Казахстан и Таиланд укрепляют политический диалог и расширяют экономическое сотрудничество

Бангкок, 18 декабря 2025 года - Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан провел встречу с Постоянным секретарем Министерства иностранных дел Таиланда Эксири Пинтаручи. Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, отметив устойчивый рост сотрудничества и высокий уровень доверия между двумя странами.

Посол подчеркнул, что Казахстан и Таиланд выстроили прочный политический диалог, чему способствуют активные обмены визитами и расширение договорно-правовой базы. За последние два года подписаны соглашения о безвизовом режиме, торгово-экономическом сотрудничестве и меморандумы по цифровизации, туризму, сельскому хозяйству и международному развитию.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении политических контактов и расширении взаимодействия в 2026 году, отметив необходимость активизации межведомственной координации по ключевым направлениям.

Экономическая тематика заняла центральное место в состоявшейся встрече. Казахстан остается крупнейшим партнером Таиланда в Центральной Азии, обеспечивая около 70% торговли Таиланда с регионом. Обсуждены возможности расширения товарооборота в сфере сельского хозяйства, машиностроения, энергетики и туризма.

Казахстанская сторона отметила высокий потенциал экспорта зерна и мясной продукции в контексте инициативы Таиланда по созданию регионального продовольственного хаба. Отдельно подчеркнута необходимость завершения работы над соглашениями о защите инвестиций, избежании двойного налогообложения и документами по ветеринарному контролю и карантину растений.

В числе приоритетов обсуждалось сотрудничество в сфере недропользования и редкоземельных металлов. Казахстан предложил Таиланду рассмотреть совместные проекты в ответ на растущий спрос тайской промышленности на высокотехнологичное сырье.

Существенное внимание было уделено расширению цифрового взаимодействия - цифровой торговле, финтеху, облачным технологиям, кибербезопасности и интеллектуальной логистике. Представлена инициатива по созданию Центра цифровых решений под эгидой ЭСКАТО ООН с размещением в Алматы.

Отдельным блоком обсуждалось развитие транспортной связанности. Между Казахстаном и Таиландом выполняются 23 прямых рейса в неделю авиакомпаниями Air Astana, SCAT Airlines и Thai AirAsia X. Новый маршрут Шымкент - Бангкок, открытый в декабре, укрепил логистические и туристические связи. Стороны также отметили потенциал Срединного коридора и будущие возможности мультимодальных перевозок в рамках проекта железной дороги Китай - Лаос - Таиланд.

Посол также отметил рост турпотока из Казахстана и выразил благодарность за поддержку открытия Консульства Казахстана в Пхукете, официальная церемония которого состоится в январе 2026 года.

Стороны подтвердили схожесть позиций по ключевым вопросам международной повестки и выразили готовность укреплять взаимодействие на многосторонних площадках.

По итогам встречи посол Маргулан Баймухан подчеркнул, что Казахстан рассматривает Таиланд как ключевого партнера в Юго-Восточной Азии и намерен последовательно расширять политическое и экономическое сотрудничество.





