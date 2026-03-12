11.03.2026, 11:09 7121
Это крупнейшее событие в политической жизни страны - китаевед о "двух сессиях" в Поднебесной
Ежегодные "две сессии" - это крупнейшее событие в политической жизни Китая, в ходе которого одновременно проходят заседания Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая. В ходе этих сессий подводятся итоги года, в том числе принимается отчет о работе правительства, утверждаются планы и бюджеты на ближайшее время, идет обсуждение законов и общих приоритетов развития страны.
В этом году значение "двух сессий" особенно велико, поскольку Китай фактически начинает формирование параметров новой 15-й пятилетки, которая, как ожидается, будет определять - качественно и количественно - стратегию развития страны в условиях меняющегося миропорядка, внешнеполитической турбулентности, глобальной технологической конкуренции и структурных изменений мировой экономики.
В целом, решения и заявления, сделанные на полях "двух сессий", позволяют сделать вывод, что Китай в дипломатическом контексте стремится выступать в качестве стабилизирующей силы в нестабильном мире, поддерживать многополярность и расширять дипломатические и экономические связи с разными регионами. Что касается экономического направления, то будет продолжаться переход к модели "высококачественного развития", где ключевыми драйверами становятся технологические инновации, устойчивое развитие и более глубокая интеграция Китая в глобальную экономику.
В этом контексте внешняя политика Китая выполняет роль инструмента реализации задач 15-й пятилетки: дипломатическая активность Пекина направлена не только на укрепление политических партнерств, но и на расширение пространства развития для китайской экономики. Пекин стремится формировать благоприятную международную среду для технологического развития, расширения торговли и инфраструктурной связанности. Например, на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне, где Китай будет председателем, ожидается усиление инициатив региональной экономической интеграции - прежде всего в сферах цифровой экономики, инноваций и устойчивого развития.
В дипломатической риторике усиливается акцент на многостороннем сотрудничестве, инициативе "Пояс и путь" и взаимодействии со странами Глобального Юга. Китай подчеркивает приоритет отношений с государствами региона и продвижение принципов добрососедства, безопасности и взаимного развития. В целом, это служит реализации задачи укрепления региональной стабильности вокруг страны.
Для Казахстана, как для стратегического партнера и ближайшего соседа Китая, безусловно важны как внешнеполитические ориентиры, которые будут определены в ходе работы "двух сессий", так и векторы развития экономической политики Китая. По итогам 2025 года Китай стал крупнейшим торговым партнером не только для Казахстана, но и для всего региона Центральной Азии. Впервые товарооборот региона с Китаем превысил $100 млрд и, что крайне важно, почти половина этого показателя приходится на торговлю именно с Казахстаном.
Материалы "двух сессий" показывают, что в новой пятилетке Китай продолжит усиливать евразийское направление, где ключевыми инструментами остаются проекты "Пояса и пути", транспортно-логистические маршруты и промышленная кооперация. Странам Центральной Азии и Казахстану, таким образом, следует ожидать повышение интереса Китая к развитию инфраструктурных коридоров, энергетике и реализации совместных производственных проектов. Это сохранят и продвигает роль нашего региона в качестве важного элемента реализации долгосрочной стратегии китайского развития.
В целом, дипломатия Китая все чаще выполняет функцию продвижения экономической модернизации, а международные площадки используются для формирования новых правил сотрудничества в технологиях, торговле и инфраструктуре.
Две сессии" демонстрируют, что Китай рассматривает предстоящую пятилетку не только как этап внутренней модернизации, но и как период активного формирования более устойчивой и взаимосвязанной международной экономической среды, где сотрудничество и инфраструктурная интеграция становятся ключевыми факторами развития.
