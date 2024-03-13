12.03.2024, 10:23 7111
Казахстанцы стали чаще пользоваться китайской продукцией
Фото: Depositphotos
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Корреспондент CMG провел опрос среди жителей и гостей Астаны, чтобы узнать отношение казахстанцев к товарам из Поднебесной. Астанчане охотно поделились своим честным мнением о китайской продукции. Что выбирает народ и какие бренды получили особую популярность в Казахстане, расскажем в сюжете, сообщает телеграм-канал AB Silk Way.
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07.03.2024, 18:46 52826
Премьер Госсовета КНР Ли Цян на открытии сессии ВСНП рассказал о приоритетах на 2024 год
Фото: russian.cgtn.com
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В Пекине стартовала вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. На ее открытии в Доме народных собраний присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин и другие руководители страны. Премьер Госсовета КНР Ли Цян подвел итоги работы правительства за прошлый год и рассказал о приоритетах на нынешний, сообщает CGTN.
Почти три тысячи депутатов из разных регионов Китая собрались в Пекине на главное политическое событие года. До 11 марта они будут обсуждать наиболее актуальные вопросы развития страны. Как отметил на открытии сессии премьер Госсовета КНР Ли Цян, за прошлый год Китаю удалось достичь намеченных целевых показателей развития.
ВВП Китая превысил 126 трлн юаней, увеличившись на 5,2%, что позволило Китаю занять лидирующие позиции среди ведущих экономик мира по темпам экономического роста. Прирост занятого населения в городах и поселках превысил 12,44 млн человек, средний уровень безработицы, рассчитанный на основе выборочных исследований в городах и поселках, составил 5,2%. Индекс потребительских цен вырос на 0,2%. В целом сохранялась сбалансированность международных платежей", сообщил премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Ли Цян заявил, что в этом году страна будет стремиться к достижению 5% экономического роста. Он подчеркнул, что Китай будет придерживаться курса на поступательное движение вперед при сохранении стабильности. Среди приоритетов он выделил создание системы современных производств и ускорение производительных сил нового качества, развитие научно-технической и образовательной сфер, расширение внутреннего спроса и укрепление внутренних драйверов развития, продвижение всестороннего подъема сельских районов и интегрированного развития городов и сел, создание экологической цивилизации, повышение уровня жизни народа.
Твердо придерживаясь концепции развития, в центре которой стоит народ, нам следует надлежащим образом исполнять обязанности по гарантированию базового уровня благосостояния населения и обеспечению минимальных социальных гарантий, принимать еще больше мер, направленных на улучшение жизни населения, и проявления большей заботы о нем, основательно способствовать достижению всеобщей зажиточности, содействовать гармонии и стабильности в обществе, непрерывно укреплять у народных масс чувство обретения, счастья и защищенности", подчеркнул премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Большое внимание Ли Цян уделил и международной повестке. По его словам, Китай продолжит расширять внешнюю открытость, углублять двустороннее, многостороннее и региональное экономическое сотрудничество, продвигать строительство "Одного пояса, одного пути".
Необходимо тщательно претворять в жизнь восемь шагов, направленных на поддержку высококачественного строительства "Одного пояса, одного пути". Планомерно продвигать сотрудничество в области важнейших проектов, осуществить ряд мелкомасштабных, но эффективных для улучшения народного благосостояния проектов, активно содействовать сотрудничеству в сферах цифровой экономики, зеленого развития, инноваций, здравоохранения, культуры, туризма, сокращения бедности", проинформировал премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Ли Цян подчеркнул, что Китай продолжит неуклонно придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики. Он заявил о готовности страны вместе с мировым сообществом осуществлять инициативы по глобальному развитию, глобальной безопасности и глобальной цивилизации, распространять общие ценности человечества, содействовать реформированию системы глобального управления и построению сообщества единой судьбы человечества.
