В Баку прошла декада культуры Казахстана

Рассказать друзьям

При содействии посольства Казахстана в столице Азербайджана прошла декада культуры Казахстана. Казахстан представил свои достижения в кино, театре и креативных проектах. Бакинцам были предложены полнометражные фильмы, музыкальная драма и игровые разработки с международным признанием, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





Часть мероприятий прошла в рамках масштабного международного фестиваля Baku Creative Week - 2025 - одного из ключевых событий Организации исламского сотрудничества (ОИС) в сфере культуры и креативных индустрий.





В рамках Дней казахстанского кино были показаны четыре фильма: "Мереке", "Операция "Набат"", "Жабайы" и "Меня зовут Кожа". После показов зрители имели возможность обсудить художественные и культурные аспекты картин с казахстанской делегацией, включая актера Бахыта Хаджибаева и сценариста Тамерлана Алманова.





В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялся показ музыкальной драмы "Амре" в исполнении Музыкального театра юного зрителя акимата города Астаны. Постановка посвящена 100-летию выступления выдающегося казахского певца Амре Кашаубаева на Всемирной выставке "ЭКСПО" в Париже.





На финале Turkic Game Jam 2025 в рамках саммита G-HUB, были представлены проекты победителей алматинского хакатона, прошедшего в Almaty Creative Hub. Команды Murakami Kult и Teqesh показали свои игровые разработки международному жюри и экспертам из более чем 50 стран, подтвердив высокий уровень развития игровой индустрии Алматы.





Особое внимание участников вызвал Women’s Creativity Forum, на котором казахстанские женщины-предприниматели и дизайнеры обсудили вопросы цифровизации, внедрения инноваций, поддержки молодежи и развития культурного предпринимательства.





Также был организован показ моды Azerbaijan Fashion Week. Казахстан представили дизайнеры Алия Жуман и Тимур Турсункулов, чьи коллекции заняли заметное место в программе.





В завершение декады коллектив Жетысайского драматического театра имени Курманбека Жандарбекова представил жителям Баку пьесу "Мой друг" - трагикомедию, повествующую о душевной связи между питомцем и его хозяином.