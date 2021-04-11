СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ "Охрана прав на труд и занятость в Синьцзяне". VII. Труд и занятость - дорога в лучшую жизнь

Информационное бюро Государственного совета Китая опубликовало официальный документ под названием "Трудоустройство и трудовые права в Синьцзяне".

Предисловие

Труд - это основа человеческого существования и основная деятельность человечества. Труд создает более прекрасную жизнь, способствует всестороннему развитию человека и прогрессу цивилизации. Конституция КНР наделяет граждан трудовыми правами и обязанностями. Гарантия права на труд - это защита человеческого достоинства и обеспечение прав человека.

Китай - крупное государство с многочисленным населением и большим количеством рабочей силы. От эффективности работы в сфере обеспечения труда и занятости напрямую зависят основные права и счастье трудящихся, зависят экономическое развитие и социальная гармония, а также процветание государства и возрождение нации. Китай придерживается философии развития, которая ставит народ во главу угла, обращает повышенное внимание на обеспечение труда и занятости, активно реализует стратегию приоритета занятости и проводит активную политику в области занятости. Китай в полной мере уважает чаяния трудящихся, защищает права граждан на труд в соответствии с законом, активно внедряет на практике международные стандарты в области труда и прав человека, стремится к тому, чтобы каждый мог создать собственную счастливую жизнь и достичь личностного развития посредством упорного труда.

В соответствии с основной политикой страны в области труда и занятости и общим планом по достижению окончательной победы в борьбе с бедностью, в китайском Синьцзяне содействие занятости рассматривается как крупнейший проект обеспечения благосостояния народа, завоевания доверия и поддержки народа и укрепления фундамента государственного управления.

Занятость обеспечивается здесь различными каналами и средствами, сочетается самостоятельное трудоустройство трудящихся, рыночное регулирование, правительственная поддержка и поощрение предпринимательства. Делается все возможное и необходимое для стабилизации занятости. Благодаря активной позитивной политике в области труда и занятости, уровень материальной и культурной жизни населения всех этнических групп Синьцзяна постоянно повышается, различные права человека эффективно защищаются, гарантируются и развиваются. Это заложило прочную основу для того, чтобы народные массы всех этнических групп Синьцзяна вместе с народом всей страны вступили в полное среднезажиточное общество, а также, чтобы в Синьцзяне была обеспечена социальная стабильность и долгосрочный порядок.

VII. Труд и занятость - дорога в лучшую жизнь

Благодаря тщательной реализации ряда политик и мер по обеспечению занятости, в основном достигнута цель "каждая семья имеет возможность заработать, каждый человек имеет работу и ежемесячный доход". В Синьцзяне, особенно в южной его части, наблюдаются коренные изменения в производстве, жизни и духовном и моральном облике представителей всех этнических групп. Кошельки населения становятся все толще, дни становятся все и благополучней, настроение людей повышается, а улыбки на лицах становятся все ярче и искренней.

Семейные доходы существенно растут. Работники всех этнических групп имеют стабильный доход, вне зависимости от того, работают ли они в Синьцзяне или же в других провинциях (городах) страны.

Согласно данным неполной статистики, годовой доход на душу населения у трудящихся синьцзянского происхождения, которые сменили сферу деятельности на работу в несельскохозяйственных отраслях индустрии, составляет около 40 тыс. юаней, что в основном совпадает с располагаемым доходом на душу населения постоянных городских жителей нового места трудоустройства и проживания. Среднедушевой годовой доход у работников, которые сменили сферу деятельности на работу в несельскохозяйственных отраслях индустрии внутри Синьцзяна, составляет около 30 тыс. юаней, что значительно выше, чем средний доход при занятии земледелием.

Так, например, когда Арапати Айхмаитицзян из поселка Чарбаг, уезда Лопу, района Хотан занимался в родном крае земледелием, годовой доход всей его семьи не превышал 10 тыс. юаней. В 2017 году он устроился на работу в компанию по производству электроприборов в городе Наньчан провинции Цзянси. Менее чем за 3 года он заработал более 160 тыс. юаней.

