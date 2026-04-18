Токаев принял участие в церемонии открытия Анталийского дипломатического форума

Москва. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие в очередной встрече министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Россия", сообщили в ведомстве.





В ходе встречи стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам Второго саммита "Центральная Азия - Россия", прошедшего в октябре 2025 года в Душанбе. В повестку дня вошли ключевые направления сотрудничества в сфере торговли, энергетики, транспорта и логистики. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки и обеспечения региональной безопасности.





Сочетание экономического потенциала Центральной Азии и России открывает долгосрочную перспективу для укрепления всеобъемлющего партнерства, формируя прочную основу для будущих достижений и новых горизонтов сотрудничества", - отметил в своем выступлении Ермек Кошербаев.





По итогам прошлого года совокупный товарооборот региона с Россией увеличился на 6,5 процента и достиг порядка 50 млрд долларов США, более половины этого объема приходится на Казахстан. Наряду с ростом торговли последовательно расширяются инвестиционное сотрудничество и взаимодействие в сфере промышленной кооперации. Только с Россией в Казахстане сформирован пул из 177 проектов общим объемом инвестиций свыше 55 млрд долларов, из которых 122 уже реализованы. Это наглядно подтверждает масштаб и предметный характер экономического взаимодействия в формате "Центральная Азия - Россия".





Глава МИД Казахстана особо отметил актуальность вопросов региональной безопасности, подчеркнув, что современные вызовы и угрозы приобретают все более комплексный характер и требуют согласованных ответов.





В этих условиях особое значение приобретает координация усилий по противодействию терроризму, экстремизму, транснациональной организованной преступности, наркотрафику, незаконной торговле оружием и нелегальной миграции", - сообщил Ермек Кошербаев.





Отдельное внимание было уделено вопросам гуманитарного измерения, включая образование, культуру и межчеловеческие связи, являющиеся одной из прочных опор взаимодействия Центральной Азии с Россией.





По итогам мероприятия стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества в формате "Центральная Азия - Россия", отметив его ключевую роль в обеспечении устойчивого регионального развития, и выразили готовность к последовательной реализации достигнутых договоренностей.