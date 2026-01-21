Казахстан на "Зелёной неделе": презентация аграрного потенциала и новые договорённости с Германией

Рассказать друзьям

Казахстан принял участие в юбилейной, 100‑й Международной аграрной выставке "Зелёная неделя" (Grüne Woche) в столице Германии, где были торжественно открыты два национальных стенда Республики Казахстан.





В выставке приняли участие казахстанские предприятия, работающие по стандартам ЕС и готовые к регулярным поставкам на европейский рынок. Представленная продукция отечественных производителей вызвала значительный интерес у международных партнёров, дистрибьюторов, представителей торговых сетей ФРГ и посетителей выставки.





Казахскую делегацию возглавил Вице‑министр сельского хозяйства Азат Султанов, который провёл также ряд встреч и переговоров на полях Международной конференции "Global Forum for Food and Agriculture" (GFFA).





В ходе встречи со статс-секретарём Федерального министерства сельского хозяйства, продовольствия и региональной идентичности ФРГ (BMLEH) Маркусом Шиком были обсуждены вопросы дальнейшего расширения и углубления сотрудничества по таким направлениям, как растениеводство, животноводство и ветеринария, семеноводство, устойчивое земледелие, внедрение энерго- и водосберегающих технологий, переработка и поставки продуктов питания и др.





Казахстанская сторона пригласила организовать визит Федерального министра сельского хозяйства, продовольствия и региональной идентичности Германии Алоиса Райнера в Астану для продолжения диалога и практического развития достигнутых договоренностей.





А.Султанов встретился с руководителями реализуемых между МСХ РК и BMLEH кооперационных проектов "Аграрно-политический диалог" и "Повышение компетенций в сфере молочного животноводства".





Вопросы дальнейшего увеличения степени локализации и расширения спектра производимой в Казахстане техники были обсуждены с членом правления компании CLAAS Кристиан Радонс и вице-президентом по региону Восточной Европы и Центральной Азии Михаэлем Байером.





Участие в мероприятиях позволило продемонстрировать экспортный потенциал АПК Казахстана и укрепить деловые связи с зарубежными компаниями.





В знак дружбы и партнёрства между Казахстаном и Германией, а также по случаю 100-летия выставки "Grüne Woche", организаторам выставки был преподнесён подарок от имени Республики Казахстан - 100 луковиц казахстанских тюльпанов.





Казахстан по итогам визита подтвердил свою готовность расширять международное сотрудничество и активно внедрять инновационные подходы в развитие аграрной отрасли.