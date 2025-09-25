24.09.2025, 21:31 4231
Генеральное консульство КНР в Алматы провело прием в честь 76-й годовщины со дня образования Китайской Народной Республики
Фото: Генеральное консульство КНР в Алматы
23 сентября в Алматы состоялся торжественный прием, организованный генеральным консульством КНР по случаю 76-й годовщины образования Китайской Народной Республики. В мероприятии приняли участие около 600 человек, в том числе руководитель представительства Министерства иностранных дел РК в Алматы Абдрашов, аким Алматинской области Султангазиев, заместитель акима города Алматы Смагулов, представители консульских учреждений и международных организаций, видные деятели политики, бизнеса, науки и средств массовой информации, а также представители китайских компаний, зарубежные соотечественники и студенты, сообщает пресс-служба генерального консульства КНР в Алматы.
В приветственной речи генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй подчеркнула исторический путь, пройденный Новым Китаем за 76 лет, и особо отметила выдающиеся достижения, которых китайский народ достиг под руководством Коммунистической партии Китая в новую эпоху. Она обратила внимание на устойчивый экономический рост Китая, его значимую роль в поддержании глобальной стабильности, продвижение концепции "зеленой экономики" в пользу устойчивого развития, а также вклад китайского "умного" производства в повышение качества и удобства повседневной жизни, в результате чего благосостояние народа неуклонно растет, а чувство счастья и уверенности в завтрашнем дне становится все более ощутимым. Генеральный консул Цзян Вэй также подчеркнула, что в преддверии 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы в Мировой антифашистской войне председатель КНР Си Цзиньпин своевременно выдвинул инициативу глобального управления. Китай, по ее словам, готов совместно со всеми странами, включая Казахстан, прилагать усилия для построения сообщества единой судьбы человечества и содействовать укреплению мира и стабильности во всем мире.
Особый интерес гостей вызвала тематическая выставка "Технология улучшает жизнь". Генеральный консул Цзян Вэй выступила в AR-очках, после чего были продемонстрированы гуманоидный робот, робот-собака, робот-курьер, робот-уборщик и ряд интеллектуальных устройств ведущих китайских брендов. Выставка позволила участникам лично познакомиться с передовыми китайскими технологиями и их практическим применением. Праздничную атмосферу вечера усилили национальные элементы: звуки домбры, исполнение казахских песен дипломатами генерального консульства, а также трогательные выступления казахстанских школьников на китайском языке, которые вызвали бурные аплодисменты в зале. Гости с интересом дегустировали блюда китайской кухни, традиционные китайские лунные пряники, напитки и продукцию китайских брендов, знакомились с тематическими изданиями и журналами, а также делились пожеланиями вечной и неугасаемой дружбы между Китаем и Казахстаном.
25.09.2025, 07:42 931
В Сиане открылась испытательная база беспилотников: новая страница в истории маловысотной авиации
В Сиане запущена первая в провинции экспериментально-испытательная база гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Проект реализован силами Сианьской компании по развитию производственных сил Фендуну при участии провинциальных органов, инвестиционно-строительных корпораций и организаций науки и образования, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Ключевые данные:
- Общая площадь территории базы - 157 квадратных километров.
- Утверждены два воздушных пространства: первое - с центром на озере Куньмичи, радиусом 5 км (≈ 78,5 км²), второе - вдоль реки Фэнхэ протяженностью 17 км и по 2 км с каждой стороны (≈ 67 км²).
- Один из маршрутов уже получил разрешение: длина 12,7 км, максимальная высота полетов - 120 метров.
Инфраструктура и технологии:
- На базе создана всесторонняя сервисная платформа, включающая офисные помещения, тренировочные площадки, площадки для фотосъемки воздушного пространства, операционный центр, учебные центры и зоны ВПП для вертикального взлета и посадки.
- Техническая поддержка включает развертывание 5G базовых станций, станций связи и зондирования, систему TDOA-устройств для малых высот, системы нейтрализации дронов, метеодетекторы и системы навигации. Осуществляется круглосуточный мониторинг и управление воздушным пространством, сбор метеоданных, обеспечение безопасности полетов.
