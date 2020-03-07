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Вступил в силу протокол между Казахстаном и Кыргызстаном об изменении статуса двух пунктов пропуска через госграницу

06.03.2020, 13:25 9748
Нур-Султан. 6 марта. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщило о вступлении в силу Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительском Кыргызской Республики и правительством Республики Казахстан о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года, подписанного 17 августа 2018 года в Астане, передает Kazakhstan Today.
 
В соответствии со статьей 1 Протокола предусматривается изменение статусов пунктов пропуска "Кен-Булун-автодорожный" (Кыргызская Республика) - "Аухатты" (Республика Казахстан) и "Токмок-автодорожный" (Кыргызская Республика) - "Сортобе" (Республика Казахстан) с двустороннего на многосторонний (международный), говорится в сообщении.
 
МИД КР отмечает, что вышеуказанные пункты пропуска уже начали осуществлять пропуск лиц, товаров и транспортных средств третьих государств.

 

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