20.01.2026, 10:05 22161

Казахстан и Узбекистан сверили часы по ключевым направлениям двустороннего сотрудничества

Состоялась встреча Посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с Министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.

Стороны отметили итоги прошедшего государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Узбекистан, а также планы по реализации договорённостей и исполнению поручений, принятых по его итогам.

Б.Атамкулов подчеркнул важность решений второго заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана об учреждении Совета глав регионов и создании рабочих групп по редкоземельным металлам и прогнозированию трансграничных рек.

Особое внимание было уделено графику мероприятий на текущий год, включая контакты на высшем и высоком уровнях, а также планируемые заседания совместных межправительственных и отраслевых механизмов сотрудничества.

В завершение стороны подтвердили взаимную нацеленность на дальнейшее углубление стратегического партнёрства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном.

Источник: МИД РК


Теги:МИДУзбекистан

20.01.2026, 19:54 38546

В Манаме обсуждено сотрудничество между Казахстаном и Бахрейном

Посол Казахстана в Саудовской Аравии и по совместительству в Королевстве Бахрейн Мадияр Менилбеков в рамках рабочей поездки в город Манама провел ряд двусторонних встреч с официальными лицами Королевства Бахрейн, сообщает МИД РК.

В частности, состоялись переговоры с министром транспорта и телекоммуникаций Королевства Бахрейн, председателем попечительского совета Глобального центра мирного сосуществования и толерантности имени Короля Хамада шейхом Абдаллой бен Ахмедом Аль Халифой, министром туризма Фатимой Аль-Сайрафи, генеральным директором по двусторонним отношениям Министерства иностранных дел шейхом Абдаллой бен Али Аль Халифой, а также председателем Торгово-промышленной палаты Самиром Нассом.

В ходе встречи с шейхом Абдаллой бен Ахмедом Аль Халифой казахский дипломат от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вручил почетную медаль Съезда лидеров мировых и традиционных религий за значительный вклад в развитие межрелигиозного диалога, а также обсудил вопросы дальнейшего продвижения межконфессионального и межцивилизационного диалога. Кроме того, стороны рассмотрели вопросы развития сотрудничества в сфере транспорта и возможность открытия прямых авиарейсов между двумя странами.

В рамках встречи с министром туризма Фатимой Аль-Сайрафи Мадияр Менилбеков проинформировал о широких возможностях Казахстана в сфере туризма, а также обменялся мнениями по вопросам расширения двустороннего взаимодействия и перспективам реализации совместных мероприятий.

На встрече с генеральным директором по двусторонним отношениям Министерства иностранных дел шейхом Абдаллой бен Али Аль Халифой были обсуждены вопросы укрепления политического диалога, проведения предстоящих мероприятий на высоком уровне и продолжения взаимодействия в рамках международных организаций.

Во время встречи с председателем Торгово-промышленной палаты Самиром Нассом были затронуты вопросы углубления торгово-экономических связей, установления прямых контактов между деловыми кругами и расширения инвестиционного сотрудничества, а также была представлена информация об экономических реформах, реализуемых в Казахстане и направленных на создание благоприятных условий для иностранных инвесторов и развитие бизнеса.

По итогам встреч была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем углублении двусторонних отношений между Казахстаном и Бахрейном, основанных на дружбе и взаимопонимании.
 
20.01.2026, 16:01 47791

Казахстан на "Зелёной неделе": презентация аграрного потенциала и новые договорённости с Германией

Казахстан принял участие в юбилейной, 100‑й Международной аграрной выставке "Зелёная неделя" (Grüne Woche) в столице Германии, где были торжественно открыты два национальных стенда Республики Казахстан.

В выставке приняли участие казахстанские предприятия, работающие по стандартам ЕС и готовые к регулярным поставкам на европейский рынок. Представленная продукция отечественных производителей вызвала значительный интерес у международных партнёров, дистрибьюторов, представителей торговых сетей ФРГ и посетителей выставки.

Казахскую делегацию возглавил Вице‑министр сельского хозяйства Азат Султанов, который провёл также ряд встреч и переговоров на полях Международной конференции "Global Forum for Food and Agriculture" (GFFA).