07.03.2024, 10:24 55891
Китай намерен интенсивно продвигать создание системы современных производств
Фото: russian.news.cn
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Китай будет интенсивно продвигать создание системы современных производств и ускорять развитие производительных сил нового качества, говорится в докладе о работе правительства, представленном во вторник на рассмотрение 2-й сессии ВСНП 14-го созыва, сообщает "Жэньминь жибао".
В докладе также перечислен ряд задач по этому направлению, включая оптимизацию и модернизацию производственных цепочек и цепочек поставок, а также культивирование нарождающихся отраслей и индустрий будущего, таких как водородная энергетика, новые материалы, биопроизводство, коммерческая космонавтика, квантовые технологии и науки о жизни.
Кроме того, страна будет интенсивно продвигать инновационное развитие цифровой экономики и реализовывать план действий "Искусственный интеллект плюс".
Также Китай готов закреплять и расширять конкурентные преимущества интеллектуальных подключенных автомобилей на новых источниках энергии и других отраслей производства, говорится в докладе.
07.03.2024, 10:09 56586
Ключевые понятия доклада о работе правительства КНР
Фото: xinhuanet.com
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5 марта премьер Госсовета КНР Ли Цян выступил с докладом о работе правительства на 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, сообщает "Жэньминь жибао".
Ниже представлены ключевые понятия доклада.
Три новых вида товара
В 2023 году объем экспорта "трех новых видов товара" - электромобилей, литийионных аккумуляторов и фотоэлектрической продукции - вырос приблизительно на 30%.
Сверхдолгосрочные специальные гособлигации
Чтобы систематически решать проблему с финансированием ряда важнейших проектов в процессе построения могущественной державы и возрождения китайской нации, с нынешнего года планируется в течение нескольких лет непрерывно выпускать сверхдолгосрочные специальные гособлигации, предназначенные для осуществления важнейших государственных стратегий и наращивания возможностей по обеспечению безопасности в ключевых сферах. В 2024 году будут выпущены специальные гособлигации в размере 1 трлн юаней.
Производительные силы нового качества
Интенсивно продвигать создание системы современных производств, ускорять развитие производительных сил нового качества. Мы должны в полной мере проявлять ведущую роль инноваций, стимулировать промышленные инновации за счет научно-технических инноваций, ускорять процесс индустриализации нового типа, повышать общую факторную производительность, непрерывно создавать новые драйверы и преимущества в области развития, способствовать новому скачкообразному развитию производительных сил общества.
Индустрии будущего
Необходимо разработать программу развития индустрий будущего, открыть новые направления развития в таких областях, как квантовые технологии и науки о жизни, создать ряд передовых зон развития индустрий будущего.
Искусственный интеллект плюс
Интенсифицировать технологические разработки и их внедрение в сферах больших данных и искусственного интеллекта, реализовывать план действий "Искусственный интеллект плюс", создавать обладающие международной конкурентоспособностью кластеры цифровой индустрии.
Всекитайская интегрированная вычислительная система
По принципу умеренного опережения развивать цифровую инфраструктуру, форсировать создание всекитайской интегрированной вычислительной системы.
Бренд "Инвестирование в Китай"
Предстоит интенсивно обеспечивать предоставление услуг иностранным инвесторам, создать бренд "Инвестирование в Китай".
Передовые зоны реализации программы "Прекрасный Китай"
Прилагать усилия к строительству передовых зон реализации программы "Прекрасный Китай", строить зоны с наиболее высоким уровнем зеленого и низкоуглеродного развития.
Высокоэффективное ведение каждого дела
Руководствуясь принципом "высокоэффективного ведения каждого дела", будем повышать уровень предоставления государственных услуг.
06.03.2024, 17:42 59396
В Пекине открылась вторая сессия ВСНП 14-го созыва
Фото: Синьхуа
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2-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва открылась во вторник в Доме народных собраний в Пекине, сообщает "Синьхуа".
На первом заседании, в котором приняли участие почти 3 тысячи депутатов ВСНП, присутствовали Си Цзиньпин, Ли Цян, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян, Ли Си и Хань Чжэн.
