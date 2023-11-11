10.11.2023, 21:50 3691
6-е Китайское международное импортное ЭКСПО прошло в Шанхае
Фото: На сделанном 21 октября фотоснимке запечатлен украшенный цветами Национальный выставочный и конференц-центр Шанхая. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн / Янь Дамин
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С 5 по 10 ноября в городе Шанхай прошло 6-е Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE) в офлайн режиме.
Выставка приняла представителей 154 стран, регионов и международных организаций, более 3400 предприятий-экспонентов и 394 тысяч профессиональных посетителей. Кроме того, в CIIE приняли участие свыше 100 топ-менеджеров компаний из списка Fortune Global 500 и отраслевых лидеров, что побило рекорд в истории проведения мероприятия.
Национальная выставка в рамках 6-го CIIE в полной мере продемонстрировала готовность разных сторон к расширению открытости и сотрудничества. Состав стран-участниц CIIE охватил 5 континентов. 69 стран и 3 международные организации представили свои национальные экспозиции. В частности, 11 стран впервые приняли участие в выставке, 34 страны в первый раз присутствовали на мероприятии офлайн. В качестве почетных гостей выступили Гондурас, Казахстан, Сербия, ЮАР и Вьетнам. Площадь китайского павильона увеличена до 2500 кв. м, что установило новый рекорд.
Заметно повысилась эффективность коммерческой выставки. Выставочная площадь предприятий составила около 367 тыс. кв. м, число участников из рейтинга Fortune Global 500 и ведущих отраслевых игроков - 289. Оба показателя достигли небывалого уровня. В выставке участвовали 15 крупнейших мировых автоконцернов, 10 крупнейших компаний по производству промышленного электрооборудования, 10 крупнейших производителей медицинского оборудования, 3 гиганта горнодобывающей отрасли, 4 крупнейших зерновых трейдера и 5 ключевых судоходных компаний.
В ходе установки экспозиционных зон акцент был сделан на высококачественном развитии и жизни, площадь тематических выставок в области передовых технологий, таких как энергосберегающие и низко углеродные технологии и искусственный интеллект, а также товаров повседневного спроса, увеличена на 30%. Был сделан премьерный показ более 400 новых продуктов, технологий и услуг. Местные органы власти и соответствующие департаменты сформировали 39 торговых делегаций правительства и 4 отраслевые торговые делегации, в составе которых свыше 750 торговых подразделений.
Мы тесно сотрудничали со всеми сторонами и всеми силами создали международную торгово-экономическую выставку, отличающуюся высокими стандартами, качеством и уровнем, предоставлять участникам больше возможностей для расширения рынка, увеличения инвестиций и наращивания развития", - сказал заместитель министра коммерции КНР Шэн Цюпин.
Будучи платформой для стимулирования открытости на высоком уровне, CIIE продолжает передавать сигнал о намерении Китая расширять открытость внешнему миру. На мероприятии впервые представлен ряд новейшей продукции в областях производства высокотехнологичного оборудования, экологически чистых технологий и биотехнологий. Такие продукты, как желтая питайя (Hylocereus megalanthus) из Эквадора и ананасы из Бенина, благодаря выставке впервые вышли на китайский рынок.
Являясь международным общественным благом, доступным для всех, CIIE всецело демонстрирует приверженность Китая истинному мультилатерализму и концепции сообщества единой судьбы человечества. На Форуме "Хунцяо", который посвящен теме "глобальная открытость" и позиционирует себя в качестве международного общественного блага, вновь опубликован Доклад о мировой открытости и Всемирный индекс открытости. Форум создал высокоуровневую платформу для диалога и обмена между международными политическими, деловыми и академическими сообществами.
В этом году прошли 22 подфорума, темы которых охватили "зеленое" развитие, цифровую экономику, интеллектуальную науку и технику и другие самые обсуждаемые вопросы. На них выступили свыше 300 политических, коммерческих и академических тяжеловесов.
Шанхай, главное место проведения CIIE, ускоряет создание собирательно-распределительного центра импортно-экспортных товаров. Помимо этого, число торгово-сервисных платформ в формате "6 дней + 365 дней", предназначенных для оказания поддержки в реализации товаров выставки, увеличилось до 60. Шанхай прилагает усилия, чтобы превратить экспонентов в инвесторов, и уже 6 лет подряд выпускает план действий по оптимизации бизнес-среды. Объем фактически использованных городом иностранных инвестиций вырос с 16,661 млрд долларов США в 2018 году до 23,956 млрд долларов США в 2022 году. Их общая сумма достигла 101,3 млрд долларов США за пять лет, что на 20,5% больше, чем за предыдущие 5 лет", - рассказал заместитель мэра Шанхая Хуа Юань.
Выступая первой в мире национальной выставкой, ориентированной на импорт, CIIE стало международной платформой для сопряжения китайского и мирового рынков, интеграции отраслей, взаимного стимулирования креативного мышления и обмена опытом в сфере правил и норм. В дальнейшем Министерство коммерции Китая вместе с другими ведомствами примет комплексные меры для стимулирования импорта высококачественной продукции со всего мира и содействия высококачественному развитию торговли.
Китай непрестанно расширяет политическую поддержку импорта, обеспечивая стабильную работу всех звеньев импорта сырьевых товаров, а также наращивая импорт энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции. Чтобы увеличить импорт передовых технологий, важного оборудования, ключевых комплектующих, содействовать корректировке и оптимизации промышленной структуры, Министерство коммерции совместно с другими ведомствами пересмотрит перечень технологий и товаров, поощряемых к импорту.
