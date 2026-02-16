Плановая проверка: Минобороны предупредило о передвижении военной техники в Алматы, Конаеве и ТалдыкорганеПлановая проверка: Минобороны предупредило о передвижении военной техники в Алматы, Конаеве и Талдыкоргане
15.02.2026, 21:32 4936
Город, который не спит: репортаж из "сердца" азиатских авиаперевозок
Фото: Дуань Вэй
Рассказать друзьям
В преддверии праздника Весны - китайского Нового года по лунному календарю - журналисты посетили международный аэропорт Хуаху в городе Эчжоу провинции Хубэй, где, пока мир погружается в сон, работа только набирает обороты, сообщает издательство "Жэньминь хуабао".
В командно-диспетчерском пункте, настоящем "мозговом центре" главных грузовых ворот Азии, царила напряженная и оживленная атмосфера. В канун праздника Весны работа не затихает ни на минуту, ведь именно сейчас объемы перевозок достигают своего пика.
Для аэропорта Хуаху ночь это самое жаркое время, когда ежесуточный ритм подчинен строгому графику. Как поясняют диспетчеры, самолеты прибывают плотным потоком: основной пик прилетов приходится на период с часа до двух ночи, а массовые вылеты начинаются с трех до пяти утра. Этот отточенный механизм "воздушной миграции" составляет основу будней хаба, функционирующего по логистической модели "ступица и спицы", где один мощный узел распределяет потоки по всем направлениям.
Международный аэропорт Хуаху, введенный в эксплуатацию в июле 2022 года, стал первым в Азии узкоспециализированным грузовым аэропортом. К февралю 2026 года его маршрутная сеть разрослась до 114 направлений, включая 59 внутренних и 53 международных маршрута, а также две линии для низковысотных перевозок.
Инфраструктура объекта впечатляет своими масштабами. Здесь расположен гигантский сортировочный центр площадью 750 тысяч квадратных метров, оснащенный интеллектуальными линиями общей протяженностью 52 километра. Благодаря этому сформирована глобальная сеть, охватывающая не только Китай, но и Северную Америку, Европу, Азию, Ближний Восток и Африку.
Динамика роста хаба подтверждается цифрами. В ночь с 3 на 4 февраля здесь было обработано около 6000 тонн грузов при более чем ста взлетах и посадках. За прошлый год грузооборот аэропорта составил почти полтора миллиона тонн, что на 44,2% больше показателей предыдущего года. Объем авиационных почтовых и грузовых отправлений достиг 1,14 миллиона тонн, при этом международный сегмент показал взрывной рост, сразу на 85,8% по сравнению с 2024 годом.
Узкая специализация Хуаху определяет его "обратный" режим работы с экстремально высокой долей ночных рейсов. Это позволяет аэропорту бесшовно интегрироваться в мировую логистику, обеспечивая точность доставки в любую точку планеты.
В грузовых отсеках самолетов перевозят электронику, скоропортящиеся продукты и посылки из интернет-магазинов. В предпраздничные дни товары со всего мира сначала стекаются в этот узел, чтобы затем разлететься по тысячам домов, неся атмосферу праздника в каждую семью.
Автор: Жань Шаньчуань, издательство "Жэньминь хуабао"
новости по теме
15.02.2026, 21:20 5421
Стальной исполин в открытом море: как работает рекордсмен глубоководной добычи "Хайцзи-2"
Фото: Вань Цюань
Рассказать друзьям
В преддверии праздника Весны - китайского Нового года по лунному календарю - журналисты посетили глубоководную стационарную платформу "Хайцзи-2", расположенную в 250 километрах к юго-востоку от Шэньчжэня (провинция Гуандун), которая установила очередной рекорд в азиатском регионе, сообщает издательство "Жэньминь хуабао".
Сооружение служит ключевым звеном в проекте освоения месторождения Люхуа, которое стало первым глубоководным нефтяным участком в Китае. Запуск этой платформы знаменует собой важный технологический прорыв в разработке сложных залежей углеводородов на больших глубинах.
Этот "стальной исполин" объединяет в себе функции бурения, добычи и полноценный жилой блок для персонала. Его общая высота достигает 428 метров, при этом подводная часть опорного основания уходит вглубь на 338,5 метра.
Для сравнения: конструкция платформы выше знаменитого пекинского небоскреба Гомао, высота которого составляет 330 метров. Инженерное решение системы состоит из массивного глубоководного основания и установленной на нем добывающей платформы.
Технологический процесс организован в тесной связке с другим уникальным объектом. После первичной очистки нефть по подводному трубопроводу поступает к "напарнику" платформы, первому в Азии цилиндрическому комплексу "Хайкуй-1". Это плавучее хранилище необычной формы отвечает за вторичную переработку, накопление и последующую отгрузку сырья на танкеры.
С момента запуска первых скважин в сентябре 2024 года связка этих объектов продемонстрировала исключительную эффективность. Суточная добыча комплекса "Хайкуй-1" уже возросла до впечатляющих 3900 тонн, установив новый рекорд производительности. Такие показатели стали наглядным подтверждением технологической мощи Китая в освоении глубоководных ресурсов океана.
Авторы: Цзян Юнган, Сюй Сюнь, Вань Цюань, Мо Цянь, издательство "Жэньминь хуабао"
10.02.2026, 17:21 17611
Якэши: от автомобильной тестовой базы к индустрии зимнего туризма
Фото: 8 декабря 2025 года. На испытательной базе в Якеши проходит проверка эксплуатационных характеристик электромобилей в условиях низких температур. Фото/Ван Чжэн
Рассказать друзьям
Якэши - город уездного значения в составе города Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай). С приходом новой волны холодов здесь начинается самый напряженный сезон года. В последние годы этот важнейший центр автомобильных испытаний в условиях экстремального холода переживает трансформацию: от специализированного испытательного полигона он постепенно превращается в многопрофильный комплекс ледово-снежной индустрии, становясь эталоном преобразования северных городов, сообщает газета "Жэньминь жибао".
