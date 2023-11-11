6-е Китайское международное импортное ЭКСПО прошло в Шанхае

Фото: На сделанном 21 октября фотоснимке запечатлен украшенный цветами Национальный выставочный и конференц-центр Шанхая. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн / Янь Дамин

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С 5 по 10 ноября в городе Шанхай прошло 6-е Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE) в офлайн режиме.





Выставка приняла представителей 154 стран, регионов и международных организаций, более 3400 предприятий-экспонентов и 394 тысяч профессиональных посетителей. Кроме того, в CIIE приняли участие свыше 100 топ-менеджеров компаний из списка Fortune Global 500 и отраслевых лидеров, что побило рекорд в истории проведения мероприятия.





Национальная выставка в рамках 6-го CIIE в полной мере продемонстрировала готовность разных сторон к расширению открытости и сотрудничества. Состав стран-участниц CIIE охватил 5 континентов. 69 стран и 3 международные организации представили свои национальные экспозиции. В частности, 11 стран впервые приняли участие в выставке, 34 страны в первый раз присутствовали на мероприятии офлайн. В качестве почетных гостей выступили Гондурас, Казахстан, Сербия, ЮАР и Вьетнам. Площадь китайского павильона увеличена до 2500 кв. м, что установило новый рекорд.





Заметно повысилась эффективность коммерческой выставки. Выставочная площадь предприятий составила около 367 тыс. кв. м, число участников из рейтинга Fortune Global 500 и ведущих отраслевых игроков - 289. Оба показателя достигли небывалого уровня. В выставке участвовали 15 крупнейших мировых автоконцернов, 10 крупнейших компаний по производству промышленного электрооборудования, 10 крупнейших производителей медицинского оборудования, 3 гиганта горнодобывающей отрасли, 4 крупнейших зерновых трейдера и 5 ключевых судоходных компаний.





В ходе установки экспозиционных зон акцент был сделан на высококачественном развитии и жизни, площадь тематических выставок в области передовых технологий, таких как энергосберегающие и низко углеродные технологии и искусственный интеллект, а также товаров повседневного спроса, увеличена на 30%. Был сделан премьерный показ более 400 новых продуктов, технологий и услуг. Местные органы власти и соответствующие департаменты сформировали 39 торговых делегаций правительства и 4 отраслевые торговые делегации, в составе которых свыше 750 торговых подразделений.





Мы тесно сотрудничали со всеми сторонами и всеми силами создали международную торгово-экономическую выставку, отличающуюся высокими стандартами, качеством и уровнем, предоставлять участникам больше возможностей для расширения рынка, увеличения инвестиций и наращивания развития", - сказал заместитель министра коммерции КНР Шэн Цюпин.





Будучи платформой для стимулирования открытости на высоком уровне, CIIE продолжает передавать сигнал о намерении Китая расширять открытость внешнему миру. На мероприятии впервые представлен ряд новейшей продукции в областях производства высокотехнологичного оборудования, экологически чистых технологий и биотехнологий. Такие продукты, как желтая питайя (Hylocereus megalanthus) из Эквадора и ананасы из Бенина, благодаря выставке впервые вышли на китайский рынок.





Вид на новый район Пудун, открывающийся с набережной Вайтань в городе Шанхай. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн / Ван Ган





Являясь международным общественным благом, доступным для всех, CIIE всецело демонстрирует приверженность Китая истинному мультилатерализму и концепции сообщества единой судьбы человечества. На Форуме "Хунцяо", который посвящен теме "глобальная открытость" и позиционирует себя в качестве международного общественного блага, вновь опубликован Доклад о мировой открытости и Всемирный индекс открытости. Форум создал высокоуровневую платформу для диалога и обмена между международными политическими, деловыми и академическими сообществами.





В этом году прошли 22 подфорума, темы которых охватили "зеленое" развитие, цифровую экономику, интеллектуальную науку и технику и другие самые обсуждаемые вопросы. На них выступили свыше 300 политических, коммерческих и академических тяжеловесов.





Шанхай, главное место проведения CIIE, ускоряет создание собирательно-распределительного центра импортно-экспортных товаров. Помимо этого, число торгово-сервисных платформ в формате "6 дней + 365 дней", предназначенных для оказания поддержки в реализации товаров выставки, увеличилось до 60. Шанхай прилагает усилия, чтобы превратить экспонентов в инвесторов, и уже 6 лет подряд выпускает план действий по оптимизации бизнес-среды. Объем фактически использованных городом иностранных инвестиций вырос с 16,661 млрд долларов США в 2018 году до 23,956 млрд долларов США в 2022 году. Их общая сумма достигла 101,3 млрд долларов США за пять лет, что на 20,5% больше, чем за предыдущие 5 лет", - рассказал заместитель мэра Шанхая Хуа Юань.





Выступая первой в мире национальной выставкой, ориентированной на импорт, CIIE стало международной платформой для сопряжения китайского и мирового рынков, интеграции отраслей, взаимного стимулирования креативного мышления и обмена опытом в сфере правил и норм. В дальнейшем Министерство коммерции Китая вместе с другими ведомствами примет комплексные меры для стимулирования импорта высококачественной продукции со всего мира и содействия высококачественному развитию торговли.





Китай непрестанно расширяет политическую поддержку импорта, обеспечивая стабильную работу всех звеньев импорта сырьевых товаров, а также наращивая импорт энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции. Чтобы увеличить импорт передовых технологий, важного оборудования, ключевых комплектующих, содействовать корректировке и оптимизации промышленной структуры, Министерство коммерции совместно с другими ведомствами пересмотрит перечень технологий и товаров, поощряемых к импорту.





Постоянно раскрывается потенциал импорта. В этом году Китай ввел временные импортные пошлины на 1020 товарных позиций (не считая товаров с тарифными квотами). В соответствии с вступившими в силу соглашениями о свободной торговли и преференциальной торговле, Китай в рамках 19 соглашений распространил конвенционные ставки на некоторые импортные товары из 29 стран и регионов мира, в дальнейшем снизив уровень таможенных тарифов. Кроме того, страна за счет активизации роли трансграничной электронной коммерции высвобождает потенциал импорта потребительских товаров.





Китай посредством проведения выставок неустанно продвигает обмены. Чтобы больше компаний смогли воспользоваться возможностями на китайском рынке, КНР максимально использует роль крупных выставочных площадок, таких как CIIE, усиливает влияние различных выставок, содействует притоку в страну большего количества высококачественных товаров, технологий и услуг, способствует налаживанию связей и взаимодействию между предприятиями.





Источник: "Жэньминь жибао", корреспондент газеты Ло Шаньшань