Услуги и сервисы:
- Платформа предлагает более 15 видов услуг, среди которых - оформление полетных заявок, планирование маршрутов, оценка рисков, регистрация БПЛА, консультации по политике в области малых высот, обучение операторов.
Значение проекта:
- По словам экспертов, база станет важным шагом в развитии "индустрии маловысотной экономики". Она позволит снизить барьеры для компаний, занимающихся экспериментальными и коммерческими полетами, сделать нормативно-технические процедуры более удобными и доступными, стимулировать инновации и появление устойчивых бизнес-моделей в сфере беспилотной авиации.
24.09.2025, 17:09 5721
Преодолевая Тянь-Шань и пустыни: дорожная сеть Синьцзяна превращает природные преграды в удобные пути
Фото: информационная компания Урумчи
20 сентября официально началось строительство крупнейшего по объему инвестиций в истории дорожного строительства Синьцзяна проекта скоростной автомагистрали G3033 Куйтун - Душаньцзы - Кучар. Этот проект пройдет через основную горную гряду Тянь-Шаня, его называют "вторым коридором Тянь-Шаня", ожидается, что он будет построен и открыт для движения в 2032 году. К тому времени между Северным и Южным Синьцзяном появится еще один скоростной дорожный коридор, сообщает информационная компания "Урумчи".
За 70 лет со времени образования Синьцзян-Уйгурского автономного района транспорт претерпел колоссальные изменения. С начала 1950-х годов, когда сообщение было крайне затруднено, до сегодняшнего дня, когда большие дороги и магистрали пересекают Тянь-Шань и пустыни, эта обширная территория тесно связана все более совершенствующейся дорожной сетью.
Особого внимания заслуживает скоростная автомагистраль, соединяющая Урумчи и Учтурфан. Эта автомагистраль протяженностью около 319,7 километра практически прямой линией пересекает Тянь-Шань, сокращая путь через горы, который ранее занимал не менее 3 часов, до примерно 20 минут. Среди них тоннель "Победа Тянь-Шаня" длиной 22,1 километра является самым длинным в мире тоннелем скоростной автомагистрали.
Мы использовали "Сделано в Китае", создали множество "рекордов" и "первых", - сказал Цуй Цзиньчуань, ответственный сотрудник Xinjiang Communications Investment and Development Co., Ltd.
Известно, что строительство тоннелей в сложных геологических условиях Тянь-Шаня похоже на работу внутри "кубика тофу". Китайские самостоятельно разработанные проходческие щиты по твердым породам "Тяньшань" и "Победа" вели встречную проходку навстречу друг другу из обоих концов промежуточного штрека, решив задачу мирового уровня.
Плотная дорожная сеть Синьцзяна не только демонстрирует "китайскую мудрость", но и придает мощный импульс местному социально-экономическому развитию. В последние годы такие дороги, как Душаньцзы - Кучар, Или-Монголкуре, Паньлун, стали известными по всей стране "интернет-дорогами", привлекая огромное количество туристов, способствуя быстрому развитию местных ресторанов, гостиниц, аренды автомобилей и других отраслей, порождая "дорожную экономику".
Эти годы туристов очень много, в хорошие дни я могу заработать более 200 юаней в день. Дорога сделала наши поездки более удобными, кажется, что Синьцзян стал меньше, но наш мир стал больше, ведь мы можем встречать туристов со всей страны", - сказал Кадырбек, чей дом находится рядом с автомагистралью Душаньцзы - Кучар, который каждое туристическое время года ведет свою лошадь, чтобы предоставлять туристам услуги верховой езды.
Скоростная автомагистраль Алтай - Урумчи проходит через пустыню Гурбантунггут, являясь первой в Синьцзяне пустынной скоростной автомагистралью, объединяющей транспорт и туризм, вдоль которой построен пустынный парк общей площадью 100 тысяч квадратных метров. "Ехать на машине, любуясь пустынными пейзажами, пока не достигнешь "поэзии и дальних стран" Алтая - такой удивительный опыт встречается нечасто", - сказала Дин Си, туристка из провинции Хунань, побывавшая на этой автомагистрали в этом году.