Первое заседание провел исполнительный председатель президиума Чжао Лэцзи.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян выступил с докладом о работе правительства.
Как отметил Ли Цян, в условиях необычайно сложной международной обстановки и трудных задач по продвижению реформ и развития и обеспечению стабильности внутри страны Китай выполнил основные цели и задачи социально-экономического развития на 2023 год и добился значительных успехов во всестороннем строительстве модернизированного социалистического государства.
Анализируя работу, проделанную в прошлом году, премьер Госсовета КНР отметил, что правительство усилило макрорегулирование и способствовало устойчивому восстановлению и росту экономики. Кроме того, он упомянул и другие направления работы, такие как содействие модернизации промышленности за счет инноваций, углубление реформ, расширение открытости и улучшение условий для ведения бизнеса.
Признавая достижения, Ли Цян также отметил проблемы и вызовы, пообещав, что правительство встретит их лицом к лицу, приложит все силы для выполнения поставленных задач и сделает все возможное, чтобы оправдать ожидания и доверие народа.
Премьер Госсовета напомнил, что в 2024 году исполняется 75-лет со дня образования Китайской Народной Республики, и этот год станет решающим для достижения целей и решения задач, поставленных в 14-м пятилетнем плане социально-экономического развития (2021-2025 гг.). Он раскрыл основные цели развития на этот год, включая рост ВВП примерно на 5%, создание более 12 млн рабочих мест в городских районах и увеличение индекса потребительских цен примерно на 3%.
Для достижения поставленных целей Ли Цян призвал сконцентрировать все силы на продвижении высококачественного развития, способствовать более качественному взаимодействию между эффективным рынком и хорошо функционирующим правительством, а также дальше стимулировать и повышать энергию общества.
Премьер Госсовета обозначил основные задачи на 2024 год, включая продвижение строительства модернизированной промышленной системы и ускоренное развитие производительных сил нового качества, углубленное осуществление стратегии подъема страны за счет науки и образования, расширение внутреннего спроса, неуклонное углубление реформ и повышение высокоуровневой внешней открытости.
Он также подробно остановился на мерах, связанных с улучшением работы правительства, этническими и религиозными вопросами, оборонным и армейским строительством, развитием Сянгана и Аомэня, межбереговыми отношениями и внешней политикой Китая.
Депутаты ВСНП рассмотрели доклад Госсовета КНР о выполнении плана социально-экономического развития за 2023 год и о проекте плана социально-экономического развития на 2024 год, а также проект плана социально-экономического развития на 2024 год.
Они также рассмотрели доклад об исполнении центрального и местных бюджетов за 2023 год и о проекте центрального и местных бюджетов на 2024 год, а также проект центрального и местных бюджетов на 2024 год.
Заместитель председателя постоянного комитета ВСНП Ли Хунчжун дал пояснения относительно проекта поправок к закону об организации Госсовета КНР. Проект поправок состоит из 20 статей.
Как было отмечено, данный закон имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы Госсовет КНР выполнял свои обязанности в соответствии с Конституцией и другими законами.
04.03.2024, 19:22 66666
В Пекине открылась ежегодная сессия ВК НПКСК
Фото: Xinhua/Li He
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Ежегодная сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) открылась в понедельник в Доме народных собраний в Пекине, где собрались более 2 тысяч членов ВК НПКСК, сообщает Синьхуа.
Партийные и государственные руководители страны - Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Цай Ци, Дин Сюэсян, Ли Си и Хань Чжэн - заняли свои места в президиуме.
На первом заседании была рассмотрена и принята повестка дня сессии.
Председатель ВК НПКСК Ван Хунин выступил с докладом о работе Бюро ВК НПКСК 14-го созыва.
Анализируя работу НПКСК за прошедший год, Ван Хунин отметил новые достижения ВК НПКСК 14-го созыва и его Бюро, а также их вклад в развитие дела Коммунистической партии Китая и китайского государства.