Постоянно раскрывается потенциал импорта. В этом году Китай ввел временные импортные пошлины на 1020 товарных позиций (не считая товаров с тарифными квотами). В соответствии с вступившими в силу соглашениями о свободной торговли и преференциальной торговле, Китай в рамках 19 соглашений распространил конвенционные ставки на некоторые импортные товары из 29 стран и регионов мира, в дальнейшем снизив уровень таможенных тарифов. Кроме того, страна за счет активизации роли трансграничной электронной коммерции высвобождает потенциал импорта потребительских товаров.
Китай посредством проведения выставок неустанно продвигает обмены. Чтобы больше компаний смогли воспользоваться возможностями на китайском рынке, КНР максимально использует роль крупных выставочных площадок, таких как CIIE, усиливает влияние различных выставок, содействует притоку в страну большего количества высококачественных товаров, технологий и услуг, способствует налаживанию связей и взаимодействию между предприятиями.
Источник: "Жэньминь жибао", корреспондент газеты Ло Шаньшань
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10.11.2023, 21:21 2951
Культура Дуньхуана - мост для культурного обмена
Фото: Туристы осматривают пещеры Могао в городе Дуньхуан. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Ван Биньинь
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Шелковый путь, прозванный "каналом человеческой культуры" и "евразийской артерией", проходит через город Дуньхуан (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай) и соединяет четыре великие древние цивилизации, а именно цивилизации Китая, Инда, Египта и Шумера. Культура Дуньхуана, представленная буддийскими пещерными храмами Могао и артефактами в пещере Цанцзиндун (пещера хранения сутр), существует почти 2000 лет. Она является результатом слияния и взаимодействия китайской культуры с индийской, греческой, персидской и другими иноземными культурами, а также "сияющей жемчужиной" в истории мировой цивилизации.
В начале XX века многие артефакты из пещеры Цанцзиндун храмового комплекса Могао Дуньхуана разошлись по всему миру. Многочисленные зарубежные ученые изучали богатое содержание и ценность дуньхуанских пещер и рукописей. Исследовательская академия Дуньхуана стала крупнейшим международным центром изучения дуньхуановедения.
В последние годы Исследовательская академия Дуньхуана проводила в Австрии, Франции и Узбекистане крупные выставки дуньхуанского искусства и благотворительные выставки шедевров настенной живописи Дуньхуана, а также организовывала мероприятия, посвященные культуре Дуньхуана, в Австралии и Таиланде, повышая осведомленность мирового сообщества о культуре Дуньхуана.
Пещеры Дуньхуана имеют богатую историческую, культурную и художественную ценность. Настенные росписи, пережившие тысячелетия, находятся под угрозой разрушения. В целях сохранения данных о пещерах Дуньхуана в конце 1980-х годов тогдашний заместитель директора Исследовательской академии Дуньхуана Фань Цзиньши впервые предложила концепцию "цифрового Дуньхуана", которая подразумевает под собой использование цифровых технологий для вечного хранения в высоком качестве информации о настенных росписях и цветных скульптурах Дуньхуана.
В течение более чем 30 лет команда специалистов по цифровой трансформации из Исследовательской академии Дуньхуана активно сотрудничала с научно-исследовательскими организациями в Китае и за рубежом, постепенно создавая точный, реалистичный и высококачественный фонд ресурсов "цифрового Дуньхуана". Это обеспечило важную поддержку сохранению пещер Дуньхуана, изучению дуньхуановедения и популяризации дуньхуанской культуры.
Сегодня благодаря цифровым технологиям неподвижные пещерные артефакты "обрели крылья", став доступными для зрителей со всего мира. В 2022 году заработала первая в мире открытая платформа цифрового культурного наследия на базе блокчейна - "Цифровая библиотека открытых материалов Дуньхуана". Распознав с помощью искусственного интеллекта элементы фресок, мы собрали около 6500 высококачественных цифровых архивов древних пещер и рукописей в пещере Цанцзиндун на территории храмового комплекса Могао, разбили эти ресурсы на 19 разделов и сделали их открытыми для публики.
Непрерывно исследуя способы интеграции и распространения, мы сокращаем дистанцию между культурным наследием Дуньхуана и обществом. Только в 2022 году мультимедийные платформы Исследовательской академии Дуньхуана посетили более 200 млн интернет пользователей из 120 стран и регионов мира.
За 10 лет с момента выдвижения инициативы "Один пояс, один путь" Исследовательская академия Дуньхуана провела множество мероприятий по международным академическим и гуманитарным обменам. В 2018 году академия направила в Афганистан делегацию для изучения культурного наследия. После прибытия делегации были подробно изучены трудности и потребности провинции Бамиан в исследовании, охране и популяризации культурного наследия, даны конкретные рекомендации, обсуждены сферы и способы укрепления сотрудничества в будущем для совместного сохранения и пропаганды историко-культурного наследия на Шелковом пути.
Реализация инициативы "Один пояс, один путь" открыла новые возможности для развития культуры Дуньхуана, которая в свою очередь обеспечила культурную поддержку инициативе. В течение 10 лет эксперты Исследовательской академии Дуньхуана неоднократно посещали Иран, Афганистан, Узбекистан, Кыргызстан и другие страны с целью изучения древних памятников Великого Шелкового пути и проведения обменов в этой сфере.
В 2017 году по приглашению Кыргызстана государственное управление по охране культурного наследия КНР поручило Исследовательской академии Дуньхуана изучить возможности охраны и реставрации древнего городища в селе Кум-Добо Кочкорского района Нарынской области Кыргызстана. На основе комплексного исследования этого памятника были реализованы проекты по охране культурного наследия, его оцифровке, превентивной защите и демонстрации руин, что заложило прочную основу для нашего сотрудничества с другими странами в сфере культурного наследия.
