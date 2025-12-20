В Бангкоке состоялась Международная конференция по противодействию онлайн-мошенничеству

Рассказать друзьям

Посол Республики Казахстан в Королевстве Таиланд Маргулан Баймухан принял участие в Международной конференции по глобальному партнерству по противодействию онлайн-мошенничеству (International Conference on the Global Partnership against Online Scams), организованной Министерством иностранных дел Таиланда совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC), сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





Конференция объединила министров, заместителей министров, послов, высокопоставленных представителей государств, международных организаций, правоохранительных органов, а также частного сектора и гражданского общества для обсуждения координированных международных мер по борьбе с онлайн-мошенничеством, киберпреступностью и связанными с ними транснациональными угрозами.





В рамках сегмента высокого уровня с программными выступлениями выступили министры иностранных дел Таиланда, Индии, Индонезии, а также представители других государств и международных организаций. Участники обменялись национальным опытом и подходами к противодействию онлайн-мошенничеству, усилению международного сотрудничества, защите прав жертв и пресечению финансовых потоков, используемых транснациональными преступными группами.





В ходе тематических сессий особое внимание было уделено вопросам эффективного расследования и уголовного преследования преступлений в сфере онлайн-мошенничества, укрепления межведомственного взаимодействия, применения современных цифровых технологий и развитию государственно-частного партнерства в сфере кибербезопасности.





По итогам конференции было принято Совместное заявление Глобального партнерства по противодействию онлайн-мошенничеству, содержащее рекомендации по дальнейшему укреплению международной координации и выработке согласованных мер реагирования на современные киберугрозы, соспонсорами (co-sponsors) которого выступили некоторые страны, среди которых Республика Перу, Народная Республика Бангладеш и компания TikTok.