Казахстан и Северная Македония обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества

Рассказать друзьям

Состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Ержана Ашикбаева с постоянным представителем программы развития ООН в Республике Казахстан Катаржиной Вавьерниа, сообщили в МИД РК.





В ходе встречи стороны обсудили итоги текущего года и планы дальнейшего сотрудничества Казахстана с ПРООН.





В частности, было отмечено принятие страновой программы ПРООН для Казахстана на 2026-2030 годы, успешное представление третьего добровольного национального обзора по реализации ЦУР в июле в Нью-Йорке, а также результаты сотрудничества в сферах здравоохранения, гендерного равенства, образования и другие.





Кроме того, были рассмотрены перспективы расширения сотрудничества с ПРООН в рамках недавно открытого Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы, а также возможности расширения программы регионального развития ПРООН на другие регионы страны.





Вопросы климата, экологии и управления водными ресурсами, в том числе проблемы, связанные с состоянием Аральского моря, также стали важной темой беседы в преддверии предстоящего в апреле Регионального экологического саммита. В этой связи представители ПРООН сообщили о планах провести на полях Саммита мероприятие высокого уровня, посвященное формированию регионального портфеля климатических и экологических инвестиций для Центральной Азии.





В ходе встречи дополнительно обсуждалось участие ПРООН в мероприятиях, запланированных в рамках Международного года волонтеров в интересах устойчивого развития 2026 года, провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН, официальное открытие которого состоялось в декабре в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.





По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить совместную работу, направленную на дальнейшее углубление стратегического партнерства, реализацию приоритетных направлений сотрудничества и достижение целей устойчивого развития.