7 декабря 2025 года в Якэши состоялась церемония открытия зимнего сезона автомобильных испытаний 2025-2026 годов. По взмаху флага электромобили, высокопроизводительные внедорожники, роскошные спорткары и другие тестируемые автомобили один за другим вырвались на испытательные трассы, чтобы продемонстрировать свои возможности.
Здешняя естественная ледяная поверхность и устойчиво низкие температуры создают идеальные условия для проверки характеристик электромобилей", - отмечает Ма Чжаньюнь, главный инженер по испытаниям компании BYD.
Его команда в зимнем испытательном центре Китайского автомобильного научно-исследовательского института (CATARC) в Хулун-Буире тестирует запас хода и систему терморегулирования батарей при низких температурах. Каждый из этих параметров критически важен для оптимизации продукции.
Якэши находится на 49-й параллели северной широты. Средняя зимняя температура составляет -24°C, а в экстремальные морозы опускается до -50°C. Период ледостава длится шесть месяцев, снежный покров сохраняется почти 200 дней, а толщина льда достигает 2-4 м. Эта природная "ледяная лаборатория" обеспечивает полный спектр испытательных сценариев: запуск в экстремальном холоде, автономность при низких температурах, а также управляемость на льду и снегу. Все это позволяет проверять надежность автомобилей в предельных условиях без необходимости искусственного моделирования.
С момента привлечения первых автопроизводителей на испытания в 2006 году Якэши эволюционировал от тестирований только бензиновых автомобилей до комплексной системы, охватывающей более десяти категорий: электромобили, интеллектуальные подключенные автомобили, роскошные суперкары и специальную технику. Сюда прибыли многочисленные известные отечественные и зарубежные компании, сформировав высокотехнологичный промышленный кластер.
На сегодня в городе протестировано свыше 28 тыс. автомобилей, обслужено более 340 тыс. клиентов от более чем 1400 автопроизводителей, а совокупный доход составил 1,14 млрд юаней (около 164,97 млн долларов США).
Будучи эталонной площадкой для автомобильных испытаний в регионе с холодным климатом Китая, Якэши установил новый рекорд по масштабу тестирований. В 2025 году ожидается участие 230 автопроизводителей со всего мира и более 2700 автомобилей, что свидетельствует об устойчивом росте по сравнению с 2024 годом.
11 декабря 2025 года в городе был официально подписан контракт на строительство первого в стране всесезонного ледово-снежного испытательного полигона для интеллектуальных и подключенных к сетям электромобилей общей стоимостью 1,04 млрд юаней (около 150,09 млн долларов США). Строительство начнется в мае 2026 года, а его завершение запланировано на 2028 год.
После ввода в эксплуатацию объект станет крупнейшим в мире, а также наиболее функциональным и технологически передовым всесезонным ледово-снежным испытательным полигоном для электромобилей. Здесь будет создан первый в Китае профессиональный испытательный комплекс с крытым снежным павильоном, а также единственная в стране площадка для испытаний летающих автомобилей в условиях экстремального холода. Испытания смогут проводиться круглый год при температурах до -40 °C.
Параллельно с ускоренным развитием испытаний автомобилей в условиях холода в Якэши постоянно появляются новые форматы для ледово-снежного туризма.
Быстрее! Еще быстрее!" - на площади живописного района Фэнхуаншань раздаются радостные возгласы у снежной горки.
Стометровая трасса, словно белая лента, змеится вниз по склону, в конце предусмотрен буферный участок - захватывающе и безопасно одновременно.
Так здорово! Хочу еще!" - восклицает 5-летняя Додо из Ханчжоу (провинция Чжэцзян, Восточный Китай).
Якэши постоянно обогащает содержание ледово-снежного туризма, переходя от простого катания на лыжах и сноуборде к иммерсивному формату.
На недавно открывшемся ледово-снежном художественном сезоне арт-инсталляция в виде столба высотой более 10 м, украшенного свыше 10 тыс. ярко-красных засахаренных боярышников на шпажках, стала популярной фотолокацией.
Помимо этого, ледяной дом, созданный из 2200 куб. м натурального льда, поражает хрустальной прозрачностью. 500-метровая снежная горка, катание на снегоходах, снежный лабиринт и другие аттракционы не дают посетителям заскучать.
В снежный сезон 2024-2025 годов город принял 1,32 млн туристов, а общий доход от туризма составил 1,59 млрд юаней (около 229,25 млн долларов США).
Технологический бум" испытаний и "развлекательный бум" ледово-снежного туризма в Якэши формируют взаимно усиливающую друг друга экосистему. Многочисленные инженеры и технические специалисты, приезжающие в испытательный сезон, становятся стабильным источником клиентов для туристической отрасли. В свою очередь, развивающаяся инфраструктура питания, размещения и сопутствующих услуг создает прочную основу для дальнейшего роста испытательной индустрии.
Польза интеграции отраслей достается местным жителям. "Раньше зимой хотелось просто сидеть дома, а теперь зима в Якэши такая оживленная!" - делится госпожа Ван, владелица ресторана местной кухни. По ее словам, в сезон испытаний и туристический пик ресторан ежедневно обслуживает сотни посетителей, а доход втрое превышает обычный. "Десять лет назад об этом и мечтать было нельзя", - добавляет Ван.
Одновременно развивая автомобильные испытания в условиях экстремального холода и ледово-снежный туризм, Якэши превращает "холодные ресурсы" в "горячую экономику" и демонстрирует пример прогресса.
