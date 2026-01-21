Казахстан и Германия усиливают взаимодействие в аграрной сфере

Рассказать друзьям

В столице Германии состоялся круглый стол "Kazakhstan-Germany Agro & Water Nexus" с участием представителей немецких компаний агропромышленного и водного секторов, а также казахстанской делегации, прибывшей в Берлин для участия в Международной конференции Global Forum for Food and Agriculture (GFFA).

С приветственным словом выступили Посол РК в ФРГ Нурлан Онжанов, вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов, статс-секретарь Федерального министерства сельского хозяйства, продовольствия и региональной идентичности ФРГ (BMLEH) Маркус Шик и спикер Германского альянса агробизнеса (GAA) по Центральной Азии Дирк Штратманн.

В программу заседания вошли три панельные дискуссии, посвящённые перспективам технологического трансфера и развития устойчивых агросистем, внедрения водоэффективных решений, а также цифровизации в сельском хозяйстве.

В работе круглого стола приняли участие более 40 представителей деловых ассоциаций, научных кругов, бизнеса и экспертного сообщества обеих стран.

В Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что сельское хозяйство должно стать одним из ключевых драйверов экономического роста, технологической модернизации и экспортного потенциала страны. Акцент делается не только на увеличении объёмов производства, но прежде всего на качестве, устойчивости, глубокой переработке и внедрении инноваций.

В данном контексте сотрудничество с Германией приобретает особое значение. Казахстан и Германия успешно реализуют совместные проекты в сфере агроинженерии, глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, органического земледелия, семеноводства, а также внедрения немецких стандартов качества и водоэффективных технологий.

Немецкие компании уже активно работают в Казахстане, создавая рабочие места, внедряя передовые технологии и формируя новые цепочки добавленной стоимости. Реализуемые совместные инициативы демонстрируют практические результаты и служат прочной основой для последовательного углубления стратегического партнёрства между двумя странами.

Участники круглого стола обменялись мнениями об актуальных задачах по дальнейшему расширению сотрудничества в таких приоритетных секторах, как устойчивое земледелие, семеноводство, технологический трансфер, модернизация водной инфраструктуры и управление водными ресурсами в сельском хозяйстве, внедрение умных технологий.

Источник: МИД