В настоящее время в Синьцзяне уже построены четыре автомагистрали, пересекающие крупнейшую в Китае пустыню Такла-Макан. Кроме того, такие проекты, как автомагистраль S12 Гаочан (Турфан) - Токсун - Балунтай и ряд других, направленных на сокращение расстояния и времени и повышение надежности транспорта, находятся в стадии строительства. Особый рельеф "три горных хребта, разделяющие две впадины" больше не является транспортным барьером, сдерживающим развитие Синьцзяна, дорожная сеть продолжает способствовать местному экономическому развитию и улучшению жизни населения.
Сельские дороги, подобные "капиллярам", являются важной гарантией возрождения деревни. Согласно имеющейся информации, все сельские уезды и поселки Синьцзяна, а также пригодные для этого административные деревни получили доступ к дорогам с твердым покрытием, при этом в целом сформирована сельская дорожная сеть, в которой уездные города являются центрами, поселки - узловыми пунктами, а административные деревни - сетевыми узлами.
В деревне Сяофэньцзы волости Синьди уезда Джимсар на северном склоне Тянь-Шаня житель деревни Ма Хайлян благодаря развитым сельским дорогам открыл фермерский ресторан.
Когда дороги стали лучше, люди стали чаще ездить друг к другу. Теперь в деревне кроме туристов бывает и много художников, приезжающих за вдохновением", - поделился Ма Хайлян.
Согласно открытым данным, по состоянию на конец 2024 года общая протяженность автомобильных дорог в Синьцзяне достигла 230 тысяч километров, из них протяженность скоростных (первого класса) автомагистралей превысила 12 тысяч километров. В этом году Синьцзян планирует завершить дорожные инвестиции в размере 80 млрд юаней.
24.09.2025, 09:57 8046
В Ланьчжоу активно развивается строительство мультимодальных перевозок
В Ланьчжоу провинции Ганьсу КНР в рамках организованного газетой "Жэньминь жибао" пресс-тура Форума "Один пояс, Один путь - 2025" журналисты посетили логистическую компанию Langzhou New District Lugang Logistics Co., Ltd., сообщает Kazakhstan Today.
Опираясь на "три основных центра" и "Пять основных платформ", сформированных логистическим парком Северного железнодорожного вокзала Чжунчуаня, мы в полной мере реализуем роль региональной службы логистической поддержки и гарантий и развиваем полноцепочный формат отраслевой цепочки поставок "коммерция + логистика". + финансы". Ускорить создание новой модели открытости с внутренними и внешними связями, взаимной экономикой восток-Запад, плавным движением север-юг, ориентированным на запад и разнонаправленным прогрессом в нашей провинции, а также способствовать экономическому и социальному развитию Ганьсу и даже Северо-Западного региона", - сообщили в компании.
По информации представителей предприятия, "компания Lu Gang - это современное интегрированное логистическое предприятие, объединяющее железнодорожный транспорт общего пользования, международные и внутренние грузоперевозки, складирование грузов, импортно-экспортный бизнес, продажу строительных материалов, разработку логистических программ, финансирование цепочки поставок и строительство мультимодальных перевозок. Штаб-квартира компании расположена в логистическом парке Северного железнодорожного вокзала Чжунчуань, Новый район Ланьчжоу. Она в основном отвечает за строительство и эксплуатацию логистического парка Северного железнодорожного вокзала Чжунчуань, железнодорожного порта Ланьчжоу и участка таможенного контроля. Она сформировала шесть основных секторов бизнеса, включая мультимодальные перевозки, эксплуатацию логистического парка, цепочка оптовых поставок, международная торговля, городское распределение и сетевые грузоперевозки. Логистический парк Северного железнодорожного вокзала Чжунчуань в Новом районе Ланьчжоу - это современный логистический парк интермодальных перевозок по железной дороге общего пользования, который был реализован и построен в рамках "13-го пятилетнего плана" Нового района Ланьчжоу. Это международная гарантийная база грузовых поездов для второй серии демонстрационных проектов по мультимодальным перевозкам в новом районе Ланьчжоу. Министерство связи. Это коммерческий сервисно-ориентированный вспомогательный центр логистического узла сухопутного порта Ланьчжоу, входящего в число 23 логистических узлов страны с планировкой "один главный и один вспомогательный". Это новое высокогорье, открытое провинцией Ганьсу на западе.