10.02.2026, 11:25 19171
Диверсификация стала ключом к устойчивости внешней торговли Китая
Фото: 7 января 2026 года. В порту Яньтай провинции Шаньдун (Восточный Китай) ведется погрузка на судно грузовиков, предназначенных для экспорта в Африку. Фото/Тан Кэ
Рассказать друзьям
В 2025 году внешняя торговля Китая продемонстрировала высокую устойчивость и динамизм. Годовой объем импорта и экспорта достиг 45,47 трлн юаней (около 6,55 трлн долларов США), что стало историческим максимумом. Китай сохранил статус крупнейшей торговой державы мира по объему товарооборота. Импорт и экспорт выросли на 3,8% - рост продолжается уже девятый год подряд, что является самым длительным периодом непрерывного роста со времени вступления Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2001 году, сообщает газета "Жэньминь жибао".
При внимательном анализе этих впечатляющих результатов диверсификация становится ключевой характеристикой.
Географическая диверсификация рынков
В апреле 2025 года США объявили о введении так называемых взаимных тарифов в отношении всех торговых партнеров, включая Китай, тем самым усилив давление и фактически развязав беспрецедентную тарифную войну.
Однако на международном торговом рынке Иу в провинции Чжэцзян (Восточный Китай) торговцы спокойно адаптировались к рыночным колебаниям, последовательно осваивая рынки Африки, Центральной Азии и Латинской Америки.
В порту Нинбо-Чжоушань в Чжэцзяне на экране, отображающем мировые судоходные маршруты в режиме реального времени, направления в китайские порты по-прежнему оставались самыми загруженными. На пограничном пункте Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай) поезда и автомобили, следующие в страны Центральной Азии, были заполнены качественной китайской продукцией. Освоение новых рынков повысило устойчивость внешней торговли Китая к внешним шокам.
Круг друзей" расширяется, торговые партнеры охватывают весь мир. В 2025 году Китай осуществлял торговлю с 249 странами и регионами, при этом рост импорта и экспорта был зафиксирован в более чем 190 из них. Количество стран и регионов, объем торговли которых с Китаем превысил 1 трлн, 100 млрд и 10 млрд юаней, составило соответственно 14, 62 и 137 - на 2, 6 и 10 больше, чем в 2024 году. Китай постепенно преодолевает зависимость от единого рынка, а его внешняя торговля развивается более сбалансированно.
Товарная диверсификация
Диверсификация внешней торговли означает не только расширение географии рынков, но и повышение качества и эффективности, а также обновление драйверов роста. Все больше китайских предприятий адаптируются к международному спросу за счет инноваций и вносят вклад в глобальный низкоуглеродный переход, последовательно увеличивая долю инновационной и экологичной продукции.
Так, китайские интеллектуальные роботы не только способны танцевать, участвовать в марафоне и выполнять упражнения тайцзицюань, но и стали символом высокоэффективного производства. При строительстве инфраструктурных и транспортных объектов роботы-перевозчики, оснащенные системами машинного зрения и интеллектуальными алгоритмами, автономно обходят препятствия, а сварочные роботы самостоятельно сканируют и моделируют объекты, рассчитывая оптимальные схемы сварки. В 2025 году экспорт обоих видов таких роботов вырос более чем на 60%.
Китайские товары не только обогащают повседневную жизнь потребителей по всему миру, но и глубоко интегрированы в глобальные производственно-сбытовые цепочки, обеспечивая устойчивую поддержку международному промышленному сотрудничеству.
Диверсификация импорта
Потенциал огромного китайского рынка продолжает раскрываться, предоставляя миру новые возможности. Согласно последним международным статистическим данным, в первые три квартала 2025 года Китай стал основным экспортным направлением для 79 стран и регионов - на 3 больше, чем за весь 2024 год. В 2025 году Китай импортировал товаров на 18,48 трлн юаней (около 2,67 трлн долларов США), сохранив долю в мировом импорте на уровне около 10%.
Эффективное высвобождение производственного и потребительского спроса на огромном рынке предоставило другим странам широкое пространство для роста и сотрудничества.
Кроме того, комплекс мер по стабилизации внешней торговли помогает предприятиям удерживать заказы и осваивать рынки, обеспечивая прочную основу для диверсификации. Меры по упрощению трансграничной торговли сначала тестируются пилотно, а затем масштабируются на всю страну, помогая предприятиям снижать издержки и обеспечивая эффективную трансграничную логистику.
Логистические каналы расширяются на новые рынки, открывая больше возможностей для диверсификации внешней торговли. В порту Яньтай провинции Шаньдун (Восточный Китай) в 2025 году объем перевозок по китайско-африканской линии вырос на 49%, что позволило доставить на китайский рынок больше продукции из африканских специализированных отраслей.
В порту Нинбо-Чжоушань был открыт первый в мире арктический контейнерный экспресс-маршрут Китай - Европа, обеспечивающий более быстрый и низкоуглеродный вариант международной логистики для китайского высокотехнологичного производства, трансграничной электронной коммерции и сектора новой энергетики. Благодаря развитию открытых коридоров - поездов Китай - Европа, Нового западного сухопутно-морского коридора и железной дороги Китай - Лаос - приграничные регионы Китая постепенно выходят на передний край открытости.
Диверсификация является основой уверенности Китая в противостоянии внешним рискам и вызовам, а также ключом к повышению устойчивости внешней торговли. В новом году, несмотря на сохраняющуюся неопределенность внешней среды и значительное давление на внешнюю торговлю, Китай продолжит уверенными шагами и с инновационным подходом вносить определенность в глобальную торговлю и открывать миру новые возможности.
