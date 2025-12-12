В Стамбуле обсудили перспективы создания новых академических и исследовательских альянсов

Рассказать друзьям

Посол Казахстана Даулет Батрашев провел переговоры с президентом скупщины (парламента) Черногории Андрия Мандичем, в ходе которых рассмотрено текущее состояние парламентских связей между Казахстаном и Черногорией и отмечена необходимость активизации межпарламентского сотрудничества, сообщили в МИД РК.





Черногорский политик выразил готовность к созданию парламентской группы дружбы с Казахстаном и пригласил своего коллегу - спикера мажилиса парламента РК Ерлана Кошанова посетить Черногорию с визитом в любое удобное для казахстанской стороны время, сроки которого будут согласованы по дипломатическим каналам.





Со своей стороны казахский дипломат проинформировал собеседника о внутриполитической ситуации в Казахстане, включая реализацию масштабных политических реформ, инициированных президентом Касым-Жомартом Токаевым, и планы перехода к однопалатному парламенту.





Кроме того, Даулет Батрашев в ходе своего рабочего визита провел ряд встреч в целях дальнейшего развития взаимодействия с Черногорией.





В частности, во время переговоров с государственным секретарем МИД Перишем Кастратовичем и советником офиса президента Черногории по международным делам Иреной Прелевич собеседники подробно обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, уделив особое внимание укреплению политического диалога, а именно вопросу организации первого в истории двусторонних отношений визита президента Черногории в Казахстан, возможности возобновления проведения политических консультаций, а также учреждению дипломатической миссии Черногории в Астане. Черногорская сторона отметила важность организации визита их главы государства в страны Центральной Азии в целом, и в Астану в частности, в связи с чем стороны обсудили конкретные детали и сроки предстоящего в следующем году визита, а также рассмотрели список документов к возможному подписанию.





Также состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки и взаимодействию двух стран в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и взаимной поддержки кандидатур двух стран в выборных органах международных организаций.





Перспективы развития двустороннего сотрудничества в области туризма, включая увеличение туристических потоков, развития авиасообщения и оптимизации визовых процедур, рассмотрены на встрече с государственным секретарем профильного ведомства Петаром Драшковичем.





Стороны договорились рассмотреть возможность подписания двустороннего документа о сотрудничестве в области туризма.





С генеральным директором по уголовному и гражданскому праву Министерства юстиции Черногории Еленой Грднич обсуждены возможности активизации сотрудничества в сфере правовой помощи и уголовного производства, а также обмена опытом между профильными ведомствами.





В рамках встречи с президентом Торгово-промышленной палаты Черногории Ниной Дракич стороны обсудили текущее состояние делового сотрудничества и возможность организации визита представителей делового сообщества Черногории в Казахстан в ходе предстоящего визита президента Черногории, организации бизнес-форума казахстанских и черногорских предпринимателей и проведения туристических выставки для казахстанцев.





Обозначены такие приоритетные сферы сотрудничества, как энергетика, фармацевтика, сельское хозяйство, туризм и информационные технологии.





Посол представил и предложил черногорской стороне широкую номенклатуру товаров сельскохозяйственного назначения для последующего возможного экспорта в Черногорию.