По мере постепенного изучения древних руин вдоль Шелкового пути мы обнаружили, что, несмотря на различия в материалах и техниках строительства культурных памятников разных стран, между культурами и руинами на Шелковом пути существует тесная связь. Комплексные технологии охраны культурного наследия Исследовательской академии Дуньхуана эффективно применяются не только в 200 ключевых проектах по сохранению культурного наследия Китая, но и играют позитивную роль в охране памятников культуры в других странах, расположенных вдоль Шелкового пути.
В этом году в рамках оказания Мьянме помощи в реставрации храма Татбиинню в Пагане мы реализуем международный проект по извлечению информации о фресках. С помощью цифровой фотосъемки, фотограмметрии и лазерного 3D-сканирования мы собираем полную и точную информацию о фресках на первом этаже и руинах северных ворот храма Татбиинню.
Чтобы внести свой вклад в изучение и охрану культурного наследия на Шелковом пути, в будущем мы продолжим сотрудничество с другими государствами.
Источник: "Жэньминь жибао", директор Исследовательской академии Дуньхуана
06.11.2023, 18:35 12251
НОАК в деле поддержания мировой безопасности
Фото: кадр из видео
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21.10.2023, 09:29 27861
Аналитический центр Тайхэ в Пекине
Фото: taiheinstitute.org
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Основанный в 2013 году институт Тайхэ (TI) является независимым некоммерческим аналитическим центром, базирующимся в Пекине, Китай, с миссией содействия взаимному пониманию между цивилизациями и содействия глобальному миру и развитию. Придерживаясь девиза "Мы фокусируемся на моментах", TI стремится предоставлять обоснованный анализ и экспертные рекомендации, подкрепленные глубокими исследованиями. Непредубежденное исследование TI предоставляет различные точки зрения частным лицам, организациям и правительствам, стремящимся лучше понять Китай и мир в целом.
На сегодняшний день TI получил заказ от целого ряда центральных и местных правительственных ведомств Китая на проведение исследований внутренней и внешней политики Китая, региональной экономики и социального развития. Между тем TI установил и поддерживает связи почти с 60 посольствами и зарубежными учреждениями, а также осуществляет богатые академические обмены с известными организациями и аналитическими центрами в стране и за рубежом, включая среди прочего посольство Соединенных Штатов Америки в Китае, посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Китае, посольство Королевства Нидерландов в Китае, посольство Испании в Китае, посольство Японии в Китае, посольство Республики Индонезия в Китае, посольство Республики Сингапур в Китае, посольство Исламской Республики Пакистан в Китае, посольство Республики Узбекистан в Китае, посольство Королевства Саудовской Аравии в Китае, посольство Государства Израиль, посольство Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Китае, посольство Республики Колумбия в Китае, Китайский народный институт - министерство иностранных дел, Китайскую ассоциацию публичной дипломатии, Китайскую образовательную ассоциация международного обмена, Центр АСЕАН-Китай, Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), секретариат Шанхайской организации сотрудничества, Торговую палату Европейского союза в Китае, Национальный комитет по американо-китайским отношениям, стипендии Эйзенхауэра, Институт Брукингса, Национальный комитет по американской внешней политике (NCAFP), China-Brücke e.V., Китайско-Израильская глобальная сеть и академическое лидерство (SIGNAL), Фонд Восточной Азии, Международный фонд "Низами Гянджеви Центр", химическое общество Пакистана, Институт политических и международных исследований (IPIS), Трехконтинентальный институт социальных исследований, Пекинский университет, Пекинский педагогический университет, Шанхайский финансово-экономический университет, Уханьский университет, Нанькайский университет, Восточно-Китайский педагогический университет, Северо-Западный политехнический университет, Хунаньский университет, Хунаньский сельскохозяйственный университет, Шэньчжэньский университет, Сянтаньский университет, Шанхайскую академию социальных наук и другие высшие учебные заведения и исследовательские центры.
TI также является инициатором создания Китайского института инноваций и стратегии развития, членом исследовательской сети "Пояс и путь" и Международной коалиции по экологическому развитию BRI, а также председателем экспертного комитета Инновационного центра по китайско-американским молодежным обменам.
TI активно сотрудничает с международными СМИ и публикует результаты своих исследований через СМИ и свои официальные аккаунты на различных онлайн-платформах, включая ежемесячное онлайн-издание на английском языке TI Observer. Основные результаты также публикуются в виде библиотеки TI.
В 2017 году под девизом "Научная культура · Этика будущего · общие ценности" TI инициировал ежегодный форум цивилизаций Тайхэ (TCF), целью которого является "поиск общих ценностей и изучение гармоничного развития". Теперь форум превратился в важнейшую платформу для международных академических обменов и публичной дипломатии.
В 2021 году TI учредил сообщество наблюдателей Института Тайхэ (TIO Community), совершенно новую платформу обмена мнениями для китайской и международной политической, деловой и академической элиты.
Kazakhstan Today посетил институт Тайхэ в ходе пресс-тура для представителей ведущих СМИ Евразии - 2023, организованного газетой "Жэньминь жибао".
Как официальное печатное издание ЦК КПК "Жэньминь жибао" является газетой с наибольшими тиражами в Китае и в 1992 году была включена ЮНЕСКО в десятку самых известных газет мира.
Газета "Жэньминь жибао" была основана 15 июня 1948 года в селе Личжуан уезда Пиншань провинции Хэбэй. ЦК Партии придает газете большое значение.
Газета "Жэньминь жибао" - это одно из крупнейших интернет-СМИ универсального характера в международной сети. Ее дочерний сайт - "Новости КПК" (cpc.people.com.cn) считается авторитетным сайтом для пропаганды теории и курса коммунистической партии Китая. Мобильное приложение "Жэньминь жибао" (People.cn) занимает лидирующее место по активности пользователей среди приложений ведущих СМИ.