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Оуян Цзе
03.02.2026, 15:18 32486
Зимнее спортивное снаряжение из Китая завоевывает мировой рынок
Фото: Жэньминь жибао
Рассказать друзьям
Согласно данным таможенной статистики, со второй половины 2025 года темпы роста экспорта китайской продукции для зимних видов спорта - коньков в Центральную и Восточную Европу и горнолыжной одежды в Северную Америку - превысили двузначные показатели. Китайское зимнее спортивное оборудование завоевывает все большую популярность среди зарубежных потребителей, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Бум зимних видов спорта в Китае дал толчок бурному развитию индустрии зимнего снаряжения. Соответствующая промышленная система становится все более совершенной, способность поставок продукции продолжает расти, а конкурентоспособность на зарубежных рынках и влияние брендов неуклонно усиливаются.
Эти спортивные лыжи обеспечивают отличную маневренность в поворотах и оптимальную упругость, ничуть не уступая по качеству другим международным брендам. К такому выводу пришел белорусский любитель горнолыжного спорта, посетивший стенд харбинской компании "Цяньмао сюэлун" на Харбинской международной ярмарке снежно-ледовой экономики - 2026.
На стенде предприятия особое внимание привлекли спортивные лыжи с изображением китайского флага.
Это лыжи для фристайла, разработанные нами для национальной сборной. Они прошли четыре этапа строгих испытаний и имеют все шансы быть представленными на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане", - рассказал генеральный директор компании Ли Чжибо. По его словам, в продукте инновационно использованы композитные материалы аэрокосмического класса и технология 3D-печати, обеспечивающая точность формы, что при снижении веса значительно повышает прочность, а цена составляет лишь половину от аналогичных импортных изделий.
Еще более конкурентоспособной является возможность индивидуальной адаптации. Команда разработчиков может регулировать пропорции материалов сердечника в соответствии с особенностями техники и распределения усилий спортсменов, осуществляя переход от принципа "человек адаптируется к лыжам" к принципу "лыжи адаптируются к человеку". Многие технические показатели достигают международного передового уровня.
Мы используем разработку оборудования для Олимпиады в Милане как возможность расширить ассортимент спортивных сноубордов, горных лыж и других категорий, чтобы отечественные лыжи заявили о себе на мировых соревнованиях и рынках", - отметил Ли Чжибо.
Не только лыжи - китайские лыжные палки также начинают пользоваться спросом у зарубежных потребителей.
В выставочном зале компании "Байтэ", производителя товаров для туризма и активного отдыха в уезде Нинхай провинции Чжэцзян (Восточный Китай), глазам посетителей предстают лыжные палки всевозможных моделей - складные, телескопические, сверхлегкие и многие другие.
Тренировочная трость для начинающих горнолыжников - "звездный продукт", пользующийся особой популярностью у иностранных потребителей. Во-первых, она легкая: лыжная палка из авиационного алюминиевого сплава весит менее 200 граммов. Во-вторых, она устойчива - эргономичная ручка из специального материала с продуманным антискользящим профилем позволяет лыжнику уверенно удерживать палку даже в перчатках.
Учитывая особенности европейских и американских потребителей, мы увеличили размер ручки и оптимизировали телескопическую конструкцию", - пояснил менеджер по внешней торговле компании Го Цзиньлун. Как он сообщил, в лыжный сезон 2025 года иностранные клиенты уже заказали более 400 тыс. пар этого продукта - на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона.
Предприятие ежегодно экспортирует более 5 млн пар спортивных палок, включая лыжные, преимущественно в Европу и Северную Америку. Одновременно компания активно осваивает новые рынки и уже вышла на рынки Южной Америки, в том числе Чили и Колумбию.
В Нинхае таких предприятий, как "Байтэ", немало - из каждых 10 экспортируемых Китаем лыжных палок 7 произведены именно в Нинхае. Местная индустрия зимнего спортивного оборудования, представленная предприятиями-производителями лыжных палок, достигла годового объема производства около 1 млрд юаней, сформировав комплексную производственную цепь, охватывающую трубки, замки, ручки и сборку готовой продукции.
Сегодня в пределах уезда можно пройти весь производственный путь - от алюминиевой трубки до готового изделия.
По идее клиента мы можем изготовить образец за 7 дней и запустить массовое производство за 30 дней", - говорит генеральный директор компании Чжу Сюэфэн. По его словам, комплексныйпромышленный кластер в сочетании с эффективным гибким производством обеспечивает предприятиям Нинхая по производству лыжных палок не только достаточные мощности, но и высокое соотношение цены и качества - при равных характеристиках цена продукции "Байтэ" составляет всего около 60% от европейских и американских брендов.
Для выхода продукции на зарубежные рынки необходима адаптация к правилам международной торговли. В сезон на предприятия регулярно приезжают сотрудники таможенной службы. Они предоставляют технические консультации по ускоренному таможенному оформлению, обеспечивают "зеленый коридор" для экспорта лыжного оборудования, а также разъясняют требования для предотвращения нарушений.
Как подчеркнул Тянь Минчао, начальник второго отдела комплексного бизнеса таможни Нинхай при таможне Нинбо, для того чтобы предприятия эффективнее осваивали международный рынок и получали заказы на товары для зимних видов спорта, таможня продвигает режим оформления с предварительной декларацией, предоставляет комплекс мер по упрощению процедур, сокращает время таможенного оформления и снижает издержки предприятий.
21.01.2026, 15:35 56126
МИД КНР: объем торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии превысил 100 млрд долларов
Фото: russian.news.cn
Рассказать друзьям
Пекин. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Объем товарооборота между Китаем и пятью странами Центральной Азии в 2025 году превысил 100 млрд долларов США, достигнув нового исторического максимума, что говорит о сильной динамике двустороннего сотрудничества, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает издание "Синьхуа".
Это также свидетельствует о направляющей и стимулирующей роли формата "Китай - Центральная Азия", заявил Го Цзякунь на очередной ведомственной пресс-конференции, ссылаясь на статистику Главного таможенного управления КНР.