Автор: Татьяна Каукенова, китаевед, директор образовательного центра "Лаоши", Алматы
В Пекине состоялось второе пленарное заседание четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. В нём приняли участие Си Цзиньпин и другие партийные и государственные руководители страны. С докладом о работе постоянного комитета ВСНП выступил его председатель Чжао Лэцзи, пишет cgtn.com.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей в 2025 году активизировал законотворческую деятельность, чтобы поддерживать реформы и развитие путем принятия качественных законов, заявил председатель комитета Чжао Лэцзи. В частности, в сфере экономического законодательства в прошлом году был принят Закон о поддержке частного предпринимательства. Он призван закрепить принципы равного отношения, добросовестной конкуренции, равной защиты и совместного развития.
Также были внесены поправки в Закон о недобросовестной конкуренции, направленные на развитие экономики, основанной на деловой репутации и доверии. В области социального управления и увеличения благосостояния граждан были приняты Закон о реагировании на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения и обновлена редакция Закона о предупреждении инфекционных заболеваний.
Кроме того, были внесены изменения в Закон о кибербезопасности для усиления защиты данных и личной информации. Активизировалась работа и в сфере экологического законодательства, включая разработку Кодекса об охране окружающей среды.
Чжао Лэцзи также отметил, что постоянный комитет ВСНП выполнял надзорные функции, усиливая контроль в рамках партийно-государственной системы.
Мы усовершенствовали механизмы реализации Закона о надзоре. Усилили контроль за соблюдением Конституции и законов, а также за деятельностью Государственного совета, Государственного надзорного комитета, Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры. Цель этой работы - обеспечить, чтобы государственные органы осуществляли свои полномочия и функции строго в рамках закона, а законные права и интересы граждан, особенно их демократические права, были надежно защищены и реализованы", - заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Чжао Лэцзи.
Чжао Лэцзи также сообщил, что Постоянный комитет ВСНП расширил международное взаимодействие для поддержки внешней политики страны. В перспективе комитет намерен повышать качество работы органов народного представительства, чтобы внести вклад в успешный старт 15-й пятилетки. Чжао Лэцзи подчеркнул, что ВСНП продолжит совершенствовать социалистическую правовую систему с китайской спецификой.
По его словам, "в своей деятельности по продвижению верховенства закона мы будем теснее увязывать этот процесс с реформами, развитием и обеспечением стабильности".
Особое внимание уделим защите и продвижению социальной справедливости. Чтобы поддержать выполнение плана 15-й пятилетки, мы активизируем законодательную работу в ключевых, новых и международных сферах, стремясь сделать законы более качественными", - добавил он.
Как познать Китай - тема, неизменно актуальная для мирового сообщества. Председатель КНР Си Цзиньпин не раз обращался к притче о слепцах, ощупывающих слона, подчеркивая важность целостного и объективного восприятия реального Китая.
В нынешней международной обстановке стремление различных сторон воспользоваться возможностями, открываемыми Китаем, становится все более настоятельным. Формирование полного и точного представления о стране служит надежной основой для развития сотрудничества.
Великая держава с населением свыше 1,4 млрд человек переживает крупнейший в истории человечества процесс модернизации. Глубина ее истории, необъятность территории, многообразие культур, стремительность развития и масштаб преобразований таковы, что никакое фрагментарное наблюдение, подобное попыткам слепцов на ощупь понять слона, не способно охватить картину в целом. Напротив, оно лишь усиливает искажения в восприятии и препятствует взаимному познанию и обмену.
Всестороннее познание Китая должно рассматриваться в системе координат истории и современности. В отрыве от китайской истории и культуры, от духовного мира китайского народа и от глубоких перемен, происходящих в сегодняшнем Китае, оно просто немыслимо.
Путь от крайней нищеты и отсталости к статусу второй экономики мира, от нехватки самого необходимого к построению среднезажиточного общества - "китайское чудо" отнюдь не случайно: оно стало плодом неуклонного осуществления модернизации, сообразной собственным реалиям страны. Только сочетая исторический взгляд с устремленностью в будущее, можно по-настоящему понять китайскую историю и на этой прочной основе двигаться навстречу друг другу.
