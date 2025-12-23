22.12.2025, 11:12 45121

Казахстан и Таиланд укрепляют политический диалог и расширяют экономическое сотрудничество

Бангкок, 18 декабря 2025 года - Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан провел встречу с Постоянным секретарем Министерства иностранных дел Таиланда Эксири Пинтаручи. Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, отметив устойчивый рост сотрудничества и высокий уровень доверия между двумя странами.

Посол подчеркнул, что Казахстан и Таиланд выстроили прочный политический диалог, чему способствуют активные обмены визитами и расширение договорно-правовой базы. За последние два года подписаны соглашения о безвизовом режиме, торгово-экономическом сотрудничестве и меморандумы по цифровизации, туризму, сельскому хозяйству и международному развитию.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении политических контактов и расширении взаимодействия в 2026 году, отметив необходимость активизации межведомственной координации по ключевым направлениям.

Экономическая тематика заняла центральное место в состоявшейся встрече. Казахстан остается крупнейшим партнером Таиланда в Центральной Азии, обеспечивая около 70% торговли Таиланда с регионом. Обсуждены возможности расширения товарооборота в сфере сельского хозяйства, машиностроения, энергетики и туризма.

Казахстанская сторона отметила высокий потенциал экспорта зерна и мясной продукции в контексте инициативы Таиланда по созданию регионального продовольственного хаба. Отдельно подчеркнута необходимость завершения работы над соглашениями о защите инвестиций, избежании двойного налогообложения и документами по ветеринарному контролю и карантину растений.

В числе приоритетов обсуждалось сотрудничество в сфере недропользования и редкоземельных металлов. Казахстан предложил Таиланду рассмотреть совместные проекты в ответ на растущий спрос тайской промышленности на высокотехнологичное сырье.

Существенное внимание было уделено расширению цифрового взаимодействия - цифровой торговле, финтеху, облачным технологиям, кибербезопасности и интеллектуальной логистике. Представлена инициатива по созданию Центра цифровых решений под эгидой ЭСКАТО ООН с размещением в Алматы.

Отдельным блоком обсуждалось развитие транспортной связанности. Между Казахстаном и Таиландом выполняются 23 прямых рейса в неделю авиакомпаниями Air Astana, SCAT Airlines и Thai AirAsia X. Новый маршрут Шымкент - Бангкок, открытый в декабре, укрепил логистические и туристические связи. Стороны также отметили потенциал Срединного коридора и будущие возможности мультимодальных перевозок в рамках проекта железной дороги Китай - Лаос - Таиланд.

Посол также отметил рост турпотока из Казахстана и выразил благодарность за поддержку открытия Консульства Казахстана в Пхукете, официальная церемония которого состоится в январе 2026 года.

Стороны подтвердили схожесть позиций по ключевым вопросам международной повестки и выразили готовность укреплять взаимодействие на многосторонних площадках.

По итогам встречи посол Маргулан Баймухан подчеркнул, что Казахстан рассматривает Таиланд как ключевого партнера в Юго-Восточной Азии и намерен последовательно расширять политическое и экономическое сотрудничество.


22.12.2025, 19:17 30216

В Международном валютном фонде отметили День Казахстана

В штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) прошло официальное мероприятие "День Казахстана", организованное с целью углубления партнерства страны с международными финансовыми институтами, а также продвижения культурного наследия страны, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

В мероприятии приняли участие представители МВФ, группы Всемирного банка, а также казахстанские соотечественники, проживающие и работающие в Вашингтоне.

В рамках торжественной части мероприятия был сделан акцент на динамичное социально-экономическое развитие Республики Казахстан и ее возрастающую роль в системе глобального финансово-экономического сотрудничества.

С приветственным словом выступил исполнительный директор МВФ, представляющий группу государств, в состав которой входит Казахстан, Патрик Лошевски. Он высоко оценил вклад Казахстана в деятельность фонда и обозначил ключевые приоритеты дальнейшего взаимодействия.

Посол РК в США Магжан Ильясов в своем выступлении подчеркнул стратегическую значимость сотрудничества с международными финансовыми институтами в контексте обеспечения устойчивого развития страны, а также отметил роль Казахстана как надежного и ответственного участника глобальной экономической архитектуры.

С речью также выступил представитель Всемирного банка - заместитель исполнительного директора Мариуш Круковский, который отметил перспективы расширения совместных инициатив, направленных на поддержку экономического роста и регионального развития.

Завершением мероприятия стала культурная программа, включавшая традиционные казахские угощения, выступление танцевального ансамбля "Гулдер" и исполнение классических кюев на домбре, что позволило гостям ближе познакомиться с богатым культурным наследием Казахстана.
 
