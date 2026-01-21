В Манаме обсуждено сотрудничество между Казахстаном и Бахрейном

Рассказать друзьям

Посол Казахстана в Саудовской Аравии и по совместительству в Королевстве Бахрейн Мадияр Менилбеков в рамках рабочей поездки в город Манама провел ряд двусторонних встреч с официальными лицами Королевства Бахрейн, сообщает МИД РК.





В частности, состоялись переговоры с министром транспорта и телекоммуникаций Королевства Бахрейн, председателем попечительского совета Глобального центра мирного сосуществования и толерантности имени Короля Хамада шейхом Абдаллой бен Ахмедом Аль Халифой, министром туризма Фатимой Аль-Сайрафи, генеральным директором по двусторонним отношениям Министерства иностранных дел шейхом Абдаллой бен Али Аль Халифой, а также председателем Торгово-промышленной палаты Самиром Нассом.





В ходе встречи с шейхом Абдаллой бен Ахмедом Аль Халифой казахский дипломат от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вручил почетную медаль Съезда лидеров мировых и традиционных религий за значительный вклад в развитие межрелигиозного диалога, а также обсудил вопросы дальнейшего продвижения межконфессионального и межцивилизационного диалога. Кроме того, стороны рассмотрели вопросы развития сотрудничества в сфере транспорта и возможность открытия прямых авиарейсов между двумя странами.





В рамках встречи с министром туризма Фатимой Аль-Сайрафи Мадияр Менилбеков проинформировал о широких возможностях Казахстана в сфере туризма, а также обменялся мнениями по вопросам расширения двустороннего взаимодействия и перспективам реализации совместных мероприятий.





На встрече с генеральным директором по двусторонним отношениям Министерства иностранных дел шейхом Абдаллой бен Али Аль Халифой были обсуждены вопросы укрепления политического диалога, проведения предстоящих мероприятий на высоком уровне и продолжения взаимодействия в рамках международных организаций.





Во время встречи с председателем Торгово-промышленной палаты Самиром Нассом были затронуты вопросы углубления торгово-экономических связей, установления прямых контактов между деловыми кругами и расширения инвестиционного сотрудничества, а также была представлена информация об экономических реформах, реализуемых в Казахстане и направленных на создание благоприятных условий для иностранных инвесторов и развитие бизнеса.





По итогам встреч была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем углублении двусторонних отношений между Казахстаном и Бахрейном, основанных на дружбе и взаимопонимании.