17.10.2023, 09:29 36066
Жанатасская ветряная электростанция: профессиональный рост главного казахстанского специалиста
Фото: pixabay.com
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В степи Гоби в городе Жанатасе на юге Казахстана, где расположена ТОО "Жанатасская ветровая электростанция", возвышается белая ветряная турбина. Вращаясь на ветру, огромные лопасти преобразуют энергию ветра в экологически чистое электричество. Ильяс, казахстанский сотрудник ТОО "Жанатасская ветровая электростанция", работает в компании уже четыре года и в настоящее время является главным специалистом производственного отдела.
В 2019 году ТОО "Жанатасская ветровая электростанция" еще находилась на этапе строительства, а когда начинаешь с нуля, то надо решать тысячу задач. Ильяс, специальность которого была китайский язык, тогда только пришел в компанию, взял на себя большую часть работы по переводу и обработке документов, и вскоре влился в коллектив. Помимо получения опыта работы, Ильяс принял активное участие в тренинге по управлению проектами, а также и в других видах тренингов.
Я получил новые знания и навыки в области управления, с которыми раньше не сталкивался и это укрепило и улучшило мои комплексные навыки управления", - говорит Ильяс.
Потрясение от того, что он впервые увидел ветряную турбину, зародило в сердце Ильяса зерно любопытства к ветряной энергетике. "Я впервые вижу такую большую ветряную турбину", - поделился Ильяс. Выполнив свои обязанности в качестве координатора и администратора, он проявил инициативу и принял участие в управлении инженерными работами, такими как проверка и тестирование оборудования. Карьерный план Ильяса и его готовность перепрофилироваться были поддержаны ТОО "Жанатасская ветровая электростанция". Компания организовала для Ильяса участие в соответствующем техническом тренинге и экзамене на получение профессионального сертификата электромонтера 5-го уровня (наивысшего уровня), организованном Министерством энергетики Казахстана, на котором Ильяс также показал отличные результаты.
Получение профессионального сертификата стало лишь отправной точкой. В компании работа Ильяса расширилась от офиса до управления проектами в области ветроэнергетики. Благодаря "индивидуальному обучению" компании и "неустанным усилиям" Ильяса он постепенно превратился из генерального менеджера в междисциплинарного специалиста, который умеет общаться, разбирается в технологиях, способен координировать управление проектом и технические задачи.
Процесс работы на площадке проекта не всегда проходит гладко, возникают непредвиденные проблемы, такие как отключение питания оборудования и системные сбои. Чтобы не задерживать производство, Ильяс часто брал инициативу в свои руки, используя свои переводческие и профессиональные навыки, чтобы срочно приступить к работе.
При непосредственном общении с китайскими производителями я могу шаг за шагом решать всевозможные технические проблемы. И хотя тогда мне очень не хватало времени, я испытывал огромное чувство удовлетворения, когда проблемы были решены, и каждый раз узнавал много нового", - вспоминает Ильяс.
Четыре года назад Ильяс только чувствовал, что работа в таком месте - это что-то новое и стабильное, но сегодня у него есть свое понимание и ожидания от этой отрасли.
"Ветроэнергетика сейчас развивается очень быстро, в 2019 году мы установили на первом этапе ветровые турбины мощностью 2,5 мегаватта, а сейчас на втором этапе устанавливаем ветровые турбины мощностью 5 мегаватт. Мощность удвоилась, что является лучшей технологией в условиях безостановочного прогресса. Это лучшее отражение непрерывного прогресса технологий", - рассказал Ильяс.
Он надеется, что еще больше молодых людей в Казахстане смогут изучать компьютерные науки, электричество и возобновляемые источники энергии, и в будущем присоединиться к делу зеленой энергетики, чтобы улучшать окружающую среду Казахстана.
"Ветроэнергетика сейчас развивается очень быстро, в 2019 году мы установили на первом этапе ветровые турбины мощностью 2,5 мегаватта, а сейчас на втором этапе устанавливаем ветровые турбины мощностью 5 мегаватт. Мощность удвоилась, что является лучшей технологией в условиях безостановочного прогресса. Это лучшее отражение непрерывного прогресса технологий", - рассказал Ильяс.
Он надеется, что еще больше молодых людей в Казахстане смогут изучать компьютерные науки, электричество и возобновляемые источники энергии, и в будущем присоединиться к делу зеленой энергетики, чтобы улучшать окружающую среду Казахстана.
16.10.2023, 13:26 40086
Порт города Сианя. Индустриальная корпорация "Ай Цзюй"
Фото: Kazakhstan Today
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Зона международного портового бизнеса города Сиань является главной платформой постройки сборочного центра поездов железнодорожных линий Китай - Европа.
Зона является образцовой базой мультимодальных перевозок национального уровня и национальным наземным и портовым логистическим узлом. В рамках работы зоны международного портового бизнеса города Сианя организована совместная индустриальная корпорация "Ай Цзюй".
Сианьская индустриальная корпорация "Ай Цзюй" по переработке зерна и производству масла основана в 1934 году, является национальным ключевым ведущим предприятием в области индустриализации сельского хозяйства. Ключевое демонстрационное предприятие в национальной промышленности по переработке основных продуктов питания, национальная образовательная база социальной практики для учащихся начальной и средней школы, национальная информационно-просветительская база по вопросам продовольственной безопасности. Были реализованы три крупных проекта правительства, направленных на благо людей, а именно: гарантированное производство зерна и масла, булочек на пару и соевых продуктов. В настоящее время это крупнейшая комплексная зерновая и масличная группа на северо-западе Китая. Это называется "модель Ай Цзюй" для развития зерновых предприятий китайской зерновой промышленностью. Около 1000 представителей городских правительственных ведомств и бизнес-лидеров приехали посетить ее и поучиться.
