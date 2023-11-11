Культура Дуньхуана - мост для культурного обмена

Фото: Туристы осматривают пещеры Могао в городе Дуньхуан. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Ван Биньинь

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Шелковый путь, прозванный "каналом человеческой культуры" и "евразийской артерией", проходит через город Дуньхуан (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай) и соединяет четыре великие древние цивилизации, а именно цивилизации Китая, Инда, Египта и Шумера. Культура Дуньхуана, представленная буддийскими пещерными храмами Могао и артефактами в пещере Цанцзиндун (пещера хранения сутр), существует почти 2000 лет. Она является результатом слияния и взаимодействия китайской культуры с индийской, греческой, персидской и другими иноземными культурами, а также "сияющей жемчужиной" в истории мировой цивилизации.





В начале XX века многие артефакты из пещеры Цанцзиндун храмового комплекса Могао Дуньхуана разошлись по всему миру. Многочисленные зарубежные ученые изучали богатое содержание и ценность дуньхуанских пещер и рукописей. Исследовательская академия Дуньхуана стала крупнейшим международным центром изучения дуньхуановедения.





В последние годы Исследовательская академия Дуньхуана проводила в Австрии, Франции и Узбекистане крупные выставки дуньхуанского искусства и благотворительные выставки шедевров настенной живописи Дуньхуана, а также организовывала мероприятия, посвященные культуре Дуньхуана, в Австралии и Таиланде, повышая осведомленность мирового сообщества о культуре Дуньхуана.





В Китайском музее шелка в городе турист посещает пещеру №285 храмового комплекса Могао Дуньхуана, которая с помощью цифровых технологий была воссоздана в натуральную величину. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Лун Вэй





Пещеры Дуньхуана имеют богатую историческую, культурную и художественную ценность. Настенные росписи, пережившие тысячелетия, находятся под угрозой разрушения. В целях сохранения данных о пещерах Дуньхуана в конце 1980-х годов тогдашний заместитель директора Исследовательской академии Дуньхуана Фань Цзиньши впервые предложила концепцию "цифрового Дуньхуана", которая подразумевает под собой использование цифровых технологий для вечного хранения в высоком качестве информации о настенных росписях и цветных скульптурах Дуньхуана.





В течение более чем 30 лет команда специалистов по цифровой трансформации из Исследовательской академии Дуньхуана активно сотрудничала с научно-исследовательскими организациями в Китае и за рубежом, постепенно создавая точный, реалистичный и высококачественный фонд ресурсов "цифрового Дуньхуана". Это обеспечило важную поддержку сохранению пещер Дуньхуана, изучению дуньхуановедения и популяризации дуньхуанской культуры.





Сегодня благодаря цифровым технологиям неподвижные пещерные артефакты "обрели крылья", став доступными для зрителей со всего мира. В 2022 году заработала первая в мире открытая платформа цифрового культурного наследия на базе блокчейна - "Цифровая библиотека открытых материалов Дуньхуана". Распознав с помощью искусственного интеллекта элементы фресок, мы собрали около 6500 высококачественных цифровых архивов древних пещер и рукописей в пещере Цанцзиндун на территории храмового комплекса Могао, разбили эти ресурсы на 19 разделов и сделали их открытыми для публики.





Непрерывно исследуя способы интеграции и распространения, мы сокращаем дистанцию между культурным наследием Дуньхуана и обществом. Только в 2022 году мультимедийные платформы Исследовательской академии Дуньхуана посетили более 200 млн интернет пользователей из 120 стран и регионов мира.





Туристка посещает выставку артефактов в Городском музее Дуньхуана в провинции Ганьсу. Фотоматериал газеты Жэньминь жибао онлайн/Чжан Сяолян





За 10 лет с момента выдвижения инициативы "Один пояс, один путь" Исследовательская академия Дуньхуана провела множество мероприятий по международным академическим и гуманитарным обменам. В 2018 году академия направила в Афганистан делегацию для изучения культурного наследия. После прибытия делегации были подробно изучены трудности и потребности провинции Бамиан в исследовании, охране и популяризации культурного наследия, даны конкретные рекомендации, обсуждены сферы и способы укрепления сотрудничества в будущем для совместного сохранения и пропаганды историко-культурного наследия на Шелковом пути.





Реализация инициативы "Один пояс, один путь" открыла новые возможности для развития культуры Дуньхуана, которая в свою очередь обеспечила культурную поддержку инициативе. В течение 10 лет эксперты Исследовательской академии Дуньхуана неоднократно посещали Иран, Афганистан, Узбекистан, Кыргызстан и другие страны с целью изучения древних памятников Великого Шелкового пути и проведения обменов в этой сфере.





В 2017 году по приглашению Кыргызстана государственное управление по охране культурного наследия КНР поручило Исследовательской академии Дуньхуана изучить возможности охраны и реставрации древнего городища в селе Кум-Добо Кочкорского района Нарынской области Кыргызстана. На основе комплексного исследования этого памятника были реализованы проекты по охране культурного наследия, его оцифровке, превентивной защите и демонстрации руин, что заложило прочную основу для нашего сотрудничества с другими странами в сфере культурного наследия.





По мере постепенного изучения древних руин вдоль Шелкового пути мы обнаружили, что, несмотря на различия в материалах и техниках строительства культурных памятников разных стран, между культурами и руинами на Шелковом пути существует тесная связь. Комплексные технологии охраны культурного наследия Исследовательской академии Дуньхуана эффективно применяются не только в 200 ключевых проектах по сохранению культурного наследия Китая, но и играют позитивную роль в охране памятников культуры в других странах, расположенных вдоль Шелкового пути.





В этом году в рамках оказания Мьянме помощи в реставрации храма Татбиинню в Пагане мы реализуем международный проект по извлечению информации о фресках. С помощью цифровой фотосъемки, фотограмметрии и лазерного 3D-сканирования мы собираем полную и точную информацию о фресках на первом этаже и руинах северных ворот храма Татбиинню.





Чтобы внести свой вклад в изучение и охрану культурного наследия на Шелковом пути, в будущем мы продолжим сотрудничество с другими государствами.





Источник: "Жэньминь жибао", директор Исследовательской академии Дуньхуана