В ходе встречи со статс-секретарём Федерального министерства сельского хозяйства, продовольствия и региональной идентичности ФРГ (BMLEH) Маркусом Шиком были обсуждены вопросы дальнейшего расширения и углубления сотрудничества по таким направлениям, как растениеводство, животноводство и ветеринария, семеноводство, устойчивое земледелие, внедрение энерго- и водосберегающих технологий, переработка и поставки продуктов питания и др.

Казахстанская сторона пригласила организовать визит Федерального министра сельского хозяйства, продовольствия и региональной идентичности Германии Алоиса Райнера в Астану для продолжения диалога и практического развития достигнутых договоренностей.

А.Султанов встретился с руководителями реализуемых между МСХ РК и BMLEH кооперационных проектов "Аграрно-политический диалог" и "Повышение компетенций в сфере молочного животноводства".

Вопросы дальнейшего увеличения степени локализации и расширения спектра производимой в Казахстане техники были обсуждены с членом правления компании CLAAS Кристиан Радонс и вице-президентом по региону Восточной Европы и Центральной Азии Михаэлем Байером.

Участие в мероприятиях позволило продемонстрировать экспортный потенциал АПК Казахстана и укрепить деловые связи с зарубежными компаниями.

В знак дружбы и партнёрства между Казахстаном и Германией, а также по случаю 100-летия выставки "Grüne Woche", организаторам выставки был преподнесён подарок от имени Республики Казахстан - 100 луковиц казахстанских тюльпанов.

Казахстан по итогам визита подтвердил свою готовность расширять международное сотрудничество и активно внедрять инновационные подходы в развитие аграрной отрасли.
 
20.01.2026, 15:58 48216

Казахско-армянские отношения: фокус на реализацию договоренностей и практические результаты

Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев провёл встречу с Вице-премьером Республики Армения, сопредседателем Межправительственной казахстанско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству Мгером Григоряном.

В ходе беседы стороны отметили динамичный характер двусторонних отношений, развивающихся в духе доверия, взаимного уважения и прагматизма. Подчёркнуто, что вывод отношений на уровень стратегического партнёрства, установленного между странами в 2025 году, создаёт прочную основу и дополнительные возможности для дальнейшего углубления кооперации как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Собеседники обсудили дальнейшие шаги и практические меры по реализации договорённостей, достигнутых по итогам официального визита Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в Республику Казахстан. В этом контексте состоялся обмен мнениями о ходе выполнения решений 11-го заседания Межправительственной казахстанско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Стороны также рассмотрели приоритеты двусторонней повестки на текущий год и подходы по их реализации. В частности, обозначены задачи по дальнейшему наращиванию взаимного товарооборота, стимулированию инвестиционной активности, расширению промышленной и технологической кооперации, а также продвижению совместных проектов в сферах сельского хозяйства и цифровой экономики, с акцентом на достижение конкретных результатов. В данном контексте отмечена ключевая роль совместной межправительственной комиссии как эффективного инструмента координации практического взаимодействия и выработки решений.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в активизации совместной работы, направленной на последовательное развитие дружественных связей между Казахстаном и Арменией.
 
20.01.2026, 15:53 48746

Казахстан и Гонконг укрепляют сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь"

Генеральный консул Республики Казахстан в САР Гонконг Бауыржан Досманбетов провел встречу с Комиссаром офиса "Один пояс, один путь" Министерства торговли и экономического развития Правительства САР Гонконг Николасом Хо.

В ходе беседы стороны обсудили ключевые аспекты развития партнерства между Казахстаном и Гонконгом на 2026 год, в частности вопросы реализации совместных инвестиционных проектов.

Генеральный консул проинформировал Комиссара об инвестиционном потенциале и социально-экономическом развитии, а также представил инвестиционные проекты в туристическом и инфраструктурном секторах Казахстана.

В свою очередь, Николас Хо отметил высокий потенциал Казахстана в привлечении инвестиций в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества, в том числе в организации поездки большой делегации бизнесменов Гонконга и региона "Greater Bay" (города Чжаоцин, Фошань, Цзянмынь, Чжухай, Чжуншань, Дунгуань, Хойчжоу, Макао, Гуанчжоу и Шэньчжэнь) в Казахстан в 2026 году.

