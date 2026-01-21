Казахстан и Мальта намерены расширять сотрудничество в сфере торговли и туризма

Рассказать друзьям

Посол Республики Казахстан в Республике Мальта по совместительству Ерболат Сембаев встретился с Заместителем Премьер-министра - Министром иностранных дел и туризма Мальты Иэном Борчем. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки Посла Е.Сембаева в Валлетту.

В ходе встречи была отмечена важность дальнейшего развития политического и торгово-экономического партнёрства, расширения культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Мальтой. Стороны подчеркнули значительный потенциал взаимодействия двух стран в области строительства, здравоохранения, транспорта и финансов.

В частности, Е.Сембаев отметил динамичное развитие отношений в сфере образования, подчеркнув важность наращивания связей также в области туризма. По его словам, Мальта является одним из популярных туристических направлений для казахстанцев в Средиземноморье как с точки зрения гостеприимства, так и безопасности. В этом контексте Е.Сембаев акцентировал внимание на вопрос отмены визового режима с Мальтой, отметив, что такой шаг способствовал бы активизации сотрудничества в сфере туризма.

В ходе встречи также были затронуты вопросы международной повестки. В частности, Посол коснулся темы недавних атак беспилотниками нефтяных танкеров в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, направлявшихся на перевозку казахстанской нефти. При этом один из танкеров был под флагом Мальты. Посол выразил обеспокоенность Казахстана данным инцидентом, так как страна не является стороной конфликта, но несет риски и косвенные потери, что в свою очередь, также бьет и по мировому рынку нефти, в частности, Европы.

В свою очередь, Заместитель Премьер-министра - Министр иностранных дел и туризма Мальты И.Борч выразил готовность к скорейшему подписанию соглашения об отмене визового режима между двумя странами.

Касательно атак нефтяных танкеров в Черном море, И.Борч подчеркнул важность обеспечения безопасности морских перевозок и соблюдения международного права.