Компания "Ай Цзюй" активно откликается на инициативу "Один пояс, один путь". Завершено строительство "Троицы" из Северного Казахстана, Синьцзян-Алашанькоу и Сианя, провинция Шэньси. Эти три локации поддерживают друг друга и развиваются скоординированным образом. Вся многонациональная производственная цепочка интегрирована, включая посадку, переработку, складирование, логистику, дистрибуцию и продажи. Первоначально завершено строительство Международного портового района Сианя, зоны свободной торговли Алашанькоу и трех крупных китайско-иностранных парков в Северном Казахстане общей площадью почти 3,996 миллиона квадратных метров. Продвигаемая в Казахстане программа "заказное сельское хозяйство" имеет посевную площадь в 1,5 миллиона гектаров и емкость хранилища в 300 000 тонн.
Компания "Ай Цзюй" располагает самой передовой в мире линией по производству специальной муки Swiss Buller, линией по производству специального риса сатаке в Японии, линией по переработке масла и консервированию. Она может перерабатывать 300 000 тонн муки, 100 000 тонн риса и 550 000 тонн пищевого масла в год. Здесь установлена самая совершенная в мире механизированная производственная линия, которая перерабатывает 1 миллион булочек на пару в день, а также линии по производству лапши и выпечки, которые могут перерабатывать 200 тонн основных продуктов питания в день.
Компания "Ай Цзюй" владеет более чем 40 сортами и спецификациями импортных серий муки и отечественных серий муки, в нем представлено более 30 разновидностей и спецификаций рисомеров серии Northeast China，также представлено более 40 разновидностей и спецификаций импортных серий пищевых масел и отечественных серий пищевых масел, а также представлено более 100 разновидностей и спецификаций ряда предпочтительных неосновных продуктов питания и импортных полуфабрикатов. В то же время компания располагает крупнейшей сетью зерновых и масличных, насчитывающей около 1000 магазинов на северо-западе Китая, что обеспечивает сбыт.
Продукция "Ай Цзюй" была одобрена руководителями на всех уровнях страны, провинции и города. Накануне праздника весны 2015 года Си Цзиньпин, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая, глава государства и председатель Центрального военного совета, отправился в Лянцзяхэ. Он купил продукт "Ай Цзюй" - рис, муку и масло для приготовления рисовой лапши. Цзя Хэйи, председатель группы, дважды становился лауреатом премии "Национальная модель честности и надежности (номинация)" в 2013 и 2015 годах. Он был сердечно принят генеральным секретарем Си Цзиньпином и другими национальными лидерами. 17 августа 2018 года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылетел на специальном самолете в казахстанский парк Ай Цзюй для осмотра и инструктажа. В мае 2023 года во время саммита "Китай - Центральная Азия" компания была приглашена принять участие в круглом столе по инвестициям между Казахстаном и Китаем, на котором присутствовал президент Казахстана Токаев и выступил с обменной речью.
Kazakhstan Today принимает участие в пресс-туре для представителей ведущих СМИ Евразии - 2023 в рамках 10-летия инициативы "Один пояс - один путь", организованным изданием "Жэньминь жибао".
Газета "Жэньминь жибао" как официальное печатное издание ЦК КПК является газетой с наибольшими тиражами в Китае и в 1992 году была включена ЮНЕСКО в десятку самых известных газет мира. Газета "Жэньминь жибао" была основана 15 июня 1948 года в селе Личжуан уезда Пиншань провинции Хэбэй. ЦК партии придает газете большое значение. Газета "Жэньминь жибао" выпускает 20 страниц новостей каждый день по будням и 8 страниц ежедневно по выходным и праздничным дням. Все страницы напечатаны в цвете, представляя важные новости, комментарии, теории, еженедельники и приложения к газете.
В 2023 году тираж газеты "Жэньминь жибао" составляет 3,56 миллиона экземпляров. Газета "Жэньминь жибао" активно способствует глубокой интеграции традиционных и новых СМИ и превратилась в новый тип основных средств массовой информации с более чем 10 носителями, такими как газеты, журналы, веб-сайты, мобильные приложения, аккаунты WeChat, микроблоги и электронные газетные стенды. Газета "Жэньминь жибао" - это одно из крупнейших интернет-СМИ универсального характера в международной сети. Ее дочерний сайт - "Новости КПК" (cpc.people.com.cn) считается авторитетным сайтом для пропаганды теории и курса коммунистической партии Китая. Мобильное приложение "Жэньминь жибао" (People.cn) занимает лидирующее место по активности пользователей среди приложений ведущих СМИ. Официальный аккаунт "Жэньминь жибао" сохраняет преимущество "№1 СМИ Китая в микроблоге". "Жэньминь жибао" также занимает первое место по масштабу влияния на платформе WeChat и по количеству подписчиков на платформе Douyin. Кроме того, английская версия приложения "Жэньминь жибао" занимает первое место в отношении зарубежных пользователей среди приложений ведущих китайских СМИ.
16.10.2023, 07:23 40791
Сианьский индустриальный цифровой парк Ляньху
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Сианьский индустриальный цифровой парк Ляньху занимает площадь 23 га, площадь застройки составляет около 11 тыс. кв. м. Строительство начинал в августе 2022 года. Проект состоит из четырех зданий: променада времени, павильона планирования, контактного центра торговцев и офисного здания предприятий. В том числе два здания представляют собой переоборудованные старые заводские корпуса, а два - новые здания. Проект объединяет в себе различные функции, такие как выставка-планирование, инвестиционный контакт и промышленный парк.
В марте 2023 года 3000 квадратных метров резидентов предприятия - офисное здание для прямого интернет-вещания было первым, что ввели в эксплуатацию.