По его словам, в условиях, когда рост мировой экономики остается вялым, а международная торговая система сталкивается с серьезным ударом, торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Центральной Азией продвигается вперед, а объем двусторонней торговли достиг нового рекордного уровня. Это продемонстрировало сильную динамику сотрудничества между Китаем и Центральной Азией, подтвердило направляющую и стимулирующую роль формата "Китай - Центральная Азия" и ознаменовало собой новую веху в истории сотрудничества между Китаем и Центральной Азией.
Он добавил, что за прошедший год отношения между Китаем и странами Центральной Азии быстро развивались, формат "Китай - Центральная Азия" все больше совершенствовался, сотрудничество в сфере совместного строительства "Пояса и пути" неуклонно продвигалось, а дружественные обмены между народами становились еще теснее.
В частности, успешное проведение второго саммита "Китай - Центральная Азия" ознаменовало собой вступление двустороннего сотрудничества в новый этап высококачественного развития", - отметил он.
Китай готов совместно со странами Центральной Азии, пользуясь благоприятной ситуацией, продолжать развивать "Дух Китай - Центральная Азия", улучшать и укреплять формат "Китай - Центральная Азия", продвигать развитие всестороннего сотрудничества в направлении инноваций, высокого качества и практичности и прилагать совместные усилия для создания более тесного сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии", - резюмировал Го Цзякунь.
В министерстве также отметили важность запуска Платформы сотрудничества для беспрепятственной торговли формата "Китай - Центральная Азия". Она была официально запущена в рамках второго саммита "Китай - Центральная Азия" в 2025 году. Ее предшественником выступал Центр стран Центральной Азии в Цзянсу, который был создан холдинговой корпорацией Jiangsu SOHO Holdings Group Co., Ltd совместно с правительством района Сюаньу города Нанкин и начал работу в сентябре 2024 года, сообщает издание.
В настоящее время в торгово-выставочном центре платформы, расположенном в городе Нанкин, представлены различные специфические товары из стран Центральной Азии, в том числе сухое верблюжье молоко из Казахстана, мед из Кыргызстана и шелковые изделия из Узбекистана.
Платформа площадью 23 тыс. квадратных метров, где расположены выставочный зал, национальные павильоны пяти стран Центральной Азии, зал для демонстрации товаров, торговые представительства государств Центральной Азии и других стран-участниц инициативы "Пояс и путь", а также офисная зона для предприятий и организаций с участием иностранного капитала, объединяет в себе такие функции, как площадку для демонстрации и сбыта товаров, проведения деловых переговоров, а также предоставление услуг в сфере электронной коммерции и логистики. Она работает по инновационной схеме: демонстрация товаров в Нанкине со складами в приграничных районах, а ее сферы деятельности охватывают всю страну. Таким образом она стала "универсальной гостиной", способствующей выходу китайских и центрально-азиатских предприятий на взаимные рынки", - пишет "Синьхуа".
Как отметил постоянный представитель АО "Центр развития торговой политики QazTrade" и QazExportPromotion в Нанкине Аскар Даиров, данная платформа - это своего рода маршрутизатор, непосредственно соединяющий казахстанских экспортеров, китайских импортеров и поставщиков логистических услуг.
Согласно данным оператора платформы компании SOHO Asia-Europe Connectivity Technology(Nanjing) Co., Ltd., принадлежащей Jiangsu SOHO Holdings Group Co., Ltd, на данный момент платформа уже привлекла к своей работе 34 учреждения и предприятия, включая "Центр развития торговой политики QazTrade".
Объем китайско-казахстанских предварительных заказов на импорт и экспорт сельскохозяйственной продукции, минеральных продуктов и подержанных автомобилей, согласованных через платформу, достиг сотен миллионов долларов США, что помогло почти 600 китайским предприятиям расширить пространство для развития. В частности, на полях выставки импортных и экспортных товаров провинции Цзянсу 2025 года были заключены соглашения на общую сумму 120 млн долларов США.
Помимо офлайн-торговли платформа также предоставляет услуги в сфере электронной коммерции, помогая продуктам центральноазиатских предприятий выходить на китайский рынок через "облако", а также обеспечивая потребителям из Центральной Азии новый доступ к приобретению высококачественных китайских товаров. Платформа "электронной коммерции Шелкового пути" soho cloud, созданная Jiangsu SOHO Holdings Group Co., Ltd, уже собрала более 550 компаний и стремится увеличить их число до более чем 1 000 в 2026 году.
При ключевой роли платформы сотрудничества с января по ноябрь 2025 года товарооборот между Цзянсу и пятью странами Центральной Азии составил 31,36 млрд юаней (около 4,50 млрд долларов США), что на 9,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За тот же период общий объем внешней торговли холдинговой корпорации Jiangsu SOHO Holdings Group Co., Ltd со странами Центральной Азии увеличился на 12,1% в годовом исчислении.
19.01.2026, 14:25 72901
Синьцзянская хлопковая отрасль движется к интеллектуализации и модернизации
Фото: В уезде Ават округа Аксу Синьцзяна хлопкоуборочный комбайн работает на поле. Фото/ Бао Лянтин
Рассказать друзьям
Зимой обширные хлопковые поля уезда Шахьяр округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай) покрываются тонким слоем снега. Хлопковод Абабекри Маймайти в своем теплом доме изучает на экране смартфона данные о прошлогодних урожаях, сообщает газета "Жэньминь жибао".
"Теперь выращивать хлопок гораздо легче, и урожай стабильнее", - говорит хлопковод.
Согласно отчету о производстве хлопка за 2025 год, опубликованному Государственным статистическим управлением КНР, производство хлопка в Синьцзяне - главном хлопкосеющем регионе Китая - впервые превысило 6 млн тонн, достигнув примерно 6,17 млн тонн, что составляет 92,8% от общенационального объема.
От ручной уборки до механизации, от монокультуры до полноценной производственной цепочки - китайская хлопковая отрасль уверенно движется к интеллектуализации и модернизации.
