Казахско-армянские отношения: фокус на реализацию договоренностей и практические результаты
В целях углубления практического взаимодействия и развития культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами Казахстана и провинцией Шэньси Генеральный консул Республики Казахстан в г.Сиань Жошыхан Кыраубаев провёл встречу с вице-президентом Федерации борьбы Китая, руководителем Центра тяжёлой атлетики, борьбы и дзюдо пров.Шэньси Ян Чанлинем и тренерским составом центра.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества в сфере развития спорта. Генеральный консул подчеркнул устойчивый характер партнёрских отношений между регионами Казахстана и провинцией Шэньси, а также отметил значимость проведения совместных учебно-тренировочных сборов и обмена опытом между спортсменами двух стран.
Особое внимание уделено государственной политике Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, направленной на развитие молодёжи и повышение уровня отечественного спорта. Отмечено, что в Казахстане системно развивается сеть специализированных спортивных комплексов для одарённых детей, реализуемые Правительством реформы способствуют укреплению спортивного резерва и подготовке конкурентоспособных спортсменов на международной арене.
В свою очередь, Ян Чанлин отметил высокий потенциал казахско-китайского сотрудничества в спортивной сфере. Он с большим воодушевлением подчеркнул успехи своих воспитанников на международных турнирах и Олимпийских играх, а также выразил заинтересованность в проведении совместных тренировок и развитии новых взаимовыгодных спортивных направлений.
Также отмечено, что в 2025 году в Сиане впервые состоялся дружеский турнир по вольной и классической борьбе на тему "Лучшие борцы стран Центральной Азии и Китая" с участием казахских спортсменов. В этой связи выражена готовность к продолжению указанной традиции и вновь пригласить молодёжную сборную Казахстана для участия в мероприятии в текущем году.
В рамках визита Генеральный консул ознакомился с объектами спортивной, медицинской, реабилитационной и образовательной инфраструктуры, а также с деятельностью инклюзивного спортивного центра.
По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества в сферах туризма и спорта.
Казахстан и Германия усиливают взаимодействие в аграрной сфере
В столице Германии состоялся круглый стол "Kazakhstan-Germany Agro & Water Nexus" с участием представителей немецких компаний агропромышленного и водного секторов, а также казахстанской делегации, прибывшей в Берлин для участия в Международной конференции Global Forum for Food and Agriculture (GFFA).
С приветственным словом выступили Посол РК в ФРГ Нурлан Онжанов, вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов, статс-секретарь Федерального министерства сельского хозяйства, продовольствия и региональной идентичности ФРГ (BMLEH) Маркус Шик и спикер Германского альянса агробизнеса (GAA) по Центральной Азии Дирк Штратманн.
В программу заседания вошли три панельные дискуссии, посвящённые перспективам технологического трансфера и развития устойчивых агросистем, внедрения водоэффективных решений, а также цифровизации в сельском хозяйстве.
В работе круглого стола приняли участие более 40 представителей деловых ассоциаций, научных кругов, бизнеса и экспертного сообщества обеих стран.
В Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что сельское хозяйство должно стать одним из ключевых драйверов экономического роста, технологической модернизации и экспортного потенциала страны. Акцент делается не только на увеличении объёмов производства, но прежде всего на качестве, устойчивости, глубокой переработке и внедрении инноваций.
В данном контексте сотрудничество с Германией приобретает особое значение. Казахстан и Германия успешно реализуют совместные проекты в сфере агроинженерии, глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, органического земледелия, семеноводства, а также внедрения немецких стандартов качества и водоэффективных технологий.
Немецкие компании уже активно работают в Казахстане, создавая рабочие места, внедряя передовые технологии и формируя новые цепочки добавленной стоимости. Реализуемые совместные инициативы демонстрируют практические результаты и служат прочной основой для последовательного углубления стратегического партнёрства между двумя странами.
Участники круглого стола обменялись мнениями об актуальных задачах по дальнейшему расширению сотрудничества в таких приоритетных секторах, как устойчивое земледелие, семеноводство, технологический трансфер, модернизация водной инфраструктуры и управление водными ресурсами в сельском хозяйстве, внедрение умных технологий.
Казахстан и Мальта намерены расширять сотрудничество в сфере торговли и туризма
Посол Республики Казахстан в Республике Мальта по совместительству Ерболат Сембаев встретился с Заместителем Премьер-министра - Министром иностранных дел и туризма Мальты Иэном Борчем. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки Посла Е.Сембаева в Валлетту.
В ходе встречи была отмечена важность дальнейшего развития политического и торгово-экономического партнёрства, расширения культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Мальтой. Стороны подчеркнули значительный потенциал взаимодействия двух стран в области строительства, здравоохранения, транспорта и финансов.
В частности, Е.Сембаев отметил динамичное развитие отношений в сфере образования, подчеркнув важность наращивания связей также в области туризма. По его словам, Мальта является одним из популярных туристических направлений для казахстанцев в Средиземноморье как с точки зрения гостеприимства, так и безопасности. В этом контексте Е.Сембаев акцентировал внимание на вопрос отмены визового режима с Мальтой, отметив, что такой шаг способствовал бы активизации сотрудничества в сфере туризма.
В ходе встречи также были затронуты вопросы международной повестки. В частности, Посол коснулся темы недавних атак беспилотниками нефтяных танкеров в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, направлявшихся на перевозку казахстанской нефти. При этом один из танкеров был под флагом Мальты. Посол выразил обеспокоенность Казахстана данным инцидентом, так как страна не является стороной конфликта, но несет риски и косвенные потери, что в свою очередь, также бьет и по мировому рынку нефти, в частности, Европы.
В свою очередь, Заместитель Премьер-министра - Министр иностранных дел и туризма Мальты И.Борч выразил готовность к скорейшему подписанию соглашения об отмене визового режима между двумя странами.
Касательно атак нефтяных танкеров в Черном море, И.Борч подчеркнул важность обеспечения безопасности морских перевозок и соблюдения международного права.