Развитие парка зависит от строительства железной дороги Маджяпин - Чжунчуань - Чжуцзяяо в новом районе Ланьчжоу, соединяющей линию Баолань на востоке и линию Лансин на западе. Здесь планируется построить 14 железнодорожных погрузочно-разгрузочных линий с годовой пропускной способностью до 12 миллионов тонн, построено 7 железнодорожных погрузочно-разгрузочных линий, которые образуют 4 основные функциональные зоны, сосредоточенные на погрузочно-разгрузочных линиях, в основном на складах и распределительной зоне интегрированного управления, зоне эксплуатации железнодорожной станции, зона эксплуатации железнодорожного порта, логистическая зона торговли цветными металлами. Операционная зона Чжунчуань железнодорожного порта Ланьчжоу является основной функциональной зоной логистического парка Северного железнодорожного вокзала Чжунчуань, занимающего площадь в 300 000 квадратных метров, включая зону погрузки и разгрузки контейнеров и зону таможенного контроля. Среди них зона погрузки и разгрузки контейнеров площадью около 150 000 квадратных метров, две выделенные железнодорожные линии длиной 1050 метров каждая и 5 козловых кранов. Общая планируемая площадь зоны таможенного контроля составляет 125 000 квадратных метров, включая функциональные зоны, такие как зоны таможенного досмотра и карантинной обработки. В основном занимается сборкой контейнерных грузов, погрузкой и разгрузкой, распределением, складированием и торговлей, в том числе международными поездами.
С момента открытия парка, ориентируясь на развитие логистической отрасли, он построил и ввел в эксплуатацию профессиональные торговые и логистические центры, такие как автомобильный распределительный центр, сталелитейный дистрибьюторский центр. центр, Северо-Западный международный центр торговли древесиной и центр распределения импортного зерна и масла. Являясь операционным подразделением логистического парка Северного железнодорожного вокзала Чжунчуань в Новом районе Ланьчжоу, компания Lugang постоянно расширяет функции порта и улучшает его эксплуатационные возможности. Полностью опираясь на преимущества железнодорожных портов, был построен первый в провинции центр надзора за трансграничной электронной коммерцией (модель трансграничных прямых закупок), который был официально введен в эксплуатацию 29 мая 2018 года, что эффективно способствует быстрому и здоровому развитию экономики нашей провинции, ориентированной на экспорт. Активно готовится к строительству специального пункта контроля за поступающим зерном в новом районе Ланьчжоу для дальнейшего улучшения работы порта. 8 мая 2019 года назначенный пункт контроля за ввозимым зерном на Северной железнодорожной станции Чжунчуань железнодорожного порта Ланьчжоу прошел оценку и одобрение Главного таможенного управления. В настоящее время бизнес по импорту зерна в Казахстан нормализован, что в значительной степени решило проблему международной торговли между Центральной Азией и Китаем и Европой, трудности с получением грузового обратного поезда. Это активный отклик на инициативу "Один пояс, один путь" и развитие коммуникаций дорожного строительства, постоянное развитие источников поставок товаров и комплектующих, стабильное ведение экспортного бизнеса, активное развитие импортного бизнеса.
