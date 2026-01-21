Этническая коллекция из Казахстана удостоена высокой награды на International Kids Fashion Week

Рассказать друзьям

В Абу-Даби состоялось международное событие в сфере детской моды - International Kids Fashion Week, прошедшее под патронажем шейхи Фахры бинт Дияб Аль Нахаян, сообщает пресс-служба МИД.





Организатором модной недели выступила Мона Аль Мансури - первый дизайнер Объединенных Арабских Эмиратов и одна из ключевых фигур в развитии международных проектов в области детской моды и культуры.





Мероприятие объединило дизайнеров и участников из Казахстана, ОАЭ, России, Индии, Марокко, Австралии, Замбии, Таиланда, Филиппин и Омана, подтвердив статус International Kids Fashion Week как глобальной культурной и модной платформы.





Казахская этническая коллекция, вдохновленная национальными традициями, орнаментами и культурным наследием, вызвала большой интерес у международной аудитории.





По итогам показов наш отечественный дизайнер Гаухар Канатбай была удостоена награды в номинации "Лучший детский дизайнер", что стало признанием её творческого подхода и успешного сочетания этнических мотивов с современной детской модой.





Также Посольство Казахстана в Абу-Даби было удостоено специальной награды от организаторов мероприятий за содействие участию казахской стороны, что подчеркнуло значимость дипломатической поддержки в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества.





International Kids Fashion Week в очередной раз продемонстрировал, что культура, мода и детское творчество являются важными мостами между народами, способствуя укреплению международного диалога, взаимопонимания и дружбы между странами.