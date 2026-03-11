Проработка качественных законов служит опорой для реформ и развития Китая - Чжао Лэцзи

Фото: Пань Чжэнгуан. В старинном городке Мэйли города Уси (провинция Цзянсу, Восточный Китай) иностранные гости исполняют традиционный танец дракона.

Как познать Китай - тема, неизменно актуальная для мирового сообщества. Председатель КНР Си Цзиньпин не раз обращался к притче о слепцах, ощупывающих слона, подчеркивая важность целостного и объективного восприятия реального Китая.





В нынешней международной обстановке стремление различных сторон воспользоваться возможностями, открываемыми Китаем, становится все более настоятельным. Формирование полного и точного представления о стране служит надежной основой для развития сотрудничества.





Великая держава с населением свыше 1,4 млрд человек переживает крупнейший в истории человечества процесс модернизации. Глубина ее истории, необъятность территории, многообразие культур, стремительность развития и масштаб преобразований таковы, что никакое фрагментарное наблюдение, подобное попыткам слепцов на ощупь понять слона, не способно охватить картину в целом. Напротив, оно лишь усиливает искажения в восприятии и препятствует взаимному познанию и обмену.





Всестороннее познание Китая должно рассматриваться в системе координат истории и современности. В отрыве от китайской истории и культуры, от духовного мира китайского народа и от глубоких перемен, происходящих в сегодняшнем Китае, оно просто немыслимо.





Путь от крайней нищеты и отсталости к статусу второй экономики мира, от нехватки самого необходимого к построению среднезажиточного общества - "китайское чудо" отнюдь не случайно: оно стало плодом неуклонного осуществления модернизации, сообразной собственным реалиям страны. Только сочетая исторический взгляд с устремленностью в будущее, можно по-настоящему понять китайскую историю и на этой прочной основе двигаться навстречу друг другу.





В нынешнем году государственные деятели многих стран один за другим посещают Китай с визитами. В ходе живого общения укрепляются взаимопонимание и доверие, совместно ищутся новые точки опоры для сотрудничества в нестабильном мире.





По мере того как взаимодействие Китая с другими странами становится все более разносторонним, все больше иностранцев стремятся лично прикоснуться к многовековому величию китайской цивилизации и ощутить многогранный облик китайской модернизации.





В последнее время среди зарубежной интернет-аудитории набирает популярность новое веяние - "стать китайцем" ("Becoming Chinese"): одни снимают видео, делясь житейской мудростью китайского образа жизни, другие показывают китайские элементы в своей повседневной жизни - все это становится непосредственным способом целостно почувствовать Китай.





Ряд зарубежных СМИ отмечает, что подобная тенденция отражает перемену в настроениях иностранных интернет-пользователей: от наблюдения со стороны - к живому участию и внутренней близости с китайской культурой. В комментариях пишут, что за желанием "стать китайцем" стоит общее для всех людей стремление к прекрасной жизни.





Недавние опросы международных социологических служб показывают, что все больше иностранцев проявляют к Китаю неподдельный интерес, относятся к нему с симпатией и ощущают духовную близость.





Си Цзиньпин не раз призывал иностранных гостей чаще приезжать в Китай, больше путешествовать по стране и знакомиться с ней своими глазами. За этим приглашением стоят открытость и уверенность Китая в себе.





В 2025 году число стран, для граждан которых действует односторонний безвизовый режим въезда в Китай, было увеличено до 48. В то же время количество пунктов пропуска, охваченных политикой безвизового транзита сроком до 240 часов, было доведено до 65.





В том же году через границу Китая въехали и выехали 82,04 млн иностранных граждан - на 26,4% больше, чем в 2024 году, причем более 70% из них воспользовались безвизовым режимом.





Самобытная древность Китая завораживает, а его современный облик вызывает искреннее восхищение. Чем глубже знакомство с ним, тем отчетливее проявляется образ страны - всесторонний, подлинный, объемный - и тем прочнее утверждается признание.





Сегодняшний Китай уверенно идет вперед по новому пути китайской модернизации. Только целостно и точно познав Китай, можно понять, почему он неизменно олицетворяет определенность, возможности и будущее.





В 15-м пятилетнем плане (на 2026-2030 годы) определяется курс социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет и одновременно предлагается миру своего рода "перечень открывающихся возможностей". Китай и впредь будет с открытостью и уверенностью смотреть навстречу миру, с искренним желанием делиться плодами своего развития и рука об руку с другими странами вписывать новые страницы в летопись совместного процветания.





Ши Ялэй. В деревне Наньсинань города Хуаншань (провинция Аньхой, Восточный Китай) иностранные дети знакомятся с традиционным искусством вырезания из бумаги — объектом нематериального культурного наследия Китая.





Чжу Хайпэн. На плантации цитрусовых в уезде Аньюань (провинция Цзянси, Восточный Китай) иностранные гости наслаждаются сбором урожая апельсинов.