Было отмечено, что Казахстан активно участвует в образовательных программах в рамках инициативы "Один пояс, один путь", являясь одним из ключевых получателей стипендий Правительства Гонконга. В этой связи, Генеральный консул предложил рассмотреть вопрос увеличения числа грантов для казахстанских студентов и выразил просьбу рассмотреть данный вопрос в сотрудничестве с гонконгскими университетами.

По итогам встречи, стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в сферах инвестиций, торговли, образования и туризма, договорившись о продолжении совместной работы по реализации инициатив.

В настоящее время более 400 казахстанских студентов обучающихся на полном гранте, успешно проходят обучение в ведущих университетах Гонконга, входящих в топ-50 лучших вузов мира.
 
20.01.2026, 12:34 54456

Этническая коллекция из Казахстана удостоена высокой награды на International Kids Fashion Week

В Абу-Даби состоялось международное событие в сфере детской моды - International Kids Fashion Week, прошедшее под патронажем шейхи Фахры бинт Дияб Аль Нахаян, сообщает пресс-служба МИД.

Организатором модной недели выступила Мона Аль Мансури - первый дизайнер Объединенных Арабских Эмиратов и одна из ключевых фигур в развитии международных проектов в области детской моды и культуры.

Мероприятие объединило дизайнеров и участников из Казахстана, ОАЭ, России, Индии, Марокко, Австралии, Замбии, Таиланда, Филиппин и Омана, подтвердив статус International Kids Fashion Week как глобальной культурной и модной платформы.

Казахская этническая коллекция, вдохновленная национальными традициями, орнаментами и культурным наследием, вызвала большой интерес у международной аудитории.

По итогам показов наш отечественный дизайнер Гаухар Канатбай была удостоена награды в номинации "Лучший детский дизайнер", что стало признанием её творческого подхода и успешного сочетания этнических мотивов с современной детской модой.

Также Посольство Казахстана в Абу-Даби было удостоено специальной награды от организаторов мероприятий за содействие участию казахской стороны, что подчеркнуло значимость дипломатической поддержки в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества.

International Kids Fashion Week в очередной раз продемонстрировал, что культура, мода и детское творчество являются важными мостами между народами, способствуя укреплению международного диалога, взаимопонимания и дружбы между странами.
 
20.01.2026, 12:30 54891

Казахстанcкие артисты выступили в Нью-Дели

В рамках 11-го международного фестиваля музыки и танца состоялось выступление казахских артистов, ставшее значимым событием в развитии культурного диалога между Казахстаном и Индией, сообщает пресс-служба МИД.

Казахстан был представлен около 68 артистами, в числе которых - государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева Астаны под управлением маэстро Абзала Мухитдина, ансамбль танца "Гәкку", а также Казахский камерный хор Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой.

Особым акцентом фестивальной программы стали совместные выступления казахских коллективов с выдающимися индийскими музыкантами - доктором Лакшминараяном Субраманиамом и Кавитой Кришнамурти, которые продемонстрировали высокий уровень творческого взаимодействия и взаимного уважения к музыкальным традициям двух стран.

В концерте приняли участие граждане Казахстана, проживающие в Индии, сотрудники посольства Республики Казахстан в Республике Индия, а также казахстанские студенты, обучающиеся в индийских высших учебных заведениях, что придало мероприятию особую атмосферу единства и национальной гордости.

Данное мероприятие стало ярким примером казахско-индийской культурной дипломатии, способствующее дальнейшему углублению взаимопонимания между народами и укреплению международного культурного присутствия Казахстана.

Помимо выступлений в рамках фестиваля, продолжится турне казахских артистов, и в ближайшие дни планируется представить концертные программы в индийских городах Калькутте, Ченнаи и Бангалоре.
 
