позволяют нивелировать внешние шоки и формировать новые источники роста.
Дальнейшее укрепление координации и взаимодействия в рамках СНГ отвечает нашим коренным интересам и является важным фактором обеспечения устойчивого развития государств Содружества", - добавил он.
Ермек Кошербаев изложил позицию Казахстана по различным аспектам сотрудничества в рамках СНГ, выдвинул ряд предложений, нацеленных на дальнейшее развитие организации.
В ходе заседания участники заседания обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, а также состояние и перспективы взаимодействия государств - участников Содружества. Особое внимание было уделено вопросам развития торгово-экономического и международного сотрудничества, активизации взаимодействия в цифровой и транспортно-транзитной сферах.
По итогам заседания главы внешнеполитических ведомств согласовали ряд документов по вопросам социального развития и качества жизни, возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания, а также в сфере образования и просветительской деятельности.
Также были приняты совместные заявления по ситуации на Ближнем Востоке и по случаю 65-летия первого полета человека в космос.
В завершение встречи стороны подтвердили нацеленность на развитие взаимодействия в рамках СНГ и дальнейшее укрепление многогранного потенциала этой организации.
Очередное заседание Совета министров иностранных дел состоится в Туркменистане в октябре 2026 года.
16.04.2026, 20:55 63796
Спецпредставитель президента РК провел переговоры с госсекретарем США
Фото: МИД РК
Вашингтон. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в США казахстанская делегация во главе с представителем президента по вопросам взаимодействия с США Ержаном Казыханом и заместителем премьер-министра Республики Казахстан Сериком Жумангариным провела встречу с государственным секретарем США Марко Рубио, сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.
В ходе встречи Ержан Казыхан передал приветствие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева президенту США Дональду Трампу, подчеркнув динамичное развитие казахстанско-американских отношений, устойчивый политический диалог и расширение практического взаимодействия.
Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи лидеров двух стран в ноябре 2025 года в Овальном кабинете, включая совместные инвестиционные проекты на сумму порядка 20 млрд долларов США", - говорится в сообщении.
Специальный представитель отметил вклад Казахстана в поддержку международных усилий по обеспечению мира и безопасности, включая деятельность в рамках Совета мира, а также подчеркнул значимость реализации Авраамских соглашений.
Американская сторона была проинформирована о проводимых масштабных политических и социально-экономических преобразованиях в Казахстане, направленных на модернизацию государственной системы, повышение эффективности институтов власти, укрепление верховенства закона.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Было отмечено, что активизация деловых связей и реализация совместных проектов открывают новые возможности для дальнейшего углубления расширенного стратегического партнерства.
Ержан Казыхан подтвердил приглашение государственному секретарю посетить Казахстан с официальным визитом.
Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, дал высокую оценку текущему уровню двустороннего взаимодействия и выразил готовность к его дальнейшему углублению.
По итогам встречи стороны договорились продолжать диалог и укреплять казахстанско-американское сотрудничество по всему спектру двусторонней повестки.
16.04.2026, 17:15 73991
Токаев 17 апреля посетит Турцию по приглашению Эрдогана
Президент примет участие в открытии Анталийского дипломатического форума и выступит на панельной сессии
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с рабочим визитом Турцию, проинформировали в пресс-службе главы государства.
Сообщается, что президент Казахстана примет участие в открытии Анталийского дипломатического форума и выступит на панельной сессии. Также планируется проведение ряда двусторонних встреч.
Форум в Анталье - это ежегодная международная дискуссионная площадка высокого уровня, в которой участвуют политические лидеры, дипломаты, эксперты, представители бизнеса, медиа и гражданского общества.
16.04.2026, 14:15 80601
В каких сферах сотрудничает Казахстан с Таджикистаном
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Замглавы Министерства иностранных дел Казахстана Арман Исетов на брифинге в сенате рассказал, в каких сферах сотрудничает Казахстан с Таджикистаном, передает корреспондент агентства.
По линии цифрового сотрудничества мы взаимодействуем. Оказываем содействие и инвестиции в переработке пшеницы. Оказываем содействие в производстве полипропиленовых мешков, производстве кровельных материалов. Естественно, оказываем содействие в геологоразведке", - заявил он.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Таджикистан продолжают развивать союзнические отношения и укреплять стратегический диалог.
16.04.2026, 14:03 81796
Послы четырех стран вручили Токаеву верительные грамоты
Фото: Акорда
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Кувейта Адель Ахмед Сулайман Аль-Гунайман, посол Монголии Гунаажавын Батжаргал, посол Монако Мирей Мартини, посол Эль-Сальвадор Юрий Павел Сантакрус Пердемо вручили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву верительные грамоты, сообщает Акорда.
Лидер РК подчеркнул, что страна проводит миролюбивую и сбалансированную внешнюю политику, направленную на укрепление конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами.
Уверен, в Казахстане имеются самые широкие возможности для продвижения интересов ваших стран. Следующая неделя обещает быть весьма насыщенной, поскольку мы ожидаем визит президента Монголии. Затем в Астане состоятся региональный экологический саммит под эгидой ООН и заседание совета глав государств Международного фонда по спасению Арала. Убежден, что вы будете внимательно следить за событиями в нашей стране, а также внесете весомый вклад в укрепление потенциала взаимного сотрудничества. Мы стремимся развивать открытую рыночную экономику и приветствуем приток иностранных инвестиций. Казахстан поддерживает тесные контакты с основными международными финансовыми институтами и организациями", - отметил глава государства.
В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал послам успехов и передал теплые приветствия лидерам их государств.
Ранее Токаев назначил нового посла Казахстана в Корее.
16.04.2026, 12:38 79421
Кошербаев примет участие в заседании СМИД СНГ в Москве
Фото: МИД
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев 16-17 апреля примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ и очередной встрече формата "ЦА - РФ" в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет в Москве в Доме приемов МИД России.
По данным исполкома СНГ, министры иностранных дел обменяются мнениями и примут решения по широкому спектру актуальных вопросов международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ.
16.04.2026, 11:12 82236
Глава МИД Казахстана обсудил водную безопасность со спецпосланником ООН
Фото: МИД РК
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел встречу со специальным посланником Генерального секретаря ООН по водным вопросам Ретно Марсуди, сообщила пресс-служба МИД РК.
В ходе встречи Ермек Кошербаев отметил значимость мандата спецпосланника ООН в контексте нарастающих глобальных вызовов в сфере водной безопасности, подрыв которой может стать катализатором экономических, экологических и социальных кризисов.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул важность визита Ретно Марсуди в преддверии регионального экологического саммита в Астане, отметив, что в рамках мероприятия особое внимание будет уделено вопросам водной безопасности.
В этой связи Ермек Кошербаев рассказал об инициативе президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной водной организации под эгидой ООН, которая приобретает особую актуальность на фоне роста угроз глобальному миру и безопасности, связанных с рисками конфликтов за доступ к водным ресурсам.
По итогам встречи стороны договорились продолжить конструктивный диалог по вопросам глобальной и региональной водной повестки, в том числе на базе Регионального центра ООН по устойчивому развитию в Алматы.
Напомним, ранее президент РК принял спецпосланника Генсека ООН по водным ресурсам. Он отметил, что Казахстан выступает за усиление глобального сотрудничества в сфере водных ресурсов.
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?