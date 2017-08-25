В Алматы обсудили роль библиотек в реализации программы "Рухани Жангыру"

Алматы. 25 августа. Kazakhstan Today - В Централизованной библиотечной системе города Алматы в четверг прошел круглый стол на тему "Жаркын болашакты" в рамках программной статьи главы государства "Болашакка багдар: Рухани жангыру", передает Kazakhstan Today.

Обсуждение вопроса роли библиотек в реализации программы "Рухани Жангыру" прошло с участием видных общественных и культурных деятелей. Участниками круглого стола стали директор Международного центра образования "EDTECH-KZ" Гани Бейсембаев, директор Централизованной библиотечной системы Алматы Роза Кабиева, менеджер проектного офиса "Рухани жангыру" Айнур Валиева, заместитель председателя Союза писателей РК Маралтай Райымбек, заместитель директора национальной книжной палаты Толкын Сальменова, руководитель молодежного крыла партии "Жас Отан" Мади Ахметов, сообщили в управлении внутренней политики города.

Эксперты обсудили поддержку деятельности и инициативы библиотек, развитие сотрудничества и продвижение в молодежную среду книги и чтения, а также роль культуры и чтения в формировании нравственных основ молодежи в процессе социализации.

"Выражая свою гражданскую позицию по вопросу духовной модернизации казахстанцев, ЦБС, занимая одно из ведущих мест в духовном становлении молодежи, разработала и уже реализует ряд культурно-просветительских проектов: "Молодежь выбирает книгу", "Книжные гастроли", "Библиотека - творческая площадка для молодежи", "100 лучших казахстанских книг", - сообщила Роза Кабиева.

В свою очередь, Гани Бейсембаев подчеркнул, что "на современном этапе демократических преобразований одной из важнейших задач является формирование духовно-нравственных ценностей. Именно культура лежит в основе национальной самоидентификации каждого человека.

Участники круглого стола отметили, что казахстанцы должны быть готовыми к масштабным внутренним реформам. Духовно-нравственные ориентиры должны лечь в основу взаимоотношений граждан друг с другом, в том числе деловой этики, отношений граждан и государства в целом. Поэтому статья Лидера нации очень своевременно настраивает нас на эти преобразования, подчеркнули в управлении внутренней политики.

Также сообщается, что большое внимание библиотечной системой города уделяется проведению и развитию досуга читателей. На бесплатной основе работают 49 различных кружков, в летнее время сотрудники выходили с рекламными акциями в парки и скверы. Для привлечения горожан проводились различные флешмобы, на сайте библиотеки организовывались конкурсы, библиоселфи. Участники-дети последнего библиоселфи о библиотеках в качестве награды получили билеты на цирковое представление.

В целях практической реализации программной статьи "Болашакка багдар: Рухани Жангыру" в сентябре планируется проведение круглых столов "Жер тагдыры - Ел тагдыры", организация и проведение на библиотечной площадке мероприятия, посвященного 80-летию Алматинского зоопарка. На площадке Академии наук 9 сентября состоится книжная выставка "Кітап Fest". 16 сентября в рамках проекта "Рухани Казына" состоится еще один книжный фестиваль - "Алматы - читающий город".

Кроме того, в октябре читателей порадует "Неделя молодежной книги". В период октябрь - ноябрь будет проведен ряд тренингов и квесты на тему "Современная библиотека - центр молодежной культуры". Немало интересного читали узнают на литературных вечерах "Откроем книгу вместе", а также на открытии молодежного творческого центра "Ынтымак".

Отмечается, что библиотечная система будет не только развивать сотрудничество с различными учебными ведомствами, но и участвовать в формировании новой модели сознания и мышления казахстанской молодежи, путем сохранения собственной культуры, исторического опыта и традиций.

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