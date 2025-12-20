19.12.2025, 17:17 56271

В Бангкоке состоялась Международная конференция по противодействию онлайн-мошенничеству

Посол Республики Казахстан в Королевстве Таиланд Маргулан Баймухан принял участие в Международной конференции по глобальному партнерству по противодействию онлайн-мошенничеству (International Conference on the Global Partnership against Online Scams), организованной Министерством иностранных дел Таиланда совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC), сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Конференция объединила министров, заместителей министров, послов, высокопоставленных представителей государств, международных организаций, правоохранительных органов, а также частного сектора и гражданского общества для обсуждения координированных международных мер по борьбе с онлайн-мошенничеством, киберпреступностью и связанными с ними транснациональными угрозами.

В рамках сегмента высокого уровня с программными выступлениями выступили министры иностранных дел Таиланда, Индии, Индонезии, а также представители других государств и международных организаций. Участники обменялись национальным опытом и подходами к противодействию онлайн-мошенничеству, усилению международного сотрудничества, защите прав жертв и пресечению финансовых потоков, используемых транснациональными преступными группами.

В ходе тематических сессий особое внимание было уделено вопросам эффективного расследования и уголовного преследования преступлений в сфере онлайн-мошенничества, укрепления межведомственного взаимодействия, применения современных цифровых технологий и развитию государственно-частного партнерства в сфере кибербезопасности.

По итогам конференции было принято Совместное заявление Глобального партнерства по противодействию онлайн-мошенничеству, содержащее рекомендации по дальнейшему укреплению международной координации и выработке согласованных мер реагирования на современные киберугрозы, соспонсорами (co-sponsors) которого выступили некоторые страны, среди которых Республика Перу, Народная Республика Бангладеш и компания TikTok.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

20.12.2025, 11:17 13611

Казахстан и ПРООН обсудили укрепление сотрудничества и планы на 2026 год

Состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Ержана Ашикбаева с постоянным представителем программы развития ООН в Республике Казахстан Катаржиной Вавьерниа, сообщили в МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили итоги текущего года и планы дальнейшего сотрудничества Казахстана с ПРООН.

В частности, было отмечено принятие страновой программы ПРООН для Казахстана на 2026-2030 годы, успешное представление третьего добровольного национального обзора по реализации ЦУР в июле в Нью-Йорке, а также результаты сотрудничества в сферах здравоохранения, гендерного равенства, образования и другие.

Кроме того, были рассмотрены перспективы расширения сотрудничества с ПРООН в рамках недавно открытого Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы, а также возможности расширения программы регионального развития ПРООН на другие регионы страны.

Вопросы климата, экологии и управления водными ресурсами, в том числе проблемы, связанные с состоянием Аральского моря, также стали важной темой беседы в преддверии предстоящего в апреле Регионального экологического саммита. В этой связи представители ПРООН сообщили о планах провести на полях Саммита мероприятие высокого уровня, посвященное формированию регионального портфеля климатических и экологических инвестиций для Центральной Азии.

В ходе встречи дополнительно обсуждалось участие ПРООН в мероприятиях, запланированных в рамках Международного года волонтеров в интересах устойчивого развития 2026 года, провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН, официальное открытие которого состоялось в декабре в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить совместную работу, направленную на дальнейшее углубление стратегического партнерства, реализацию приоритетных направлений сотрудничества и достижение целей устойчивого развития.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПРООНКазахстансотрудничество
19.12.2025, 19:06 53701

Казахстан и Северная Македония обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества

Посол Казахстана в Северной Македонии Сатыбалды Буршаков встретился с директором Агентства по иностранным инвестициям и продвижению экспорта Рефиком Джемайли, сообщили в МИД РК.

Казахский посол ознакомил македонскую сторону с последовательно осуществляемыми под руководством президента РК Касым-Жомарта Токаева, политическими и экономическими реформами в Казахстане, а также проинформировал об основных положениях послания главы государства.

Сатыбалды Буршаков отметил, что концептуальным фреймом нового послания стала идея глубинной цифровой трансформации страны, диверсификация и цифровизация экономики, развитие искусственного интеллекта.

На встрече были подчеркнуты важные договоренности в ходе рабочих визитов президента Горданы Силяновска-Давковой и министра иностранных дел и внешней торговли Тимчо Муцунски в Астану в мае-июне этого года.