Еще один пример - Мамтимин Турамат из поселка Ушарбаш уезда Ечэн (Карагалык) округа Кашгар. В родном краю, занимаясь земледелием, он зарабатывал лишь несколько тысяч юаней в год. После того, как он устроился в компанию в Чанцзи-Хуэйском автономном округе Синьцзяна, в месяц он начал зарабатывать более 4000 юаней. Его жизнь значительно улучшилась, он смог построить новый дом и создал семью.

Амина Рахман и ее муж из поселка Гхоручол, уезда Ават, округа Аксу. Их семья жила в нищете и была включена в реестр малообеспеченных семей. В марте 2018 года, увидев объявление о найме работников, опубликованное поселковым бюро по социальному обеспечению, супруги по своей личной инициативе подали заявку и были приняты на работу компанией из города Цзюцзян провинции Цзянси. Теперь совместный ежемесячный доход супругов составляет около 9000 юаней. Они не только отдали долги и выплатили кредиты, но и имеют на своих счетах в банке более 90 тыс. юаней.

Заметно улучшился уровень жизни. Благодаря упорному труду в жизни населения всех этнических групп Синьцзяна произошли огромные изменения к лучшему. Люди прошли путь от "есть досыта" до "есть вкусно и качественно", от "одеваться тепло" до "одеваться красиво", от "езды на телеге с ослами" до "использования современных транспортных средств".

Рейхангули Йимир из бедной семьи поселка Юймай, уезда Акто, Кызылсу-Киргизского автономного округа. За четыре года с начала работы в городе Цыси провинции Чжэцзян, она перевела своей семье уже более 100 тыс. юаней. Она построила новый дом и купила новую мебель в родном крае. Ее семья обрела совершенно новый облик и ведет счастливый образ жизни.

Юсан Хасан из поселка Юлонгкаш города Хотан зарабатывал на жизнь случайными подработками и жил очень малообеспеченной и тяжелой жизнью. В июле 2018 года по предложению одного земляка он отправился в Урумчи и начал работать на мясоперерабатывающем комбинате, где сначала был разнорабочим, а затем, благодаря упорной учебе и практике, овладел профессиональными навыками. С его подачи жена также переехала в Урумчи и устроилась работать в магазин одежды. У нее также появился достойный стабильный доход. В 2020 году они купили в Урумчи квартиру.

Значительно улучшаются возможности для трудоустройства. Благодаря различным формам профессиональной подготовки трудовые навыки населения всех этнических групп в целом улучшились. Многие люди стали мастерами и специализированными техническими работниками на предприятиях, некоторые стали менеджерами, многие создают собственный бизнес и становятся руководителями.

Амина Обуль из поселка Сияк, уезда Юйтянь (Керия), округа Хотан, решила отправиться на работу в энергетическую компанию в Урумчи. После практики и обучения на нескольких должностях, она стала ценным кадровым работником компании и через три года получила звание "отличного сотрудника".

Арзугул Искандер из уезда Пишань (Гума), округа Хотан, работает в текстильной компании в городе Чаоху провинции Аньхой. Под руководством опытных сотрудников она превратилась в отличного технического специалиста и сама стала наставником для коллег.

Адилай Аблайт из города Куча, округа Аксу, после окончания Пекинского института моды и дизайна в 2018 году вернулся в родной город для открытия собственного бизнеса. При поддержке местного правительства он основал компанию по дизайну и производству одежды. В 2019 году объемы производства превысили 2 млн юаней, его компания помогла трудоустроиться 40 женщинам.

Джибек Нурланхан из города Алтай инвалид. После окончания университета она вернулась в свой родной город. Местный отдел кадров и социального обеспечения не только помог ей пройти курсы по предпринимательству, но и собрал 100 тыс. юаней для регистрации и открытия магазина, где продается вышивка и прочие изделия ручной работы в казахском стиле. Сегодня ее ежемесячный доход превышает 6000 юаней.

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