Как напомнил председатель ВК НПКСК, в 2024 году исполняется 75-лет со дня образования Китайской Народной Республики, и этот год станет решающим для достижения целей и решения задач, поставленных в 14-м пятилетнем плане социально-экономического развития (2021-2025 гг.). Кроме того, в нынешнем году также отмечается 75-летие основания НПКСК, добавил Ван Хунин.
По его словам, в 2024 году НПКСК сосредоточится на продвижении модернизации в китайском стиле, будет активно выдвигать предложения, способствовать широкому консенсусу, объединять мудрость и силу, чтобы страна достигла целей социально-экономического развития, поставленных на этот год.
Как указывается в докладе о ходе рассмотрения предложений членов ВК НПКСК, за год после проведения 1-й сессии ВК НПКСК 14-го созыва было подано 5621 предложение, и из 4791 зарегистрированного предложения 99,9% были рассмотрены и учтены.
28.02.2024, 17:04 74696
Президент Казахстана ознакомился с деятельностью "Мастерской Лу Бань" в Усть-Каменогорске
Фото: Akorda
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник в ходе рабочей поездки посетил Восточно-Казахстанский технический университет в городе Усть-Каменогорске, где ознакомился с деятельностью вуза и созданным на его базе учебным центром "Мастерская Лу Бань". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба казахстанского лидера, передает "Синьхуа".
В "Мастерской Лу Бань" имеются две лаборатории - "Инновационные конструкции автомобилей" и "SMART-технологии автомобилей". Уникальность учебного центра заключается в возможности получения студентами практических навыков и проведения симуляционных испытаний автомобильных систем. Особое внимание уделяется изучению новых технологий по техобслуживанию и диагностике электромобилей и гибридных автомобилей.
Президент осмотрел "SMART-стол", представляющий собой интеллектуальную организацию дорожного движения. Токаева также ознакомили с учебными стендами, предназначенными для изучения гибридных автомобилей, электромобилей и принципов их зарядки.
Открытие "Мастерской Лу Бань" в Усть-Каменогорске было инициировано лидерами Казахстана и Китая в мае 2023 года в Сиане (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай) на саммите "Китай - Центральная Азия". "Мастерская Лу Бань" открылась в Казахстане в декабре прошлого года. В ней готовят высококвалифицированные технические и инженерные кадры для казахстанского автопрома.
Токаев побеседовал со студентами и пожелал им успехов. Он подчеркнул, что для развития экономики важно увеличивать в стране число таких центров, как "Мастерская Лу Бань".
Китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования имеет широкие перспективы
11 ноября 2022 года в газетах "Деловой Казахстан", "Шелковый путь сегодня" и на сайте Kazakhstan Today была опубликована статья Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо "Китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования имеет широкие перспективы".
В свете высокого уровня развития вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном были достигнуты новые цели в сотрудничестве, в качественном совместном строительстве "Одного пояса, одного пути", производственных мощностях, экономике и торговле, взаимосвязи, энергетике, сельском хозяйстве и других прагматических областях, что создало огромный спрос для профессиональных и технических талантов. На сегодняшний день китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования сталкивается с историческими возможностями, широкими и многообещающими перспективами.
Профессиональное образование является важной частью системы образования любой страны и играет незаменимую и важную роль в повышении качества рабочей силы, содействии занятости, содействии современной индустриализации страны. В последние годы ЮНЕСКО, Европейская комиссия и Всемирный экономический форум призвали обратить острое внимание на профессиональное образование. Страны во всем мире увеличили свою поддержку и инвестиции в профессиональное образование, продвигают цифровые технологии, укрепляют международное сотрудничество и устойчивое развитие. Профессиональное образование достигло беспрецедентных успехов в развитии.
Китай придает большое значение развитию профессионального образования. На недавнем 20-м Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая была подчеркнута необходимость реализации стратегии подъема страны силами науки и образования, т.е. наращивания государственной мощи посредством кадров, координирования совместных инноваций в профессиональном образовании, интегрированного развития и оптимизирования видов профессионального образования и высшего образования. В августе этого года председатель КНР Си Цзиньпин во время своего вступительного поздравления на Всемирной конференции по развитию профессионального и технического образования, состоявшегося в Тяньцзине, особо отметил, что Китай активно способствует качественному развитию профессионального образования и поддерживает обмен и сотрудничество с зарубежными странами в этой области.