Прежде всего это создание делового совета, проведение бизнес-форума, наращивание двусторонней торговли.

Руководство Агентства, с интересом ознакомившись с презентацией посольства по привлечению иностранных инвестиций в Республику Казахстан, выразило готовность по содействию продвижения достигнутых на высоком уровне взаимных договоренностей в сфере торгово-экономического сотрудничества.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МИДПосольствоМакедония
19.12.2025, 17:08 57071

В Баку прошла декада культуры Казахстана

При содействии посольства Казахстана в столице Азербайджана прошла декада культуры Казахстана. Казахстан представил свои достижения в кино, театре и креативных проектах. Бакинцам были предложены полнометражные фильмы, музыкальная драма и игровые разработки с международным признанием, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Часть мероприятий прошла в рамках масштабного международного фестиваля Baku Creative Week - 2025 - одного из ключевых событий Организации исламского сотрудничества (ОИС) в сфере культуры и креативных индустрий.

В рамках Дней казахстанского кино были показаны четыре фильма: "Мереке", "Операция "Набат"", "Жабайы" и "Меня зовут Кожа". После показов зрители имели возможность обсудить художественные и культурные аспекты картин с казахстанской делегацией, включая актера Бахыта Хаджибаева и сценариста Тамерлана Алманова.

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялся показ музыкальной драмы "Амре" в исполнении Музыкального театра юного зрителя акимата города Астаны. Постановка посвящена 100-летию выступления выдающегося казахского певца Амре Кашаубаева на Всемирной выставке "ЭКСПО" в Париже.

На финале Turkic Game Jam 2025 в рамках саммита G-HUB, были представлены проекты победителей алматинского хакатона, прошедшего в Almaty Creative Hub. Команды Murakami Kult и Teqesh показали свои игровые разработки международному жюри и экспертам из более чем 50 стран, подтвердив высокий уровень развития игровой индустрии Алматы.

Особое внимание участников вызвал Women’s Creativity Forum, на котором казахстанские женщины-предприниматели и дизайнеры обсудили вопросы цифровизации, внедрения инноваций, поддержки молодежи и развития культурного предпринимательства.

Также был организован показ моды Azerbaijan Fashion Week. Казахстан представили дизайнеры Алия Жуман и Тимур Турсункулов, чьи коллекции заняли заметное место в программе.

В завершение декады коллектив Жетысайского драматического театра имени Курманбека Жандарбекова представил жителям Баку пьесу "Мой друг" - трагикомедию, повествующую о душевной связи между питомцем и его хозяином.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

19.12.2025, 17:03 57531

Флагманы португальской промышленности, науки и технологий нацелены на освоение рынка Казахстана

В рамках продвижения экономической дипломатии и развития децентрализованного сотрудничества посол Казахстана в Португалии Жан Галиев совершил рабочую поездку в город Гимарайнш, один из ключевых индустриальных и инновационных центров северного региона, где сосредоточены предприятия, обеспечивающие порядка 70% внутреннего валового продукта страны, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

На встрече с президентом муниципальной палаты Гимарайнша Рикарду Араужу были рассмотрены перспективные направления взаимодействия в промышленной, научно-технологической, туристической и образовательной сферах, которые могли бы стать основой для взаимовыгодного партнерства между регионами двух стран.

Более предметное обсуждение было продолжено в ходе организованных при содействии почетного консула Казахстана в северных регионах Португалии Жила Виейры и мэрии города Гимарайнш двух круглых столов, посвященных приоритетным направлениям развития экономики нашей страны.

Посол проинформировал португальских партнеров о текущем состоянии экономики Казахстана, масштабных политических и социально-экономических реформах, реализуемых по инициативе и под руководством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. В центре дискуссий были также новые возможности, открывающиеся для иностранных инвесторов, выгодные транспортно-логистические маршруты, соединяющие Европу и Азию, прорыв в сфере цифровых технологий и последовательное внедрение искусственного интеллекта в различные сферы деятельности.

Отдельное внимание с учетом передового опыта Португалии было уделено развитию туризма и туристской инфраструктуры.

