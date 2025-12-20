Флагманы португальской промышленности, науки и технологий нацелены на освоение рынка Казахстана

Рассказать друзьям

В рамках продвижения экономической дипломатии и развития децентрализованного сотрудничества посол Казахстана в Португалии Жан Галиев совершил рабочую поездку в город Гимарайнш, один из ключевых индустриальных и инновационных центров северного региона, где сосредоточены предприятия, обеспечивающие порядка 70% внутреннего валового продукта страны, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





На встрече с президентом муниципальной палаты Гимарайнша Рикарду Араужу были рассмотрены перспективные направления взаимодействия в промышленной, научно-технологической, туристической и образовательной сферах, которые могли бы стать основой для взаимовыгодного партнерства между регионами двух стран.





Более предметное обсуждение было продолжено в ходе организованных при содействии почетного консула Казахстана в северных регионах Португалии Жила Виейры и мэрии города Гимарайнш двух круглых столов, посвященных приоритетным направлениям развития экономики нашей страны.





Посол проинформировал португальских партнеров о текущем состоянии экономики Казахстана, масштабных политических и социально-экономических реформах, реализуемых по инициативе и под руководством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. В центре дискуссий были также новые возможности, открывающиеся для иностранных инвесторов, выгодные транспортно-логистические маршруты, соединяющие Европу и Азию, прорыв в сфере цифровых технологий и последовательное внедрение искусственного интеллекта в различные сферы деятельности.





Отдельное внимание с учетом передового опыта Португалии было уделено развитию туризма и туристской инфраструктуры.





Богатая ресурсная база, необходимая для локализации производств в Казахстане, в частности в агросекторе, а также высокий экспортно-импортный потенциал в контексте конкурентной борьбы за занятие ниш на динамично развивающихся рынках вызвал живой интерес собеседников.





Важным элементом визита стало посещение заводов и фабрик, являющихся флагманами португальской и европейской промышленности: Lamerinho (высококачественные товары из текстиля), Amtrol-Alfa (стальные, полимерные и композитные баллоны для промышленных газов), ICC Lavoro (технологии изготовления обуви с повышенным уровнем защиты от механических и температурных воздействий для работников профессий высокого риска - нефтегазовая, горнорудная и металлургическая, промышленность, пожарно-спасательная, природоохранная, военная и полицейская службы). Руководители этих предприятий выразили готовность посетить Казахстан в ближайшее время для начала переговоров о совместной деятельности.





Рабочий визит посла завершился посещением одного из ключевых высших учебных заведений Португалии - Universidade do Minho, а также его исследовательских лабораторий. Проректор университета Рауль Фангейру, ответственный за инновации и международное сотрудничество, выступил за расширение академических обменов, пригласив казахстанских студентов и докторантов инженерных специальностей к обучению в Португалии.





Исторический центр Гимарайнша является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекает десятки тысяч туристов из разных стран. Этот город, считающийся "колыбелью нации", ориентирован в будущее и уделяет огромное внимание экологии и ответственному управлению природными ресурсами. Именно поэтому он был удостоен статуса "Зеленой столицы Европы 2026 года". В этой сфере городские власти также готовы к активному сотрудничеству с Казахстаном.