На следующем этапе проект будет опираться на цифровую экономику, трансграничную торговлю, такую как Amazon и Easy Click Worldwide и др., трансграничную торговлю в области больших данных, облачных вычислений, искусственного интеллекта и других основных компетенций цифровой индустрии, осуществлять морской бизнес, облачные услуги, рыночную деятельность, развитие технологий и другие области сотрудничества, расширяя возможности высококачественного развития района Ляньху.
Район Ляньху обладает богатыми историческими ресурсами: в районе Ляньху находится дорога Дацзин, ворота Кайюань, через которые купцы династий Суй и Тан, путешествующие на восток и запад, должны были проходить через торговый портал. В настоящее время на западном участке дороги Дацин стоит "Скульптура группы Шелкового пути", а на восточном - "Скульптура миссии Чжан Цяня в западные регионы", эти скульптуры - не только художественное изложение истории, но и наследование и передача духа и культуры Шелкового пути, вдохновляющие поколения сианьцев следовать мудрости своих предшественников, упорно трудиться, самосовершенствоваться и проявлять предприимчивость.
После образования Нового Китая дорога Дацзин была построена в период первой и второй пятилеток. Она была известная во всей стране как "город электриков" и стала свидетелем истории промышленного развития Нового Китая.
Для того чтобы как можно скорее показать новое планирование и новый образ развития и строительства интеллектуальной дороги Дацзин, район Ляньху использовал участки и заводские здания, перенесенные "Сидянь", инспирировал и упаковал проект индустриального парка Ляньху.
Ляньху назван в честь циньского царя династии Мин Чжу Шэна, который выкопал здесь озеро и посадил цветы лотоса. Территория юрисдикции 43 кв. км и численность населения около 1,02 млн человек. Он является центральным районом Сианя, имеющим репутацию "корня династий Хань и Тан и истока Шелкового пути".
Ляньху - исторический и культурный город. Он был столицей 13 династий Китая, центром города Чанъань при династиях Суй и Тан, а также местом расположения местной администрации. 2100 лет назад отсюда Чжан Цянь отправился открывать Шелковый путь в западные регионы, а более 1600 лет назад император Тайцзун из династии Тан открыл здесь стратегический план династии Тан.
Сегодня в Ляньху насчитывается 125 древних зданий и реликвий, такие достопримечательности, как Колокольня, Барабанная башня и Древняя городская стена, известны во всем мире. Историко-культурный квартал Бэйюаньмэнь площадью 2,3 кв. км получил название Национального кластера потребления ночной культуры и туризма и в 2022 году принял 2803 млн отечественных и иностранных туристов.
Ляньху - открытый и динамичный городок. Во времена династии Тан западный рынок Датан в Ляньху был центром мировой экономики и торговли, а также отправной точкой древнего Шелкового пути. Чанъаньский купец Доу И открыл "магазин Доуцзя" в далеком Риме, явив Чанъань миру, а мир - Чанъаню. В XIII веке Марко Поло написал путевой рассказ о процветании торгового города Сиань.
Сегодняшний Ляньху находится в центральной части города Сианя. Постоянно оптимизируется структура четырех ведущих отраслей экономики округа - промышленности, культуры и туризма, коммерции и торговли, финансов. Два 10-миллиардных предприятия, "Сидянь" и "Фастер", возглавляют развитие второй отрасли, а объем производства передовой обрабатывающей промышленности составляет более 60%. Число предприятий ограниченной торговли превышает 200, а общий объем розничных продаж потребительских товаров достигает 51,6 млрд юаней, уверенно занимая лидирующее положение в Сиане. На долю финансовой отрасли приходится более 25% ВВП, сформировалась региональная база инкубации финансовых фондов на юге Второй кольцевой дороги. Повысилось качество и эффективность индустрии культурного туризма, город занял третье место среди 100 лучших муниципальных районов Китая по комплексному развитию туризма и получил статус провинциального модельного района регионального туризма. Здесь действуют 5 научно-технических бизнес-инкубаторов государственного уровня, около 400 высокотехнологичных предприятий. Микрорайон Старый город Корни получил статус международного характерного торгово-культурного района Китая "Один пояс - один путь", а общий объем экономики района превысил 82 млрд юаней, и он 13 раз подряд попадал в число "Пяти лучших районов" по экономическому и социальному развитию городских районов провинции Шэньси.
Ресурсы "Пояса и пути" в районе
Когда речь идет о лесополосе дороги Дацзин, которая была построена с момента основания первого "зеленого коридора" Сианя, несущего в себе воспоминания о юности жителей западной части города и борьбе с прошлым, вспоминается более чем 70-летняя слава и великолепие "города электриков". Лесополоса дороги Дацзин шириной 60 метров и является "городом электриков" - дорогой к северу от промышленной зоны и дорогой к югу от жилой зоны между изоляционной зоной. Здесь посажены большие деревья и кустарники, говорят, что когда началось строительство, многие люди были против. Сейчас, спустя более 60 лет, Сиань претерпел радикальные изменения, но лесополоса Daqing Road по-прежнему зеленая и цветущая, без масштабной реконструкции и расширения, и стала одним из немногих уличных парков в Сиане, сохранивших свой первоначальный колорит. Тень зеленых деревьев с переплетающимися ветвями стала для горожан прекрасным местом для отдыха! Каждый день они приходят сюда на утреннюю зарядку, танцуют, поют, играют в шахматы и наслаждаются различными удовольствиями, которые дарит красота природы!
