Казахстан и Узбекистан сверили часы по ключевым направлениям двустороннего сотрудничества

Состоялась встреча Посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с Министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.

Стороны отметили итоги прошедшего государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Узбекистан, а также планы по реализации договорённостей и исполнению поручений, принятых по его итогам.

Б.Атамкулов подчеркнул важность решений второго заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана об учреждении Совета глав регионов и создании рабочих групп по редкоземельным металлам и прогнозированию трансграничных рек.

Особое внимание было уделено графику мероприятий на текущий год, включая контакты на высшем и высоком уровнях, а также планируемые заседания совместных межправительственных и отраслевых механизмов сотрудничества.

В завершение стороны подтвердили взаимную нацеленность на дальнейшее углубление стратегического партнёрства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном.

Источник: МИД РК






