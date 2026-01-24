В Мехико открылось почетное консульство Казахстана

Рассказать друзьям

В посольстве Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах состоялась торжественная церемония открытия почетного консульства Казахстана в городе Мехико, сообщает пресс-служба МИД





В мероприятии приняли участие сотрудники посольства Республики Казахстан, почетный консул Казахстана в Мехико Карлос Баррера, генеральный директор по Африке, Центральной Азии и Ближнему Востоку Министерства иностранных дел Мексики Анибал Гомес Толедо, депутат палаты депутатов генерального конгресса Мексики и председатель парламентской группы дружбы "Казахстан-Мексика" Марибель Мартинес Руис, представители Министерства экономики Мексики, районной мэрии города Мехико "Мигель Идальго", деловых кругов, входящих в Национальную палату перерабатывающей промышленности Мексики (CANACINTRA), а также представители средств массовой информации.





В своем приветственном слове советник посольства РК Ерлан Кубашев рассказал о современном социально-экономическом развитии Казахстана и проводимых в стране системных реформах.





Кроме того, казахский дипломат выразил признательность МИД Мексики за поддержку и утверждение кандидатуры К.Барреры, подчеркнув его значительный вклад в развитие казахско-мексиканских связей и активное взаимодействие с посольством.





Было отмечено, что открытие почетного консульства является важным этапом в развитии казахско-мексиканских отношений. Институт почетных консульств хорошо зарекомендовал себя как эффективный инструмент развития международных связей, расширения торгово-экономического сотрудничества, а также защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц.





Генеральный директор МИД Мексики А.Гомес Толедо отметил поступательное развитие двусторонних отношений, поздравил стороны с 34-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Мексикой, а также подчеркнул, что Казахстан является важным и надежным партнером Мексики в Центральной Азии. Он также обратил внимание на рост числа казахстанских туристов, посещающих Мексику, что, по его словам, отражает укрепление взаимного доверия и расширение межчеловеческих контактов.





Выступая на церемонии, назначенный почетный консул Республики Казахстан с г.Мехико К.Баррера выразил благодарность казахстанской стороне, а также правительству и Министерству иностранных дел Мексики за оказанное высокое доверие. Он заверил в своей готовности максимально содействовать развитию двусторонних связей в различных областях, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также продвижение деловых контактов между предпринимателями двух стран.





По итогам церемонии К.Баррере было вручено официальное удостоверение почетного консула, выданное Министерством иностранных дел Мексики.





Назначенный почетным консулом Республики Казахстан в городе Мехико К.Баррера является мексиканским предпринимателем и вице-президентом Национальной палаты перерабатывающей промышленности Мексики (CANACINTRA) по промышленному сектору.





Почетное консульство Казахстана в Мехико стало вторым почетным консульским учреждением Казахстана на территории Мексики после почетного консульства в городе Гвадалахара, открытого в 2018 году с консульским округом в штатах Халиско и Наярит.