В нынешнем году государственные деятели многих стран один за другим посещают Китай с визитами. В ходе живого общения укрепляются взаимопонимание и доверие, совместно ищутся новые точки опоры для сотрудничества в нестабильном мире.
По мере того как взаимодействие Китая с другими странами становится все более разносторонним, все больше иностранцев стремятся лично прикоснуться к многовековому величию китайской цивилизации и ощутить многогранный облик китайской модернизации.
В последнее время среди зарубежной интернет-аудитории набирает популярность новое веяние - "стать китайцем" ("Becoming Chinese"): одни снимают видео, делясь житейской мудростью китайского образа жизни, другие показывают китайские элементы в своей повседневной жизни - все это становится непосредственным способом целостно почувствовать Китай.
Ряд зарубежных СМИ отмечает, что подобная тенденция отражает перемену в настроениях иностранных интернет-пользователей: от наблюдения со стороны - к живому участию и внутренней близости с китайской культурой. В комментариях пишут, что за желанием "стать китайцем" стоит общее для всех людей стремление к прекрасной жизни.
Недавние опросы международных социологических служб показывают, что все больше иностранцев проявляют к Китаю неподдельный интерес, относятся к нему с симпатией и ощущают духовную близость.
Си Цзиньпин не раз призывал иностранных гостей чаще приезжать в Китай, больше путешествовать по стране и знакомиться с ней своими глазами. За этим приглашением стоят открытость и уверенность Китая в себе.
В 2025 году число стран, для граждан которых действует односторонний безвизовый режим въезда в Китай, было увеличено до 48. В то же время количество пунктов пропуска, охваченных политикой безвизового транзита сроком до 240 часов, было доведено до 65.
В том же году через границу Китая въехали и выехали 82,04 млн иностранных граждан - на 26,4% больше, чем в 2024 году, причем более 70% из них воспользовались безвизовым режимом.
Самобытная древность Китая завораживает, а его современный облик вызывает искреннее восхищение. Чем глубже знакомство с ним, тем отчетливее проявляется образ страны - всесторонний, подлинный, объемный - и тем прочнее утверждается признание.
Сегодняшний Китай уверенно идет вперед по новому пути китайской модернизации. Только целостно и точно познав Китай, можно понять, почему он неизменно олицетворяет определенность, возможности и будущее.
В 15-м пятилетнем плане (на 2026-2030 годы) определяется курс социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет и одновременно предлагается миру своего рода "перечень открывающихся возможностей". Китай и впредь будет с открытостью и уверенностью смотреть навстречу миру, с искренним желанием делиться плодами своего развития и рука об руку с другими странами вписывать новые страницы в летопись совместного процветания.
Рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
В честь Китайского Нового года и в преддверии праздника Наурыз 5 марта 2026 года в 19.00 в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла в Алматы состоялся новогодний гала-концерт "Теплая встреча праздника весны: вместе исполняем мелодию дружбы Китая и Казахстана".
С праздничным поздравлением выступил Исполняющий обязанности генконсула КНР в Алматы Люй И.