Грузы международного поезда "Ланьчжоу" собираются, проверяются, распределяются, хранятся и отправляются именно здесь. С момента его появления в логистическом парке Северного железнодорожного вокзала Чжунчуань в Новом районе Ланьчжоу в июле 2015 года они отправлялись в обычном режиме.В полной мере использовать возможности платформы Северо-Западного международного центра торговли древесиной и специально отведенного места для контроля за ввозимым зерном, гибко использовать различные меры государственной поддержки промышленного развития и стимулирования, а также постоянно привлекать поставки и организовывать железнодорожные перевозки на основе всестороннего расширения международных железнодорожных рынков, таких как лесоматериалы. и льняное семя. На сегодняшний день в общей сложности прибыло 1324 поезда, из которых 1102 уже прибыли и 222 были отправлены, включая международные поезда в Центральную Европу и Центральную Азию. Здесь сходятся международные грузовые поезда из Нового района Ланьчжоу в Центральную Азию, Европу и Южную Азию. Благодаря этой платформе Новый район Ланьчжоу осуществляет экономическое и торговое сотрудничество почти с 40 странами, такими как Россия и Германия, и около 20 местных компаний продают свою продукцию в Соединенные Штаты, Европу, Центральную и Западную Азию. Азия и другие страны и регионы. На сегодняшний день общий грузооборот парка составляет 18,8099 млн тонн, а объем железнодорожных перевозок - 9,8733 млн тонн".
Компания Lugang Logistics Co., Ltd. нового района Ланьчжоу (далее именуемая "Компания Луган") была основана в марте 2014 года и реорганизована в Gansu International Logistics Group Co., Ltd. в августе 2022 года с уставным капиталом в 424 миллиона юаней.Основал дочернюю компанию Longxin International Multimodal Transport (Xinjiang) Co., Ltd. в Кашгаре, Синьцзян; основал совместное предприятие с Manzhouli Xinyue Economic and Trade Co., Ltd., дочерней компанией Xinchun Wood Industry Group, в новом районе Ланьчжоу, Луганг Синьюэ, Лтд.; создал совместное предприятие с компанией China Railway General Supply Chain Technology Group Co., Ltd. Компания China Railway General Land Port International Logistics (Ганьсу) Co., Ltd.
22.09.2025, 06:46 54626
Журналисты посетили агрокомплекс в уезде Шицюань (Анькан, Шэньси): рисовые поля и полный цикл производства шелка
Группа журналистов в рамках программы CIPCC-2025 посетила агрокомплекс уезда Шицюань (городской округ Анькан, провинция Шэньси), известного рисоводством и развитой шелководческой отраслью. Программа включала осмотр природных ландшафтов и террас под рис, дегустацию местного чая, а также экскурсию на шелковую фабрику с демонстрацией технологической цепочки - от кокона до готового изделия. Шицюань официально позиционируется как один из центров современного шелководства Анькана, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Что посмотрели и попробовали
Журналисты осмотрели рисовые делянки, где в уезде механизируют высадку и уход за посевами; в этом сезоне в волости Чжунчи сообщалось о тысячах му посадок, что отражает ставку региона на стабильные зерновые культуры. На площадке агрокомплекса гостям предложили местный чай.
Шелк: от кокона до ткани - по шагам
На шелковой фабрике в Шицюане показали полный процесс:
- Сортировка коконов по качеству.
- Размачивание в горячей воде для размягчения серицина.
- Сматывание (reeling) непрерывной нити с нескольких коконов на автоматизированных установках.
- Скручивание, промывка/окраска при необходимости.
- Ткачество и отделка изделий.
Такие предприятия в уезде действуют не первый год, отрасль официально прописана среди "характерных" индустрий Шицюаня.
Модернизация шелководства и показатели
Шицюань исторически ассоциируется с шелководством, в окрестностях найден "позолоченный бронзовый шелкопряд", символ древних связей региона с Шелковым путем. Сегодня местные хозяйства внедряют "шесть оцифровок/модернизаций" (умная инкубация молодняка, облегченное кормление, автоматизированное окукливание, электронные закупки коконов, модернизация оборудования и цифровые сервисы), что улучшило качество сырья - сырье выходит до уровня 6А, а закупочные цены в пике доходили до 36,6 юаня за 0,5 кг.
