Казахстанские реформы в центре внимания узбекских парламентариев

Посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов провел встречу со спикером законодательной палаты олий мажлиса Республики Узбекистан Нуриддином Исмоиловым, сообщает пресс-служба МИД.





В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития межпарламентского сотрудничества, а также календарь предстоящих международных мероприятий, включая очередное заседание совета межпарламентского сотрудничества между мажилисом марламента Республики Казахстан и законодательной палатой олий мажлиса Республики Узбекистан.





Кроме того, посол ознакомил узбекскую сторону с ключевыми итогами пятого заседания Национального курултая, в ходе которого президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев представил новые инициативы, направленные на дальнейшее общественно-политическое развитие страны. Также сообщил основные тезисы недавнего интервью президента РК Токаева газете Turkistan.





Б.Атамкулов акцентировал внимание на конституционной реформе, в том числе на создании однопалатного парламента, внедрении института "Халық кеңесі" и поста вице-президента Республики Казахстан.





Учитывая относительно недавние преобразования в олий мажлисе Республики Узбекистан, глава дипмиссии пригласил узбекских парламентариев принять участие в предстоящем круглом столе в посольстве Казахстана, который будет посвящен обсуждению итогов заседания Национального курултая.





Н.Исмоилов высоко оценил выступление президента Казахстана К.К.Токаева на заседании Национального курултая, отметил актуальность предложенных инициатив. Спикер законодательной палаты подчеркнул, что в Узбекистане с большим вниманием следят за проводимыми в Казахстане реформами и выразил готовность депутатов принять участие в круглом столе.





В завершение встречи, стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству для укрепления казахско-узбекских межпарламентских отношений.