Сегодняшний вечер наполнен светом луны, мы вновь встречаем старых друзей и знакомимся с новыми. Это событие объединяет в себе сразу несколько важных значений. Во-первых, духовную близость Китайского праздника Весны и Наурыза. Совсем недавно мы вместе отмечали Китайский Новый год "Чуньцзе" и Праздник фонарей, время семейного единения и добрых пожеланий. А уже через две недели встретим Наурыз, праздник обновления и радости. Оба этих праздника объединяют людей, символизируют начало весны и возрождение жизни. Пусть сегодняшний вечер станет прекрасным воплощением гармонии наших культур. Во вторых, это встреча традиционной народной музыки двух стран. Музыка способна преодолевать границы и находить отклик в каждом сердце. Китайская народная музыка древняя и проникновенная, она прозвучит сегодня в исполнении ансамбля "Цинхуацы": вы услышите такие произведения, как "Лунная ночь на весенней реке", "Вслед за луной плывут цветные облака", "Лян Шаньбо и Чжу Интай" и другие. К нам также присоединился казахский государственный академический фольклорно-этнографический оркестр национальных инструментов имени Н.Тлендиева "Отырар Сазы". Это будет не только звучание нот, но и созвучие сердец, создающее прекрасную музыкальную страницу дружбы наших народов. В третьих, сегодняшний вечер отражает общность судьбы и дружбу между нашими странами. Китай и Казахстан добрые соседи и близкие друзья. Благодаря стратегическому взаимодействию лидеров двух стран Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева двусторонние отношения достигли нового исторического уровня. Наше партнерство становится все более содержательным и устойчивым, а дружба между народами крепче. Мы уверены, что в будущем именно культура будет продолжать сближать наши страны и открывать новые горизонты сотрудничества", - отметил Люй И.
Мероприятие организовано генеральным консульством Китайской Народной Республики в Алматы, Китайским культурным центром в Астане, Центром китайско-зарубежных культурных и туристических обменов совместно с Казахской государственной академической филармонией имени Жамбыла а также Китайской международной компанией культуры и искусства. На одной сцене выступили китайский оркестр народных инструментов "Цинхуацы" (Бело-голубой китайский фарфор) (Китай) и Академический фольклорно-этнографический оркестр имени Н.Тлендиева "Отырар Сазы". Концерт направлен на демонстрацию богатства национальной музыки двух стран и укрепление культурного диалога между народами.
В программе прозвучали известные китайские классические и современные произведения, такие как "Вслед за луной плывут цветные облака", "Лянь Шаньбо и Чжу Интай", "Цинхуацы", а также казахстанские композиции "Саржайлау" и "Адай", отражающие национальный дух казахского народа. Завершился концерт совместным исполнением произведений "Скачки" и "Жасмин", что стало символом гармоничного звучания традиционных инструментов двух стран и силы музыки как средства взаимопонимания.
Ансамбль "Цинхуацы" состоит из молодых исполнительниц, которые играют на специально изготовленных фарфоровых народных инструментах, украшенных традиционной подглазурной росписью. В их числе фарфоровые чаши, гонги, флейты, сяо (продольная бамбуковая флейта), барабаны, сюнь (древний китайский духовой инструмент, флейта), трубчатые и наборные колокола.
Оркестр имени Тлендиева опирается на национальные традиции, сочетая их с современными исполнительскими приемами и звучанием. Помимо домбры и қобыза, в оркестре используются жетіген, асатаяқ и другие древние инструменты, раскрывающие богатство казахской музыкальной культуры.
Исполняющий обязанности генконсула КНР в Алматы Люй И в ходе торжественного мероприятия по случаю китайского национального Праздника фонарей назвал сотрудничество Китая и Казахстана образцом добрососедского международного взаимодействия, передает корреспондент агентства.
Взаимное стремление Китая и Казахстана навстречу друг другу стало образцом добрососедского международного сотрудничества, а древний Шелковый путь, по которому некогда раздавался звон караванных колокольчиков, сегодня обретает новую, долгосрочную и жизнеспособную энергию", - заявил исполняющий обязанности генконсула КНР в Алматы Люй И.
Люй И также отметил успешное проведение четвертого пленума ЦК КПК 20-го созыва.
Под твердым руководством ЦК КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином успешно завершилась реализация 14-й пятилетней программы, уверенно продвигается процесс модернизации по китайскому образцу, экономика Китая демонстрирует стабильный рост, а вклад Китая в рост мировой экономики по-прежнему составляет около 30%. Мы торжественно отметили 80-ю годовщину Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и Победы в Мировой антифашистской войне, чтят историю, отдавая дань памяти героям, бережно относясь к миру и устремляясь в будущее. Мы твердо отстаиваем принципы многосторонности, делимся с миром всё большим количеством "китайских решений" и "китайских возможностей", а проекты формата "малые, но красивые" приносят плоды по всему миру", - подчеркнул исполняющий обязанности генконсула КНР в Алматы.