22.12.2025, 19:05 31351

В Пекине казахстанские студенты обсудили актуальные вопросы сотрудничества и образования

Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев провел традиционную встречу с активистами Казахстанской студенческой ассоциации в Китае (KSAC), сообщает МИД РК.

В ходе встречи посол ознакомил студентов с ходом реализации политических и социально-экономических реформ, инициированных главой государства, а также основными приоритетами государственной политики на современном этапе.

Отдельное внимание было уделено текущему состоянию и перспективам казахско-китайского двустороннего сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, волнующим казахское студенческое сообщество в Китае, включая планы проведения совместных культурных и спортивных мероприятий в 2026 году, возможности прохождения стажировки в дипломатическом учреждении, а также дальнейшее совершенствование деятельности студенческой ассоциации.

Шахрат Нурышев подчеркнул важность получения качественного образования, соблюдения законов страны пребывания и нормативно-правовых актов. Он также отметил востребованность специалистов со знанием китайского языка и широкие перспективы их профессиональной реализации, в том числе в сфере государственной службы, а также в продвижении торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Посол дал положительную оценку деятельности Казахстанской студенческой ассоциации в Китае, подчеркнув ее вклад в формирование позитивного имиджа Казахстана за рубежом и призвав студентов к активному участию в общественной и волонтерской деятельности.

По итогам встречи наиболее активные члены KSAC были отмечены благодарственными письмами.
 
22.12.2025, 18:28 32446

Словенский порт может усилить транзит Азии и Европы через Средний коридор

В соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне между президентами Казахстана и Словении в марте 2025 года, а также с целью практического обсуждения основных принципов гармонизации Транскаспийского международного транспортного маршрута - Среднего коридора с одним из крупнейших морских портов Европы "Лука Копер" посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев ознакомился с функциональной деятельностью порта и обсудил перспективы сотрудничества с председателем правления Невенкой Кржан, сообщили в пресс-службе МИД РК.

В ходе беседы состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам развития двустороннего сотрудничества в сфере транспорта, транзита и логистики. Посол презентовал словенской стороне потенциал Казахстана как одного из ключевых транзитных государств Евразийского пространства, а также о предпринимаемых мерах правительством РК по развитию современной транспортно-логистической инфраструктуры, включая железнодорожные и мультимодальные маршруты международного значения.

Отдельное внимание было уделено потенциалу и возможностям развития Среднего коридора, задачам диверсификации транспортных маршрутов, повышения устойчивости цепочек поставок и расширения логистических возможностей для европейских государств. Председатель правления порта представила информацию о текущей деятельности "Лука Копер", его инфраструктурных возможностях, специализации терминалов, а также планах по дальнейшему развитию и модернизации портовых мощностей. Подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и развитии практического взаимодействия, в том числе в части расширения сотрудничества с КТЖ Экспресс и другими профильными структурами и деловыми кругами двух стран.

Словенский порт "Лука Копер" работает 24/7 365 дней в году, практически не подвержен погодным условиям, расположен на Адриатическом побережье Словении на территории 283 га, порт играет ключевую роль для всех стран ЕС, не имеющих прямого доступа к отрытому морю (1/3 всего импорта в Австрию, 45% импорта в Венгрию).

Персонал порта - 2,5 тысячи высококвалифицированных специалистов, ежегодный объем грузооборота - 23 млн тонн, или 1,5-1,8 млн контейнеров, принимает и отправляет все виды товаров и груза (за исключением нефти и газа), в частности, 1,1 млн новых автомобилей мировых брендов. В настоящее время длительность доставки грузов по морю с восточного побережья Китая и из региона АТР до словенского порта "Лука Копер" составляет 43-46 дней.


22.12.2025, 17:14 34576

Казахстан и Алжир обсудили сотрудничество в сфере цифровизации

Посол Республики Казахстан в Алжире Ануарбек Ахметов провел переговоры с министром экономики знаний, стартапов и микропредприятий Алжирской Народной Демократической Республики Нуреддином Уада, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Стороны подробно обсудили перспективные направления совместной работы в сфере цифровизации и экономики знаний, потенциальные проекты между государственными организациями и частными компаниями двух стран.

Ахметов ознакомил алжирского министра с инициативами главы государства по развитию в Казахстане цифровизации и искусственного интеллекта, а также передал собеседнику тексты послания президента народу и его выступления на форуме Digital Bridge 2025.

Уада дал высокую оценку успехам нашей страны в формировании национальной цифровой экосистемы, эффективному использованию суперкомпьютеров и широкому применению искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что политическая поддержка цифрового вектора экономического развития на уровне президента страны является главным фактором успеха.