В настоящее время в Китае создана крупнейшая в мире система профессионального образования: насчитывается 11200 профессионально-технических училищ всех уровней и различных типов, в которых обучается 29,15 млн учащихся по более чем 1300 специальностям. Ведется подготовка кадров, открываются новые специальности, охватывающие все отрасли народного хозяйства. В Китае в передовом производстве, стратегических развивающихся отраслях и современных сферах услуг более 70% новых передовых сотрудников являются выпускниками профессиональных колледжей. В 2021 году в новой версии каталога профессионального образования, выпущенного Китаем, было установлено в общей сложности 19 основных категорий, 97 профессиональных категорий и 1349 специальностей.
Китай активно продвигает зарубежные обмены и сотрудничество в области профессионального образования, были установлены тесные контакты более чем с 70 странами и международными организациями, проведены Всемирная конференция по развитию профессионального и технического образования, Всемирный конкурс навыков профессионального колледжа, Всемирная выставка интеграции профессионального образования, а также инициировано создание Всемирного альянса по развитию профессионального и технического образования. В настоящее время Китай укрепляет связи и сотрудничество со странами по всему миру, включая Казахстан, исследуя и создавая новые пути и платформы для развития сотрудничества в области профессионального образования между двумя странами, совместно развивая все больше профессиональных и технических талантов, чтобы помочь экономическому и социальному развитию страны и международному сотрудничеству в практических областях.
В сентябре 2021 года Председатель КНР Си Цзиньпин на 21-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества подчеркнул, что Китай в ближайшие три года построит 10 "мастерских Лу Бань" в государствах - членах ШОС. Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И подчеркнул во время встречи министров иностранных дел "Китай + пять стран Центральной Азии", что Китай поможет пяти странам Центральной Азии построить 5 "мастерских Лу Бань". В сентябре 2022 года в ходе визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан главы двух государств достигли принципиального консенсуса по открытию в Казахстане мастерских Лу Бань.
Мастерская Лу Бань" - известный бренд в сфере культурного обмена и профессионального образования Китая. В настоящее время создано более 20 мастерских Лу Бань в 19 странах и регионах, в том числе в странах Центральной Азии. В августе этого года в Техническом университете Таджикистана состоялось открытие первого в Центральной Азии "Мастерской Лу Бань". Завершены составление и перевод вспомогательных учебников по технологии инженерных измерений и технологии применения городской тепловой энергии. Планируется официальный запуск в конце этого года. В октябре с.г. в Ташкентском государственном транспортном университете (Узбекистан) открылась "Мастерская Лу Бань", которая в основном будет заниматься подготовкой современных специалистов по управлению логистикой и информационными технологиями.
В целях реализации важного консенсуса между главами государств Китая и Казахстана по строительству "мастерских Лу Бань" в Казахстане, содействия обмену и сотрудничеству в области профессионального образования, а также развития остро необходимых профессиональных и технических талантов для экономического и социального развития Казахстана был запущен проект семинара "Казахстанская мастерская Лу Бань".
В 2023 году Китай и Казахстан совместно отметят 10-летие инициативы "Один пояс, один путь", а китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования имеет широкие возможности для развития. Ожидается, что совместными усилиями, при поддержке соответствующих государственных ведомств и колледжей Казахстана "Мастерская Лу Бань" ускорит процесс подготовки в Казахстане, сможет начать работу в полную силу как можно скорее, и способствовать экономическому и социальному развитию Казахстана, что благоприятно скажется на качественном совместном строительстве инициативы "Один пояс, один путь". А это в свою очередь обеспечит мощную профессиональную и техническую кадровую поддержку. Посольство Китая в Казахстане готово оказать в этом всю необходимую помощь.
