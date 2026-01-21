Обсуждены перспективы развития сотрудничества между регионами Казахстана и провинции Шэньси

Рассказать друзьям

В целях углубления практического взаимодействия и развития культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами Казахстана и провинцией Шэньси Генеральный консул Республики Казахстан в г.Сиань Жошыхан Кыраубаев провёл встречу с вице-президентом Федерации борьбы Китая, руководителем Центра тяжёлой атлетики, борьбы и дзюдо пров.Шэньси Ян Чанлинем и тренерским составом центра.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества в сфере развития спорта. Генеральный консул подчеркнул устойчивый характер партнёрских отношений между регионами Казахстана и провинцией Шэньси, а также отметил значимость проведения совместных учебно-тренировочных сборов и обмена опытом между спортсменами двух стран.

Особое внимание уделено государственной политике Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, направленной на развитие молодёжи и повышение уровня отечественного спорта. Отмечено, что в Казахстане системно развивается сеть специализированных спортивных комплексов для одарённых детей, реализуемые Правительством реформы способствуют укреплению спортивного резерва и подготовке конкурентоспособных спортсменов на международной арене.

В свою очередь, Ян Чанлин отметил высокий потенциал казахско-китайского сотрудничества в спортивной сфере. Он с большим воодушевлением подчеркнул успехи своих воспитанников на международных турнирах и Олимпийских играх, а также выразил заинтересованность в проведении совместных тренировок и развитии новых взаимовыгодных спортивных направлений.

Также отмечено, что в 2025 году в Сиане впервые состоялся дружеский турнир по вольной и классической борьбе на тему "Лучшие борцы стран Центральной Азии и Китая" с участием казахских спортсменов. В этой связи выражена готовность к продолжению указанной традиции и вновь пригласить молодёжную сборную Казахстана для участия в мероприятии в текущем году.

В рамках визита Генеральный консул ознакомился с объектами спортивной, медицинской, реабилитационной и образовательной инфраструктуры, а также с деятельностью инклюзивного спортивного центра.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества в сферах туризма и спорта.

Источник: МИД