Алжирский министр выразил заинтересованность в изучении и внедрении опыта Казахстана как основного цифрового хаба на евразийском пространстве по системному строительству этой инновационной отрасли и формированию перспективной инфраструктуры.

В ходе встречи алжирскому министру был передан проект меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, подготовленный Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РK.

В целом собеседники наметили план совместных действий, включая обмены визитами экспертных делегаций, для скорейшего достижения конкретных взаимовыгодных результатов в данной сфере.
 
22.12.2025, 12:01 43081

Топ-30 GR-специалистов определены в Казахстане: представлен рейтинг за 2025 год

Профессиональное сообщество GR-Hub по итогам 2025 года определило ведущих специалистов в сфере Government Relations, чья деятельность направлена на выстраивание устойчивого и институционально выверенного взаимодействия между бизнесом, обществом и государством.

Специалисты этой, на первый взгляд, неприметной, но стратегически значимой сферы сконцентрированы на формировании условий для разработки и привлечения передовых технологий, последовательном улучшении деловой среды и повышении конкурентоспособности Казахстана как юрисдикции, привлекательной для иностранного капитала и высококвалифицированных кадров.

Ожидается, что в 2026 году сектор Government Relations получит дополнительный импульс развития на фоне усиления интеграционных процессов и расширения инвестиционно-торгового взаимодействия в Центральной Азии.


В GR-рейтинг 2025 года вошли (в алфавитном порядке):

  • Абишев Улан, Шинный завод в г. Сарань.
  • Адилов Руслан, Проектный офис развития курорта Бурабай.
  • Арыспаев Еркiн, Bereke Bank.
  • Асель Ибраева, Шелл Казахстан.
  • Ахметова Акерке, NCOC N.V.
  • Аширбекова Гаухар, АССА.
  • Даугалиева Вероника, Саморегулируемая организация общественного питания Республики Казахстан.
  • Даутбек Мади, Aretera Public Affairs.
  • Дюсенбинов Арман, Синтегра.
  • Еламанов Кайрат, Союз промышленных инвесторов Казахстана.
  • Жанар Бекбасова, Turan Business Development.
  • Жантасов Темирлан, Евразийский центр поддержки предпринимателей.
  • Жукебаев Алмат, CASATO.
  • Жуманбаева Айнур, Kazak Protein.
  • Исабекова Динара, Air Liquide в Казахстане.
  • Искаков Азиз, Aretera Public Affairs.
  • Исмаилов Ербол, Qarmet.
  • Кадырханова Гаухар, Посольство Канады в Центральной Азии.
  • Каюпова Айгерим, AIFC.
  • Кенжетаев Нурлан, Центр развития цифровой экономики.
  • Мукатов Меирбек, Yandex Qazaqstan.
  • Мункебаев Даукен, Костанайские минералы.
  • Садвакасова Индира, Carlsberg Kazakhstan.
  • Сараева Рамия, Ассоциация казахстанских грузовых железнодорожных перевозчиков.
  • Сулейменова Жанел, AmCham Kazakhstan.
  • Сундетов Азамат, Primus Capital.
  • Тансыкбаева Малика, GR консультант.
  • Тлеуп Дана, Freedom Telecom.
  • Утеуова Аяжан, Ассоциация по связям бизнеса, общества и государства.
  • Чуватаева Махаббат, Казахстанская ассоциация строительной отрасли.

Рейтинг представляет собой независимую инициативу профессионального сообщества GR-Hub, созданного в 2019 году, и сформирован на основе экспертного рассмотрения заявок, поданных представителями отрасли. В него вошли как инхаус-специалисты отраслевых компаний, так и представители консалтинга и деловых ассоциаций.

Каждая заявка была оформлена в виде практического кейса, отражающего опыт конкретного эксперта в развитии проектов в Казахстане, урегулировании кризисных ситуаций для бизнеса, а также его вклад в общественно-экономическое развитие страны.
 
22.12.2025, 11:35 44056

Казахстан укрепляет диалог с Кувейтом в сфере энергетики

Эль-Кувейт, 18 декабря 2025 года - Посол Республики Казахстан в Государстве Кувейт Ержан Елекеев провел встречу с главным исполнительным директором Кувейтской нефтяной корпорации шейхом Науафом Саудом Ас-Сабахом, в ходе которой были обсуждены перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

В рамках встречи посол Казахстана передал шейху Науафу Ас-Сабаху письмо-приглашение от министра энергетики Республики Казахстан Ерлана Аккенженова с предложением посетить Казахстан. Предполагаемый визит направлен на проведение переговоров по возможным направлениям сотрудничества и партнерства между Казахстаном и Кувейтом в нефтегазовой и энергетической отраслях.