По его словам, в 2025 году объем внешней торговли Китая со странами - участницами инициативы "Пояс и путь" вырос на 6,3%.
Политика безвизового режима и меры по упрощению поездок в Китай продолжают совершенствоваться, все больше иностранных друзей выражают желание и получают возможность посетить Китай, увидеть изменения в развитии страны, открыть для себя "скрытые жемчужины" городов и почувствовать живую атмосферу повседневной жизни китайского народа. Современный Китай с еще большей открытостью, уверенностью и внутренней силой содействует формированию более справедливой и рациональной системы глобального управления, внося активный вклад в мирное развитие и общее процветание мира, придавая глобальному развитию больше стабильности и позитивной энергии", - сообщил он.
Как подчеркнул Люй И, 2025 год стал насыщенным яркими событиями в развитии китайско-казахстанских отношений.
Состоялись частые взаимные визиты на высшем уровне: председатель КНР Си Цзиньпин посетил Казахстан для участия во втором саммите "Китай - Центральная Азия", а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и мероприятиях, посвященных 80-летию Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и Победы в Мировой антифашистской войне", - напомнил исполняющий обязанности генконсула.
Он отметил, что под стратегическим руководством лидеров двух государств отношения постоянного всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном продолжают качественно укрепляться и наполняться новым содержанием, а практическое сотрудничество во всех сферах приносит впечатляющие плоды.
Сохраняется мощная динамика взаимодействия в традиционных сферах - торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, энергетике и горнодобывающей промышленности, транспорте и логистике, одновременно активно раскрывается потенциал сотрудничества в новых отраслях, таких как трансграничная электронная коммерция, "зеленое" сельское хозяйство и высокие технологии", - сказал Люй И.
Кроме того, по его словам, последовательно продвигаются проекты образовательного сотрудничества, включая институты Конфуция и мастерские Лу Бань.
Расширяются масштабы и углубляется содержание межрегионального взаимодействия. Активизируются контакты между СМИ, аналитическими центрами, экспертами и учеными. Пограничные переходы становятся все более оживленными - в течение года было открыто несколько новых прямых авиарейсов между нашими странами. Все больше граждан Казахстана приезжают в Китай, чтобы увидеть страну собственными глазами", - добавил исполняющий обязанности генконсула.
Институт Синьхуа, аналитический центр при ИА "Синьхуа" представил во Дворце Наций в Женеве доклад под названием "Отстаивая международную справедливость и совместно преодолевая мировую турбулентность китайское решение в сфере глобального управления", пишет информационное агентство.
В докладе рассматривается ключевой для мирового сообщества вопрос: какую систему глобального управления следует строить и каким образом реформировать и совершенствовать существующие механизмы. В документе всесторонне и системно разъясняется инициатива по глобальному управлению, выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином, а также излагается видение Китая более справедливой и равноправной модели глобального управления.
Согласно докладу, мир вступил в новый период турбулентности и трансформации. Усиливаются унилатерализм, протекционизм и гегемонизм, сохраняется и нарастает необходимость в мире, развитии, безопасности и управлении. Проблемы, связанные с авторитетом, представительностью и эффективностью системы глобального управления, становятся все более очевидными. На этом фоне ее реформирование и совершенствование стали одним из главных общих запросов международного сообщества.
В документе подчеркивается, что Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, естественный член Глобального юга и крупнейшая развивающаяся страна мира, по-прежнему привержен делу укрепления мира, содействия глобальному развитию, защиты международного порядка и предоставления общественных благ.