Богатая ресурсная база, необходимая для локализации производств в Казахстане, в частности в агросекторе, а также высокий экспортно-импортный потенциал в контексте конкурентной борьбы за занятие ниш на динамично развивающихся рынках вызвал живой интерес собеседников.

Важным элементом визита стало посещение заводов и фабрик, являющихся флагманами португальской и европейской промышленности: Lamerinho (высококачественные товары из текстиля), Amtrol-Alfa (стальные, полимерные и композитные баллоны для промышленных газов), ICC Lavoro (технологии изготовления обуви с повышенным уровнем защиты от механических и температурных воздействий для работников профессий высокого риска - нефтегазовая, горнорудная и металлургическая, промышленность, пожарно-спасательная, природоохранная, военная и полицейская службы). Руководители этих предприятий выразили готовность посетить Казахстан в ближайшее время для начала переговоров о совместной деятельности.

Рабочий визит посла завершился посещением одного из ключевых высших учебных заведений Португалии - Universidade do Minho, а также его исследовательских лабораторий. Проректор университета Рауль Фангейру, ответственный за инновации и международное сотрудничество, выступил за расширение академических обменов, пригласив казахстанских студентов и докторантов инженерных специальностей к обучению в Португалии.

Исторический центр Гимарайнша является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекает десятки тысяч туристов из разных стран. Этот город, считающийся "колыбелью нации", ориентирован в будущее и уделяет огромное внимание экологии и ответственному управлению природными ресурсами. Именно поэтому он был удостоен статуса "Зеленой столицы Европы 2026 года". В этой сфере городские власти также готовы к активному сотрудничеству с Казахстаном.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

18.12.2025, 19:39 102011

Казахстан высоко оценил сотрудничество с УВКБ ООН в сфере защиты беженцев

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев принял исполняющего обязанности представителя управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по Центральной Азии (УВКБ) Думитру Липкану по случаю завершения его миссии, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

Отметив активное сотрудничество Казахстана и УВКБ, собеседники подчеркнули значительный прогресс в укреплении казахстанского законодательства и институционального потенциала в сфере обеспечения прав беженцев и лиц, ищущих убежища, в соответствии с международными обязательствами страны.

В положительном ключе отмечены меры по совершенствованию законодательства Казахстана по определению процедуры безгражданства; обеспечению регистрации рождения детей и выдаче свидетельств о рождении, независимо от правового статуса их родителей; изготовлению удостоверений беженца по международным требованиям и стандартам, предъявляемым к машиночитаемым проездным документам.

В завершение встречи казахский дипломат поблагодарил представителя УВКБ за работу по укреплению сотрудничества с Казахстаном и вручил ему почетную грамоту Министра иностранных дел РК.

Думитру Липкану поблагодарил казахскую сторону за конструктивное партнерство, открытый диалог и последовательную поддержку инициатив УВКБ ООН, особо подчеркнув роль Казахстана как ответственного участника международных усилий по защите прав беженцев и лиц без гражданства.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ООНЗащитаЦАбеженцы
18.12.2025, 19:17 103231

Казахстан и греческие компании нацелены на совместные технологические проекты

В посольстве Казахстана в Греции состоялся круглый стол с участием представителей ведущих греческих инновационных компаний и научно-исследовательских институтов, проявляющих интерес к реализации совместных проектов и развитию сотрудничества с Казахстаном в высокотехнологичных секторах экономики, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

Во встрече приняли участие представители компаний TheThoms, IONOS Industrial Agridrones & Smart Farming Solutions, CUBEiE, а также исследовательского центра CERTH (Греческий институт транспорта). Участники обсудили практические аспекты возможного внедрения и локализации инновационных решений в Республике Казахстан, в том числе в сферах цифровых технологий на базе искусственного интеллекта, интеллектуальных транспортных систем, применения дронов для точного земледелия, а также технологий декарбонизации и повышения энергоэффективности.

Посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин подробно проинформировал греческую сторону о приоритетах Казахстана в области цифровизации, устойчивого развития, модернизации агропромышленного комплекса и развития транспортно-логистической инфраструктуры. Было отмечено, что Казахстан последовательно реализует государственную политику по привлечению передовых технологий и иностранных инвестиций, в том числе за счет благоприятного инвестиционного климата, налоговых и административных преференций, действующих в рамках специальных экономических зон и инновационных кластеров.

