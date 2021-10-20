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Токаев вручил председателю консультативного совета Саудовской Аравии орден "Достык" ІI степени

19.10.2021, 13:51 22222
НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Консультативного совета Королевства Саудовская Аравия Абдаллу Аль аш-Шейха, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев вручил Абдулле Аль аш-Шейху орден "Достык" ІI степени.
 
Президент назвал Эр-Рияд надежным партнером Казахстана в мусульманском мире. Глава государства напомнил, что Саудовская Аравия стала одним из первых арабских государств, признавших суверенитет Казахстана.
 

Мы поддерживаем постоянные связи с саудовским руководством. В августе в ходе телефонного разговора с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом мы достигли ряда важных договоренностей. В сентябре я провел встречу с министром инвестиций Халидом аль-Фалихом. Уверен, что эти контакты придадут новый импульс сотрудничеству между двумя странами", - сказал глава государства.

 
В ходе беседы были рассмотрены перспективы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев призвал саудовские компании с учетом их опыта и ситуации на мировом рынке активно участвовать в проектах в Казахстане.
 
Председатель Консультативного совета Саудовской Аравии поблагодарил президента Казахстана за прием и отметил содержательный характер своего визита.
 

Я рад посетить братский и дружественный Казахстан. Мы провели ряд плодотворных встреч на парламентском уровне. Эти контакты служат делу сближения наших стран. Считаю, что такие визиты играют важную роль в реализации решений, достигнутых на уровне глав государств", – сказал он.

 

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ОДКБ проведет сразу три учения в Таджикистане

18.10.2021, 14:49 45064
МОСКВА. 18 ОКТЯБРЯ - В период с 18 по 23 октября 2021 года в Центрально-Азиатском регионе в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2021" состоятся специальные учения "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и совместное учение "Взаимодействие-2021", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На полигонах Вооруженных сил Республики Таджикистан "Момирак" и "Харбмайдон" группировка Войск (Коллективных сил) ОДКБ будет отрабатывать задачи по подготовке и проведению совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию государства - члена Организации боевиков международных террористических организаций", - сообщает Организация Договора о коллективной безопасности.

 
В ходе специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2021" будут отрабатываться вопросы организации материально-технического обеспечения при подготовке и в ходе совместной операции.
 
Специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2021" направлено на отработку вопросов организации и ведения разведки в интересах подготовки и проведения совместной операции.
 
Участники совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021", в состав которых входят десантно-штурмовые, мотострелковые и артиллерийские подразделения, группы специального назначения, отработают вопросы подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта.
 
Главными задачами учений являются совершенствование системы управления Войсками (Коллективными силами) ОДКБ, повышение слаженности органов управления и подразделений, а также достижение оперативной совместимости сил и средств системы коллективной безопасности Организации.
 
В учениях планируется участие воинских контингентов государств - членов Организации, состоящих из мобильных соединений и воинских частей постоянной готовности, оснащенных современным вооружением и военной (специальной) техникой, оперативных групп Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
 
 

Видео доставки казахстанской гуманитарной помощи в Афганистан появилось в Сети

18.10.2021, 13:32 49384
Видео доставки казахстанской гуманитарной помощи в Афганистан появилось в Сети
Фото: akorda.kz
КАБУЛ. 18 ОКТЯБРЯ - На канале Youtube появилось видео о передаче Казахстаном гуманитарной помощи Афганистану, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
 
Спецпредставитель президента Казахстана провел встречи с представителями действующей администрации Афганистана Абдул Гани Барадаром и Амир Ханом Муттаки. Были обсуждены вопросы оказания Казахстаном гуманитарной помощи афганскому народу и восстановления торгово-экономических связей.
 
По распоряжению президента Касым-Жомарта Токаева в Афганистан были доставлены 5 тыс. тонн муки. Казыхан также передал предложение Казахстана о предоставлении афганской стороне отечественной вакцины QazVac. Как сообщает пресс-служба Акорды, предложение было принято с интересом. 
 
Казыхан также встретился со специальным представителем генерального секретаря ООН, главой Миссии ООН по содействию Афганистану Деборой Лайонс и обсудил с ней вопросы сотрудничества между Казахстаном и ООН в преодолении гуманитарного и продовольственного кризиса в этой стране.
 

Казахстанская делегация посетила с рабочим визитом Афганистан

17.10.2021, 19:39 63046
Казахстанская делегация посетила с рабочим визитом Афганистан
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 17 ОКТЯБРЯ - Казахстанская делегация во главе со специальным представителем президента по международному сотрудничеству Ержаном Казыханом посетила город Кабул с рабочим визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщается на официальном сайте Акорды, спецпредставитель президента Казахстана провел встречи с представителями действующей администрации Афганистана Абдул Гани Барадаром и Амир Ханом Муттаки. Были обсуждены вопросы оказания Казахстаном гуманитарной помощи афганскому народу и восстановления торгово-экономических связей.
 
Глава казахстанской делегации отметил, что по распоряжению президента Касым-Жомарта Токаева в Афганистан доставлена гуманитарная помощь в виде 5 тысяч тонн муки. Он также передал предложение Казахстана о предоставлении афганской стороне отечественной вакцины QazVac.
 
Ержан Казыхан информировал о шагах, предпринимаемых Казахстаном совместно с агентствами ООН по дальнейшему расширению гуманитарных поставок народу Афганистана.
 
Афганская сторона выразила благодарность за оказанную гуманитарную помощь и подчеркнула значимый вклад нашей страны в международные усилия по восстановлению Афганистана.
 
В ходе встреч была выражена взаимная заинтересованность в восстановлении традиционных торгово-экономических связей и продолжении образовательных программ в Казахстане для афганских студентов. Представители действующей администрации Афганистана также с интересом восприняла предложение о поставках казахстанской вакцины.
 
Ержан Казыхан также встретился со специальным представителем генерального секретаря ООН, главой миссии ООН по содействию Афганистану Деборой Лайонс. Рассмотрены вопросы расширения сотрудничества между Казахстаном и ООН в преодолении гуманитарного и продовольственного кризиса в этой стране.
 

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