23.02.2024, 09:35 83076
В Алматы прошел Праздник фонарей: "Теплая встреча Праздника весны. Совместная встреча китайского Нового года"
Фото: Генеральное консульство КНР в Алматы
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20 февраля генеральное консульство КНР в Алматы провело мероприятие по случаю Праздника фонарей "Теплая встреча Праздника весны. Совместная встреча китайского Нового года", в котором приняли участие более 400 человек. Место проведения приема было украшено фонарями и красочными декорациями, в зале витала радостная атмосфера праздника. Танец дракона, танец льва, танец вееров и другие художественные представления вызвали громкие аплодисменты гостей приема. Место, где подавалась утка по-пекински, лапша Ланьчжоу и другие маленькие деликатесы, а также локации с игрой в метание стрел в вазу и примеркой традиционной одежды ханьфу были очень оживленными. Продукция с местным колоритом, такая как эфирные масла, ароматизаторы и красное вино, были представлены на стенде культуры Синьцзяна и завоевали восторженные отзывы гостей приема.
Гости любовались красочными фонарями, посетили храмовую ярмарку, попробовали шарики из рисовой муки со сладкой начинкой юаньсяо, под мелодичную музыку обменялись новогодними поздравлениями, вместе пожелали, чтобы дружба между Китаем и Казахстаном длилась вечно.
Генеральный консул Цзян Вэй в своем выступлении отметила, что в предыдущем году Китай и Казахстан стали свидетелями многочисленных ярких событий в деловом сотрудничестве двух стран в различных областях. Объем торговли между двумя странами впервые превысил отметку в 40 миллиардов долларов США, досрочно перевыполнив поставленные главами двух государств цели. Процветает сотрудничество между регионами двух стран: делегации из многих провинций, областей и городов двух стран совершили взаимные визиты и заключили более 10 соглашений о сотрудничестве между городами-побратимами. Вступление в силу соглашения о взаимном безвизовом режиме, последовательное открытие первой "мастерской Лу Баня" в Казахстане, филиала Северо-Западного политехнического университета и филиала городского университета Гонконга заложили прочную основу для налаживания культурно-гуманитарных обменов.
В 2024 году мы начинаем новое "золотое десятилетие" высококачественного совместного строительства "Одного пояса и одного пути" между Китаем и Казахстаном, прекрасным событием станет Год туризма Казахстана в Китае. Этот год является годом Дракона в Китае. Дракон является тотемом и уникальным культурным символом китайского народа, символизирующим счастье, мудрость и силу. Генеральное консульство готово работать рука об руку с друзьями из всех кругов общества Китая и Казахстана, чтобы совместно продвигать китайско-казахстанские отношения на достижение новых высот и больших результатов в новом году.
Праздник фонарей - это один из традиционных праздников в Китае, который ежегодно отмечается на 15-й день первого месяца по лунному календарю. Праздник фонарей включает в себя серию традиционных народных обычаев, таких как запуск фонарей, отгадывание загадок на фонарях, танец льва, поедание шариков из рисовой муки со сладкой начинкой юаньсяо и другие. Это национальное нематериальное культурное наследие Китая.
09.02.2024, 21:40 98656
Гала-концерт Медиакорпорации Китая в честь Китайского Нового года
Фото: russian.cgtn.com
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CGTN-русский проводит прямую трансляцию гала-концерта Медиакорпорации Китая в честь Китайского Нового года.
Ежегодный новогодний гала-концерт Медиакорпорации Китая занесен в Книгу рекордов Гиннесса как телевизионная программа с самой большой зрительской аудиторией. Она собирает на одной сцене лучших в стране певцов, танцоров, юмористов, артистов оперы, мастеров ушу и др. Для китайских семей по всему миру просмотр этого шоу - неотъемлемая часть празднований. Наступающий год пройдет под покровительством Дракона. В традиционной китайской культуре Дракон олицетворяет счастливое предзнаменование, мудрость и силу. Давайте вместе встретим Новый год Дракона. Присоединяйтесь к нашему праздничному эфиру.
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?