В ходе переговоров была подтверждена взаимная заинтересованность сторон в расширении двустороннего диалога и проработке новых возможностей взаимодействия, включая обмен опытом и реализацию взаимовыгодных проектов в энергетическом секторе.

Кувейтская нефтяная корпорация является государственной национальной нефтяной компанией Государства Кувейт и одним из ключевых участников мирового энергетического рынка. Корпорация осуществляет деятельность по разведке, добыче, переработке, транспортировке и сбыту углеводородных ресурсов страны. Годовой объем добычи нефти в Кувейте составляет порядка 147 млн тонн, что подчеркивает значимую роль страны в обеспечении глобальной энергетической безопасности.


22.12.2025, 11:04 48546

В Кувейте представлен экономический, инвестиционный и туристический потенциал Казахстана

Эль-Кувейт, 17 декабря 2025 года - Посольство Республики Казахстан в Государстве Кувейт провело брифинг для представителей средств массовой информации Кувейта под названием "Kazakhstan - a country of opportunities".

В ходе мероприятия посол Республики Казахстан в Государстве Кувейт Ержан Елекеев проинформировал журналистов о ключевых положениях послания президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 8 сентября 2025 года, в котором обозначены стратегические приоритеты устойчивого экономического роста, цифровой трансформации, внедрения искусственного интеллекта, а также дальнейшего совершенствования инвестиционного климата.

Посол подчеркнул, что Казахстан, являясь крупнейшей экономикой Центральной Азии, предлагает инвесторам устойчивую, открытую и предсказуемую деловую среду. Он отметил, что по итогам 2024 года валовой внутренний продукт страны составил порядка 291 млрд долларов США, а совокупный объем привлеченных с момента обретения независимости прямых иностранных инвестиций превысил 474 млрд долларов США, что эквивалентно почти половине всех ПИИ в регионе.

Отдельное внимание в ходе брифинга было уделено туристическому потенциалу Казахстана. Посол подчеркнул уникальное сочетание богатого культурно-исторического наследия страны, разнообразия природных ландшафтов, а также поступательное развитие современной туристической инфраструктуры. Дипломат отметил, что в 2024 году Казахстан посетили около 4 тысяч туристов из Государства Кувейт, что в пять раз превышает показатели 2022 года и наглядно отражает устойчивый рост интереса к Казахстану как к современному, комфортному и привлекательному туристическому направлению.

В рамках брифинга журналистам также были представлены видеоматериалы, демонстрирующие туристические и культурные достопримечательности всех регионов Казахстана, которые вызвали живой интерес и положительный отклик со стороны участников мероприятия.

В завершение мероприятия посол подтвердил заинтересованность Республики Казахстан в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества с Государством Кувейт в сферах экономики, инвестиций и туризма.

МИД РК


20.12.2025, 11:17 154766

Казахстан и ПРООН обсудили укрепление сотрудничества и планы на 2026 год

Состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Ержана Ашикбаева с постоянным представителем Программы развития ООН в Республике Казахстан Катаржиной Вавьерниа, сообщили в МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили итоги текущего года и планы дальнейшего сотрудничества Казахстана с ПРООН.

В частности, было отмечено принятие страновой программы ПРООН для Казахстана на 2026-2030 годы, успешное представление третьего добровольного национального обзора по реализации ЦУР в июле в Нью-Йорке, а также результаты сотрудничества в сферах здравоохранения, гендерного равенства, образования и другие.

Кроме того, были рассмотрены перспективы расширения сотрудничества с ПРООН в рамках недавно открытого регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы, а также возможности расширения программы регионального развития ПРООН на другие регионы страны.

Вопросы климата, экологии и управления водными ресурсами, в том числе проблемы, связанные с состоянием Аральского моря, также стали важной темой беседы в преддверии предстоящего в апреле регионального экологического саммита. В этой связи представители ПРООН сообщили о планах провести на полях саммита мероприятие высокого уровня, посвященное формированию регионального портфеля климатических и экологических инвестиций для Центральной Азии.

В ходе встречи дополнительно обсуждалось участие ПРООН в мероприятиях, запланированных в рамках Международного года волонтеров в интересах устойчивого развития 2026 года, провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН, официальное открытие которого состоялось в декабре в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить совместную работу, направленную на дальнейшее углубление стратегического партнерства, реализацию приоритетных направлений сотрудничества и достижение целей устойчивого развития.
 