Отмечается, что инициатива по глобальному управлению, выдвинутая Си Цзиньпином в сентябре 2025 года по случаю 80-летия основания ООН, основывается на пяти ключевых концепциях: приверженность суверенному равенству, соблюдение верховенства международного права, претворение в жизнь мультилатерализма, отстаивание подхода "человек превыше всего" и сосредоточение внимания на реальных действиях. Как говорится в докладе, инициатива предлагает китайское решение для построения более справедливой и равноправной системы глобального управления и придает новый импульс укреплению центральной роли и руководства ООН.
В документе также подчеркивается, что пять ключевых концепций инициативы полностью соответствуют целям и принципам устава ООН, отвечают наиболее насущным потребностям современного мира и получили отклик и поддержку более чем 100 стран и международных организаций.
Китай будет твердо отстаивать международную систему, ядром которой является ООН, и международный порядок, основанный на международном праве, решительно стоять на правильной стороне исторического прогресса и продвигаться вперед плечом к плечу со всеми прогрессивными силами мира, говорится в докладе.
В нем подтверждается, что Китай продолжит содействовать формированию сообщества с единой судьбой человечества и прилагать неустанные усилия во имя мира и развития всего человечества.
Институт Синьхуа, специализирующийся на политико-аналитических исследованиях, в последние годы проводит перспективные и стратегические исследования по важнейшим внутренним и глобальным вопросам, представив множество влиятельных научных результатов.
В преддверии праздника Весны - китайского Нового года по лунному календарю журналисты посетили международный аэропорт Хуаху в городе Эчжоу провинции Хубэй, где пока мир погружается в сон, работа только набирает обороты, сообщает издательство "Жэньминь хуабао".
В командно-диспетчерском пункте, настоящем "мозговом центре" главных грузовых ворот Азии, царила напряженная и оживленная атмосфера. В канун праздника Весны работа не затихает ни на минуту, ведь именно сейчас объемы перевозок достигают своего пика.
Для аэропорта Хуаху ночь это самое жаркое время, когда ежесуточный ритм подчинен строгому графику. Как поясняют диспетчеры, самолеты прибывают плотным потоком: основной пик прилетов приходится на период с часа до двух ночи, а массовые вылеты начинаются с трех до пяти утра. Этот отточенный механизм "воздушной миграции" составляет основу будней хаба, функционирующего по логистической модели "ступица и спицы", где один мощный узел распределяет потоки по всем направлениям.
Международный аэропорт Хуаху, введенный в эксплуатацию в июле 2022 года, стал первым в Азии узкоспециализированным грузовым аэропортом. К февралю 2026 года его маршрутная сеть разрослась до 114 направлений, включая 59 внутренних и 53 международных маршрута, а также две линии для низковысотных перевозок.
Инфраструктура объекта впечатляет своими масштабами. Здесь расположен гигантский сортировочный центр площадью 750 тысяч квадратных метров, оснащенный интеллектуальными линиями общей протяженностью 52 километра. Благодаря этому сформирована глобальная сеть, охватывающая не только Китай, но и Северную Америку, Европу, Азию, Ближний Восток и Африку.
Динамика роста хаба подтверждается цифрами. В ночь с 3 на 4 февраля здесь было обработано около 6000 тонн грузов при более чем ста взлетах и посадках. За прошлый год грузооборот аэропорта составил почти полтора миллиона тонн, что на 44,2% больше показателей предыдущего года. Объем авиационных почтовых и грузовых отправлений достиг 1,14 миллиона тонн, при этом международный сегмент показал взрывной рост, сразу на 85,8% по сравнению с 2024 годом.
Узкая специализация Хуаху определяет его "обратный" режим работы с экстремально высокой долей ночных рейсов. Это позволяет аэропорту бесшовно интегрироваться в мировую логистику, обеспечивая точность доставки в любую точку планеты.
В грузовых отсеках самолетов перевозят электронику, скоропортящиеся продукты и посылки из интернет-магазинов. В предпраздничные дни товары со всего мира сначала стекаются в этот узел, чтобы затем разлететься по тысячам домов, неся атмосферу праздника в каждую семью.
