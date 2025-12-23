В Пекине казахстанские студенты обсудили актуальные вопросы сотрудничества и образования

Рассказать друзьям

Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев провел традиционную встречу с активистами Казахстанской студенческой ассоциации в Китае (KSAC), сообщает МИД РК.





В ходе встречи посол ознакомил студентов с ходом реализации политических и социально-экономических реформ, инициированных главой государства, а также основными приоритетами государственной политики на современном этапе.





Отдельное внимание было уделено текущему состоянию и перспективам казахско-китайского двустороннего сотрудничества.





Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, волнующим казахское студенческое сообщество в Китае, включая планы проведения совместных культурных и спортивных мероприятий в 2026 году, возможности прохождения стажировки в дипломатическом учреждении, а также дальнейшее совершенствование деятельности студенческой ассоциации.





Шахрат Нурышев подчеркнул важность получения качественного образования, соблюдения законов страны пребывания и нормативно-правовых актов. Он также отметил востребованность специалистов со знанием китайского языка и широкие перспективы их профессиональной реализации, в том числе в сфере государственной службы, а также в продвижении торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.





Посол дал положительную оценку деятельности Казахстанской студенческой ассоциации в Китае, подчеркнув ее вклад в формирование позитивного имиджа Казахстана за рубежом и призвав студентов к активному участию в общественной и волонтерской деятельности.





По итогам встречи наиболее активные члены KSAC были отмечены благодарственными письмами.