По данным органов уезда, площадь тутовников - порядка 72 тыс. му, число домохозяйств-шелководов - около 10 тыс., только за два летних цикла в 2023 году получено свыше 1000 тонн коконов. В 2022 году совокупная стоимость продукции отрасли оценивалась в 1,8 млрд юаней.
21.09.2025, 18:05 82511
Главная пешеходная улица и новый музей шоколада города Сианя
В Сиане на пешеходном комплексе Datang Everbright City (大唐不夜城) у подножия Большой пагоды Диких Гусей вечером собираются тысячи жителей и туристов. Атмосфера улицы напоминает оживленный праздник: проходят музыкальные и танцевальные представления, работают световые и музыкальные фонтаны, посетители фотографируются в традиционных костюмах и прогуливаются среди подсвеченных зданий в стиле эпохи династии Тан, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Одним из новых культурных объектов на этой улице стал Choc Choco Chocolate Museum. Экспозиция площадью более 10 000 квадратных метров демонстрирует сотни произведений из шоколада, включая макеты Чанъаньского города, терракотовых воинов и знаменитые архитектурные памятники Сианя. Для создания коллекции использовано почти 100 тонн шоколада. В музее представлены тематические зоны, посвященные истории и производству шоколада, а также интерактивные площадки и мастер-классы.
Datang Everbright City сочетает в себе историческую архитектурную атмосферу, современное городское пространство и новые культурные проекты, укрепляя статус Сианя как одного из ключевых туристических центров Китая.
18.09.2025, 21:44 172646
Журналисты программы CIPCC посетили музей Терракотовой армии: музей Сианя демонстрирует новые возможности и прогресс
В рамках программы China International Press Communication Center журналистов пригласили в Сиань, где они посетили знаменитый музей Терракотовой армии, часть комплекса Мавзолея императора Цинь Шихуанди. Во время экскурсии им представили не только коллекцию, но и новые меры по развитию музея и обслуживанию иностранных туристов, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Терракотовая армия - одно из крупнейших археологических открытий XX века. Обнаруженный в 1974 году комплекс охватывает несколько ям, в которых находятся тысячи воинов, лошадей и колесниц. Сегодня музей входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из главных культурных символов Китая.
Нововведения и развитие
За последние годы музей заметно обновился. Для иностранных посетителей стало проще планировать поездку: действует система онлайн-бронирования и покупки билетов, введены дополнительные языковые сервисы, улучшены маршруты посещения и навигация. Все это сделано для того, чтобы сделать знакомство с древними артефактами более удобным и доступным.
Также музей активно внедряет современные технологии: реставрация ведется с использованием 3D-сканирования и других методов, появились цифровые и интерактивные экспозиции. Ученые продолжают находить новые детали, раскрывающие особенности армии и быта древнего Китая.
Эти изменения позволяют музею не только сохранять древние реликвии, но и делиться ими с миром на современном уровне. Для участников программы CIPCC поездка в Сиань стала возможностью увидеть, как культурное наследие сочетается с новыми технологиями и туристическим сервисом.
17.09.2025, 11:57 184106
Казахстанская художница Светлана Цой открывает новые горизонты вдохновения в Синьцзяне
Фото: Ван Сяоцзюнь
Член Союза художников Казахстана Светлана Цой приняла участие в китайско-казахстанском культурном проекте "Прекрасное в единстве. Гармоничный Или". По приглашению организаторов она отправилась в Или-Казахский автономный округ, где вместе с коллегами из двух стран смогла окунуться в атмосферу творчества и открыть для себя удивительные пейзажи Гоцзыгоу, ставшие источником новых идей для ее будущих работ, сообщает информационная компания "Урумчи".
Светлана Цой - член Союза художников Казахстана с 2013 года.
Образование:
- 2007-2012 - Казахская национальная академия искусств, факультет живописи и скульптуры, специальность "Станковая живопись" (бакалавр).