Автор: Жань Шаньчуань, издательство "Жэньминь хуабао"
В преддверии праздника Весны - китайского Нового года по лунному календарю журналисты посетили глубоководную стационарную платформу "Хайцзи-2", расположенную в 250 километрах к юго-востоку от Шэньчжэня (провинция Гуандун), которая установила очередной рекорд в азиатском регионе, сообщает издательство "Жэньминь хуабао".
Сооружение служит ключевым звеном в проекте освоения месторождения Люхуа, которое стало первым глубоководным нефтяным участком в Китае. Запуск этой платформы знаменует собой важный технологический прорыв в разработке сложных залежей углеводородов на больших глубинах.
Этот "стальной исполин" объединяет в себе функции бурения, добычи и полноценный жилой блок для персонала. Его общая высота достигает 428 метров, при этом подводная часть опорного основания уходит вглубь на 338,5 метра.
Для сравнения: конструкция платформы выше знаменитого пекинского небоскреба Гомао, высота которого составляет 330 метров. Инженерное решение системы состоит из массивного глубоководного основания и установленной на нем добывающей платформы.
Технологический процесс организован в тесной связке с другим уникальным объектом. После первичной очистки нефть по подводному трубопроводу поступает к "напарнику" платформы, первому в Азии цилиндрическому комплексу "Хайкуй-1". Это плавучее хранилище необычной формы отвечает за вторичную переработку, накопление и последующую отгрузку сырья на танкеры.
С момента запуска первых скважин в сентябре 2024 года связка этих объектов продемонстрировала исключительную эффективность. Суточная добыча комплекса "Хайкуй-1" уже возросла до впечатляющих 3900 тонн, установив новый рекорд производительности. Такие показатели стали наглядным подтверждением технологической мощи Китая в освоении глубоководных ресурсов океана.
Авторы: Цзян Юнган, Сюй Сюнь, Вань Цюань, Мо Цянь, издательство "Жэньминь хуабао"
Якэши - город уездного значения в составе города Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай). С приходом новой волны холодов здесь начинается самый напряженный сезон года. В последние годы этот важнейший центр автомобильных испытаний в условиях экстремального холода переживает трансформацию: от специализированного испытательного полигона он постепенно превращается в многопрофильный комплекс ледово-снежной индустрии, становясь эталоном преобразования северных городов, сообщает газета "Жэньминь жибао".
7 декабря 2025 года в Якэши состоялась церемония открытия зимнего сезона автомобильных испытаний 2025-2026 годов. По взмаху флага электромобили, высокопроизводительные внедорожники, роскошные спорткары и другие тестируемые автомобили один за другим вырвались на испытательные трассы, чтобы продемонстрировать свои возможности.
Здешняя естественная ледяная поверхность и устойчиво низкие температуры создают идеальные условия для проверки характеристик электромобилей", - отмечает Ма Чжаньюнь, главный инженер по испытаниям компании BYD.
Его команда в зимнем испытательном центре Китайского автомобильного научно-исследовательского института (CATARC) в Хулун-Буире тестирует запас хода и систему терморегулирования батарей при низких температурах. Каждый из этих параметров критически важен для оптимизации продукции.
Якэши находится на 49-й параллели северной широты. Средняя зимняя температура составляет -24°C, а в экстремальные морозы опускается до -50°C. Период ледостава длится шесть месяцев, снежный покров сохраняется почти 200 дней, а толщина льда достигает 2-4 м. Эта природная "ледяная лаборатория" обеспечивает полный спектр испытательных сценариев: запуск в экстремальном холоде, автономность при низких температурах, а также управляемость на льду и снегу. Все это позволяет проверять надежность автомобилей в предельных условиях без необходимости искусственного моделирования.
С момента привлечения первых автопроизводителей на испытания в 2006 году Якэши эволюционировал от тестирований только бензиновых автомобилей до комплексной системы, охватывающей более десяти категорий: электромобили, интеллектуальные подключенные автомобили, роскошные суперкары и специальную технику. Сюда прибыли многочисленные известные отечественные и зарубежные компании, сформировав высокотехнологичный промышленный кластер.