Если говорить о групповой скульптуре Шелкового пути, стоит упомянуть, что каждый проезжающий мимо автобус, делает здесь остановку, она уже давно стала культовой скульптурой древнего города Сианя. В каком же году она была торжественно открыта? В 1987 году, в 2100-ю годовщину создания Шелкового пути, чтобы люди помнили о нелегком подвиге первопроходцев Шелкового пути, профессор кафедры скульптуры Сианьской академии изящных искусств Ма Чанту по заказу муниципального правительства Сианя в течение трех лет разрабатывал и создавал эту масштабную памятную скульптуру.
Скульптура деликатно изображает поход по Шелковому пути, команду купцов, трех человек из Чанъани, трех персов, 14 верблюдов, двух лошадей и трех собак, они нагружены шелком, фарфором, чаем и собираются идти на запад.
В Сиане на Юйсяньмэнь за пределами центра дороги из плит установлена бронзовая статуя "Миссия Чжан Цяня на Запад", которая стоит на Юйсяньмэнь лицом к дороге Дацин.
Статуя была воздвигнута в 2003 году. Она представляет собой работу бывшего директора Сианьской академии изящных искусств, известного скульптора Чэнь Цинана. Высота статуи составляет 9,9 м изображает Чжан Цяня и его заместителя, скачущих на коне галопом на запад.
Говорят, что здание - это живая история, осязаемая память о времени. Есть здание на дороге Дацзин - сборочный корпус Сианьского приборостроительного завода, который в 1950-1960-е годы был "приборостроительным заводом № 1 в Азии". При взгляде с воздуха здание имеет форму самолета, поэтому его называют "здание-самолет". Данное здание спроектировано Магдебургским проектным институтом бывшей ГДР.
Помимо этого здания, вдоль дороги Дацзин расположены построенные в 1950 годах административное здание Сидяньского завода выключателей и электроприборов, административное здание Сианьского завода высоковольтного электрического фарфора, административное здание Циньаньского машиностроительного завода № 25 и т.д., выполненные в ярко выраженном советском стиле и ставшие уникальной "визитной карточкой" Дацинской дороги, запечатлевшей "великолепие" той эпохи.
Характерные черты города воплощены не в тысяче небоскребов, а в историческом присутствии разных эпох и разных стилей. Сегодня с реализацией развития и строительства интеллектуальной дороги Дацзин будут сохранены в полном объеме эти записи изменений времени, содержащие региональную культуру выдающихся исторических зданий в соответствии с различными формами.
Kazakhstan Today принимает участие в пресс-туре для представителей ведущих СМИ Евразии - 2023 в рамках 10-летия инициативы "Один пояс - один путь", организованным изданием "Жэньминь жибао".
Газета "Жэньминь жибао" как официальное печатное издание ЦК КПК является газетой с наибольшими тиражами в Китае и в 1992 году была включена ЮНЕСКО в десятку самых известных газет мира. Газета "Жэньминь жибао" была основана 15 июня 1948 года в селе Личжуан уезда Пиншань провинции Хэбэй. ЦК партии придает газете большое значение. Газета "Жэньминь жибао" выпускает 20 страниц новостей каждый день по будням и 8 страниц ежедневно по выходным и праздничным дням. Все страницы напечатаны в цвете, представляя важные новости, комментарии, теории, еженедельники и приложения к газете.
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12.10.2023, 22:50 51656
Выставочный центр достижений районного центра Вэйнянь
Фото: Kazakhstan Today
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Выставочный центр достижений подъема села города Вэйнань расположен в центре главной части данного города. Он инвестирован и построен OOO "Вэйнаньская сельскохозяйственная инвестиционная корпорациия". В апреле 2022 года центр введен в эксплуатацию. Это комплексный выставочный зал, в котором представлены более 150 видов, около 500 характерных сельскохозяйственных продуктов, 14 типичных товаров, 5 видов товаров нематериальных наследий, а также сельскохозяйственная культура города и достижения в области развития сельского хозяйства.
OOO "Вэйнаньская сельскохозяйственная инвестиционная корпорация" была основана в марте 2016 года. Это государственная сельскохозяйственная инвестиционная и финансовая компания, учрежденная городским парткомом и городским правительством Вэйнань. В последние годы, используя стратегические случаи для подъема села, корпорация улучшает стратегическую систему своего развития, уделяет внимание сельскохозяйственной индустрии и финансам, полностью раскрывает роль рынка в распределении ресурсов, активнее проявляет роль правительства, придерживается изначальной цели и миссии "служить сельскому хозяйству, селу и крестьянам".
Также компания создала первый государственный бренд сельскохозяйственной продукции "Вэнаньские качественные продукты", сформировав маркетинговую сеть из "трех магазинов, семи прилавков и одного центра", онлайн-торговых центров, магазинов TikTok в главном городском районе. В то же время компания открыла пункты продаж по всей стране, возглавила запуск "четырех городов и четырех павильонов" в Сиане, Пекине, Шанхае и Шэньчжэне и приняла участие в ряде крупномасштабных ярмарка-выставок, чтобы продемонстрировать городскую высококачественную сельскохозяйственную продукцию. Корпорация реализует проекты по управлению земельными ресурсами для увеличения производственных объемов, застройке примерно 660 гектаров высококачественных сельскохозяйственных угодий и реализует стратегию хранения зерна в земле и технологическое хранение зерна. Используя возможности развития производства готовых овощей, создает бренд готовых овощей для инвестиций в сельское хозяйство в городе Вэйнане, планирует построить промышленный парк готовых овощей, используя ресурсы вэйнаньской кухни и продвигает шэньсийскую кухню пользоваться популярностью по стране.
