Токаев вручил председателю консультативного совета Саудовской Аравии орден "Достык" ІI степени

МОСКВА. 18 ОКТЯБРЯ - В период с 18 по 23 октября 2021 года в Центрально-Азиатском регионе в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2021" состоятся специальные учения "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и совместное учение "Взаимодействие-2021", передает KAZAKHSTAN TODAY.

На полигонах Вооруженных сил Республики Таджикистан "Момирак" и "Харбмайдон" группировка Войск (Коллективных сил) ОДКБ будет отрабатывать задачи по подготовке и проведению совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию государства - члена Организации боевиков международных террористических организаций", - сообщает Организация Договора о коллективной безопасности.

В ходе специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2021" будут отрабатываться вопросы организации материально-технического обеспечения при подготовке и в ходе совместной операции.

Специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2021" направлено на отработку вопросов организации и ведения разведки в интересах подготовки и проведения совместной операции.

Участники совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021", в состав которых входят десантно-штурмовые, мотострелковые и артиллерийские подразделения, группы специального назначения, отработают вопросы подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта.

Главными задачами учений являются совершенствование системы управления Войсками (Коллективными силами) ОДКБ, повышение слаженности органов управления и подразделений, а также достижение оперативной совместимости сил и средств системы коллективной безопасности Организации.

В учениях планируется участие воинских контингентов государств - членов Организации, состоящих из мобильных соединений и воинских частей постоянной готовности, оснащенных современным вооружением и военной (специальной) техникой, оперативных групп Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.