На сегодня в городе протестировано свыше 28 тыс. автомобилей, обслужено более 340 тыс. клиентов от более чем 1400 автопроизводителей, а совокупный доход составил 1,14 млрд юаней (около 164,97 млн долларов США).
Будучи эталонной площадкой для автомобильных испытаний в регионе с холодным климатом Китая, Якэши установил новый рекорд по масштабу тестирований. В 2025 году ожидается участие 230 автопроизводителей со всего мира и более 2700 автомобилей, что свидетельствует об устойчивом росте по сравнению с 2024 годом.
11 декабря 2025 года в городе был официально подписан контракт на строительство первого в стране всесезонного ледово-снежного испытательного полигона для интеллектуальных и подключенных к сетям электромобилей общей стоимостью 1,04 млрд юаней (около 150,09 млн долларов США). Строительство начнется в мае 2026 года, а его завершение запланировано на 2028 год.
После ввода в эксплуатацию объект станет крупнейшим в мире, а также наиболее функциональным и технологически передовым всесезонным ледово-снежным испытательным полигоном для электромобилей. Здесь будет создан первый в Китае профессиональный испытательный комплекс с крытым снежным павильоном, а также единственная в стране площадка для испытаний летающих автомобилей в условиях экстремального холода. Испытания смогут проводиться круглый год при температурах до -40 °C.
Параллельно с ускоренным развитием испытаний автомобилей в условиях холода в Якэши постоянно появляются новые форматы для ледово-снежного туризма.
Быстрее! Еще быстрее!" - на площади живописного района Фэнхуаншань раздаются радостные возгласы у снежной горки.
Стометровая трасса, словно белая лента, змеится вниз по склону, в конце предусмотрен буферный участок - захватывающе и безопасно одновременно.
Так здорово! Хочу еще!" - восклицает 5-летняя Додо из Ханчжоу (провинция Чжэцзян, Восточный Китай).
Якэши постоянно обогащает содержание ледово-снежного туризма, переходя от простого катания на лыжах и сноуборде к иммерсивному формату.
На недавно открывшемся ледово-снежном художественном сезоне арт-инсталляция в виде столба высотой более 10 м, украшенного свыше 10 тыс. ярко-красных засахаренных боярышников на шпажках, стала популярной фотолокацией.
Помимо этого, ледяной дом, созданный из 2200 куб. м натурального льда, поражает хрустальной прозрачностью. 500-метровая снежная горка, катание на снегоходах, снежный лабиринт и другие аттракционы не дают посетителям заскучать.
В снежный сезон 2024-2025 годов город принял 1,32 млн туристов, а общий доход от туризма составил 1,59 млрд юаней (около 229,25 млн долларов США).
Технологический бум" испытаний и "развлекательный бум" ледово-снежного туризма в Якэши формируют взаимно усиливающую друг друга экосистему. Многочисленные инженеры и технические специалисты, приезжающие в испытательный сезон, становятся стабильным источником клиентов для туристической отрасли. В свою очередь, развивающаяся инфраструктура питания, размещения и сопутствующих услуг создает прочную основу для дальнейшего роста испытательной индустрии.
Польза интеграции отраслей достается местным жителям. "Раньше зимой хотелось просто сидеть дома, а теперь зима в Якэши такая оживленная!" - делится госпожа Ван, владелица ресторана местной кухни. По ее словам, в сезон испытаний и туристический пик ресторан ежедневно обслуживает сотни посетителей, а доход втрое превышает обычный. "Десять лет назад об этом и мечтать было нельзя", - добавляет Ван.
Одновременно развивая автомобильные испытания в условиях экстремального холода и ледово-снежный туризм, Якэши превращает "холодные ресурсы" в "горячую экономику" и демонстрирует пример прогресса.
