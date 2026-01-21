Казахско-армянские отношения: фокус на реализацию договоренностей и практические результаты

Рассказать друзьям

Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев провёл встречу с Вице-премьером Республики Армения, сопредседателем Межправительственной казахстанско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству Мгером Григоряном.





В ходе беседы стороны отметили динамичный характер двусторонних отношений, развивающихся в духе доверия, взаимного уважения и прагматизма. Подчёркнуто, что вывод отношений на уровень стратегического партнёрства, установленного между странами в 2025 году, создаёт прочную основу и дополнительные возможности для дальнейшего углубления кооперации как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.





Собеседники обсудили дальнейшие шаги и практические меры по реализации договорённостей, достигнутых по итогам официального визита Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в Республику Казахстан. В этом контексте состоялся обмен мнениями о ходе выполнения решений 11-го заседания Межправительственной казахстанско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству.





Стороны также рассмотрели приоритеты двусторонней повестки на текущий год и подходы по их реализации. В частности, обозначены задачи по дальнейшему наращиванию взаимного товарооборота, стимулированию инвестиционной активности, расширению промышленной и технологической кооперации, а также продвижению совместных проектов в сферах сельского хозяйства и цифровой экономики, с акцентом на достижение конкретных результатов. В данном контексте отмечена ключевая роль совместной межправительственной комиссии как эффективного инструмента координации практического взаимодействия и выработки решений.





По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в активизации совместной работы, направленной на последовательное развитие дружественных связей между Казахстаном и Арменией.