Фото: информационная компания Урумчи

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В Китае "лянпи" - это одно из старейших блюд. В кашгарской кулинарной карте Синьцзяна "лянпи" занимает особое место, являясь характерным местным блюдом, которое часто можно встретить на улицах и переулках.





Как продукт с низким содержанием калорий, низким содержанием жира и высоким содержанием клетчатки, кашгарская лапша "лянпи" часто сочетается с нутом, обеспечивая организм необходимой энергией и питательными веществами. Она пользуется популярностью у мужчин, женщин, детей и пожилых людей.









Миргуль Турсун владеет в Кашгаре лапшичной по приготовлению "лянпи", ее лапша "лянпи" обладает умеренной остротой, при этом она освежающая, с великолепным послевкусием.





информационная компания Урумчи





Лапша лянпи с тертой редькой - одна из самых древних в Кашгаре. Для приготовления используется уксус, чеснок, перец, нут, кинза, тонко нарезанный огурец и наши эксклюзивные приправы. Это блюдо пользуется популярностью у посетителей, которые часто возвращаются, чтобы насладиться его вкусом", - рассказала владелица лапшичной Миргуль Турсун.