20.01.2026, 10:13 62641

Обсуждены перспективы развития сотрудничества между регионами Казахстана и провинции Шэньси

В целях углубления практического взаимодействия и развития культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами Казахстана и провинцией Шэньси Генеральный консул Республики Казахстан в г.Сиань Жошыхан Кыраубаев провёл встречу с вице-президентом Федерации борьбы Китая, руководителем Центра тяжёлой атлетики, борьбы и дзюдо пров.Шэньси Ян Чанлинем и тренерским составом центра.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества в сфере развития спорта. Генеральный консул подчеркнул устойчивый характер партнёрских отношений между регионами Казахстана и провинцией Шэньси, а также отметил значимость проведения совместных учебно-тренировочных сборов и обмена опытом между спортсменами двух стран.

Особое внимание уделено государственной политике Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, направленной на развитие молодёжи и повышение уровня отечественного спорта. Отмечено, что в Казахстане системно развивается сеть специализированных спортивных комплексов для одарённых детей, реализуемые Правительством реформы способствуют укреплению спортивного резерва и подготовке конкурентоспособных спортсменов на международной арене.

В свою очередь, Ян Чанлин отметил высокий потенциал казахско-китайского сотрудничества в спортивной сфере. Он с большим воодушевлением подчеркнул успехи своих воспитанников на международных турнирах и Олимпийских играх, а также выразил заинтересованность в проведении совместных тренировок и развитии новых взаимовыгодных спортивных направлений.

Также отмечено, что в 2025 году в Сиане впервые состоялся дружеский турнир по вольной и классической борьбе на тему "Лучшие борцы стран Центральной Азии и Китая" с участием казахских спортсменов. В этой связи выражена готовность к продолжению указанной традиции и вновь пригласить молодёжную сборную Казахстана для участия в мероприятии в текущем году.

В рамках визита Генеральный консул ознакомился с объектами спортивной, медицинской, реабилитационной и образовательной инфраструктуры, а также с деятельностью инклюзивного спортивного центра.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества в сферах туризма и спорта.

Источник: МИД


20.01.2026, 10:10 63191

Казахстан и Германия усиливают взаимодействие в аграрной сфере

В столице Германии состоялся круглый стол "Kazakhstan-Germany Agro & Water Nexus" с участием представителей немецких компаний агропромышленного и водного секторов, а также казахстанской делегации, прибывшей в Берлин для участия в Международной конференции Global Forum for Food and Agriculture (GFFA).

С приветственным словом выступили Посол РК в ФРГ Нурлан Онжанов, вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов, статс-секретарь Федерального министерства сельского хозяйства, продовольствия и региональной идентичности ФРГ (BMLEH) Маркус Шик и спикер Германского альянса агробизнеса (GAA) по Центральной Азии Дирк Штратманн.

В программу заседания вошли три панельные дискуссии, посвящённые перспективам технологического трансфера и развития устойчивых агросистем, внедрения водоэффективных решений, а также цифровизации в сельском хозяйстве.

В работе круглого стола приняли участие более 40 представителей деловых ассоциаций, научных кругов, бизнеса и экспертного сообщества обеих стран.

В Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что сельское хозяйство должно стать одним из ключевых драйверов экономического роста, технологической модернизации и экспортного потенциала страны. Акцент делается не только на увеличении объёмов производства, но прежде всего на качестве, устойчивости, глубокой переработке и внедрении инноваций.

В данном контексте сотрудничество с Германией приобретает особое значение. Казахстан и Германия успешно реализуют совместные проекты в сфере агроинженерии, глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, органического земледелия, семеноводства, а также внедрения немецких стандартов качества и водоэффективных технологий.

Немецкие компании уже активно работают в Казахстане, создавая рабочие места, внедряя передовые технологии и формируя новые цепочки добавленной стоимости. Реализуемые совместные инициативы демонстрируют практические результаты и служат прочной основой для последовательного углубления стратегического партнёрства между двумя странами.

Участники круглого стола обменялись мнениями об актуальных задачах по дальнейшему расширению сотрудничества в таких приоритетных секторах, как устойчивое земледелие, семеноводство, технологический трансфер, модернизация водной инфраструктуры и управление водными ресурсами в сельском хозяйстве, внедрение умных технологий.

Источник: МИД


