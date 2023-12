Синьцзянская кухня - кашгарская лапша "лянпи"

Фото: информационная компания Урумчи

Четвертый квартал - это ключевой период и финишная прямая в борьбе за достижение целей на весь год. Крупные предприятия в Хоргосе полностью вкладывают свои усилия в повышение эффективности, ускоренное выполнение заказов и интенсивное производство для обеспечения достижения годовых целей, сообщает информационная компания "Урумчи".





Зайдя в производственный цех компании Guosheng Chema Automotive Parts, вы увидите ряды автоматизированных машин, работающих на высокой скорости, а на дисплеях отображаются различные данные. Как современное предприятие по производству и продаже автомобильных компонентов, таких как крышки цилиндров двигателя, корпуса коробки передач, корпусы компрессоров и компоненты для электромоторов для электромобилей, компания обладает двумя передовыми производственными линиями Guosheng Chema из Германии. Она обладает возможностью производства от 2,6 до 3 миллионов комплектов корпусов электромоторов для автомобилей и гибридных двигателей смешанного типа. В настоящее время компания сотрудничает с несколькими китайскими производителями автомобилей.





В настоящее время наши заказы поступают в основном из Китая в Цзинань, Нанкин, Чунцин и т.д. Зарубежный рынок включает в себя пять стран Центральной Азии и европейские страны. Мы заключили контракты на поставку корпусов коробок передач, водяных охладителей и генераторных корпусов с такими китайскими предприятиями, как China National Heavy Duty Truck Group (CNHTC), China Changan Automobile Co., Ltd. и Shacman International, и ожидаем, что годовой объем производства достигнет 150 миллионов юаней", - отметил генеральный директор Guosheng Chema Automotive Technology Co., Ltd. в Хоргосе Юй Нинцзян.





Xinjiang New Chong Pet Supplies Co., Ltd. также представляет собой оживленную картину, где суетящиеся фигуры рабочих и шум машин переходят в звонкий и мощный производственный марш. На производственной линии смешанное сырье подвергается многочисленным процессам, таким как формование, распаковка, сушка, просеивание и охлаждение, и превращается в готовые ингредиенты для выпечки, которые упаковываются в коробки и отправляются в пять стран Центральной Азии.





В настоящее время наши производственные планы рассчитаны до середины ноября, общий объем производства составляет более 300 тонн. Мы работаем в сверхурочном режиме каждый день, стремясь достичь производственного объема в 50 миллионов юаней в этом году. В будущем мы будем развивать предприятия вверх вдоль продуктовой цепочки - разведение птиц, скотоводство, производство кормов, и вниз - убой, резка мяса, упаковка продуктов, логистика в производстве мяса, и т.д., связанные с этими отраслями, чтобы поддержать высококачественное развитие экономики Хоргоса", - рассказал заместитель генерального директора Цзоу Юйлун.





С начала года Хоргос предоставил предприятиям политику "одно предприятие, одна политика" - индивидуальное обслуживание на всем производственном цикле. Был создан "финансовый экспресс", чтобы содействовать "одним нажатием" для связи предприятий с финансовыми учреждениями. Проведена инициатива по созданию бренда "одна процедура - один раз", внедрены услуги "зеленого коридора" в процессе одобрения и разрешения, а также "помощь и представительство", чтобы обеспечить выдачу разрешений сразу после согласования проекта, начало строительства сразу после утверждения и регистрация сразу после завершения проекта, создавая более эффективную и благоприятную для бизнеса среду.





Воспользовавшись ветром "Пояса и пути", Хоргос полностью использует свое преимущество в области расположения, строя общерегиональные центры по обработке товаров, сосредотачиваясь на таких отраслях, как торговля и логистика, обработка сельскохозяйственной продукции и продовольственная промышленность, машиностроение, обработка электроники, текстиль и одежда, биомедицинская промышленность и др., чтобы создать центр единообразной обработки для внутреннего и внешнего рынка. С начала года Хоргосский экономический район реализовал 168 проектов по привлечению инвестиций, объединив привлечение инвестиций и предоставление услуг в рамках стратегии высококачественного развития "Пояса и пути", чтобы поделиться возможностями развития с более крупными предприятиями", - отметил заместитель директора по инвестициям и коммерции Хоргосского экономического района (управление по коммерции и связи) Гао Юнцзян.