Хотя сейчас не сезон полевых работ, ангар сельхозтехники Абабекри отнюдь не пустует. Вместе с братом он проводит профилактический ремонт своих "железных помощников": 12 тракторов, 3 мощных сельскохозяйственных агрегата, 1 хлопкоуборочный комбайн и 3 специализированных опрыскивателя.
Именно они сейчас - главные работники на полях", - говорит фермер.
В 2007 году семья Абабекри засеяла 100 му (около 6,67 га) хлопчатника.
Раньше самой большой проблемой во время уборки было искать сборщиков хлопка, и их зарплата росла с каждым годом. Только на оплату труда уходила треть всего дохода. В те времена поля были заполнены согнувшимися над работой сборщиками", - поделился Абабекри.
Сегодня механизация охватывает весь цикл - от посева до уборки: весной сеялки с навигацией системы "Бэйдоу" движутся по заданным маршрутам с точностью до 5 см; при обработке посевов специализированные опрыскиватели работают в 50 раз эффективнее ручного труда; даже прореживание всходов и внесение удобрений проводятся с высокой точностью; при уборке используются высокопроизводительные хлопкоуборочные комбайны.
Раньше на 100 му требовалось 12 человек на два месяца, а сейчас одна машина убирает 5 тысяч му (около 333,33 га) за 12 дней", - сообщает хлопковод.
По данным Управления сельского хозяйства и сельских дел уезда Шахьяр, в уезде эксплуатируется 54,7 тысяч единиц различной сельскохозяйственной техники, а уровень комплексной механизации при возделывании и уборке хлопка в течение пяти лет подряд держится выше 95%. Все больше хлопководов объединяются в сельскохозяйственные кооперативы, закупают современную технику и оказывают услуги механизации другим фермерам.
Абабекри возглавляет профессиональный кооператив по оказанию сельскохозяйственных услуг.
В прошлом году наш кооператив обработал более 7 тысяч му (около 466,67 га) земли", - рассказывает он.
По его словам, общий доход кооператива в прошлом году превысил 1,1 млн юаней (около 157,90 тысяч долларов США), из которых около 40 % составили доходы от механизированных услуг.
Как сообщается, в настоящее время в хлопководстве Синьцзяна широко применяются интеллектуальные технологии и оборудование с высокой степенью автоматизации и точностью работы, а именно точный посев с навигацией, капельное орошение с одновременным внесением удобрений, автоматизированная защита растений с помощью дронов. Благодаря этому совокупный производственный потенциал хлопководства неуклонно растет.
Зимний межсезонный период - ключевое время для отбора семян.
Семена - это основа. Ошибешься с выбором - год работы насмарку", - глубоко понимает Абабекри.
Ежегодно в начале года Центр развития семеноводства Шахьяра проводит презентации сортов и публикует отчеты сравнительных испытаний. Абабекри внимательно их изучает, обращая особое внимание на показатели устойчивости к болезням, жаростойкость, длину и выход волокна.
Я изучаю данные и подбираю сорт с учетом особенностей своего участка - точно и эффективно", - рассказал он.
Летом 2025 года хлопковые поля Абабекри пострадали от продолжительной жары.
Если бы я использовал старые сорта, урожай значительно сократился бы. Но выбранный мной сорт обладает хорошей устойчивостью к неблагоприятным условиям, поэтому потери были минимальными, и в итоге удалось сохранить и урожай, и доход", - отметил фермер.
Синьцзян благодаря районированию высокоурожайных сортов и активному продвижению улучшенных семян повысил долю качественных семян хлопчатника свыше 98%.
В 2025 году Институт хлопководства Академии сельскохозяйственных наук Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района собрал более 3,4 тысяч образцов генетических ресурсов из Китая и из-за рубежа, создал более 40 новых перспективных генотипов с высокой засухоустойчивостью, солеустойчивостью и жаростойкостью, а также вывел и зарегистрировал 7 новых сортов хлопчатника.
Эти прорывные селекционные достижения через разветвленную систему размножения и распространения улучшенных семян по всему Синьцзяну в конечном счете воплотились в реальное повышение урожайности и качества на полях. По имеющимся данным, средняя урожайность хлопка в уезде Шахьяр выросла с 285 кг/му в 2017 году до 442 кг/му в 2025 году, при этом доход с одного му увеличился на 1 тысячу юаней (около 143,59 доллара США).
В Шахьяре производственная цепочка хлопка продолжает расширяться.
Утром собрали хлопок, во второй половине дня отправили на хлопкоочистительный завод, через день переработка завершена, а деньги поступают в течение недели", - рассказывает Абабекри.
По его словам, раньше для переработки хлопка приходилось везти его за несколько сотен километров, и одна только доставка обходилась в несколько тысяч юаней. Сейчас после сбора урожая хлопок сразу везут на местный завод в радиусе 20 км, где его перерабатывают в хлопок-волокно и напрямую поставляют местным текстильным предприятиям.
На текстильном предприятии в промышленной зоне Шахьяра в цехах гудят станки, белоснежные рулоны хлопка проходят через многоступенчатую обработку и превращаются в тонкую хлопчатобумажную пряжу, готовую к отправке в приморские города.
Раньше мы продавали только сырой хлопок с низкой добавленной стоимостью; теперь на месте перерабатываем его в ткани и домашний текстиль, так добавленная стоимость выросла в несколько раз", - говорит заместитель начальника Управления коммерции, науки, технологий и промышленности уезда Шахьяр Чжао Цици.
В Синьцзяне в настоящее время сформирована полноценная производственная цепочка, охватывающая хлопок, химические волокна, прядение, ткачество, крашение, швейное производство, домашний текстиль и промышленные текстильные изделия. Это не только позволяет таким хлопководам, как Абабекри, быстрее и стабильнее получать доходы, но и создает новые рабочие места, способствуя росту добавленной стоимости отрасли.