По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии практического взаимодействия, включая запуск пилотных проектов, расширение научно-технического обмена, внедрение инновационных решений в аграрном секторе, а также трансфер "зеленых" и устойчивых технологий.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:БизнеснаукаГрецияпартнерствоИИ
18.12.2025, 19:11 104176

Индийские инвесторы планируют построить в Казахстане феррокремниевые заводы

Посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев провел встречу с руководством компании MN.ALLOYS&Reductant Consulting W.L.L., выразившей заинтересованность в строительстве двух феррокремниевых заводов на территории Казахстана, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

В ходе встречи председатель компании Бхакта Хари Агасти отметил, что при реализации указанных инвестиционных проектов планируется задействовать наиболее современные технологии, доступные на сегодня. В первую очередь рассматривается возможность строительства указанных заводов в Абайской и Восточно-Казахстанской областях. По его словам, общая сумма инвестиций в строительство вышеуказанных заводов составит порядка 500 млн долларов США.

В свою очередь, Азамат Ескараев поприветствовал инициативы индийской стороны и отметил, что со стороны посольства будет оказана вся необходимая в соответствии с законодательством поддержка для обеспечения реализации данных проектов в Казахстане.

По итогам встречи между сторонами была достигнута договоренность об организации в ближайшее время визита руководства индийской компании в Казахстан (Астана, Семей, Усть-Каменогорск) для детального обсуждения перспектив сотрудничества.

9 декабря этого года состоялась очередная встреча Азамата Ескараева с основателем компании Big B Corporation Махендрой Джоши.

Стороны обсудили текущее состояние имеющихся вопросов и дальнейший ход реализации проектов. Как отметил Махендра Джоши, реализация проекта осуществляется в соответствии с установленным графиком, при этом каких-либо препятствий для его исполнения не имеется.

В ближайшее время планируется начало строительно-монтажных работ, на что уже предусмотрен первый транш финансирования в размере порядка 50 млн долларов США. В связи с пересмотром проектов в сторону увеличения масштабов строительства общий объём инвестиций составит около 2 млрд долларов США", - заявил он.


Стоит также отметить, что при поддержке Посольства 25 ноября этого года был подписан меморандум о взаимопонимании между индийской компанией RI Instruments&Innovation и акиматом Шортандинского района. Индийская компания намерена начать строительство крупнейшего в Центральной Азии парка нанотехнологий на выделенном акиматом 10 акров земельного участка. Основатель компании RI Instruments&Innovation Ражендра Джоши подчеркнул, что партнером компании выступает Кембриджский университет (Великобритания).

ТОО "Kazind Medical Group" намерено реализовать масштабные проекты, включающие строительство гостиницы, университета (на 10 000 студентов) и кампуса в Алматинской области. В планах также имеется постройка больницы на 1000 койкомест. Кроме того, компания рассматривает возможность реализации аналогичного проекта в Акмолинской области. Компания уже подписала меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с акиматом Алматинской области, а также меморандум о взаимопонимании с АО "НК "KazakhInvest".
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ИнвесторызаводИндия
18.12.2025, 18:12 101661

Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Rakuten Group Хироши Микитани

Находящийся с официальным визитом в Японии президент Казахстана провел встречу с основателем, председателем правления и генеральным директором Rakuten Group Хироши Микитани, сообщает Акорда.

Глава государства высоко оценил достижения Rakuten в формировании глобальной цифровой экосистемы, признанной одной из самых передовых в мире.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, опыт компании представляет большой интерес для Казахстана, вступившего в новую фазу технологического развития и цифровой трансформации. Президент рассказал собеседнику о том, что в нашей стране впервые принят закон об искусственном интеллекте, запущен первый национальный суперкомпьютер, совершенствуется деятельность электронного правительства и цифровой экосистемы.

В данном контексте глава государства приветствовал интерес Rakuten к расширению присутствия в Казахстане и установление тесных контактов с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития. В частности, наша страна заинтересована в разработках компании в сфере биотехнологий, направленных на лечение раковых заболеваний.

Со своей стороны Хироши Микитани поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплые слова и отметил, что для него большая честь принять участие в данной встрече. Он подчеркнул высокий уровень развития цифровых инициатив в Казахстане и масштаб инвестиций, направляемых на их реализацию.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?

      Архив опросов