Корпорация активно старается приложить усилия к инициативе "Один пояс - один путь", пропагандируя сельскохозяйственные продукты, что приводит к увеличению доходов крестьян и возрождению сельских районов. Компания развивает установление контактов и расширение экономического сотрудничества и обмена со странами вдоль Шелкового пути. В конце 2019 года началась подготовительная работа над строительством китайско-таджикского яблоневого сада с применением передовых сельскохозяйственных технологий, концепций и опыта в Таджикистане, она содействовала привлечению профессиональных рабочих, повышению качества и эффективности сельскохозяйственных проектов. Компания также подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с кыргызскими торговыми предприятиями и будет осуществлять углубленное сотрудничество в создании платформы, переработке продукции, продвижении бренда, международной торговле, чтобы совместно способствовать развитию экспорта вэнаньской сельскохозяйственной продукции.
На выставке шэньсийских товаров "Одного пояса - одного пути" в 2023 году компанией представлены вэнаньские характерные сельскохозяйственные продукты. Корпорация заслужила и внимание, и высокую оценку руководителей стран-участниц, заместителя премьер-министра Узбекистана и ряда узбекских предприятий, достигла намерений о сотрудничестве более чем с 10 узбекскими и казахстанскими предприятиями для экспорта яблок, груш, зерновых, расфасованных пищевых продуктов и других продуктов нашего города.
Корпорация реализует новую концепцию развития, интегрируется в новую модель развития, поощряет развитие характерных отраслей, таких как яблоко Байшуй, вишня Чэнчэн и киви Линьвэй и поддерживает 41 сельскохозяйственный проект, 24 сельскохозяйственных предприятий в 8 округах нашего города, привлекая инвестиции в социальный капитал на сумму почти 1,5 миллиарда юань. Благодаря передовому менеджменту, рыночной эксплуатации, современной системе управления корпорацией она стала мощной движущей силой для качественного развития современного сельскохозяйственного сектора города Вэйнаня, а также придала мощный импульс строительству сильного агрогорода.
12.10.2023, 21:56 52171
Поддержка бедных районов в провинции Шэньси в КНР
Фото: Kazakhstan Today
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В районе Ченгуань уезда Тунгуань городского округа Вэйнань расположен производственный парк по выращиванию мягкосеменного граната. На полях рядами растянулись теплицы, внутри которых высажены молодые гранатовые деревья.
В прошлом году мы посадили около 6 гектаров гранатовых деревьев и собрали урожай, который принес более 300 000 юаней. В значительной степени это стало возможно благодаря поддержке электроэнергетической компании, которая помогла нам соорудить холодильный склад и найти рынок сбыта, а также предоставить рабочие места простому народу", - говорит Чжан Фулай, продолжая обрезать ветви деревьев.
Согласно имеющимся данным, ферма гранатовых деревьев в районе Ченгуань - это одно из местных предприятий, поддерживаемых компанией State Grid Weinan Power Supply. Она была основана в 2018 году и на сегодняшний день занимает площадь около 23 гектаров. С тех пор как компания State Grid Weinan Power Supply оказала поддержку поселку Шуньфэн, в улучшение его энергетической инфраструктуры было инвестировано около 3 миллионов юаней. Компания реализовала проект State Grid Bright по установке 33 уличных фонарей, работающих на солнечных батареях, для освещения дорог в ночное время с целью улучшения условий жизни местных жителей. Кроме того, компания активно реконструировала 110-киловольтную линию электропередачи, чтобы устранить возможную угрозу возникновения несчастного случая в связи с недостаточным расстоянием между старыми линиями электропередачи и планируемыми теплицами, чем смогла обеспечить долгосрочное развитие отрасли выращивания гранатовых деревьев. Компания также соорудила холодильные склады и амбары, заасфальтировала дороги и создала онлайн-платформу "Сельская помощь" для организации продажи местных гранатов, тем самым выстроив с помощью этого проекта цепочку бизнеса от производства до хранения и сбыта.
В 2017 году компания State Grid Weinan Power Supply совместно с другими организациями-партнерами завершила строительство электростанции в поселке Шуньфэн, которая генерирует электроэнергию мощностью 205 кВт с использованием солнечных батарей. Электростанция успешно присоединилась к общей сети в сентябре 2018 года. К 31 декабря 2022 года общий объем сгенерированной электроэнергии составил 1,22 миллиона кВт/ч, что принесло доход в размере 650 000 юаней и сделало фотоэлектрическую промышленность важной опорой для "возрождения" и развития сельской местности.
С тех пор как компания State Grid Weinan Power Supply взяла под свою опеку нашу деревню, самое большое впечатление оказало то, что мы можем пользоваться различными благами. Коллективное развитие промышленности в деревне становится все лучше и лучше, а дивиденды растут. Жизнь становится лучше с каждым днем", - говорит один из жителей поселка Шуньфен Чжан Юпин.
В будущем мы планируем расширить масштаб промышленного производства района, ускорить строительство швейных, полиграфических и красильных цехов, а также увеличить доход на душу населения. В то же время мы в полной мере воспользуемся преимуществами энергетической отрасли и объединим рабочие механизмы по развитию демонстрационных строительных работ в области фотоэлектрической энергии, чтобы поддерживать стабильное состояние существующего оборудования и добавлять новое. Мы сделаем так, чтобы изобильные природные ресурсы, такие как солнечный свет, полностью стали преимуществом поселка Шуньфэн в развитии промышленности, а также будем способствовать восстановлению и развитию этого места, чтобы сделать счастливым весь народ, - говорит Лю Вэй, первый секретарь компании State Grid Weinan Power Supply в поселке Шуньфен в районе Ченгуань уезда Тунгуань городского округа Вэйнань.
Одна деревня, единая группа людей, которые совершают переход от борьбы с бедностью до возрождения сельских районов, люди компании State Grid Weinan Power Supply раскрыли "секретный код" устойчивого развития на земле Саньцинь, создав прочный фундамент для возрождения сельских районов и объединив огнями в домах тысячи людей в провинции Шэньси.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?