Творческая биография:
- Международная арт выставка в Пекине - 2024 год.
- Международная выставка Art fair в Гуанчжоу - 2024 год.
- Участие в Международном симпозиуме город Нигде, Турция - 2022 год.
- Вручение звания "Лидер Азии" Южная Корея, город Сеул - 2021 год.
- Алматинский пленэр, посвященный 30-летию независимости Казахстана (организаторы Союз художников РК и Акимат города Алматы) - 2021 год.
- Выставка художников-корейцев Казахстана "Единство" - 2020 год.
- Картина "Сон" 110 на 110, холст, масло прошла конкурс и была размещена на аккаунте инстаграм одной из галерей Нью-Йорка. Тема "Локдаун" - 2019 год.
- Участница республиканского симпозиума в городе Павлодар.
На этот раз по приглашению приехала в Синьцзян для участия в китайско-казахстанском культурном мероприятии "Прекрасное в единстве. Гармоничный Или", для участия в котором известные художники двух стран приезжают в Или-Казахский автономный округ, для нее это стало совершенно новым и удивительным опытом.
Я уже бывала в Китае, но в этот раз впервые приехала в Синьцзян. В Гоцзыгоу я увидела изумительные пейзажи, которые тронули меня", - говорит казахстанская художница Светлана Цой, приехавшая 9 сентября в Гоцзыгоу в глубине Тянь-Шаня и вблизи почувствовавшая "Великолепный Синьцзян, красота в Или".
В тот день осенний дождь не остановил китайских и казахстанских художников, направлявшихся в Гоцзыгоу для создания этюдов. Около 13.00 дождь прекратился, тучи рассеялись, и краски Гоцзыгоу засияли свежестью. Пастухи верхом на лошадях проезжали через эту окутанную туманом сказочную местность, словно ожившие картины, написанные тушью.
Светлана Цой отметила, что изумительные пейзажи - ключ к творчеству. Организаторы не только с теплом пригласили и тщательно организовали поездку, но и показали им великолепные виды, что вызвало вдохновение. Величественные и крутые вершины Гоцзыгоу, грандиозная долина Или, простая кочевая жизнь, современный мост Гоцзыгоу, превративший природную преграду в удобный путь... "Все это стало источником моего вдохновения, я уже не могу дождаться, чтобы взяться за кисть и вложить красоту и трогательные впечатления в свои картины", - поделилась Светлана.
В отличие от множества прежних опытов творчества на этот раз Светлана Цой получила возможность работать бок о бок с китайскими художниками и собственными глазами увидеть технику создания китайской пейзажной живописи. В этой поездке китайская тушевая живопись и ее излюбленные техники масляной живописи столкнулись друг с другом.
Такое общение не только дало мне новое понимание искусства живописи, но и углубило мою любовь к китайской культуре", - заключила Светлана Цой.
12.09.2025, 15:11 194021
В Пекине торжественно открылась Китайская международная ярмарка торговли услугами
Фото: кадр из видео
В Пекине торжественно открылась Китайская международная ярмарка торговли услугами (CIFTIS-2025) - одно из крупнейших мировых мероприятий в сфере услуг, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Церемония прошла в парке Шоуган, который в этом году стал единственной площадкой выставки. Форум продлится с 10 по 14 сентября: первые три дня предназначены для профессионалов и представителей бизнеса, а последние два будут открыты для широкой публики.
CIFTIS представляет собой глобальную платформу для демонстрации новейших достижений в области услуг и обмена опытом между странами. Выставка охватывает ключевые направления: телекоммуникации и IT, финансы, культуру и туризм, образование, спорт, здравоохранение, экологию, инженерные и бизнес-услуги. Особое внимание в этом году уделено цифровым и интеллектуальным технологиям, которые меняют облик мировой сферы услуг.
Организаторами мероприятия выступили Министерство коммерции КНР и правительство Пекина. По традиции CIFTIS привлекает внимание государственных структур, бизнеса и международных организаций, укрепляя роль Китая как важного центра мировой торговли услугами.
