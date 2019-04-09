Токаев встретился с председателем ОБСЕ

Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирославом Лайчаком, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул миролюбивый характер казахстанской внешней политики и отметил приверженность Республики Казахстан конструктивному сотрудничеству с международными организациями.

Я рад приветствовать Вас в городе Нур-Султан, где вы находитесь в качестве Министра иностранных дел Словакии и действующего председателя ОБСЕ", - сказал глава государства.

Руководитель международной организации, в свою очередь, отметил, что целью ОБСЕ является предупреждение конфликтов, обеспечение безопасности, эффективное многостороннее сотрудничество, а также особо выделил стратегическую роль Казахстана в урегулировании международных кризисов.

Я благодарен за то, что Вы нашли время принять меня и мою делегацию. Пользуясь случаем, хочу поздравить с вступлением в должность президента и пожелать всего наилучшего Вам лично и Вашей стране. Я очень рад посетить Казахстан в качестве председателя ОБСЕ", - сказал Мирослав Лайчак.

В рамках встречи стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, отдельно остановились на перспективах взаимодействия Республики Казахстан с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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