В Кувейте представлен экономический, инвестиционный и туристический потенциал Казахстана

Эль-Кувейт, 17 декабря 2025 года - Посольство Республики Казахстан в Государстве Кувейт провело брифинг для представителей средств массовой информации Кувейта под названием "Kazakhstan - a country of opportunities".

В ходе мероприятия посол Республики Казахстан в Государстве Кувейт Ержан Елекеев проинформировал журналистов о ключевых положениях послания президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 8 сентября 2025 года, в котором обозначены стратегические приоритеты устойчивого экономического роста, цифровой трансформации, внедрения искусственного интеллекта, а также дальнейшего совершенствования инвестиционного климата.

Посол подчеркнул, что Казахстан, являясь крупнейшей экономикой Центральной Азии, предлагает инвесторам устойчивую, открытую и предсказуемую деловую среду. Он отметил, что по итогам 2024 года валовой внутренний продукт страны составил порядка 291 млрд долларов США, а совокупный объем привлеченных с момента обретения независимости прямых иностранных инвестиций превысил 474 млрд долларов США, что эквивалентно почти половине всех ПИИ в регионе.

Отдельное внимание в ходе брифинга было уделено туристическому потенциалу Казахстана. Посол подчеркнул уникальное сочетание богатого культурно-исторического наследия страны, разнообразия природных ландшафтов, а также поступательное развитие современной туристической инфраструктуры. Дипломат отметил, что в 2024 году Казахстан посетили около 4 тысяч туристов из Государства Кувейт, что в пять раз превышает показатели 2022 года и наглядно отражает устойчивый рост интереса к Казахстану как к современному, комфортному и привлекательному туристическому направлению.

В рамках брифинга журналистам также были представлены видеоматериалы, демонстрирующие туристические и культурные достопримечательности всех регионов Казахстана, которые вызвали живой интерес и положительный отклик со стороны участников мероприятия.

В завершение мероприятия посол подтвердил заинтересованность Республики Казахстан в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества с Государством Кувейт в сферах экономики, инвестиций и туризма.