Автор: Корреспонденты газеты "Жэньминь жибао" Хэ Юн, Ардак
07.01.2026, 18:27 215936
Совместными усилиями вписать новую страницу в историю китайско-казахстанских отношений
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
В 2025 году под стратегическим руководством глав двух государств китайско-казахстанские отношения сохраняли стабильное и устойчивое развитие. Сотрудничество в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах последовательно углублялось и в условиях сложной и меняющейся международной обстановки стало образцом добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между соседними государствами, создавая для народов двух стран все более ощутимые плоды в сфере повышения благосостояния.
Стратегическое руководство глав государств способствует формированию консенсуса. В июне 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Астану для участия во втором саммите "Китай - Центральная Азия"; в августе президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетил Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. В течение года главы двух государств дважды встречались, совместно наметив стратегический курс развития китайско-казахстанских отношений.
Политическое взаимодоверие между сторонами продолжает укрепляться. Китай и Казахстан оказывают твердую поддержку друг другу в вопросах, затрагивающих коренные интересы обеих сторон. Казахстанская сторона вновь подтвердила неизменную приверженность принципу "одного Китая", китайская сторона твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Казахстана, а также самостоятельно выбранный им путь развития. Обе страны последовательно поддерживают сотрудничество в международных и многосторонних делах, внося весомый вклад в обеспечение мира, стабильности и развития в регионе.
Практическое сотрудничество придает импульс развитию. Согласно данным китайской стороны, за январь-ноябрь 2025 года объем двусторонней торговли между Китаем и Казахстаном достиг 43,8 млрд долларов США, увеличившись на 9,3% в годовом исчислении и вновь достигнув исторического максимума. В течение года были установлены новые побратимские связи, в том числе между городами Шанхай и Алматы, что открыло новую страницу высококачественного развития межрегионального сотрудничества. Официально введен в эксплуатацию проект логистического терминала "Китай (Сиань) - Казахстан", запущен проект строительства второй линии железной дороги Достык - Мойынты, последовательно наращивается пропускная способность маршрутов Китай-Европа. Завершена реконструкция автодорожного проекта компании CITIC Construction, успешно начато строительство мультимодального логистического хаба компании YTO Express в Центральной Азии. Все больше китайских автомобильных брендов выходит на рынок Казахстана, модернизируются трансграничные электронные платежные системы, достигнуты весомые результаты в сельскохозяйственном сотрудничестве. Совместно разработанная Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и Северо-Западным политехническим университетом КНР наноспутник "Китай - Казахстан" для оперативного дистанционного зондирования Земли был успешно выведен на орбиту. Все это наглядно свидетельствует о том, что совместное высококачественное строительство инициативы "Один пояс и один путь" уверенно продвигается вперед.
Сближение народов открывает новую страницу гуманитарных обменов. В 2025 году стороны совместно отметили 120-летие со дня рождения Сянь Синхая, стали свидетелями повторного открытия памятника Си Синхаю и прилагающей к нему площади после реставрации, а также встретили первый международный туристический поезд Китай - Центральная Азия по маршруту "Сиань - Алматы". Третья "Мастерская Лу Бань" официально начала работу на базе ALT Университета имени Мухамеджана Тынышпаева; международный институт "Цифровых технологий и робототехники" и Центр робототехники открылись в Казахском национальном университете имени аль-Фараби, придав новый импульс образовательному сотрудничеству. Успешно прошли "Неделя гуманитарных и туристических обменов Сиань - Алматы", культурно-туристическая презентация "Родина Конфуция - гостеприимный Шаньдун", "Культурный тур Пекинской оперы в Алматы", масштабное мероприятие Аудиовизуальный Пекин "Связующая нить Шелкового пути - совместное сияние Пекина и Алматы", а также серия мероприятий "Синьцзян - чудесное место", придав дополнительные яркие акценты Году туризма Китая в Казахстане. Выставки "Китайское искусство идей: Шедевры из Национального художественного музея Китая" и "Великолепный Китай: искусство и красота Синьцзяна" успешно прошли в Алматы.
Авиакомпании Air China, China Eastern и China Southern открыли новые авиарейсы между Китаем и Казахстаном, формируя новые прочные мосты дружбы между народами.
2026 год ознаменует 34-ю годовщину установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. Недавно успешно состоялся четвертый пленум ЦК КПК 20-го созыва, а реализация Пятнадцатого пятилетнего плана начнется в установленные сроки, открывая новую страницу китайской модернизации. Казахстан последовательно продвигает реформы и, несомненно, добьется новых достижений на пути строительства "Справедливого Казахстана". Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым, "Китай и Казахстан находятся на ключевом этапе своего развития и возрождения, являются попутчиками на пути модернизации".
Генеральное консульство готово совместно с представителями всех кругов Казахстана активно реализовывать важные договоренности, достигнутые главами двух государств, прилагая усилия к написанию новой страницы в истории вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном и формированию еще более тесного китайско-казахстанского сообщества единой судьбы.
В начале Года Лошади искренне желаем народам двух государств успехов, а китайско-казахстанским отношениям - уверенного и динамичного развития.
