Молодежный театр Шымкента завоевал Гран-при на международном фестивале в Сахаре

Молодежный театр Шымкента впервые принял участие и завоевал Гран-при на международном культурном фестивале театра в пустыне, состоявшемся в алжирском городе Адрар с 1 по 7 декабря, сообщает пресс-служба МИД РК.





Международный фестиваль проводился под эгидой Министерства культуры и искусств Алжира и администрации одноименного региона Адрар, находящегося в самом сердце африканской пустыни Сахара.





Театральные коллективы из 30 стран представили зрителям свое творчество, которое оценивало авторитетное международное жюри.





Казахская театральная труппа выступила под ночным небом Сахары на фоне древне-берберской цитадели Тамасахт IV века с оригинальной современной постановкой классической трагедии "Антигона".





Местные и иностранные зрители были впечатлены талантливой игрой и энергетикой наших молодых актеров, их мастерством и ярким творчеством.





Комиссар фестиваля Шейх Окбауи поблагодарил казахский театральный коллектив за яркое представление и выразил надежду на дальнейшую совместную с ним работу в сфере культуры, продвижение новых проектов и программ.





На торжественной церемонии главный приз фестиваля "Гран-при" вручила молодежному театру Шымкента министр культуры и искусств Алжира Малика Мендуда, которая дала высокую оценку творчеству театра и отметила заинтересованность в развитии сотрудничества с нашей страной.





Она подчеркнула, что казахские актеры продемонстрировали высокий уровень театрального мастерства и ярко представили Казахстан на уникальной международной сцене.





Делегация театра смогла поучаствовать в этом международном мероприятии при поддержке акимата города Шымкент, управления культуры, развития языков и архивов, а также при содействии и сопровождении посольства РК в Алжире.





В целом, продвигаемая культурная дипломатия Казахстана укрепляет имидж нашей страны, позволяет расширять продуктивные контакты в Алжире и его регионах, инициировать совместные проекты в различных областях, а также обогащает взаимные гуманитарные обмены между народами двух стран.