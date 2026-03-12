Это крупнейшее событие в политической жизни страны - китаевед о "двух сессиях" в Поднебесной

Фото: Синьхуа

Ежегодные "две сессии" - это крупнейшее событие в политической жизни Китая, в ходе которого одновременно проходят заседания Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая. В ходе этих сессий подводятся итоги года, в том числе принимается отчет о работе правительства, утверждаются планы и бюджеты на ближайшее время, идет обсуждение законов и общих приоритетов развития страны.





В этом году значение "двух сессий" особенно велико, поскольку Китай фактически начинает формирование параметров новой 15-й пятилетки, которая, как ожидается, будет определять - качественно и количественно - стратегию развития страны в условиях меняющегося миропорядка, внешнеполитической турбулентности, глобальной технологической конкуренции и структурных изменений мировой экономики.





В целом, решения и заявления, сделанные на полях "двух сессий", позволяют сделать вывод, что Китай в дипломатическом контексте стремится выступать в качестве стабилизирующей силы в нестабильном мире, поддерживать многополярность и расширять дипломатические и экономические связи с разными регионами. Что касается экономического направления, то будет продолжаться переход к модели "высококачественного развития", где ключевыми драйверами становятся технологические инновации, устойчивое развитие и более глубокая интеграция Китая в глобальную экономику.





В этом контексте внешняя политика Китая выполняет роль инструмента реализации задач 15-й пятилетки: дипломатическая активность Пекина направлена не только на укрепление политических партнерств, но и на расширение пространства развития для китайской экономики. Пекин стремится формировать благоприятную международную среду для технологического развития, расширения торговли и инфраструктурной связанности. Например, на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне, где Китай будет председателем, ожидается усиление инициатив региональной экономической интеграции - прежде всего в сферах цифровой экономики, инноваций и устойчивого развития.





В дипломатической риторике усиливается акцент на многостороннем сотрудничестве, инициативе "Пояс и путь" и взаимодействии со странами Глобального Юга. Китай подчеркивает приоритет отношений с государствами региона и продвижение принципов добрососедства, безопасности и взаимного развития. В целом, это служит реализации задачи укрепления региональной стабильности вокруг страны.





Для Казахстана, как для стратегического партнера и ближайшего соседа Китая, безусловно важны как внешнеполитические ориентиры, которые будут определены в ходе работы "двух сессий", так и векторы развития экономической политики Китая. По итогам 2025 года Китай стал крупнейшим торговым партнером не только для Казахстана, но и для всего региона Центральной Азии. Впервые товарооборот региона с Китаем превысил $100 млрд и, что крайне важно, почти половина этого показателя приходится на торговлю именно с Казахстаном.





Материалы "двух сессий" показывают, что в новой пятилетке Китай продолжит усиливать евразийское направление, где ключевыми инструментами остаются проекты "Пояса и пути", транспортно-логистические маршруты и промышленная кооперация. Странам Центральной Азии и Казахстану, таким образом, следует ожидать повышение интереса Китая к развитию инфраструктурных коридоров, энергетике и реализации совместных производственных проектов. Это сохранят и продвигает роль нашего региона в качестве важного элемента реализации долгосрочной стратегии китайского развития.





В целом, дипломатия Китая все чаще выполняет функцию продвижения экономической модернизации, а международные площадки используются для формирования новых правил сотрудничества в технологиях, торговле и инфраструктуре.





Две сессии" демонстрируют, что Китай рассматривает предстоящую пятилетку не только как этап внутренней модернизации, но и как период активного формирования более устойчивой и взаимосвязанной международной экономической среды, где сотрудничество и инфраструктурная интеграция становятся ключевыми факторами развития.





Автор: Татьяна Каукенова, китаевед, директор образовательного центра "Лаоши", Алматы