Автор: исполняющий обязанности генерального консула КНР в Алматы Люй И
06.01.2026, 18:52 230186
Бурный рост въездного туризма в Китай: страна традиций и современности
Фото: Иностранные туристы на экскурсии в культурно-туристической зоне Наньшань в городе Санья провинции Хайнань. Фото/Чэнь Вэньу
Рассказать друзьям
По данным профильных организаций, в период новогодних каникул (с 1 по 3 января) китайский рынок въездного туризма продолжил уверенно расти: количество забронированных входных билетов увеличилось на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а бронирование иностранцами развлекательных программ и мероприятий выросло более чем в 30 раз. Стремительное развитие въездного туризма отражает гармоничное сочетание традиций и современности в Китае и является яркой иллюстрацией расцвета китайской культуры, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Новые форматы и туристические продукты создают для путешественников уникальные впечатления и придают отрасли новый импульс. Благодаря глубокой интеграции туризма с культурой, спортом, сельским хозяйством и другими сферами разнообразие предложений позволяет иностранным гостям перейти от простого "отмечания" достопримечательностей Китая к их полноценному "переживанию". Автомобильные путешествия, сельский туризм, туры по старинной архитектуре и другие тематические направления становятся магнитом для международных туристов.
К примеру, после запуска особого таможенного режима на острове Хайнань (Южный Китай) большой популярностью пользуется модель "беспошлинный шопинг + пляжный отдых". Поездка на туристическом поезде "Панда-экспресс" по маршруту Большого Юго-Запада, охватывающему провинции Сычуань, Гуйчжоу и город центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая, дает возможность увидеть такие достопримечательности, как руины Саньсиндуй и комплекс деревень народности мяо с тысячей домов. В провинции Фуцзянь (Юго-Восточный Китай) туристы, путешествуя по маршрутам "Тайны объектов всемирного наследия" и "Чайный аромат Шелкового пути", могут почувствовать атмосферу Морского Шелкового пути и познакомиться с традиционной культурой южной части провинции.
Данные онлайн-платформ показывают, что в 2025 году в структуре потребления въездных туристов бронирование программ с эффектом погружения - таких как посещение мастерских нематериального культурного наследия, народных представлений, знакомство с повседневной жизнью местных жителей - выросло на 300% по сравнению с 2024 годом. Задействование богатых культурно-туристических ресурсов стимулирует более глубокий и широкий гуманитарный обмен, позволяя иностранным гостям увидеть более живой и многогранный Китай.
Реализация путешествия в Китай "по щелчку пальцев" стала возможной благодаря поддержке политики. Китай ввел целый ряд мер по упрощению въездного туризма: на сегодняшний день 76 странам мира предоставлен односторонний или взаимный безвизовый режим, политика 240-часового безвизового транзита действует для граждан 55 стран, а число пунктов въезда, где она применяется, увеличилось до 65.
Постоянное совершенствование безвизовой политики в сочетании с такими удобными мерами, как моментальный возврат НДС при выезде из страны и возможность привязки иностранных банковских карт к китайским платежным системам, создает синергетический эффект, превращая "покупки в Китае" и "гастрономию в Китае" в новый тренд.
За первые три квартала 2025 года в Китай по безвизовому режиму въехало 20,89 млн иностранцев - рост более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За год с момента введения политики 240-часового безвизового транзита через пункты пропуска страны в КНР въехало 40,60 млн иностранцев, что на 27,2% больше в годовом выражении.
Всемирный совет по туризму и путешествиям прогнозирует, что в ближайшие 10 лет китайская туристическая индустрия будет расти в среднем на 7% ежегодно, и к 2031 году Китай может стать крупнейшим туристическим рынком в мире. На сайте американского журнала Travel and Tour World отмечается, что благодаря развитой инфраструктуре, активной поддержке государства и растущей репутации одного из лучших туристических направлений мира китайская туристическая отрасль в ближайшие годы способна достичь новых высот.
Более глубокое понимание иностранными туристами реального образа Китая способствует дальнейшему росту популярности туризма в стране. Британский журнал Tourism Review подчеркивает, что опыт иностранных туристов, столкнувшихся в Китае с дружелюбием, удобством и высоким качеством сервиса, постепенно разрушает устоявшиеся в международном сообществе стереотипы о Китае. Безопасная и гармоничная обстановка, теплая и дружелюбная атмосфера, яркая и динамичная культура, высокие технологии и эффективный быт заставляют их единодушно восхищаться тем, что современный Китай стал "более современным, более удобным и более открытым".
В "Отчете о развитии туристических городов мира (2024-2025)", опубликованном Всемирной федерацией туристических городов, пять китайских городов вошли в топ-20 мирового рейтинга по безопасности туризма, а еще пять - в первую десятку по уровню "умных" технологий. Положительный туристический опыт и привлекательный образ динамично развивающегося Китая непосредственно способствуют растущей популярности страны как туристического направления.
Более открытый, более качественный и более радушный китайский рынок въездного туризма становится мостом, через который мир ощущает пульс Китая. Раскрытие потенциала "китайского туризма" неизбежно будет способствовать усилению гуманитарных обменов, позволяя людям из разных стран своими глазами увидеть подлинный, многогранный и всесторонний Китай.
Источник: Рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
16.02.2026, 10:04 16.02.2026, 09:322921В каких видах спорта выступят казахстанские спортсмены на Олимпиаде в Италии 16.02.2026, 09:481626Минфин утвердил правила списания пени и штрафов предпринимателям 16.02.2026, 10:571281В результате взрыва в магазине в Жетысуской области пострадали три человека 16.02.2026, 11:331116Контроль за оплатой госзакупок в сфере строительства усилен в Казахстане 10.02.2026, 17:08366626Казахстан запустит новый рейс из Астаны в Гуанчжоу 12.02.2026, 12:45323261Референдум по новой Конституции: средства будут выделены из резерва правительства 12.02.2026, 17:09310176Озвучены даты основных этапов референдума 12.02.2026, 18:37297021Токаев провел встречу с генсеком Мусульманского совета старейшин 12.02.2026, 18:52294456На проведение референдума выделят 20,8 млрд тенге 02.02.2026, 17:391092016В Ташкенте рассмотрены приоритеты торгово-экономического сотрудничества 03.02.2026, 11:541019961В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений 03.02.2026, 11:561019541Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество 03.02.2026, 11:581019111В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:001018691Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?