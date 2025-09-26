Иностранные журналисты посетили корпорацию Qianjin и ее дочернюю компанию в Ланьчжоу

Рассказать друзьям

25 сентября в рамках пресс-тура инициативы "Один пояс, один путь" группа иностранных журналистов побывала на объектах корпорации Gansu Qianjin Modern Agricultural Development Group и ее дочерней компании Gansu Chuanqi Ganwei Dairy Co., Ltd., расположенных в Ланьчжоуской новой зоне провинции Ганьсу. Визит был организован для знакомства с современными достижениями Китая в агропромышленном секторе.









Экскурсию по заводу для журналистов провел Ли Шоукунь, ассистент председателя правления. Он подробно рассказал о работе предприятия, его ключевых направлениях и долгосрочных планах развития.





Gansu Qianjin Modern Agricultural Development Group





Основанная в 2008 году, корпорация Qianjin сегодня является крупнейшим современным молочным комплексом в провинции Ганьсу. Ее деятельность охватывает полный цикл, от разведения молочного скота и выращивания кормов до переработки молока и производства органических удобрений. В структуре компании также обучение специалистов и консультационные услуги.













Qianjin входит в ТОП-50 частных предприятий провинции, возглавляет Ассоциацию молочной промышленности Ганьсу и неоднократно признавалась на национальном уровне образцовым предприятием молочной отрасли и аграрного туризма.





В компании работают около 1800 сотрудников, поголовье скота достигает 60 тысяч голов. В подчинении корпорации находятся 19 ферм и хозяйств, которые ежедневно производят до 1800 тонн молока. Кормовая база занимает около 6670 гектаров, а автопарк включает 108 рефрижераторов марки "Дунфэн" и обеспечивает перевозку до 800 тонн молочной продукции в день.













Производственная инфраструктура включает три завода, крупнейшая линия которых способна перерабатывать до 2400 тонн молока в сутки. Кроме того, действуют завод по выпуску 500 тысяч тонн органических удобрений в год и предприятие по производству 100 тысяч тонн кормов в год, что формирует замкнутую производственную цепочку. Ассортимент продукции охватывает свежее молоко, йогурты, напитки, сливки и сыр. Продукция сертифицирована по стандартам GMP, ISO, HACCP и имеет халяль-сертификат, благодаря чему налажены поставки в страны Юго-Западной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.









Годовая выручка компании составляет около 3,5 млрд юаней, а к 2028 году планируется увеличить показатель до 10 млрд юаней. В ближайшие годы Qianjin намерена довести поголовье скота до 150 тысяч голов и расширить суточную переработку до 3500 тонн молока, укрепив статус "молочной столицы Западного Китая" и "молочной Силиконовой долины".





Gansu Chuanqi Ganwei Dairy Co., Ltd.





Дочерняя компания Chuanqi Ganwei Dairy располагается в промышленном парке Чжунчуань Ланьчжоуской новой зоны и занимает площадь около 18,6 гектара.





Годовая производственная мощность достигает 500 тысяч тонн молочной продукции, ассортимент превышает 40 наименований - от переработанных сыров, сливок и сухого молока до йогуртов, молочных напитков, масла и растительных сливок.









Продукция сертифицирована по международным стандартам ISO и HACCP и имеет халяль-сертификат, что делает ее конкурентоспособной на глобальном рынке.









Компания активно развивает научное сотрудничество. Среди партнеров Ланьчжоу университет, Северо-Восточный аграрный университет, Ланьчжоу технологический университет и Институт физической химии Академии наук Китая. Совместно ведутся разработки интеллектуальных платформ глубокой переработки молочной продукции.





Региональное и международное значение





Несмотря на быстрый рост отрасли, потребление сыра в Китае остается сравнительно низким - около 250 г на человека в год, тогда как в зарубежных странах этот показатель превышает 10 кг. В то же время Китай ежегодно импортирует сырных изделий на сумму до 100 млрд юаней, что свидетельствует о значительном рыночном потенциале.